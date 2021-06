Toscana e ristori per il turismo, contributi per alberghi, residence e strutture più piccole

La giunta regionale toscana, su proposta dell’assessore al turismo Leonardo Marras, ha approvato le linee guida del bando che interesserà le micro, piccole e medie imprese.

La misura di sostegno è parte di un pacchetto toscano più ampio, da 25 milioni di euro, varato a fine marzo e che interessa più categorie. Al turismo sono destinati complessivamente 14 milioni e 600 mila euro. Un bando bis da 6 milioni rivolto a taxisti, noleggiatori con conducente ed agenzie di viaggio. Otto milioni e 600 mila euro della delibera di oggi che si tradurranno in ristori da 2500 euro una tantum per villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, appartamenti vacanze e bed&breakfast, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

Per gli alberghi e i residence il contributo potrà essere anche superiore, fino a raddoppiare. Dipenderà dalla percentuale di calo del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. Con perdite superiori all’86% il ristoro sarà infatti di 5000 euro, di 4500 con cali superiori al 70%, 3500 se di almeno il 55 per cento, 3000 euro se pari al 40 per cento o superiori. Dal bando sono esclusi agricampeggi, agriturismi e aree di sosta.

Ritorno dei turisti

«Il vero aiuto al settore sarà il ritorno dei turisti – sottolinea l’assessore al turismo, Leonardo Marras – Per non farci trovare impreparati abbiamo lavorato a lungo, in questi mesi, con una strategia ben strutturata e una campagna, già avviata, che promuoverà la Toscana in Italia e in Europa. Un ristoro più importante per alberghi e residence e uno da 2500 euro per le strutture più piccole potrà comunque aiutare le imprese a saldare alcune scadenze».

Per poter richiedere il contributo occorre non avere sospeso l’attività per oltre nove mesi tra il 1 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021. Sarà dunque richiesto di allegare alla domanda copia di almeno una ricevuta di notifica alloggiati che di solito viene trasmessa agli uffici di pubblica sicurezza. Il bando sarà gestito da Sviluppo Toscana.