Santanchè: l’Italia deve diventare il primo paese turistico. E l’overtourism? Santanchè. «Non mi posso dare pace che la nostra nazione, la più bella del mondo, non sia più sul podio e sia scesa al quarto posto. Come meta turistica nel mondo. Quale sforzo dobbiamo fare? Lavorare insieme, imparare anche a promuovere la cultura dei 5.600 borghi, il nostro cibo, i nostri prodotti enograstronomici. Dobbiamo fare un lavoro straordinario, possiamo crederci di più”. L’Ansa riporta le parole del ministro del turismo, Daniela Santanchè, agli Stati generali della diplomazia culturale in corso a Firenze. Alla presenza delle direttrici e dei direttori degli 86 Istituti italiani di cultura nel mondo. Aporia «Abbiamo bisogno di voi che siete coloro che nel mondo aiutate a promuovere la nostra nazione, a portare turisti in Italia. Possediamo tutti gli ingredienti, non ci manca niente: se da domani sapremo fare squadra non saremo secondi a nessuno, riporteremo l’Italia sul primo gradino del podio», ha concluso. Tutto giusto. Però se l’Italia dovesse diventare la prima meta mondiale significa che il turismo dovrebbe crescere ancora. Allora come si combinano queste dichiarazioni con l’appello a combattere l’overtourism del ministro Santanchè. O uno o l’altro. O vogliamo riempire l’Italia di turisti o vogliamo salvaguardarla. O una o l’altra. Tutte e due insieme non è possibile. Condividi

Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”.\r

\r

A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo.\r

\r

Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese.\r

\r

“Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”.\r

\r

“Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie - afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo - Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”.\r

\r

Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici.\r

\r

“Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. - aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”.\r

\r

","post_title":"Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante","post_date":"2023-10-10T11:42:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["citta-patrimonio-unesco-spagnole","ente-spagnolo-del-turismo","paradores","spagna"],"post_tag_name":["Città Patrimonio Unesco spagnole","Ente Spagnolo del Turismo","Paradores","spagna"]},"sort":[1696938134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Visit Brussels rilancia gli appuntamenti formativi dedicati al trade con un fitto programma calendario: la strategia basata su formazione e networking prevede roadshow, per un totale di 12 tappe in tutta Italia entro novembre, un fam-trip riservato agli agenti di viaggio e Brussels Academy, una serie di giornate di formazione presso la Brussels House di Milano in collaborazione con tour operator e altre realtà del settore.\r

\r

Tra le novità in cantiere per i prossimi mesi, da segnalare anche i Brussels Days: «Incontri dedicati alla scoperta delle tradizioni, delle usanze e dei prodotti tipici di Bruxelles in chiave esperienziale – spiegaUrsula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – in occasione di eventi particolari, come San Nicola, festa molto sentita in Belgio, San Valentino e Pasqua».\r

\r

\r

\r

Intanto la città di Bruxelles, dopo un brillante 2022 che ha visto i numeri raggiungere l’80% dei livelli del 2019 (79% gli arrivi, 84% i pernottamenti), registra un trend positivo nel primo semestre 2023, complice l’ottima ripresa di mercati come Cina, Giappone e Gran Bretagna. Bene anche le performance dell’Italia, che nei primi sei mesi del 2023 cresce del 49% sul 2022, piazzandosi al quarto posto tra i Paesi Ue per numero di pernottamenti e al quinto per numero di arrivi.\r

\r

«L’Italia si conferma un mercato strategico per Visit Brussels, soprattutto alla luce della crescente incidenza del leisure, che nel primo semestre del 2023 rappresenta il 52% degli arrivi, seguito dai meeting al 32% e dalle altre tipologie di viaggi business al 16%. Diventa quindi ancora più importante promuovere e incentivare le sinergie tra gli operatori, agenti di viaggio e programmatori di tour operator, e i protagonisti dell’offerta turistica locale, affinché possano costruire proposte tematiche e itinerari personalizzati per intercettare un cliente sempre più esigente».\r

\r

Visit Brussels partecipa alla fiera di Rimini (pad. C1 – stand 527): un'ulteriore occasione per incontrare i professionisti del turismo e sviluppare nuove partnership in grado di valorizzare al meglio le tante opportunità che la città offre a diversi cluster di clienti.\r

\r

","post_title":"Visit Brussels: raffica di appuntamenti dedicati al trade, dai roadshow ai Brussels Days","post_date":"2023-10-10T10:53:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696935189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Santanchè. «Non mi posso dare pace che la nostra nazione, la più bella del mondo, non sia più sul podio e sia scesa al quarto posto. Come meta turistica nel mondo. Quale sforzo dobbiamo fare? Lavorare insieme, imparare anche a promuovere la cultura dei 5.600 borghi, il nostro cibo, i nostri prodotti enograstronomici. Dobbiamo fare un lavoro straordinario, possiamo crederci di più\".\r

\r

L'Ansa riporta le parole del ministro del turismo, Daniela Santanchè, agli Stati generali della diplomazia culturale in corso a Firenze. Alla presenza delle direttrici e dei direttori degli 86 Istituti italiani di cultura nel mondo.\r

Aporia\r

«Abbiamo bisogno di voi che siete coloro che nel mondo aiutate a promuovere la nostra nazione, a portare turisti in Italia. Possediamo tutti gli ingredienti, non ci manca niente: se da domani sapremo fare squadra non saremo secondi a nessuno, riporteremo l'Italia sul primo gradino del podio», ha concluso.\r

\r

Tutto giusto. Però se l'Italia dovesse diventare la prima meta mondiale significa che il turismo dovrebbe crescere ancora. Allora come si combinano queste dichiarazioni con l'appello a combattere l'overtourism del ministro Santanchè. O uno o l'altro. O vogliamo riempire l'Italia di turisti o vogliamo salvaguardarla. O una o l'altra. Tutte e due insieme non è possibile.","post_title":"Santanchè: l'Italia deve diventare il primo paese turistico. E l'overtourism?","post_date":"2023-10-10T10:38:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1696934334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal.\r

\r

“Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”.\r

\r

Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia).\r

\r

Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma).\r

\r

Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia).","post_title":"Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024","post_date":"2023-10-10T10:22:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696933378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_186300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aroporto Tel Aviv Ben Gurion[/caption]\r

\r

Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri ha aggiornato le indicazioni relative alla situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi. l'invito agli italiani è quello di «rinviare il proprio viaggio, in caso di spostamenti non strettamente necessari». \r

\r

La Farnesina segnala inoltre diverse cancellazioni sulle tratte aeree da e per il nostro paese, mentre «le compagnie \"El Al\" e \"Israir\" continuano ad operare voli da e per l’Italia ed altre destinazioni dall’aeroporto \"Ben Gurion\": a chi non avesse ancora un volo confermato con altri vettori, si consiglia di controllare la disponibilità con queste compagnie, direttamente dai siti web. Per chi si trovasse in aeroporto, si suggerisce di controllare comunque ai banchi \"El Al\" e di \"Israir la disponibilità di posti sulle destinazioni in uscita, in caso di mancata presentazione di passeggeri già prenotati.\r

\r

«Si invitano i connazionali presenti in Israele e nei Territori Palestinesi ad evitare spostamenti non strettamente necessari».\r

\r

Per emergenze sono sempre attivi i seguenti numeri: Ambasciata d'Italia a Tel Aviv 00972 (0) 54 8803940 e 00972 35301901 - Consolato Generale a Gerusalemme 00972 (0) 505 327166 e 00972(0) 547 688399 - L'Unità di Crisi 0039 0636225.","post_title":"Israele, la Farnesina: «Evitare viaggi non strettamente necessari»","post_date":"2023-10-10T10:21:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696933297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Algeria da decenni ormai conta sulla collaborazione con Onat, tour operator e agenzia di viaggio del Ministero del Turismo e dell'Artigianato.\r

\r

\"Siamo specializzati sui siti algerini come il Nord e proponiamo numerosi programmi turistici attraverso il nostro paese, che possiede un vasto territorio e attrazioni di grande interesse - afferma Arezki Tahar, presidente e direttore generale dell'Onat (nella foto) che ha recentemente partecipato al Sitev, Salone del Turismo, ad Algeri -. Ad oggi, collaboriamo principalmente con un tour operator del Nord Italia, il mercato italiano è importante e la sua clientela è fidelizzata: non ci ha mai lasciato anche in circostanze complesse\".\r

Itinerari e tour sono in costante evoluzione: \"Stiamo programmando e sviluppando sempre più i circuiti che ruotano attorno alle vestigia romane situate sulla costa algerina, con le estensioni verso il sud sahariano, in direzione Djanet. Le nuove proposte stanno producendo risultati molto positivi e speriamo che i nostri investimenti portino a ulteriori, ottimi vantaggi\".\r

\r

Il visto d'ingresso in Algeria, \"soprattutto per la clientela italiana che desidera visitare il nord con l'estensione al sud, può essere ottenuto in loco quando si effettua la prenotazione con i tour operator autorizzati: viene infatti rilasciato un documento che consentirà l'imbarco senza visto e permetterà di ottenerlo una volta giunti in aeroporto. Questa ulteriore misura è stata adottata per incentivare il turismo sahariano\".","post_title":"Algeria: il Paese e il Sahara visti attraverso gli itinerari di Onat","post_date":"2023-10-10T10:00:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696932003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le navi Gialle sono sempre più Green Oriented. Per Corsica Sardinia Ferries l’obiettivo principale è quello di promuovere il turismo sostenibile e di continuare ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale delle attività, attraverso azioni, tecnologie e progetti.\r

\r

«Le Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema – spiega Cristina Pizzutti, responsabile Comunicazione e Marketing - Corsica Sardinia Ferries è uno dei principali interlocutori degli Enti di Ricerca, che supporta da oltre 15 anni nei progetti di monitoraggio, studio, formazione e analisi».\r

\r

Per la destinazione Sardegna, si registrano numeri in positivo per i primi mesi dell’anno e dati in linea con il trend della destinazione per l’alta stagione, sulle tratte per Golfo Aranci, in partenza dai porti italiani, e per Porto Torres, in partenza dai porti francesi.\r

\r

Le prenotazioni sono in crescita per i mesi autunnali, confermando la tendenza alla destagionalizzazione e la presenza di un’offerta turistica nell’isola.\r

\r

I numeri sulla linea Italia-Corsica, anche quest’anno, hanno superato le migliori aspettative: con quasi 750.000 passeggeri che hanno viaggiato sulle tratte italiane, in partenza da Livorno e da Savona-Vado Ligure.\r

\r

Ottimi risultati sull’Elba, che chiude la stagione 2023, con oltre 190.000 passeggeri trasportati (+11% rispetto al 2022).\r

\r

Per il 2024, la Compagnia conferma un’attenta programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, che terrà conto delle esigenze dei passeggeri e degli standard di accoglienza delle Navi Gialle.\r

\r

La pianificazione delle rotte rispetterà le normative, le regole e gli adempimenti in materia di ambiente e sostenibilità, per ridurre le emissioni e soddisfare gli indici green, stabiliti da Organizzazioni Internazionali e Organismi della UE.\r

\r

«Per la prossima stagione – sottolinea Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries in Italia - manterremo un’ampia offerta su tutte le nostre linee, per rispondere alla richiesta dei nostri clienti che apprezzano la serietà, la regolarità, l’accoglienza e il nostro servizio, a prezzi sempre competitivi. Con il rinnovo della flotta, ai nostri passeggeri offriamo condizioni di viaggio ottimali con un’alta disponibilità di cabine, ampi spazi moderni e luminosi e offerte di ristorazione adatte a tutte le esigenze».","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus sulla transizione ecologica ed il turismo sostenibile","post_date":"2023-10-10T09:44:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696931068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222280\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Firenze fra le città più prenotate[/caption]\r

\r

Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina.\r

\r

In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale","post_date":"2023-10-10T09:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696931000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Global Village è protagonista la sostenibilità: concetto ampio e spesso mal compreso, ora facilmente accessibile anche alle imprese del tour operating e della distribuzione grazie all’impegno di Travelife. Appuntamento da Ttg il 13 ottobre alle 14:15, Global Village Arena, Pad A/2.\r

\r

Parleranno alla platea di Ttg cinque delle 54 agenzie e tour operator che hanno partecipato al progetto Sustour, iniziativa dell’Unione europea operata da Travelife in 35 paesi per la certificazione di sostenibilità delle imprese del turismo. A raccontare la loro esperienza in Arena saranno Kel 12, TFL Tours, S-Cape, Etir Viaggi, Iamme Ia Gray Line Amalfi Coast.\r

\r

In scena con agenzie e operatori ci saranno Doriana Maltese, country manager Italia di Travelife, e Livia Muto Nardone, tra i massimi esperti italiani di sostenibilità nel turismo con un lungo percorso da tour operator e DMC, coach e auditor Travelife per il progetto Sustour. Modera la narrazione Marina Firrao, giornalista senior del travel trade.\r

\r

Travelife, organizzazione non profit di diritto olandese, è stata scelta dall’Unione Europea per gestire il programma di certificazione internazionale di sostenibilità per tour operator e agenzie di viaggi.\r

Un’Italia stupefacente\r

«L’Italia ci ha stupiti – spiega Maltese – piazzandosi al terzo posto dopo Olanda e Portogallo per numero di imprese impegnate in Sustour. Forse prima mancava un punto di riferimento, poi Sustour ha dato loro gratuitamente il partner istituzionale per la sostenibilità, il know how, il percorso strutturato da seguire con coach e auditor specializzati, e infine la certificazione internazionale necessaria per trattare con i moltissimi buyer e clienti che della sostenibilità fanno un requisito indispensabile”.\r

\r

Maltese e Nardone si sono alternate in Sustour nel ruolo di coach, il tutor che affianca le agenzie durante il percorso per la sostenibilità d’impresa, e di auditor, l’esperto che verifica e attesta i requisiti raggiunti.\r

\r

“È stato un lavoro entusiasmante – racconta Nardone – a partire da un diffuso scetticismo su questi temi. Tra le agenzie coinvolte in Sustour abbiamo avuto vere e proprie “conversioni”. Non solo per evidenti motivi etici, ma perché sostenibilità significa più business e di maggiore qualità, costi minori e riduzione del rischio, un ambiente di lavoro più gratificante e una squadra più coesa e motivata. Così convertirsi è un attimo”.\r

\r

Dunque quel che pareva utopia è ormai una scelta obbligata, perché una quota crescente della domanda internazionale esige vacanze rispettose dell’ambiente, dei territori, dell’economia e del contesto sociale di ogni meta. E per questo questi nuovi consumatori consapevoli sono pronti a spendere anche più che in passato.\r

\r

Lo rilevano numerose analisi autorevoli. Una per tutte l’Eurobarometer 2021, in cui da quasi 26mila interviste ai consumatori europei risulta che l’82% è pronto a cambiare meta per sceglierne una più sostenibile; che il 35% è pronto a spendere di più pur di proteggere l’ambiente nella propria meta; oltre la metà vuole consumare prodotto del territorio, per favorire l’economia locale. E ancora più importante: il 48% chiede informazioni sulla certificazione, e distingue gli operatori certificati da tutti gli altri","post_title":"Travelife parla di sostenibilità alle agenzie e ai to del Ttg di Rimini","post_date":"2023-10-10T09:16:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696929406000]}]}}