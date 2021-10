Il turismo esperienziale al centro dei progetti di CNA Roma e della Regione Lazio

Le opportunità del turismo esperienziale e di una costruzione efficace delle proposte turistiche sul territorio sono state al centro dell’evento organizzato da CNA Roma dal titolo “Roma è, nuove esperienze di viaggio a Roma e dintorni”, che si è tenuto questa mattina al TTG Travel Experience di Rimini, alla presenza di stakeholder, giornalisti e buyer nazionali e internazionali e che ha visto l’intervento dell’Assessore alla Regione Lazio Valentina Corrado.

“Abbiamo davanti una grande sfida – ha detto l’assessore Corrado introducendo l’evento – riportare Roma e l’intero territorio regionale al centro dei flussi turistici nazionali ed internazionali. In questi mesi abbiamo lavorato in completa sinergia con tutti gli stakeholder, in particolare con le Associazioni di categoria, per costruire insieme ‘Più notti, più sogni’. Con questo spirito lavoriamo insieme per andare oltre la ripartenza del comparto turistico del Lazio, e del suo indotto, anche attraverso la creazione e la valorizzazione di nuove destinazioni turistiche ed esperienze di viaggio”.

“La visione complessiva e strategica di questo spaccato territoriale ci consente di approcciare al turismo con un nuovo paradigma – spiega Stefano Di Niola, Segretario di CNA di Roma -, un modello industriale che parli sì di segmenti turistici, ma sappia anche valorizzare le loro interconnessioni e sia in grado di creare un circuito virtuoso di tutte le realtà presenti sul territorio in grado di fare accoglienza di qualità“.

“Abbiamo lavorato per valorizzare l’attività di migliaia di artigiani dell’ospitalità e non solo – aggiunge Marco Misischia, Presidente di CNA Turismo Roma -: imprenditori piccoli e medi di settori chiave per il turismo, come agenzie di viaggi e tour operator, realtà dell’agroalimentare, della ristorazione, delle lavorazioni artigianali, e così via . Rappresentare tutte queste ‘anime’ della piccola e media imprenditoria italiana ci permette di garantire un’offerta ricca e diversificata, con proposte che si completano e si rafforzano reciprocamente, rispondendo con efficacia, competenza e concretezza alle esigenze dei nuovi viaggiatori”.

In questo contesto, l’inserimento dei poli culturali in circuiti turistici più ampi e diversificati, che contemplino anche attività di scoperta e conoscenza dell’identità territoriale, dell’artigianato, la proposta di eccellenze locali, percorsi del gusto, dei saperi e delle tradizioni, parchi archeologici, naturali e marini, borghi, terme, etc. risulteranno fondamentali per aumentare l’appeal dei territori nei confronti del mercato domestico e internazionale.

Diverse sono state le proposte di viaggio illustrate alla platea di stakeholder, giornalisti e buyer nazionali e internazionali dagli operatori di CNA Roma presenti: Carrani Tour, MDS Experience, Associazione Aefula, Associazione Tivoli host, Associazione TO Tiburtini, Denise Viaggi.

Turismo repeater e di qualità, soggiorni più lunghi, ridistribuzione dei flussi VS overtourism: le opportunità del turismo delle esperienze

Con la ripresa dei flussi turistici a livello globale e la fine dell’emergenza sanitaria si tornerà a parlare di overtourism: una piaga che affliggeva le città d’arte italiane, e non solo, costringendo le amministrazioni a escogitare soluzioni come tornelli, ticket, tracciamento turisti, etc.

Insieme all’overtourism, si tornerà probabilmente a discutere dell’esigenza di ridistribuire i flussi, destagionalizzare, allungare i pernottamenti medi e intercettare un turismo di qualità che contrasti il ‘mordi e fuggi’ che attanagliava le nostre città d’arte.

A tutte queste criticità ed esigenze risponde il turismo delle esperienze, in grado di offrire proposte più sartoriali e vicine alle esigenze di un viaggiatore più consapevole, di intercettare la richiesta di un pubblico repeater, di allungare la media dei pernottamenti sul territorio grazie alla proposta di esperienze che coinvolgano non solo i principali poli di attrazione ma anche le eccellenze dei dintorni, di proporre soluzioni diversificate e di appeal per ogni stagione.