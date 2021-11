Speranza: per Natale tutti in Italia. Il turismo non ci sta

Per una volta facciamo i filologi e parliamo di una bella frase latina: Spes ultima dea che tradotto suona: la speranza è l’ultima dea. Secondo l’autorevolissima Treccani l’espressione deve intendersi così: «Frase latina spesso usata per significare che la speranza non viene mai meno o che si può sperare fino all’ultimo, con riferimento al mito greco della dea Speranza che resta tra gli uomini, a consolarli, anche quando tutti gli altri dèi abbandonano la terra per l’Olimpo».

Ecco, la Speranza rimane fra gli uomini anche quando tutti gli altri dei hanno abbandonato la terra. Qui dovrebbe seguire un’imprecazione, almeno per chi lavora nel turismo. Perché in effetti è proprio così. Nell’assoluta calma di dichiarazioni, nell’attesa dell’apertura di nuovi corridoi che dovrebbero dare respiro al sistema turistico italiano, a noi ci rimane Roberto Speranza. Non so se sia l’ultima dea o l’ultima disgrazia, ma questo è.

Il buon ministro Speranza infatti ha esortato gli italiani a passare le vacanze di natale nel nostro Paese, preferibilmente a casa. Altro che ultima spes, questa è l’ultima mazzata per un settore al tracollo. Ma a lui non interessano i fallimenti, i licenziamenti, la mancanza d’aria di chi, da due anni, non respira più. Lui è l’ultima dea, e le dee fanno quello che vogliono. Poi se uno, visto che non riesce a pagare neanche le bollette, gentilmente lo manda a farsi le speranze sue, be’, diciamo che un po’ se l’è meritato.

Giuseppe Aloe