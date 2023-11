Tapinassi (Toscana): «Il Paese obiettivo del 2024 è la Spagna» Al Wtm di Londra con Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica. Quali sono le strategie per l’anno che sta per arrivare? «Noi per il 2024 puntiamo a un forte rafforzamento della promozione internazionale di medio e lungo raggio, quindi americani in primis ma anche cinesi, giapponesi, puntando anche al Sud America, Brasile e Argentina. In sostanza riapriamo i riflettori sulla Toscana su mercati che negli ultimi anni erano un po’ sospesi. Naturalmente rivolgiamo attenzione anche sul mercato interno in relazione a ciò che è successo nel 2023 al turismo balneare che ha risentito della crisi economica del Paese e dell’aumento dei costi, generando così una lieve flessione anche da noi. I due grandi elementi sono questi . Il Paese obiettivo del 2024 per la Toscana è la Spagna su cui non avevamo mai attivato un’azione diretta. E poi tutta una serie di verticali iniziando dal turismo per le famiglie sul quale iniziamo a lavorare in questi giorni, ma anche a coloro che viaggiano con animali da compagnia che sono un target molto interessante per la nostra regione. A questo aggiungiamo tutto quello che abbiamo già fatto: il turismo di camper, per esempio, o quello balneare, visto che siamo la terza regione per numero di posti barca. E poi gli altre promozioni che presentiamo anche al Wtm come Benvenuti in Toscana, il progetto dedicato alle donne che viaggiano. Mentre il 2023 come possiamo riassumerlo? «Il 2023 già ad agosto era positivo su tutti i dati penso che con settembre e ottobre avremo un ulteriore incremento, trainato dagli arrivi stranieri e soprattutto dalle città d’arte. Quindi la crisi è sicuramente superata. Infine promuoveremo la Toscana che stiamo cercando di raccontare votata al benessere mentale, all’enogastronomia, al paesaggio. Insomma tutti quei temi trainanti per un pubblico attento e che ama la sostenibilità». Condividi

