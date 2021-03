Priante, Unwto: serve più sostenibilità e un nuovo dialogo pubblico-privato

L’effetto vaccino ancora non si sente ma i segnali di riapertura arrivano lo stesso. Soprattutto da quei Paesi che hanno saputo adottare già prima dello scoppio della pandemia pratiche sostenibili efficaci e applicate a tutti i livelli della società. Un approccio che garantisce buoni livelli di sicurezza, perché si traduce naturalmente in comportamenti concreti, anche semplici, come per esempio la gestione delle file negli aeroporti. E’ una rivelazione a sorpresa quella fatta dal director for Europe dell’Organizzazione mondiale del turismo, Alessandra Priante, in occasione del suo intervento all’ultima puntata di 20:21 il Turismo della Sera.

Sulla scorta delle notizie che giungono da Israele e Regno Unito, dove le campagne vaccinali sono in fase più avanzata, quasi tutti ci aspettavamo infatti che la ripartenza fosse legata a doppia mandata al livello di immunità raggiunto da ogni Paese. E invece non è ancora quello, o non solo quello, il fattore dirimente. A giocare un ruolo importante è la sostenibilità, intesa come pratica di vita consapevole. “Lo dicono i dati del report sulle restrizioni dei viaggi che settimanalmente compiliamo qui all’Unwto – ha spiegato Alessandra Priante -. Dobbiamo quindi imparare davvero a cambiare registro. Passare da 45 a 33 giri, un po’ come si faceva una vola con i vinili”.

La sfida è impegnativa, anche perché a rischio, nella sola Europa, c’è una sessantina di milioni di posti di lavoro diretti nel settore dei viaggi, messi in pericolo dalla crisi senza precedenti che stiamo vivendo. “Oltre agli ammortizzatori sociali, che devono necessariamente continuare a essere assicurati – ha sottolineato ancora Alessandra Priante – occorre soprattutto permettere alle aziende di fare programmazione. Gli accendi- spegni dell’anno scorso sono stati deleteri, così come lo è stato in Italia lo stop dell’ultimo miglio alla scorsa stagione invernale. Ma è una questione che non ha riguardato solo il nostro Paese. Basti pensare al Portogallo, che ad agosto ha visto improvvisamente sparire la domanda britannica, a seguito della decisione presa dal giorno alla notte dal governo inglese di imporre la quarantena a chiunque fosse di ritorno da un Paese straniero”.

Per consentire alle imprese di ripartire veramente occorre quindi un buon livello di concertazione. Un obiettivo che si può raggiungere però solo provando a cambiare almeno in parte l’approccio dell’industria al mondo delle istituzioni: “Solitamente da noi il dialogo pubblico-privato è sempre stato impostato sul binomio chiedo-do, con il privato ben arroccato sulle posizioni chiedo-chiedo-chiedo, spesso rafforzate da lamentele un po’ esagerate – ha concluso Alessandra Priante, che prima del suo approdo allo Unwto ha ricoperto vari ruoli di responsabilità all’interno degli apparati ministeriali -. Tale atteggiamento ha inevitabilmente creato una certa diffidenza nel pubblico, che non sempre riesce a capire chi abbia effettivamente bisogno. Oggi servirebbe perciò che l’intero comparto facesse quadrato attorno al nuovo ministro del Turismo, aiutandolo a comprendere, possibilmente con voce unica, le dinamiche di un settore estremamente complesso come il nostro. Lo so che è difficile e che non si è mai riusciti a farlo prima. Ma anche la crisi che stiamo vivendo è senza precedenti. In passato, e mi riferisco per esempio agli anni del crack Lehman Brothers, per il turismo si è trattato al massimo di affrontare cali del 4%. Ora il crollo arriva fino al 74%. Se non impariamo a collaborare, il rischio è perciò quello di finire come nel gioco della sedia. Ma con una sola seduta disponibile per migliaia di partecipanti”.