Stati Uniti: il turismo europeo crolla del 17,4%. C’è molta preoccupazione Stati Uniti. La pseudo rivoluzione di Trump che sta preoccupando tutto il mondo inizia a dare i suoi effetti negativi anche sul turismo. I dati ufficiali del governo degli Stati Uniti indicano che a marzo di quest’anno sono arrivati ​​ai confini del Paese 846.000 cittadini provenienti dagli aeroporti europei, il 17,4% in meno rispetto all’anno precedente, con una differenza di 178.000 persone. I viaggiatori provenienti dalla Francia sono diminuiti del 5%, quelli dalla Germania del 29 e quelli dalla Gran Bretagna del 15%. Air France preoccupata Ben Smith, ceo del Gruppo Air France, ha dichiarato: “Siamo preoccupati. Stiamo esaminando queste informazioni con molta attenzione”. Air France ha programmato un aumento dell’offerta di posti per gli Stati Uniti dall’8 all’11,5 percento per quest’estate. Nel complesso, quest’estate l’aviazione commerciale nel suo complesso offrirà il 4,2% di posti in più tra l’Europa occidentale e gli Stati Uniti, salvo eventuali modifiche in corso d’opera. Da parte sua, la compagnia aerea americana non ha apportato alcuna modifica ai propri programmi, convinta che i viaggiatori americani continueranno a scegliere l’Europa come hanno fatto finora. Condividi

