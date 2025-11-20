Piemonte, primi nove mesi in crescita. Arrivi +5%, presenze +7% Il Piemonte conferma la sua attrattività come destinazione turistica: nei primi nove mesi del 2025 la regione registra un incremento del +5% negli arrivi e del +7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i principali mercati esteri si distinguono Germania, Benelux, Francia e Svizzera, con una crescita significativa anche da Regno Unito (+5%) e Stati Uniti (+13% negli arrivi e +20% nelle presenze). In Italia, i turisti provengono principalmente da Lombardia, Lazio, Liguria ed Emilia-Romagna. In questo quadro le Nitto ATP Finals 2025 confermano Torino come capitale internazionale del tennis e motore di sviluppo per tutto il Piemonte. Dai primi dati nel periodo dell’evento il tasso di saturazione delle strutture ricettive cittadine ha raggiunto il 61,7%, con punte di occupazione dell’81,8% nel week end della finale, momento che ha visto duplicarsi il numero totale dei visitatori a Torino rispetto al pari periodo 2024, mentre la componente turistica ha segnato una crescita del 30%. La visibilità sui media, i riscontri social e la presenza di personalità ed ospiti da tutto il mondo hanno rappresentato un volano promozionale di enorme valore come confermato anche dai dati diffusi da Fitp che ha stimato le ricadute turistiche in 591,1 di euro così suddivisi: impatto diretto 264,9 milioni di euro, indiretto: 226,4 milioni di euro, indotto: 99,8 milioni di euro. Nel 2024 l’impatto economico totale era stato di 503 milioni di euro, quindi, nel 2025 si registra un incremento di 88,1 milioni di euro, pari a un aumento del 17,5% rispetto al 2024. Guardando al futuro, anche le vacanze natalizie 2025/2026 mostrano segnali positivi: tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, la saturazione degli alloggi piemontesi già oggi è stimata al 32,8% quando l’anno scorso a fine novembre era pari al 20,5%. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il progetto Val.Smart si inaugura un modello innovativo di accoglienza con AI etica, personalizzazione delle esperienze e valorizzazione dei patrimoni meno conosciuti per un turismo più sostenibile e culturale. La Valdichiana Senese si presenta come il primo ecosistema regionale a utilizzare l’intelligenza artificiale in tutti i passaggi della filiera turistica: dalla progettazione all’esperienza finale del viaggiatore. Val.Smart, il progetto della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, usa l’innovazione non come gadget, ma come leva per ripensare l’immaginario dell’ospitalità toscana. A rendere la scelta ancora più strategica è la leva enogastronomica. Secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2025, la Toscana è oggi la regione più desiderata dagli appassionati di vino e cucina. Inoltre, nei principali mercati europei la quota di viaggiatori che ha scelto una destinazione per motivi enogastronomici negli ultimi tre anni varia tra il 60% e il 74%. La Valdichiana Senese ha trasformato questi numeri in un’opportunità: usare il gusto come acceleratore culturale, la porta d’accesso per condurre i visitatori verso un patrimonio più ampio, che include arte, tradizioni, borghi e paesaggi. Il cuore dell’innovazione è un ecosistema AI composto da due strumenti: un chatbot intelligente, progettato per dialogare con il viaggiatore e raccogliere preferenze in modo naturale e non invasivo su valdichianaliving.it, e un cultural experience planner destinato agli operatori per generare itinerari personalizzati. La logica si basa sulla metafora della “valigia perfetta”. Il progetto assume una valenza culturale profonda perché sfida uno dei limiti del turismo toscano: la concentrazione su poche aree iconiche. Grazie all’AI, l’interesse primario dei visitatori – che sia il vino, il cibo, un borgo termale o un’esperienza attiva – diventa un varco narrativo che porta a scoprire patrimoni meno conosciuti, come Torrita di Siena, protagonista dei primi test del sistema. Non è solo promozione: è redistribuzione dei flussi, valorizzazione delle comunità locali, rigenerazione culturale. «La Valdichiana Senese si conferma una fucina di innovazione - afferma Doriano Bui, presidente della Strada del vino nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - Il progetto Val.Smart rappresenta l’evoluzione naturale del lavoro portato avanti negli ultimi anni e che ha condotto al riconoscimento come Capitale Toscana della Cultura 2025. Il potenziale culturale del territorio ha ancora molto da esprimere in chiave turistica». [post_title] => Valdichiana Senese lancia Val.Smart, modello innovativo di accoglienza con AI etica [post_date] => 2025-11-20T12:52:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763643132000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Piemonte conferma la sua attrattività come destinazione turistica: nei primi nove mesi del 2025 la regione registra un incremento del +5% negli arrivi e del +7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i principali mercati esteri si distinguono Germania, Benelux, Francia e Svizzera, con una crescita significativa anche da Regno Unito (+5%) e Stati Uniti (+13% negli arrivi e +20% nelle presenze). In Italia, i turisti provengono principalmente da Lombardia, Lazio, Liguria ed Emilia-Romagna. In questo quadro le Nitto ATP Finals 2025 confermano Torino come capitale internazionale del tennis e motore di sviluppo per tutto il Piemonte. Dai primi dati nel periodo dell’evento il tasso di saturazione delle strutture ricettive cittadine ha raggiunto il 61,7%, con punte di occupazione dell’81,8% nel week end della finale, momento che ha visto duplicarsi il numero totale dei visitatori a Torino rispetto al pari periodo 2024, mentre la componente turistica ha segnato una crescita del 30%. La visibilità sui media, i riscontri social e la presenza di personalità ed ospiti da tutto il mondo hanno rappresentato un volano promozionale di enorme valore come confermato anche dai dati diffusi da Fitp che ha stimato le ricadute turistiche in 591,1 di euro così suddivisi: impatto diretto 264,9 milioni di euro, indiretto: 226,4 milioni di euro, indotto: 99,8 milioni di euro. Nel 2024 l’impatto economico totale era stato di 503 milioni di euro, quindi, nel 2025 si registra un incremento di 88,1 milioni di euro, pari a un aumento del 17,5% rispetto al 2024. Guardando al futuro, anche le vacanze natalizie 2025/2026 mostrano segnali positivi: tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, la saturazione degli alloggi piemontesi già oggi è stimata al 32,8% quando l'anno scorso a fine novembre era pari al 20,5%. [post_title] => Piemonte, primi nove mesi in crescita. Arrivi +5%, presenze +7% [post_date] => 2025-11-20T12:50:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763643034000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre. Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap. Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese. Processo di privatizzazione «Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo». Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. [post_title] => Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse [post_date] => 2025-11-20T12:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763641275000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di "villa con piscina" e si avvicina all'approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva. «I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all'Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell'anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione». Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo in un lusso accessibile. Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio. Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital. [post_title] => Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali [post_date] => 2025-11-20T12:10:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763640615000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia. Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade. Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese. Nuove risorse e strumenti per il trade Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati. L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione. «Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore. «La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi». (Quirino Falessi) [post_title] => Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani [post_date] => 2025-11-20T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763637960000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il 25 novembre, Alpitour conferma e rafforza il proprio percorso in ambito Diversity & Inclusion ottenendo il rinnovo della certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere. Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante del gruppo, che in questo ultimo anno si è sviluppato dando particolare rilievo alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura Le attività in programma Nell’ambito di questo percorso in cui il rispetto e la valorizzazione degli individui sono al centro delle politiche di sviluppo, Alpitour ceglie quest’anno di ampliare l’impatto positivo delle proprie iniziative, coinvolgendo attivamente la rete distributiva: in occasione del 25 novembre, infatti, oltre 5.000 agenzie di viaggio partner riceveranno una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza. Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour effettuerà una donazione di dieci euro alla fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza. A supporto dell’iniziativa, le agenzie di viaggio avranno accesso a materiali di formazione e approfondimento sulla piattaforma di prenotazione Easybook, sviluppati anche in collaborazione con Valore D, partner di Alpitour nel promuovere l'inclusione come fattore competitivo per la crescita. Inoltre, Alpitour installerà una panchina rossa presso le sedi di Torino, Milano, Pesaro e Roma con il marchio registrato da Stati Generali delle Donne HUB. Ognuna riporterà il numero verde nazionale gratuito contro la violenza e lo stalking, 1522, e il gesto antiviolenza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ulteriormente tutte le persone sull’esistenza di questi strumenti di supporto e aiuto. La collaborazione con Orchestra Olimpia Da ottobre, anche l’avvio della collaborazione con Orchestra Olimpia, l’orchestra italiana tutta al femminile che, pur avendo una vocazione internazionale, fonda le sue radici a Pesaro, città che ospita una delle sedi del gruppo: un progetto autentico, capace di coniugare arte, talento e impegno sociale, perfettamente in linea con i valori che guidano il percorso D&I. Tra le varie attività previste, Alpitour World sarà main sponsor della seconda edizione dell’evento “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in Concerto”, che si terrà il 25 novembre a Pesaro in collaborazione con il centro antiviolenza “Parla con noi” e Percorso Donna. «Il rinnovo della certificazione per la parità di genere rappresenta per noi non solo una conferma, ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere attivamente la nostra rete di agenzie di viaggio, perché crediamo che il cambiamento passi anche dalla capacità di diffondere una cultura di rispetto e inclusione lungo tutta la filiera - commenta Francesca Grandi, chief human resources officer di Alpitour -. Con iniziative come l’installazione delle panchine rosse in alcune delle nostre sedi, vogliamo offrire segnali concreti e strumenti di informazione e supporto, affinché ogni persona sappia che non è sola. Così anche la collaborazione con Orchestra Olimpia rafforza ulteriormente il nostro impegno, unendo arte e responsabilità sociale. Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza, guidato dalla convinzione che solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo». [post_title] => Alpitour insieme alle agenzie nell'impegno verso inclusione e uguaglianza [post_date] => 2025-11-20T11:08:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636882000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer. Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle. Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino. Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto. [post_title] => EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026 [post_date] => 2025-11-20T11:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636689000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì. La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente. Impatto L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì. Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030. [post_title] => eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41% [post_date] => 2025-11-20T10:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636109000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Malpensa e Stati Uniti: le tanto redditizie rotte del Nord Atlantico vedranno entrare in gioco un'altra compagnia aerea - la settima per la precisione - dall'11 maggio 2026, quando JetBlue inaugurerà la tratta da Boston a Malpensa, primo collegamento della low cost in Italia. La low cost statunitense si aggiunge così ai vettori già operativi sulle rotte da Milano e cioè American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Emirates, Neos e La Compagnie. Il nuovo collegamento giornaliero - in vendita da oggi, 20 novembre - sarà stagionale e operato con Airbus A321neo. Oltre al servizio per Milano, JetBlue aprirà anche voli diretti da Boston a Barcellona, a cominciare dal 16 aprile 2026, che diventa così la seconda destinazione spagnola del vettore, dopo Madrid. «Con l'ampliamento della nostra presenza nel New England grazie ai nuovi collegamenti da Boston a Barcellona e Milano, offriamo a un numero maggiore di viaggiatori il servizio di alto livello che ha ridefinito il trasporto aereo transatlantico, compresa la nostra pluripremiata esperienza premium Mint - ha affermato Joanna Geraghty, ceo di JetBlue -. I passeggeri che volano in Europa con JetBlue godono di un design accurato, privacy e ospitalità che semplicemente non troveranno con i vettori tradizionali». Negli ultimi anni la compagnia aerea ha ampliato in modo significativo il network transatlantico e nell'estate 2026 volerà su un totale di 14 rotte verso l'Europa sia da Boston sia da New York Jfk. Oltre alla Spagna e all'Italia, il vettore vola anche ad Amsterdam, Londra, Edimburgo, Dublino e Parigi dai suoi due gateway transatlantici. Con queste due novità, il network JetBlue da Boston salirà a 77 destinazioni; dal Logan, nell'estate 2026, i passeggeri avranno a disposizione ben nove voli giornalieri diretti verso l'Europa. [post_title] => JetBlue debutta in Italia con la Boston-Milano Malpensa, dall'11 maggio 2026 [post_date] => 2025-11-20T10:30:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763634628000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "piemonte primi nove mesi in crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":38,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5807,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il progetto Val.Smart si inaugura un modello innovativo di accoglienza con AI etica, personalizzazione delle esperienze e valorizzazione dei patrimoni meno conosciuti per un turismo più sostenibile e culturale.\r

\r

La Valdichiana Senese si presenta come il primo ecosistema regionale a utilizzare l’intelligenza artificiale in tutti i passaggi della filiera turistica: dalla progettazione all’esperienza finale del viaggiatore.\r

\r

Val.Smart, il progetto della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, usa l’innovazione non come gadget, ma come leva per ripensare l’immaginario dell’ospitalità toscana.\r

\r

A rendere la scelta ancora più strategica è la leva enogastronomica. Secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2025, la Toscana è oggi la regione più desiderata dagli appassionati di vino e cucina. Inoltre, nei principali mercati europei la quota di viaggiatori che ha scelto una destinazione per motivi enogastronomici negli ultimi tre anni varia tra il 60% e il 74%. La Valdichiana Senese ha trasformato questi numeri in un’opportunità: usare il gusto come acceleratore culturale, la porta d’accesso per condurre i visitatori verso un patrimonio più ampio, che include arte, tradizioni, borghi e paesaggi.\r

\r

Il cuore dell’innovazione è un ecosistema AI composto da due strumenti: un chatbot intelligente, progettato per dialogare con il viaggiatore e raccogliere preferenze in modo naturale e non invasivo su valdichianaliving.it, e un cultural experience planner destinato agli operatori per generare itinerari personalizzati. La logica si basa sulla metafora della “valigia perfetta”.\r

\r

Il progetto assume una valenza culturale profonda perché sfida uno dei limiti del turismo toscano: la concentrazione su poche aree iconiche. Grazie all’AI, l’interesse primario dei visitatori – che sia il vino, il cibo, un borgo termale o un’esperienza attiva – diventa un varco narrativo che porta a scoprire patrimoni meno conosciuti, come Torrita di Siena, protagonista dei primi test del sistema. Non è solo promozione: è redistribuzione dei flussi, valorizzazione delle comunità locali, rigenerazione culturale.\r

\r

«La Valdichiana Senese si conferma una fucina di innovazione - afferma Doriano Bui, presidente della Strada del vino nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - Il progetto Val.Smart rappresenta l’evoluzione naturale del lavoro portato avanti negli ultimi anni e che ha condotto al riconoscimento come Capitale Toscana della Cultura 2025. Il potenziale culturale del territorio ha ancora molto da esprimere in chiave turistica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Valdichiana Senese lancia Val.Smart, modello innovativo di accoglienza con AI etica","post_date":"2025-11-20T12:52:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763643132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Piemonte conferma la sua attrattività come destinazione turistica: nei primi nove mesi del 2025 la regione registra un incremento del +5% negli arrivi e del +7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Tra i principali mercati esteri si distinguono Germania, Benelux, Francia e Svizzera, con una crescita significativa anche da Regno Unito (+5%) e Stati Uniti (+13% negli arrivi e +20% nelle presenze). In Italia, i turisti provengono principalmente da Lombardia, Lazio, Liguria ed Emilia-Romagna.\r

In questo quadro le Nitto ATP Finals 2025 confermano Torino come capitale internazionale del tennis e motore di sviluppo per tutto il Piemonte. Dai primi dati nel periodo dell’evento il tasso di saturazione delle strutture ricettive cittadine ha raggiunto il 61,7%, con punte di occupazione dell’81,8% nel week end della finale, momento che ha visto duplicarsi il numero totale dei visitatori a Torino rispetto al pari periodo 2024, mentre la componente turistica ha segnato una crescita del 30%.\r

La visibilità sui media, i riscontri social e la presenza di personalità ed ospiti da tutto il mondo hanno rappresentato un volano promozionale di enorme valore come confermato anche dai dati diffusi da Fitp che ha stimato le ricadute turistiche in 591,1 di euro così suddivisi: impatto diretto 264,9 milioni di euro, indiretto: 226,4 milioni di euro, indotto: 99,8 milioni di euro. Nel 2024 l’impatto economico totale era stato di 503 milioni di euro, quindi, nel 2025 si registra un incremento di 88,1 milioni di euro, pari a un aumento del 17,5% rispetto al 2024.\r

Guardando al futuro, anche le vacanze natalizie 2025/2026 mostrano segnali positivi: tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, la saturazione degli alloggi piemontesi già oggi è stimata al 32,8% quando l'anno scorso a fine novembre era pari al 20,5%.\r

\r

","post_title":"Piemonte, primi nove mesi in crescita. Arrivi +5%, presenze +7%","post_date":"2025-11-20T12:50:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763643034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre.\r

\r

Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap.\r

\r

Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese.\r

Processo di privatizzazione\r

«Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo».\r

\r

Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030.\r

\r

","post_title":"Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse","post_date":"2025-11-20T12:21:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763641275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di \"villa con piscina\" e si avvicina all'approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva.\r

\r

«I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all'Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell'anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione».\r

\r

Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno\r

\r

È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo in un lusso accessibile.\r

\r

Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio.\r

\r

Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital.","post_title":"Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali","post_date":"2025-11-20T12:10:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763640615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda\r

Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia.\r

Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade.\r

Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese.\r

\r

Nuove risorse e strumenti per il trade\r

Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati.\r

L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione.\r

«Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore.\r

«La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani","post_date":"2025-11-20T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763637960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il 25 novembre, Alpitour conferma e rafforza il proprio percorso in ambito Diversity & Inclusion ottenendo il rinnovo della certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere.\r

\r

Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante del gruppo, che in questo ultimo anno si è sviluppato dando particolare rilievo alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura\r

\r

Le attività in programma\r

\r

Nell’ambito di questo percorso in cui il rispetto e la valorizzazione degli individui sono al centro delle politiche di sviluppo, Alpitour ceglie quest’anno di ampliare l’impatto positivo delle proprie iniziative, coinvolgendo attivamente la rete distributiva: in occasione del 25 novembre, infatti, oltre 5.000 agenzie di viaggio partner riceveranno una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza.\r

\r

Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour effettuerà una donazione di dieci euro alla fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza.\r

\r

A supporto dell’iniziativa, le agenzie di viaggio avranno accesso a materiali di formazione e approfondimento sulla piattaforma di prenotazione Easybook, sviluppati anche in collaborazione con Valore D, partner di Alpitour nel promuovere l'inclusione come fattore competitivo per la crescita.\r

\r

Inoltre, Alpitour installerà una panchina rossa presso le sedi di Torino, Milano, Pesaro e Roma con il marchio registrato da Stati Generali delle Donne HUB. Ognuna riporterà il numero verde nazionale gratuito contro la violenza e lo stalking, 1522, e il gesto antiviolenza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ulteriormente tutte le persone sull’esistenza di questi strumenti di supporto e aiuto.\r

\r

La collaborazione con Orchestra Olimpia\r

\r

Da ottobre, anche l’avvio della collaborazione con Orchestra Olimpia, l’orchestra italiana tutta al femminile che, pur avendo una vocazione internazionale, fonda le sue radici a Pesaro, città che ospita una delle sedi del gruppo: un progetto autentico, capace di coniugare arte, talento e impegno sociale, perfettamente in linea con i valori che guidano il percorso D&I. Tra le varie attività previste, Alpitour World sarà main sponsor della seconda edizione dell’evento “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in Concerto”, che si terrà il 25 novembre a Pesaro in collaborazione con il centro antiviolenza “Parla con noi” e Percorso Donna.\r

\r

«Il rinnovo della certificazione per la parità di genere rappresenta per noi non solo una conferma, ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere attivamente la nostra rete di agenzie di viaggio, perché crediamo che il cambiamento passi anche dalla capacità di diffondere una cultura di rispetto e inclusione lungo tutta la filiera - commenta Francesca Grandi, chief human resources officer di Alpitour -. Con iniziative come l’installazione delle panchine rosse in alcune delle nostre sedi, vogliamo offrire segnali concreti e strumenti di informazione e supporto, affinché ogni persona sappia che non è sola. Così anche la collaborazione con Orchestra Olimpia rafforza ulteriormente il nostro impegno, unendo arte e responsabilità sociale. Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza, guidato dalla convinzione che solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo».","post_title":"Alpitour insieme alle agenzie nell'impegno verso inclusione e uguaglianza","post_date":"2025-11-20T11:08:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763636882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer.\r

\r

Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle.\r

\r

Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino.\r

\r

Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto.","post_title":"EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026","post_date":"2025-11-20T11:04:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763636689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì.\r

\r

La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente.\r

Impatto\r

L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì.\r

\r

Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. \r

\r

L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030.","post_title":"eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41%","post_date":"2025-11-20T10:55:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763636109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa e Stati Uniti: le tanto redditizie rotte del Nord Atlantico vedranno entrare in gioco un'altra compagnia aerea - la settima per la precisione - dall'11 maggio 2026, quando JetBlue inaugurerà la tratta da Boston a Malpensa, primo collegamento della low cost in Italia.\r

\r

La low cost statunitense si aggiunge così ai vettori già operativi sulle rotte da Milano e cioè American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Emirates, Neos e La Compagnie.\r

\r

Il nuovo collegamento giornaliero - in vendita da oggi, 20 novembre - sarà stagionale e operato con Airbus A321neo. Oltre al servizio per Milano, JetBlue aprirà anche voli diretti da Boston a Barcellona, a cominciare dal 16 aprile 2026, che diventa così la seconda destinazione spagnola del vettore, dopo Madrid. \r

\r

«Con l'ampliamento della nostra presenza nel New England grazie ai nuovi collegamenti da Boston a Barcellona e Milano, offriamo a un numero maggiore di viaggiatori il servizio di alto livello che ha ridefinito il trasporto aereo transatlantico, compresa la nostra pluripremiata esperienza premium Mint - ha affermato Joanna Geraghty, ceo di JetBlue -. I passeggeri che volano in Europa con JetBlue godono di un design accurato, privacy e ospitalità che semplicemente non troveranno con i vettori tradizionali».\r

\r

Negli ultimi anni la compagnia aerea ha ampliato in modo significativo il network transatlantico e nell'estate 2026 volerà su un totale di 14 rotte verso l'Europa sia da Boston sia da New York Jfk. Oltre alla Spagna e all'Italia, il vettore vola anche ad Amsterdam, Londra, Edimburgo, Dublino e Parigi dai suoi due gateway transatlantici.\r

\r

Con queste due novità, il network JetBlue da Boston salirà a 77 destinazioni; dal Logan, nell'estate 2026, i passeggeri avranno a disposizione ben nove voli giornalieri diretti verso l'Europa.\r

\r

","post_title":"JetBlue debutta in Italia con la Boston-Milano Malpensa, dall'11 maggio 2026","post_date":"2025-11-20T10:30:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763634628000]}]}}