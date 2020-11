Torretta, Uni (Iso): l’Italia è assente dai tavoli dove si decide il futuro del turismo

Si chiama “Tourism and related services Iso/Tc 228” ed è attualmente in discussione a Ginevra, presso l’Organizzazione internazionale per normazione (Iso): sigla che tutti conoscono perché posta in calce a tanti prodotti, imprese e servizi certificati secondo parametri di valore globale. La pratica riguarda le regole che presiederanno al turismo internazionale post Covid-19, in materie vitali per l’industria come heritage hotel, ristorazione tradizionale, nonché turismo accessibile e sostenibile. Ma tratterà anche delle linee guida e delle raccomandazioni in capo agli operatori turistici per la prevenzione della diffusione del contagio. Il problema, ha denunciato sulle colonne del Sole 24 Ore Pietro Torretta, presidente dell’Uni, corrispondente nazionale dell’Iso, è che l’Italia è completamente assente dai tavoli dove si prendono le decisioni.

La discussione sulle norme del turismo è infatti oggi guidata dalla Spagna, con la co-segreteria in mano tunisina e quindi presumibilmente influenzata dalla Francia. L’assenza di nostri rappresentanti al tavolo decisionale rischia quindi di rendere invisibili le nostre specificità ed esigenze nazionali. Con il risultato che, quando i grandi operatori internazionali, in grado di muovere milioni di viaggiatori in tutto il mondo, richiederanno il rispetto dei nuovi standard di qualità e servizio Iso, le nostre imprese del turismo potranno trovarsi costrette a esborsi significativi, per adeguarsi a norme decise da Paesi concorrenti, con caratteristiche differenti dalle nostre.

Torretta chiede quindi al governo maggiore attenzione su questi temi tanto poco conosciuti dal grande pubblico, quanto essenziali per la tenuta della competitività del nostro sistema-Paese. Anche perché il turismo non è l’unica materia sui Iso sta lavorando e dai cui processi decisionali l’Italia è sostanzialmente esclusa. Anche i tavoli sulla sharing economy (Iso/Tc324), a guida giapponese, e sulla finanza sostenibile (Iso/Tc322), a guida britannica, spiccano tra gli altri per l’assenza di nostri rappresentanti. Serve, ha concluso Torretta, il sostegno delle istituzioni per presidiare i luoghi decisionali, magari accompagnando tale sforzo con programmi promozionali ad hoc sui canali televisivi.