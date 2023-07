Toscana, nasce l’Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr). Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio. «Con la messa online dell’Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un’altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l’offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore – incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell’Osservatorio». La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione. All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili. Condividi

La conferma arriva dall’indagine, commissionata da Toscana Promozione Turistica e condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze. Nel 2021 e 2022 era stato soprattutto il turismo nazionale a prevalere. Per l’estate appena iniziata la quota di mercato della domanda internazionale tornerà a superare il 50% (era il 37% un anno fa), con presenze ben oltre quelle del 2019. Saranno soprattutto turisti europei attratti da mare, città d’arte e borghi, ma segnali di crescita arrivano anche da alcuni mercati extraeuropei. Le stime per l’estate indicano +4,7% di arrivi e +4,3% di pernottamenti rispetto a quella 2022. Crescita stimata per i turisti stranieri: presenze + 6,5% e oltre 12 milioni in valore assoluto (+1,3% rispetto al 2019). Si consolida, invece, il movimento nazionale: +2,1% di presenze stimate e circa 11,9 milioni (+1,4% sul 2019). In sostanza la quota di mercato estera, stimata al 50,5%, dovrebbe tornare a riequilibrare il totale. Rispetto alla tipologia ricettiva, salgono (+5%) le aspettative del comparto alberghiero, con un deciso aumento delle richieste di prenotazioni giunte dai mercati esteri (+8%). Positive anche le prospettive per le strutture extralberghiere (+3,8%). Le imprese che operano in città e centri d’arte dovrebbero registrare le migliori performance (+9,2%). Buona anche la stima per la montagna (+6,7%) dove è la crescita straniera potrebbe raggiungere il 9%. Sopra al 2% le stime per le imprese delle località marine, termali, campagna e collina. Infine, riguardo alla nazionalità, i maggiori aumenti sono per il mercato statunitense. Si confermano anche quelli tradizionali europei: francesi, olandesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, polacchi, spagnoli e scandinavi. Tra quelli extraeuropei aumento previsto anche per Canada e Brasile e ripresa delle prenotazioni asiatiche (Cina, Giappone, India). [post_title] => Toscana estate, +4,7% gli arrivi e +4,3% i pernottamenti. Aumento degli stranieri [post_date] => 2023-07-13T09:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689240848000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449584" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Pietro Mazzi, Lorenzo Vianello e Luca Pellegrino[/caption] Dopo la crescita dei tassi d'interesse non c'è stato il tanto temuto credit crunch, ossia una restrizione dell'offerta di credito tale da impedire la realizzazione di qualsiasi progetto a leva finanziaria. Si registra però senz'altro un approccio più prudenziale, con scarsa disponibilità al momento nei confronti degli investimenti core (a basso rendimento) e un focus maggiore sulle operazioni value-added, in grado di garantire maggiori ritorni. Si parla in particolare di un ratio debt-yield minimo del 10%. Non si ferma tuttavia al contempo la crescita dell'interesse dei capitali verso le destinazioni diverse dalle cosiddette Big 4 (Milano, Roma, Venezia e Firenze), con particolare riguardo alle principali mete leisure della Penisola. Il rallentamento è indiscutibile Dall'ultimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, emerge un quadro dei finanziamenti bancari per l'ospitalità in Italia piuttosto variegato che, pur inevitabilmente influenzato dagli attuali trend inflazionistici, non smette di guardare con inedito interesse al settore: "Quest'anno registriamo forse il picco di progetti in pipeline del comparto ricettivo degli ultimi dieci anni" ha infatti rivelato Pietro Mazzi. Certo, non tutte le richieste avranno l'esito sperato dai promotori, ha spiegato l'head of real estate di Intesa Sanpaolo, ma il dato è comunque significativo del fermento che ancora permea il settore. Detto ciò, "il rallentamento è indiscutibile. Le banche commerciali adottano approcci più prudenziali e criteri di valutazione più stringenti". Ratio debt-yield minimo al 10% Anche Unicredit continua a monitorare con interesse il comparto: "Abbiamo in cantiere parecchie operazioni - ha raccontato lo strategic advisor real estate, Lorenzo Vianello -. E non di rado si guarda oltre le cosiddette Big 4: al momento, per esempio, stiamo valutando progetti a Forte dei Marmi, a Taormina, a Catania... Per contro, siamo diventati più sensibili al rapporto debt-yield, che oggi deve necessariamente porsi al di sopra del 10%. Il che si traduce inevitabilmente in tassi d'interesse finali più alti. Noi ci concentriamo soprattutto su operazioni che includano anche un investimento Capex. Non è infatti nostra mission finanziare o rifinanziare alberghi consolidati. Di solito seguiamo business plan che portino gli hotel all’apertura o al loro riposizionamento, lasciando poi il testimone alle banche del territorio o ad altri istituti finanziari specializzati". In alcune destinazioni mancano benchmark affidabili Segmento leisure in crescita pure per Banco Bpm, che come le altre banche pone oggi tuttavia più attenzione in fase di analisi e valutazione di ogni progetto, soprattutto se si tratta di strutture a carattere stagionale: "La nostra visione sul comparto rimane positiva - ha raccontato l'head of real estate finance di Banco Bpm, Luca Pellegrino -. La questione, semmai, è che in alcune destinazioni non primarie non esistono esercizi di qualità che ci consentano di costruire benchmark affidabili con cui confrontare i progetti". Occorre quindi basarsi sulle proiezioni, ma è chiaro che le analisi a quel punto finiscano per contenere maggiori elementi di aleatorietà. Si cercano soprattutto operazioni added-value In sintesi, ha ripreso Mazzi, "i capitali oggi interessati all'Italia sono quasi tutti value-added e focalizzati su operazioni di conversioni e riposizionamenti: cercano extra-rendimenti rispetto al resto d'Europa, anche perché con i tassi alti gli investimenti core sono oggettivamente meno appetibili". Un approccio di respiro un po' più breve, quindi, rispetto a quello degli investitori istituzionali normalmente più propensi a logiche di lungo periodo. Che però ha anche i suoi risvolti positivi, contribuendo tra l'altro a colmare il gap di qualità dell'offerta di molte destinazioni italiane, "come per esempio sta avvenendo ora a Roma", dove si sta assistendo a un vero e proprio boom di nuovi progetti, soprattutto nel lusso. Permane l'interesse sugli hotel Il bicchiere è mezzo pieno anche per Vianello: "Abbiamo una pipeline di richieste che entro fine anno dovrebbe portare alla conclusione di quattro - sei nuove operazioni - ha concluso lo strategic advisor real estate di Unicredit -. A livello di strategie di credito generale, siamo infatti al momento sul lato buy per gli hotel, così come per la logistica e il residenziale, siamo invece più timidi sugli uffici e rimaniamo in posizione hold sul segmento retail". [post_title] => Hospitality Forum, banche: niente credit crunch, ma molta più prudenza [post_date] => 2023-07-13T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689239704000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stasera al Museo! è il calendario degli eventi estivi promosso da tutti i Musei Civici della Spezia che ogni venerdì e sabato organizzano laboratori, concerti, appuntamenti in lingua inglese, visite guidate tematiche per far vivere gli spazi museali in occasione delle aperture straordinarie estive. Occasioni di approfondimento culturale e laboratori esperienziali specifici per ogni museo. Al CAMeC Centro d’Arte Moderna e Contemporanea si susseguiranno tre concerti gratuiti a cura del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” si terranno due laboratori per adulti, uno sull’arte del croxetto e uno sul pesto, e una visita guidata tematica sulla Lunigiana storica, mentre alla Palazzina delle Arti sarà prevista una visita guidata sulla mostra permanente di Fossati. Stasera al Museo! si accompagna al calendario degli eventi previsti per il Museo Civico “Amedeo Lia” in occasione della mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti e alle Notti al Castello organizzate al Castello San Giorgio. Il costo di ogni evento è di 5 euro salvo i concerti previsti al CAMeC che sono gratuiti. [post_title] => La Spezia, con Stasera al Museo eventi, concerti e visite guidate per vivere gli spazi museali [post_date] => 2023-07-13T09:13:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689239626000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A maggio crescono arrivi e presenze in Liguria nonostante il maltempo e si registra un aumento di turisti dall'estero. «Dopo un buon mese di giugno, in cui le nostre località turistiche hanno avuto ottimi riscontri - spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - le prospettive turistiche per i mesi di luglio e agosto vedono la Liguria sempre di più al centro degli interessi dei visitatori, con previsioni di incrementi significativi soprattutto per quanto riguarda gli stranieri, anche da fuori Europa. Il trend per i due mesi più tradizionalmente legati alle vacanze, luglio e agosto, è in crescita e le prospettive sono decisamente positive». Il mese di maggio ha fatto registrare un incremento del turismo negli arrivi e nelle presenze, rispettivamente del 4,63 e del 7,31%. Gli arrivi da fuori Italia, sempre nel maggio 2023 rispetto al maggio 2022, sono cresciuti di oltre il 30%, e le presenze di oltre il 26, andando a controbilanciare quelle degli italiani, che fisiologicamente sono scese a causa sia del maltempo che di un periodo in genere tradizionalmente meno votato alle vacanze per i nostri connazionali. «Il lavoro di destagionalizzazione e di promozione turistica - aggiunge Toti - sia in Italia che all’estero, sta portando i frutti desiderati. La Liguria è sempre di più meta prediletta del turismo internazionale, 12 mesi all’anno, grazie non solo a un mare che non tiene confronti e che ancora una volta raccoglie il più alto numero di bandiere blu in Italia, ma a tradizioni, città d’arte come Genova, possibilità sportive e legate all’outdoor, enogastronomia e un calendario di eventi unico». Nei primi 5 mesi dell’anno, dal 1° gennaio al 31 maggio, sono arrivati in Liguria 1 milione e 700mila turisti, il 17% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di cui oltre 750mila stranieri (il 40,08 % in più), per oltre 4milioni e mezzo di presenze. Gli arrivi totali a maggio, a livello regionale, sono stati oltre mezzo milione e le presenze oltre 1milione e 370mila. La crescita più significativa nel mese di maggio 2023 riguarda la provincia della Spezia: + 14,68% di arrivi e + 16,76% di presenze, con un incremento degli stranieri che supera, sia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze, il 30%. Dati molto positivi anche per la città di Genova, che fa registrare una crescita degli arrivi dell’11,85% e delle presenze del 5,3%. Anche qui crescono gli stranieri, con un + 44,32% di arrivi e un +23,97% di presenze. L’unica provincia che nel maggio 2023 rispetto al maggio 2022 fa registrare una leggera flessione negli arrivi, del 7,96%, è quella di Savona: la zona ha comunque superato quota 110mila arrivi in un mese, un dato di grande rilevanza, e ha visto le presenze crescere dello 0,86% nel periodo di riferimento. «L'internazionalizzazione del turismo ligure è un dato di fatto – sottolinea l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori - gli arrivi e le presenze dall'estero sono decisive nel processo di destagionalizzazione. Il primo mercato si conferma e consolida quello tedesco, con oltre 420.000 presenze e una crescita del 37%, segue la Francia con 335.000 e la Svizzera con 223.000 e crescite, in entrambi i casi, intorno al 20%. Quarto mercato tornano gli Stati Uniti, con 146.000 presenze, grazie ad un incremento del 66%. Il ritorno dei turisti nordamericani viene confermato dai canadesi che sono ovviamente un mercato di nicchia ma non si può non sottolineare, visto l'incremento del 141% grazie a oltre 29.000 presenze». [post_title] => Liguria, arrivi e presenze in crescita. In aumento gli stranieri [post_date] => 2023-07-11T11:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689074161000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mercato dinamico e fiorente per gli operatori del turismo senior: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, coltivano emozioni. Nasce da queste considerazioni il progetto Adelante+, nuovo tour operator online, spin-off di Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi di gruppo per single over 50: viaggiatori in una fascia di età ideale compresa tra i 48 e i 62 anni. "E' questo infatti il momento della vita in cui si tende a viaggiare e a spendere di più - sottolinea una nota -: le persone hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota. A 50 anni hai le due condizioni necessarie per goderti al massimo la vita: i soldi per poterti permettere le esperienze e la salute per poter viaggiare". [post_title] => Da uno spin-off di Vamonos Vacanze nasce il to online Adelante+ per gli over 50 [post_date] => 2023-07-11T11:07:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689073663000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => HopHop Boat, il brand leader nelle Marine Experiences in Liguria, annuncia l’innovativa partnership con 3D Cyber, startup spezzina specializzata nella creazione di media in Virtual Reality. Questa collaborazione rivoluzionaria consentirà, da oggi, ai viaggiatori di tutto il mondo di vivere l'emozione e la bellezza fragile del Golfo dei Poeti prima ancora di salire a bordo dei celebri super tender con le iconiche sedute rosse di HopHop Boat. La collaborazione con 3D Cyber rende le esperienze di HopHop Boat ancora più accessibili e coinvolgenti. Le Borgate Marinare, Portovenere e le Tre Isole, Lerici e Tellaro sono state catturate digitalmente e trasferite nel metaverso per proiettare gli spettatori, ancora ignari delle meraviglie del Golfo dei Poeti, in un viaggio sensoriale unico attraverso il visore di realtà virtuale. Grazie alla realtà virtuale sarà come trovarsi a bordo di uno dei tender del brand spezzino, ma sarà solo un assaggio dell’indimenticabile meraviglia che attende i visitatori del Golfo. Da oggi, nel punto vendita di HopHop Boat all'interno del Cruise Terminal della Spezia i viaggiatori in arrivo dalle navi da crociera potranno accomodarsi sulle iconiche sedute rosse del brand spezzino appositamente installate, indossare il visore programmato da 3D Cyber, e immergersi completamente nella suggestiva esperienza virtuale tra i panorami mozzafiato del Golfo dei Poeti. Questa straordinaria esperienza immersiva sarà presentata anche durante le fiere del turismo in Europa e Asia, alle quali HopHop Boat parteciperà nel prossimo autunno e inverno. Così il brand continuerà a promuovere in modo innovativo e unico nel suo genere il Golfo dei Poeti, offrendo ai futuri visitatori l'opportunità̀ di esplorare digitalmente questi luoghi incantevoli, suscitando in loro passione e desiderio di scoprirli dal vivo. [post_title] => HopHop Boat e 3D Cyber: La Spezia e il Golfo dei Poeti nella Realtà Virtuale [post_date] => 2023-07-10T17:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689010533000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto ufficialmente i propri battenti a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel, terza struttura del gruppo Mascagni Hotel, di proprietà della famiglia capitolina Piperno. Si tratta di un 4 stelle da 24 camere, a cui si aggiungono un'aera libreria e una sala polifunzionale, che può essere utilizzata come spazio meeting o per le colazioni. Il resto della proposta f&b si declina in un'offerta light lunch e nell'happy hour com una selezioni di cocktail ad hoc per il lounge bar. “L’apertura di questa terza struttura risponde a una richiesta di offerta di strutture ricettive nel panorama della capitale, in un momento di boom del turismo - spiega Guglielmo Piperno, co-proprietario dell'albergo insieme al fratello Romeo -. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti sia uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico cittadino per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato”. La struttura nasce come una lussuosa residenza romana per una clientela prevalentemente bleisure. Situato in Largo della Fontanella di Borghese, di fronte al palazzo omonimo, l'albergo vuole richiamare la storia di Roma, con la sua aristocratica classicità, combinata con la passione per l’arte moderna e contemporanea che da sempre contraddistingue la famiglia Piperno. “Nel nome ContemporARy HoTel troviamo la parola art per valorizzare l’importanza dell’arte, che guida il nostro ospite tra colori, materiali, decori in un rapporto tra tradizione e contemporaneità”, aggiunge Romeo Piperno. [post_title] => Apre a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel da 24 camere [post_date] => 2023-07-10T13:24:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688995449000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana nasce losservatorio turistico regionale monitorare programmare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1404,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr).\r

\r

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.\r

\r

«Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio».\r

\r

La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.\r

\r

All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili.","post_title":"Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare","post_date":"2023-07-13T11:53:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689249183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno 2023-34 di Air France evidenzia un grande focus sui collegamenti verso il Nord America dove sono previsti fino a 212 voli settimanali per 21 destinazioni fra Stati Uniti, Canada e Messico.\r

\r

Dal prossimo 30 ottobre Air France aggiungerà la nuova destinazione di Raleigh-Durham: la capitale della Carolina del Nord diventerà la 14ª città statunitense servita dalla compagnia dopo Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York Jfk, Newark, San Francisco, Seattle e Washington. Il vettore opererà tre voli settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì da Parigi-Charles de Gaulle con un Boeing 787-9 dotato di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).\r

\r

La stagione invernale vedrà anche un aumento del numero di voli da/per Dallas-Fort Worth che saliranno dai 3 del 2022 a 5 quest'anno.\r

\r

Numero di frequenze in crescita anche verso il Canada: primo vettore europeo in termini di capacità tra Europa e Canada, Air France collegherà Parigi-Charles de Gaulle a Montreal, Toronto, Vancouver e Ottawa per tutto l'inverno.\r

\r

Il servizio non-stop tra Parigi-Charles de Gaulle e Ottawa, introdotto il 27 giugno, continuerà per la stagione invernale. La compagnia aerea opererà 5 voli settimanali, lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica, con un Boeing 787-9 dotato di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).\r

\r

Saranno aggiunti anche voli per Montreal e Vancouver, rispettivamente fino a 21 e 5 a settimana, rispetto ai 17 e 3 dello scorso inverno.\r

\r

Infine, dal 2 dicembre 2023, Air France riprenderà a volare tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Montréal, con 2 voli settimanali il martedì e il sabato su un Airbus A320. Montreal è una delle 5 destinazioni servite dalla rete regionale caraibica di Air France, che collega Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Fort-de-France (Martinica) a Belém (Brasile), Cayenne (Guyana Francese), Miami (Stati Uniti) e Montreal.\r

\r

Nel frattempo, Klm volerà dall'hub di Amsterdam Schiphol verso 19 destinazioni nordamericane: Atlanta, Austin, Boston, Calgary, Cancun, Chicago, Edmonton, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Messico, Miami, Minneapolis-Saint Paul, Montreal, New York JFK, San Francisco, Toronto, Vancouver e Washington.","post_title":"Air France rilancia sulle rotte verso il Nord America per l'inverno 2023-24","post_date":"2023-07-13T10:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689245155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Toscana sarà un'estate di crescita caratterizzata da oltre 5,9 milioni di arrivi e oltre 23,9 milioni di pernottamenti, numeri che superano i risultati pre pandemia. La conferma arriva dall’indagine, commissionata da Toscana Promozione Turistica e condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze.\r

\r

Nel 2021 e 2022 era stato soprattutto il turismo nazionale a prevalere. Per l’estate appena iniziata la quota di mercato della domanda internazionale tornerà a superare il 50% (era il 37% un anno fa), con presenze ben oltre quelle del 2019. Saranno soprattutto turisti europei attratti da mare, città d’arte e borghi, ma segnali di crescita arrivano anche da alcuni mercati extraeuropei.\r

\r

Le stime per l’estate indicano +4,7% di arrivi e +4,3% di pernottamenti rispetto a quella 2022.\r

\r

Crescita stimata per i turisti stranieri: presenze + 6,5% e oltre 12 milioni in valore assoluto (+1,3% rispetto al 2019). Si consolida, invece, il movimento nazionale: +2,1% di presenze stimate e circa 11,9 milioni (+1,4% sul 2019). In sostanza la quota di mercato estera, stimata al 50,5%, dovrebbe tornare a riequilibrare il totale.\r

\r

Rispetto alla tipologia ricettiva, salgono (+5%) le aspettative del comparto alberghiero, con un deciso aumento delle richieste di prenotazioni giunte dai mercati esteri (+8%). Positive anche le prospettive per le strutture extralberghiere (+3,8%). Le imprese che operano in città e centri d’arte dovrebbero registrare le migliori performance (+9,2%). Buona anche la stima per la montagna (+6,7%) dove è la crescita straniera potrebbe raggiungere il 9%. Sopra al 2% le stime per le imprese delle località marine, termali, campagna e collina.\r

\r

Infine, riguardo alla nazionalità, i maggiori aumenti sono per il mercato statunitense. Si confermano anche quelli tradizionali europei: francesi, olandesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, polacchi, spagnoli e scandinavi. Tra quelli extraeuropei aumento previsto anche per Canada e Brasile e ripresa delle prenotazioni asiatiche (Cina, Giappone, India).","post_title":"Toscana estate, +4,7% gli arrivi e +4,3% i pernottamenti. Aumento degli stranieri","post_date":"2023-07-13T09:34:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689240848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449584\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Pietro Mazzi, Lorenzo Vianello e Luca Pellegrino[/caption]\r

\r

Dopo la crescita dei tassi d'interesse non c'è stato il tanto temuto credit crunch, ossia una restrizione dell'offerta di credito tale da impedire la realizzazione di qualsiasi progetto a leva finanziaria. Si registra però senz'altro un approccio più prudenziale, con scarsa disponibilità al momento nei confronti degli investimenti core (a basso rendimento) e un focus maggiore sulle operazioni value-added, in grado di garantire maggiori ritorni. Si parla in particolare di un ratio debt-yield minimo del 10%. Non si ferma tuttavia al contempo la crescita dell'interesse dei capitali verso le destinazioni diverse dalle cosiddette Big 4 (Milano, Roma, Venezia e Firenze), con particolare riguardo alle principali mete leisure della Penisola.\r

\r

Il rallentamento è indiscutibile\r

\r

Dall'ultimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, emerge un quadro dei finanziamenti bancari per l'ospitalità in Italia piuttosto variegato che, pur inevitabilmente influenzato dagli attuali trend inflazionistici, non smette di guardare con inedito interesse al settore: \"Quest'anno registriamo forse il picco di progetti in pipeline del comparto ricettivo degli ultimi dieci anni\" ha infatti rivelato Pietro Mazzi. Certo, non tutte le richieste avranno l'esito sperato dai promotori, ha spiegato l'head of real estate di Intesa Sanpaolo, ma il dato è comunque significativo del fermento che ancora permea il settore. Detto ciò, \"il rallentamento è indiscutibile. Le banche commerciali adottano approcci più prudenziali e criteri di valutazione più stringenti\".\r

\r

Ratio debt-yield minimo al 10%\r

\r

Anche Unicredit continua a monitorare con interesse il comparto: \"Abbiamo in cantiere parecchie operazioni - ha raccontato lo strategic advisor real estate, Lorenzo Vianello -. E non di rado si guarda oltre le cosiddette Big 4: al momento, per esempio, stiamo valutando progetti a Forte dei Marmi, a Taormina, a Catania... Per contro, siamo diventati più sensibili al rapporto debt-yield, che oggi deve necessariamente porsi al di sopra del 10%. Il che si traduce inevitabilmente in tassi d'interesse finali più alti. Noi ci concentriamo soprattutto su operazioni che includano anche un investimento Capex. Non è infatti nostra mission finanziare o rifinanziare alberghi consolidati. Di solito seguiamo business plan che portino gli hotel all’apertura o al loro riposizionamento, lasciando poi il testimone alle banche del territorio o ad altri istituti finanziari specializzati\".\r

\r

In alcune destinazioni mancano benchmark affidabili\r

\r

Segmento leisure in crescita pure per Banco Bpm, che come le altre banche pone oggi tuttavia più attenzione in fase di analisi e valutazione di ogni progetto, soprattutto se si tratta di strutture a carattere stagionale: \"La nostra visione sul comparto rimane positiva - ha raccontato l'head of real estate finance di Banco Bpm, Luca Pellegrino -. La questione, semmai, è che in alcune destinazioni non primarie non esistono esercizi di qualità che ci consentano di costruire benchmark affidabili con cui confrontare i progetti\". Occorre quindi basarsi sulle proiezioni, ma è chiaro che le analisi a quel punto finiscano per contenere maggiori elementi di aleatorietà.\r

\r

Si cercano soprattutto operazioni added-value\r

\r

In sintesi, ha ripreso Mazzi, \"i capitali oggi interessati all'Italia sono quasi tutti value-added e focalizzati su operazioni di conversioni e riposizionamenti: cercano extra-rendimenti rispetto al resto d'Europa, anche perché con i tassi alti gli investimenti core sono oggettivamente meno appetibili\". Un approccio di respiro un po' più breve, quindi, rispetto a quello degli investitori istituzionali normalmente più propensi a logiche di lungo periodo. Che però ha anche i suoi risvolti positivi, contribuendo tra l'altro a colmare il gap di qualità dell'offerta di molte destinazioni italiane, \"come per esempio sta avvenendo ora a Roma\", dove si sta assistendo a un vero e proprio boom di nuovi progetti, soprattutto nel lusso.\r

\r

Permane l'interesse sugli hotel\r

\r

Il bicchiere è mezzo pieno anche per Vianello: \"Abbiamo una pipeline di richieste che entro fine anno dovrebbe portare alla conclusione di quattro - sei nuove operazioni - ha concluso lo strategic advisor real estate di Unicredit -. A livello di strategie di credito generale, siamo infatti al momento sul lato buy per gli hotel, così come per la logistica e il residenziale, siamo invece più timidi sugli uffici e rimaniamo in posizione hold sul segmento retail\".","post_title":"Hospitality Forum, banche: niente credit crunch, ma molta più prudenza","post_date":"2023-07-13T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689239704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stasera al Museo! è il calendario degli eventi estivi promosso da tutti i Musei Civici della Spezia che ogni venerdì e sabato organizzano laboratori, concerti, appuntamenti in lingua inglese, visite guidate tematiche per far vivere gli spazi museali in occasione delle aperture straordinarie estive. \r

\r

Occasioni di approfondimento culturale e laboratori esperienziali specifici per ogni museo.\r

\r

Al CAMeC Centro d’Arte Moderna e Contemporanea si susseguiranno tre concerti gratuiti a cura del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” si terranno due laboratori per adulti, uno sull’arte del croxetto e uno sul pesto, e una visita guidata tematica sulla Lunigiana storica, mentre alla Palazzina delle Arti sarà prevista una visita guidata sulla mostra permanente di Fossati. \r

\r

Stasera al Museo! si accompagna al calendario degli eventi previsti per il Museo Civico “Amedeo Lia” in occasione della mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti e alle Notti al Castello organizzate al Castello San Giorgio. \r

\r

Il costo di ogni evento è di 5 euro salvo i concerti previsti al CAMeC che sono gratuiti.","post_title":"La Spezia, con Stasera al Museo eventi, concerti e visite guidate per vivere gli spazi museali","post_date":"2023-07-13T09:13:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1689239626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A maggio crescono arrivi e presenze in Liguria nonostante il maltempo e si registra un aumento di turisti dall'estero.\r

\r

«Dopo un buon mese di giugno, in cui le nostre località turistiche hanno avuto ottimi riscontri - spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - le prospettive turistiche per i mesi di luglio e agosto vedono la Liguria sempre di più al centro degli interessi dei visitatori, con previsioni di incrementi significativi soprattutto per quanto riguarda gli stranieri, anche da fuori Europa. Il trend per i due mesi più tradizionalmente legati alle vacanze, luglio e agosto, è in crescita e le prospettive sono decisamente positive».\r

\r

Il mese di maggio ha fatto registrare un incremento del turismo negli arrivi e nelle presenze, rispettivamente del 4,63 e del 7,31%. Gli arrivi da fuori Italia, sempre nel maggio 2023 rispetto al maggio 2022, sono cresciuti di oltre il 30%, e le presenze di oltre il 26, andando a controbilanciare quelle degli italiani, che fisiologicamente sono scese a causa sia del maltempo che di un periodo in genere tradizionalmente meno votato alle vacanze per i nostri connazionali.\r

\r

«Il lavoro di destagionalizzazione e di promozione turistica - aggiunge Toti - sia in Italia che all’estero, sta portando i frutti desiderati. La Liguria è sempre di più meta prediletta del turismo internazionale, 12 mesi all’anno, grazie non solo a un mare che non tiene confronti e che ancora una volta raccoglie il più alto numero di bandiere blu in Italia, ma a tradizioni, città d’arte come Genova, possibilità sportive e legate all’outdoor, enogastronomia e un calendario di eventi unico».\r

\r

Nei primi 5 mesi dell’anno, dal 1° gennaio al 31 maggio, sono arrivati in Liguria 1 milione e 700mila turisti, il 17% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di cui oltre 750mila stranieri (il 40,08 % in più), per oltre 4milioni e mezzo di presenze.\r

\r

Gli arrivi totali a maggio, a livello regionale, sono stati oltre mezzo milione e le presenze oltre 1milione e 370mila.\r

La crescita più significativa nel mese di maggio 2023 riguarda la provincia della Spezia: + 14,68% di arrivi e + 16,76% di presenze, con un incremento degli stranieri che supera, sia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze, il 30%. Dati molto positivi anche per la città di Genova, che fa registrare una crescita degli arrivi dell’11,85% e delle presenze del 5,3%. Anche qui crescono gli stranieri, con un + 44,32% di arrivi e un +23,97% di presenze.\r

\r

L’unica provincia che nel maggio 2023 rispetto al maggio 2022 fa registrare una leggera flessione negli arrivi, del 7,96%, è quella di Savona: la zona ha comunque superato quota 110mila arrivi in un mese, un dato di grande rilevanza, e ha visto le presenze crescere dello 0,86% nel periodo di riferimento.\r

«L'internazionalizzazione del turismo ligure è un dato di fatto – sottolinea l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori - gli arrivi e le presenze dall'estero sono decisive nel processo di destagionalizzazione. Il primo mercato si conferma e consolida quello tedesco, con oltre 420.000 presenze e una crescita del 37%, segue la Francia con 335.000 e la Svizzera con 223.000 e crescite, in entrambi i casi, intorno al 20%. Quarto mercato tornano gli Stati Uniti, con 146.000 presenze, grazie ad un incremento del 66%. Il ritorno dei turisti nordamericani viene confermato dai canadesi che sono ovviamente un mercato di nicchia ma non si può non sottolineare, visto l'incremento del 141% grazie a oltre 29.000 presenze».","post_title":"Liguria, arrivi e presenze in crescita. In aumento gli stranieri","post_date":"2023-07-11T11:16:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689074161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mercato dinamico e fiorente per gli operatori del turismo senior: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, coltivano emozioni. Nasce da queste considerazioni il progetto Adelante+, nuovo tour operator online, spin-off di Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi di gruppo per single over 50: viaggiatori in una fascia di età ideale compresa tra i 48 e i 62 anni.\r

\r

\"E' questo infatti il momento della vita in cui si tende a viaggiare e a spendere di più - sottolinea una nota -: le persone hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota. A 50 anni hai le due condizioni necessarie per goderti al massimo la vita: i soldi per poterti permettere le esperienze e la salute per poter viaggiare\".\r

\r

","post_title":"Da uno spin-off di Vamonos Vacanze nasce il to online Adelante+ per gli over 50","post_date":"2023-07-11T11:07:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689073663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HopHop Boat, il brand leader nelle Marine Experiences in Liguria, annuncia l’innovativa partnership con 3D Cyber, startup spezzina specializzata nella creazione di media in Virtual Reality.\r

\r

Questa collaborazione rivoluzionaria consentirà, da oggi, ai viaggiatori di tutto il mondo di vivere l'emozione e la bellezza fragile del Golfo dei Poeti prima ancora di salire a bordo dei celebri super tender con le iconiche sedute rosse di HopHop Boat. La collaborazione con 3D Cyber rende le esperienze di HopHop Boat ancora più accessibili e coinvolgenti. Le Borgate Marinare, Portovenere e le Tre Isole, Lerici e Tellaro sono state catturate digitalmente e trasferite nel metaverso per proiettare gli spettatori, ancora ignari delle meraviglie del Golfo dei Poeti, in un viaggio sensoriale unico attraverso il visore di realtà virtuale.\r

\r

Grazie alla realtà virtuale sarà come trovarsi a bordo di uno dei tender del brand spezzino, ma sarà solo un assaggio dell’indimenticabile meraviglia che attende i visitatori del Golfo. Da oggi, nel punto vendita di HopHop Boat all'interno del Cruise Terminal della Spezia i viaggiatori in arrivo dalle navi da crociera potranno accomodarsi sulle iconiche sedute rosse del brand spezzino appositamente installate, indossare il visore programmato da 3D Cyber, e immergersi completamente nella suggestiva esperienza virtuale tra i panorami mozzafiato del Golfo dei Poeti.\r

\r

Questa straordinaria esperienza immersiva sarà presentata anche durante le fiere del turismo in Europa e Asia, alle quali HopHop Boat parteciperà nel prossimo autunno e inverno. Così il brand continuerà a promuovere in modo innovativo e unico nel suo genere il Golfo dei Poeti, offrendo ai futuri visitatori l'opportunità̀ di esplorare digitalmente questi luoghi incantevoli, suscitando in loro passione e desiderio di scoprirli dal vivo.","post_title":"HopHop Boat e 3D Cyber: La Spezia e il Golfo dei Poeti nella Realtà Virtuale","post_date":"2023-07-10T17:35:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689010533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto ufficialmente i propri battenti a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel, terza struttura del gruppo Mascagni Hotel, di proprietà della famiglia capitolina Piperno. Si tratta di un 4 stelle da 24 camere, a cui si aggiungono un'aera libreria e una sala polifunzionale, che può essere utilizzata come spazio meeting o per le colazioni. Il resto della proposta f&b si declina in un'offerta light lunch e nell'happy hour com una selezioni di cocktail ad hoc per il lounge bar.\r

\r

“L’apertura di questa terza struttura risponde a una richiesta di offerta di strutture ricettive nel panorama della capitale, in un momento di boom del turismo - spiega Guglielmo Piperno, co-proprietario dell'albergo insieme al fratello Romeo -. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti sia uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico cittadino per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato”.\r

\r

La struttura nasce come una lussuosa residenza romana per una clientela prevalentemente bleisure. Situato in Largo della Fontanella di Borghese, di fronte al palazzo omonimo, l'albergo vuole richiamare la storia di Roma, con la sua aristocratica classicità, combinata con la passione per l’arte moderna e contemporanea che da sempre contraddistingue la famiglia Piperno. “Nel nome ContemporARy HoTel troviamo la parola art per valorizzare l’importanza dell’arte, che guida il nostro ospite tra colori, materiali, decori in un rapporto tra tradizione e contemporaneità”, aggiunge Romeo Piperno.\r

\r

","post_title":"Apre a Roma il nuovo Borghese Contemporary Hotel da 24 camere","post_date":"2023-07-10T13:24:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688995449000]}]}}