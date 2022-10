Turismo per l’Italia: le proposte per rivoluzionare il settore Stefano Crugnola presidente di Turismo per l’Italia ha alcune proposte interessanti da lanciare sia alla politica che al mercato stesso. Idee per rendere il turismo più efficiente e meno burocratico, più redditizio e finalmente non più relegato nelle periferie istituzionali dove fino ad ora è stato confinato. Vediamo il programma del suo interessante piano di lavoro. Per il ministero del turismo serve la progettazione di una nuova governance con una semplificazione ed omogeneizzazione normativa che passa anche dalla revisione del Titolo V della Costituzione per riportare al centro alcune competenze anche a livello normativo, in Parlamento, e promozionale, tramite Enit. Lotta all’abusivismo e alla Concorrenza sleale anche delle ota straniere Abusivismo e concorrenza sleale provocano danni sia agli operatori turistici corretti, sia alle casse dello Stato, ma anche ai turisti che non sono tutelati. I controlli a campione e fisici sono costosi ed inefficienti e le sanzioni tardive e spesso inesigibili. Per combattere questo fenomeno, soprattutto delle strutture ricettive extra-alberghiere, serve: creare un codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutte le strutture ricettive, da far inserire in tutte le piattaforme online sia nazionali che straniere; introdurre una vera “Web Tax turistica” per le OTA (On-line Travel Agencies) straniere che non pagano le tasse in Italia, pur vendendo prodotti e servizi turistici italiani. Vanno modificate molte leggi sulle locazioni brevi, ma anche sul noleggio con conducente, sulle guide e gli accompagnatori turistici, sulle associazioni, ecc, a tutela di quelli regolari. Giovani, donne, formazione, qualità dell’offerta turistica e lavoro Qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti da tutti gli operatori turistici (hotel, b&b, agriturismi, Ncc, Guide e Accompagnatori, Tour Operator e Agenzia Viaggi, ecc.) devono essere migliorate sia grazie a finanziamenti anche a fondo perduto, sia con la formazione di Università, ITS e Scuole alberghiere che dovrebbero trasformarsi in Scuole di Alta Formazione o College specialistici (sul modello svizzero e americano). Si propone la defiscalizzazione totale per 2 anni per l’assunzione di under 21 (per assunzionia tempo indeterminato) e la reintroduzione dei voucher (per gli stagionali): Personale di agenzie viaggi e tour operator

Animatori turistici, assistenti turistici e assistenti bagnanti (bagnini)

Personale delle Strutture ricettive Per tutti i lavoratori del settore, serve una riduzione speciale del Cuneo Fiscale (per incrementare gli stipendi, notoriamente bassi in genere nel settore, e diminuire il costo del lavoro per le aziende). Serve un riordino complessivo della professione di Guida e Accompagnatore turistico, sia in Italia che in Europa, concordandolo con le Associazioni di categoria. Queste figure vanno tutelate nei confronti della concorrenza sleale agevolata da norme che vanno cambiate. Detassazione di quanto investito in formazione da parte di aziende, ad esempio in ambito F&B per la promozione della cucina italiana e la tutela dei prodotti italiani. Iva “turistica” In una nazione a vocazione turistica, l’Iva non deve essere una “tassa”, bensì un volano per incrementare il volume d’affari legale (quello illegale non è sottoposto all’Iva). Si propone di: Ridurre l’Iva sui servizi e sui pacchetti turistici (per far recuperare competitività agli operatori turistici italiani).

Far recuperare l’Iva (detrazione o deduzione) agli italiani che acquistano servizi turistici da operatori italiani (Agenzie Viaggi, Tour Operator, Hotel, società di trasporti, guide, ecc). Tassa di Soggiorno Per come è applicata oggi andrebbe abolita. Si propone di riscrivere una norma nazionale che regoli i termini generali minimi di applicazione locale relativamente a parametri economici, percentuale di utilizzo per scopi specifici a favore della valorizzazione turistica e della popolazione locale (ad esempio: assunzione di bagnini per le spiagge libere, di guardie nei musei, di informatori e assistenti nelle città d’arte, ecc, ma anche miglioramento di strade e parcheggi per i turisti e per gli abitanti, come anche corsi di lingue per i commercianti e gli operatori turistici della città), nell’ottica di un’accoglienza sempre più completa e di qualità. Tutela delle Imprese Balneari Le Imprese Balneari fanno parte a pieno titolo delle aziende del comparto turistico italiano e al pari di tutte le altre devono essere tutelate nei confronti della Direttiva europea Bolkestein (che per ammissione dello stesso autore non avrebbe nemmeno dovuto coinvolgerle) la quale dovrebbe riguardare solo le coste demaniali non ancora offerte in concessione, ottenendo un miglioramento dei servizi e un contenimento dei prezzi, a fronte di una revisione dei canoni di concessione dovuti allo Stato. Dopo una proroga che sarebbe dovuta scadere nel 2033 (altri Paesi hanno fatto proroghe più lunghe o hanno eliminato la direttiva), le ultime decisioni governative praticamente annullano gli investimenti fatti e il valore delle imprese balneari di circa 30mila famiglie che non verranno adeguatamente salvaguardati e le aste porteranno all’aggiudicazione da parte delle multinazionali straniere col rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, che si troverebbero così a gestire una parte importante del territorio demaniale turistico italiano. Turismo accessibile Un’attenzione speciale va riservata al turismo accessibile affinché i servizi turistici siano fruibili da tutti L’accessibilità delle strutture, dei vari servizi e dei luoghi deve essere sostenuta da agevolazioni economiche e fiscali, ma anche da un’azione diffusa di conoscenza, consapevolezza, comunicazione e marketing verso tutti. L’importanza della filiera turistica Il turismo è un settore complesso, formato da molti comparti di operatori turistici diversi, anche concorrenti (strutture ricettive, trasporti, guide e accompagnatori, assistenti e animatori, ecc), ma tutti importanti; fondamentale anche il ruolo del turismo organizzato (formato da agenzie viaggi e tour operator) per i viaggi verso l’estero, ma anche per quelli all’interno del territorio nazionale, anche per i turisti stranieri. Serve anche un’incentivazione alla creazione di Reti di imprese delle Pmi. Agenda 2030 Unwto e Pnrr Tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unwto è per l’Italia molto importante per la sostenibilità del turismo, per l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine e per la crescita economica inclusiva e sostenibile. Il Pnrr ha destinato solo circa 2 miliardi di euro al Turismo (solo circa l’1% dei fondi disponibili, contro un’incidenza sul Pil di circa il 12%); serve un’ottimizzazione delle risorse da riservare soprattutto a progetti che coinvolgano gli operatori turistici (anche nell’hub digitale del turismo), oltre ovviamente alla sostenibilità e alla digitalizzazione, non ultima per la gestione sicura o utile dei dati, e le infrastrutture tradizionali e per la banda ultralarga gratuita. Sviluppo del digitale nel e per il turismo Il Turismo Digitale è innovazione e digitalizzazione applicata al turismo, sia per gli operatori, sia per gli enti pubblici. L’Italia non può esentarsi da questa trasformazione, ampliando l’accesso alle informazioni turistiche e alla loro fruibilità, grazie ad una fattiva collaborazione tra pubblico e privato. Sarà sempre più fondamentale la raccolta e la gestione dei dati, anche per poter prevedere le tendenze future e poter anticipare la programmazione di prodotti turistici innovativi, fino a fare dell’Italia non solo la nazione più desiderata al mondo, ma quella alla quale il mondo guarderà come modello turistico di riferimento.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Del discorso del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera abbiamo apprezzato il vigore e anche alcuni passaggi. Fra i quali sicuramente quello che fa riferimento ad una maggiore sorveglianza su aeroporti e autostrade, visto che i concessionari «sono seduti su una montagna di soldi, ma lesinano a fare le normali manutenzioni». A questo proposito sarebbe anche meglio sottrarre ai concessionari se non si comportano come si deve. Ma purtroppo, come al solito, del turismo poco o niente. C'è stato un solo passaggio nel lungo discorso del presidente che ha affrontato la materia che ci interessa. Il tono era più o meno questo: l'Italia è il paese più bello del mondo e il turismo è una risorsa importante per il Paese (sic). Punto. Francamente ci aspettavamo qualcosa in più dal discorso programmatico. Qualcosa di maggiormente incisivo di più forte. Associazioni C'è da dire però che Draghi nel suo discorso d'insediamento aveva speso molto tempo a parlare del turismo definendolo come una delle chiavi della rinascita italiana, per poi non occuparsene più. Magari la Meloni non ne parla e poi invece, magari, in futuro se ne interesserà. Anche se ritengo che ad occhio e croce non succederà. Da quello che si è visto per il suo governo il turismo, come del resto per tutti i governi, non ha nessuna importanza. E' una cosa che dispiace e che non ci piace per niente. Le associazioni farebbero bene a rimarcare senza troppa subalternità l'importanza del settore sia per l'economia che per l'erario. Giuseppe Aloe [post_title] => Meloni, nel discorso del presidente pochissime parole sul turismo [post_date] => 2022-10-25T12:33:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666701197000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è grande ottimismo in casa Grandi Navi Veloci per il 2023 in arrivo. E questo nonostante la consapevolezza delle sfide che ancora pesano sul comparto dei viaggi. A partire dai costi energetici e dall'inflazione crescente. "Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola - racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate". Anche la crescita dell'inflazione non spaventa, "perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze - prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all'anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un'opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo". Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. "Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese - conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l'arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila". [post_title] => Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici [post_date] => 2022-10-25T12:08:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666699696000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari. «L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio». I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo. «Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”. «La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia». «Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace». «Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare». [post_title] => Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati [post_date] => 2022-10-25T11:41:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666698106000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotazioni in crescita per Boscolo in quella che sembra essere la lunga coda d’estate dei Viaggi Guidati. Nel post-Covid la voglia di viaggiare non si ferma e il bel tempo che nella penisola non molla sta aiutando l'operatore padovano a chiudere una mid-season oltre le aspettative. Molte sono infatti le date con tour confermati specialmente negli itinerari in Italia (Pompei, Napoli e la costiera Amalfitana, il tour della Basilicata, la Sicilia classica e barocca), nonché nelle destinazioni europee più richieste della stagione, tra cui Spagna e Portogallo. Per il ponte di novembre è in particolare buona la domanda anche per altre destinazioni europee con viaggi a tema paesaggistico e culturale, come i castelli della Loira e la Grecia classica, ma anche per le proposte di short break di quattro o cinque giorni tra Londra e Berlino, Budapest e Cracovia. Pure gli Emirati, con le luci di Dubai e Abu Dhabi, registrano buone prenotazioni nelle date dei ponti. La vera scommessa è quindi il mese di dicembre, che però è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania. Insieme alla sorprendente Turchia, che non ha mai cessato la sua ascesa tra le mete top della stagione, i due Paesi nordafricani riconquistano infatti posizioni importanti con il tour Cairo e Crociera sul Nilo e le Città Imperiali in prima battuta. Buone le richieste anche per la crociera più lunga sul Nilo, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del lago Nasser, tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua. Per chi ha meno tempo non mancano inoltre gli appuntamenti tradizionali con i mercatini di Natale, dall’Alto Adige a Vienna, fino alle scelte meno scontate, come l’Alsazia e Basilea che, finite le restrizioni del passato, richiamano i molti appassionati Anche per le feste di Capodanno, infine, le conferme dei Viaggi Guidati si orientano su Italia ed Europa con tour brevi tra le capitali, dalla ville Lumière a Praga e Budapest, o sui guidati di maggiore durata come quelli di Spagna e Portogallo. Nel medio e lungo raggio le proposte di fine anno continuano peraltro a registrare una buona domanda per il Medio Oriente e l’Africa. [post_title] => Boscolo: la coda lunga dell'estate dei Viaggi Guidati traina la domanda per le prossime festività [post_date] => 2022-10-25T11:37:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666697840000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano. E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato. Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata. “Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”. [post_title] => L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels [post_date] => 2022-10-25T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666695369000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: "Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste". I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto. Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. "Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste", conclude Massaracchia. [post_title] => Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45% [post_date] => 2022-10-25T10:14:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666692898000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per consolidare il recupero di tutta la nostra rete di voli e destinazioni": così Carmen Giraud, direttore vendite Europa, Medio Oriente e Asia di Iberia, conferma una piena ripresa, puntando sia sui mercati business sia su quelli turistici. "Quest'inverno abbiamo programmato la stessa capacità che offrivamo prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle nostre ultime rotte in America Latina, all'impegno per gli Stati Uniti, e ad un maggiore dispiegamento di voli sul network di corto e medio raggio". In questa stagione invernale l'Italia rimane uno dei mercati europei prioritari, con voli diretti da Madrid a Roma (fino a 37 voli settimanali), Milano (35 voli settimanali), tre voli giornalieri a Venezia e Bologna, doppi voli giornalieri a Firenze, Torino e Napoli (10 voli settimanali); per tutti c'è stato un aumento di capacità offrendo oltre un milione di posti tra Italia e Spagna, con un incremento del 17% rispetto al 2019. "Per esempio, a Roma siamo già al di sopra del massimo storico di frequenze e capacità. Operiamo un minimo di 5 voli al giorno, e il venerdì e la domenica arriviamo a 6 voli, rafforzando così l'offerta nel fine settimana. Inoltre, questa rotta sarà gestita con Airbus 321, con una capacità di 200 passeggeri, che ci ha permesso di aumentare la nostra capacità nella capitale italiana, posizionandosi al 34% sopra quella offerta nel 2019. A Milano, abbiamo già recuperato le frequenze che abbiamo offerto nel 2019 con una maggiore offerta di posti a sedere (7% contro 2019), poiché voleremo anche con un Airbus 321. Voleremo tre volte al giorno all'aeroporto di Linate e due a Malpensa". Ben 11 le destinazioni servite nel nostro paese: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino e, da metà giugno, si sono aggiunte Catania, Olbia, Cagliari (operate da iberia) e Bari (gestita da Iberia Express). Offriamo tre voli giornalieri per Venezia e Bologna, operati rispettivamente da Iberia e Air Nostrum. A Firenze, operiamo due voli giornalieri in collaborazione con Vueling, che si occuperà del volo del mattino con l'obiettivo di migliorare i collegamenti con i voli a lungo raggio di Iberia. Per Napoli, voliamo dieci volte a settimana, con una capacità del 5% superiore rispetto al 2019. Iberia Express è la compagnia che gestisce questa destinazione, mentre a Torino è Air Nostrum, con 14 frequenze settimanali invece delle 11 del 2019, rappresentando il 17% in più dei posti offerti nel 2019. Soddisfazione anche per il lungo raggio, nel corso dell'estate il vettore ha operato all'85% della capacità che abbiamo offerto nel 2019, operando fino a 340 voli settimanali a lungo raggio: 220 con l'America Latina e altri 120 con gli Stati Uniti con ottimi collegamenti con l'Italia via Madrid. Proprio gli Usa giocano un ruolo importante: "E' stato il paese in cui abbiamo dispiegato la maggiore capacità - conferma Giraud - con voli diretti da Madrid a Dallas, Washington, che abbiamo annunciato prima della pandemia, e abbiamo recuperato San Francisco. Inoltre, abbiamo aumentato le frequenze per Boston, Los Angeles, Miami e New York". [post_title] => Iberia, Giraud: "Piena ripresa su Europa e lungo raggio. Italia a +17% di capacità sul 2019" [post_date] => 2022-10-25T09:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666689942000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha lanciato tariffe di salvataggio riservate ai viaggiatori italiani coinvolti dalla cancellazione della rotta Roma Fiumicino-Catania operata da Wizz Air, a partire dal prossimo 7 novembre. Le tariffe, a partire da 19,99 euro, sono in vendita per viaggiare tra le due città fino alla fine di marzo 2023. "Mentre Wizz Air sta riducendo ulteriormente la propria presenza in Italia con la sospensione della rotta Fiumicino-Catania - commenta Dara Brady, direttore marketing, communications & digital della low cost irlandese -, Ryanair ancora una volta salva la situazione con rescue fares da soli 19,99 euro, per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dall'ultima cancellazione della compagnia". [post_title] => Ryanair: in vendita le rescue fares per la cancellazione della Roma-Catania di Wizz Air [post_date] => 2022-10-25T09:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666688783000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "Always Warm" la nuova campagna firmata dalla Tourism Authority of Thailand nell'intento di rafforzare l’identità del Paese quale destinazione ideale per sfuggire al freddo nel mezzo di una crisi energetica, che ha già portato all'aumento delle bollette. L'aggettivo 'warm' (caldo) viene utilizzato nel suo significato bivalente, che include anche la declinazione più umana e antropologica con riferimento al caloroso senso di ospitalità che tradizionalmente contraddistingue il popolo thailandese. Yuthasak Supasorn, Governatore di Tourism Authority of Thailand, ha rivelato che l'industria del turismo del Paese sta migliorando rapidamente: tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 i turisti stranieri in arrivo nel Paese del sorriso hanno superato 6 milioni di unità, numero che aumenta costantemente. Ciò dimostra come la Thailandia sia il paese al mondo con la ripresa più rapida nel settore turistico, e si prevede che almeno 1,5 milioni di turisti stranieri al mese lo visiteranno tra ottobre e dicembre 2022. Nel quadro della campagna saranno lanciate anche speciali promozioni in partnership con compagnie aeree per attirare i turisti. Tat punta a raggiungere un totale di 10 milioni di arrivi internazionali entro fine anno, generando un fatturato di 1.5 trilioni di Baht (circa 40 miliardi di euro). Dallo scorso 1° ottobre la Thailandia ha esteso la validità del visto di soggiorno a 45 giorni per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione, tra i quali è inclusa l’Italia, e a 30 giorni per quelli idonei al visto all'arrivo (Voa). [post_title] => La Thailandia punta ai 10 milioni di turisti con la campagna "Always Warm" [post_date] => 2022-10-25T09:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666688440000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turismo litalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3267,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Del discorso del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera abbiamo apprezzato il vigore e anche alcuni passaggi. Fra i quali sicuramente quello che fa riferimento ad una maggiore sorveglianza su aeroporti e autostrade, visto che i concessionari «sono seduti su una montagna di soldi, ma lesinano a fare le normali manutenzioni». A questo proposito sarebbe anche meglio sottrarre ai concessionari se non si comportano come si deve.\r

\r

Ma purtroppo, come al solito, del turismo poco o niente. C'è stato un solo passaggio nel lungo discorso del presidente che ha affrontato la materia che ci interessa. Il tono era più o meno questo: l'Italia è il paese più bello del mondo e il turismo è una risorsa importante per il Paese (sic). Punto. Francamente ci aspettavamo qualcosa in più dal discorso programmatico. Qualcosa di maggiormente incisivo di più forte.\r

Associazioni\r

C'è da dire però che Draghi nel suo discorso d'insediamento aveva speso molto tempo a parlare del turismo definendolo come una delle chiavi della rinascita italiana, per poi non occuparsene più. Magari la Meloni non ne parla e poi invece, magari, in futuro se ne interesserà. Anche se ritengo che ad occhio e croce non succederà. Da quello che si è visto per il suo governo il turismo, come del resto per tutti i governi, non ha nessuna importanza. E' una cosa che dispiace e che non ci piace per niente. Le associazioni farebbero bene a rimarcare senza troppa subalternità l'importanza del settore sia per l'economia che per l'erario.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Meloni, nel discorso del presidente pochissime parole sul turismo","post_date":"2022-10-25T12:33:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666701197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è grande ottimismo in casa Grandi Navi Veloci per il 2023 in arrivo. E questo nonostante la consapevolezza delle sfide che ancora pesano sul comparto dei viaggi. A partire dai costi energetici e dall'inflazione crescente. \"Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola - racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate\".\r

\r

Anche la crescita dell'inflazione non spaventa, \"perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze - prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all'anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un'opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo\".\r

\r

Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. \"Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese - conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l'arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila\".","post_title":"Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici","post_date":"2022-10-25T12:08:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666699696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari.\r

\r

«L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio».\r

\r

I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo.\r

\r

«Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”.\r

\r

«La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia».\r

\r

«Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace».\r

\r

«Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare».","post_title":"Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati","post_date":"2022-10-25T11:41:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666698106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotazioni in crescita per Boscolo in quella che sembra essere la lunga coda d’estate dei Viaggi Guidati. Nel post-Covid la voglia di viaggiare non si ferma e il bel tempo che nella penisola non molla sta aiutando l'operatore padovano a chiudere una mid-season oltre le aspettative. Molte sono infatti le date con tour confermati specialmente negli itinerari in Italia (Pompei, Napoli e la costiera Amalfitana, il tour della Basilicata, la Sicilia classica e barocca), nonché nelle destinazioni europee più richieste della stagione, tra cui Spagna e Portogallo.\r

\r

Per il ponte di novembre è in particolare buona la domanda anche per altre destinazioni europee con viaggi a tema paesaggistico e culturale, come i castelli della Loira e la Grecia classica, ma anche per le proposte di short break di quattro o cinque giorni tra Londra e Berlino, Budapest e Cracovia. Pure gli Emirati, con le luci di Dubai e Abu Dhabi, registrano buone prenotazioni nelle date dei ponti.\r

\r

La vera scommessa è quindi il mese di dicembre, che però è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania. Insieme alla sorprendente Turchia, che non ha mai cessato la sua ascesa tra le mete top della stagione, i due Paesi nordafricani riconquistano infatti posizioni importanti con il tour Cairo e Crociera sul Nilo e le Città Imperiali in prima battuta. Buone le richieste anche per la crociera più lunga sul Nilo, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del lago Nasser, tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua.\r

\r

Per chi ha meno tempo non mancano inoltre gli appuntamenti tradizionali con i mercatini di Natale, dall’Alto Adige a Vienna, fino alle scelte meno scontate, come l’Alsazia e Basilea che, finite le restrizioni del passato, richiamano i molti appassionati Anche per le feste di Capodanno, infine, le conferme dei Viaggi Guidati si orientano su Italia ed Europa con tour brevi tra le capitali, dalla ville Lumière a Praga e Budapest, o sui guidati di maggiore durata come quelli di Spagna e Portogallo. Nel medio e lungo raggio le proposte di fine anno continuano peraltro a registrare una buona domanda per il Medio Oriente e l’Africa.","post_title":"Boscolo: la coda lunga dell'estate dei Viaggi Guidati traina la domanda per le prossime festività","post_date":"2022-10-25T11:37:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666697840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano.\r

\r

E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato.\r

\r

Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata.\r

\r

“Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”.","post_title":"L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels","post_date":"2022-10-25T10:56:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666695369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: \"Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste\".\r

\r

I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto.\r

\r

Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. \"Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste\", conclude Massaracchia.\r

\r

","post_title":"Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45%","post_date":"2022-10-25T10:14:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666692898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per consolidare il recupero di tutta la nostra rete di voli e destinazioni\": così Carmen Giraud, direttore vendite Europa, Medio Oriente e Asia di Iberia, conferma una piena ripresa, puntando sia sui mercati business sia su quelli turistici. \r

\r

\"Quest'inverno abbiamo programmato la stessa capacità che offrivamo prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle nostre ultime rotte in America Latina, all'impegno per gli Stati Uniti, e ad un maggiore dispiegamento di voli sul network di corto e medio raggio\". \r

\r

In questa stagione invernale l'Italia rimane uno dei mercati europei prioritari, con voli diretti da Madrid a Roma (fino a 37 voli settimanali), Milano (35 voli settimanali), tre voli giornalieri a Venezia e Bologna, doppi voli giornalieri a Firenze, Torino e Napoli (10 voli settimanali); per tutti c'è stato un aumento di capacità offrendo oltre un milione di posti tra Italia e Spagna, con un incremento del 17% rispetto al 2019.\r

\"Per esempio, a Roma siamo già al di sopra del massimo storico di frequenze e capacità. Operiamo un minimo di 5 voli al giorno, e il venerdì e la domenica arriviamo a 6 voli, rafforzando così l'offerta nel fine settimana. Inoltre, questa rotta sarà gestita con Airbus 321, con una capacità di 200 passeggeri, che ci ha permesso di aumentare la nostra capacità nella capitale italiana, posizionandosi al 34% sopra quella offerta nel 2019. A Milano, abbiamo già recuperato le frequenze che abbiamo offerto nel 2019 con una maggiore offerta di posti a sedere (7% contro 2019), poiché voleremo anche con un Airbus 321. Voleremo tre volte al giorno all'aeroporto di Linate e due a Malpensa\".\r

\r

Ben 11 le destinazioni servite nel nostro paese: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino e, da metà giugno, si sono aggiunte Catania, Olbia, Cagliari (operate da iberia) e Bari (gestita da Iberia Express). Offriamo tre voli giornalieri per Venezia e Bologna, operati rispettivamente da Iberia e Air Nostrum. A Firenze, operiamo due voli giornalieri in collaborazione con Vueling, che si occuperà del volo del mattino con l'obiettivo di migliorare i collegamenti con i voli a lungo raggio di Iberia. Per Napoli, voliamo dieci volte a settimana, con una capacità del 5% superiore rispetto al 2019. Iberia Express è la compagnia che gestisce questa destinazione, mentre a Torino è Air Nostrum, con 14 frequenze settimanali invece delle 11 del 2019, rappresentando il 17% in più dei posti offerti nel 2019.\r

\r

Soddisfazione anche per il lungo raggio, nel corso dell'estate il vettore ha operato all'85% della capacità che abbiamo offerto nel 2019, operando fino a 340 voli settimanali a lungo raggio: 220 con l'America Latina e altri 120 con gli Stati Uniti con ottimi collegamenti con l'Italia via Madrid. Proprio gli Usa giocano un ruolo importante: \"E' stato il paese in cui abbiamo dispiegato la maggiore capacità - conferma Giraud - con voli diretti da Madrid a Dallas, Washington, che abbiamo annunciato prima della pandemia, e abbiamo recuperato San Francisco. Inoltre, abbiamo aumentato le frequenze per Boston, Los Angeles, Miami e New York\".\r

\r

","post_title":"Iberia, Giraud: \"Piena ripresa su Europa e lungo raggio. Italia a +17% di capacità sul 2019\"","post_date":"2022-10-25T09:25:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666689942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato tariffe di salvataggio riservate ai viaggiatori italiani coinvolti dalla cancellazione della rotta Roma Fiumicino-Catania operata da Wizz Air, a partire dal prossimo 7 novembre. Le tariffe, a partire da 19,99 euro, sono in vendita per viaggiare tra le due città fino alla fine di marzo 2023.\r

\"Mentre Wizz Air sta riducendo ulteriormente la propria presenza in Italia con la sospensione della rotta Fiumicino-Catania - commenta Dara Brady, direttore marketing, communications & digital della low cost irlandese -, Ryanair ancora una volta salva la situazione con rescue fares da soli 19,99 euro, per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dall'ultima cancellazione della compagnia\".\r

","post_title":"Ryanair: in vendita le rescue fares per la cancellazione della Roma-Catania di Wizz Air","post_date":"2022-10-25T09:06:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666688783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Si chiama \"Always Warm\" la nuova campagna firmata dalla Tourism Authority of Thailand nell'intento di rafforzare l’identità del Paese quale destinazione ideale per sfuggire al freddo nel mezzo di una crisi energetica, che ha già portato all'aumento delle bollette. L'aggettivo 'warm' (caldo) viene utilizzato nel suo significato bivalente, che include anche la declinazione più umana e antropologica con riferimento al caloroso senso di ospitalità che tradizionalmente contraddistingue il popolo thailandese.\r

\r

Yuthasak Supasorn, Governatore di Tourism Authority of Thailand, ha rivelato che l'industria del turismo del Paese sta migliorando rapidamente: tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 i turisti stranieri in arrivo nel Paese del sorriso hanno superato 6 milioni di unità, numero che aumenta costantemente. Ciò dimostra come la Thailandia sia il paese al mondo con la ripresa più rapida nel settore turistico, e si prevede che almeno 1,5 milioni di turisti stranieri al mese lo visiteranno tra ottobre e dicembre 2022.\r

\r

Nel quadro della campagna saranno lanciate anche speciali promozioni in partnership con compagnie aeree per attirare i turisti. Tat punta a raggiungere un totale di 10 milioni di arrivi internazionali entro fine anno, generando un fatturato di 1.5 trilioni di Baht (circa 40 miliardi di euro).\r

\r

Dallo scorso 1° ottobre la Thailandia ha esteso la validità del visto di soggiorno a 45 giorni per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione, tra i quali è inclusa l’Italia, e a 30 giorni per quelli idonei al visto all'arrivo (Voa).\r

","post_title":"La Thailandia punta ai 10 milioni di turisti con la campagna \"Always Warm\"","post_date":"2022-10-25T09:00:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666688440000]}]}}