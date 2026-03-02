Pellegrino (Aidit): «Situazione complessa e in evoluzione» Il presidente di Aidit Domenico Pellegrino, ha rilasciato una dichiarazione in merito allo stato delle cose in questo momento così delicato. «La situazione è particolarmente complessa ed ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticità geopolitica. I clienti sono tutti assistiti e monitorati costantemente, in attesa di consolidare corridoi aerei sicuri per il rimpatrio. Come tutte le altre principali associazioni di categoria, lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina. L’esperienza pandemica ci ha insegnato a dialogare e collaborare tra tutti gli attori della filiera per trovare congiuntamente le migliori soluzioni possibili. Ci auguriamo che la situazione possa ritornare alla normalità in tempi brevissimi, in modo da non pregiudicare ulteriormente una stagione turistica che, fino a sabato scorso, si mostrava particolarmente positiva». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà l'11 marzo la terza edizione della Luxury Travel Academy, il progetto nato nel 2025 grazie all’incontro e alla lungimiranza di 3 professionisti, Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, con l’obiettivo di supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium, destinato ad una forte crescita. Lavorare nel Luxury non significa solo offrire un servizio eccellente, ma saper gestire un ecosistema complesso fatto di travel, real estate, hospitality ed esperienze su misura. Il cliente luxury non sceglie solo una destinazione o una struttura, sceglie professionisti, in grado di supportarlo a 360 gradi. L’obiettivo della Luxury Travel Academy è di formare professionisti in grado di affrontare il mercato del Luxury con metodo, visione e autorevolezza e fare in modo che acquisiscano la capacità di integrare travel, real estate ed esperienze in un’unica visione strategica Il programma della terza edizione affronta diverse tematiche, dal posizionamento e personal branding nel lusso al marketing e comunicazione premium, fino alla narrazione e progettazione dell’esperienza luxury ma anche mentoring e sviluppo di progetti concreti. «Il bilancio delle prime due edizioni è più che positivo – spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy – con una risposta superiore alle aspettative. Il percorso è piaciuto, abbiamo raccolto la fiducia dei partecipanti e registriamo numerosi repeaters. Il nostro programma si sta evolvendo ed in futuro comprenderà anche corsi più verticali, più brevi, specifici su singoli argomenti». Tra gli elementi emersi nelle prime edizioni, la necessità di un posizionamento (i professionisti che si iscrivono spesso non hanno una proposta differenziante, o meglio l’elemento che può far dire “wow” al cliente). «Questa nuova edizione sarà più laboratoriale – aggiunge Marabotto - con lezioni più lunghe per consentire ai partecipanti di preparare qualcosa di concreto per la propria attività. Le idee, gli spunti vanno concretizzati ed i docenti spingeranno a mettere in pratica le idee». Tra i punti di forza dell’Academy la coralità delle esperienze ed i docenti diversi che lavorano nel travel o nel lusso e che portano una visione ampia e diversificata. «Rispetto alla prima edizione – conclude Giada Marabotto - organizzeremo laboratori per puntare su concretezza e verticalità degli argomenti. Questa edizione sarà molto legata al posizionamento. L’obiettivo è approfondire la ricerca della propria proposta differenziante. Si tratta del primo passo fondamentale, i passi successivi comprenderanno strategia e strumenti». Maria Carniglia [post_title] => Luxury Travel Academy, al via l'11 marzo la terza edizione: si punta su valore e sistema [post_date] => 2026-03-02T15:07:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772464065000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508376" align="alignleft" width="450"] Domenico Pellegrino[/caption] Il presidente di Aidit Domenico Pellegrino, ha rilasciato una dichiarazione in merito allo stato delle cose in questo momento così delicato. «La situazione è particolarmente complessa ed ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticità geopolitica. I clienti sono tutti assistiti e monitorati costantemente, in attesa di consolidare corridoi aerei sicuri per il rimpatrio. Come tutte le altre principali associazioni di categoria, lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina. L’esperienza pandemica ci ha insegnato a dialogare e collaborare tra tutti gli attori della filiera per trovare congiuntamente le migliori soluzioni possibili. Ci auguriamo che la situazione possa ritornare alla normalità in tempi brevissimi, in modo da non pregiudicare ulteriormente una stagione turistica che, fino a sabato scorso, si mostrava particolarmente positiva». [post_title] => Pellegrino (Aidit): «Situazione complessa e in evoluzione» [post_date] => 2026-03-02T15:05:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772463943000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508544 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam. «Al fine di evitare ulteriori disagi - spiega una nota del vettore - i passeggeri in partenza o in arrivo nell’area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata». Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio». [post_title] => Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente [post_date] => 2026-03-02T14:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772463279000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In riferimento ai recenti avvenimenti in Medio Oriente, Alidays ha coindiviso una nota con gli agenti di viaggio, che riportiamo qui di seguito. "Al momento l’operatore ha circa 50 clienti in viaggio; la situazione è tuttavia in continua evoluzione, in base agli sviluppi delle prossime giornate. La direzione e tutto il team del tour operator Alidays sta lavorando per garantire un’assistenza costante". [post_title] => Alidays sulla crisi in Medio Oriente: «Situazione in evoluzione» [post_date] => 2026-03-02T13:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772459322000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel. Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza. In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative. Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori. Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy. Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza. [post_title] => Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori [post_date] => 2026-03-02T13:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772459141000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica. “A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia». Le disposizioni per il futuro “Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti". Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: "per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni". Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, "il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi". [post_title] => Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri [post_date] => 2026-03-02T13:39:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772458796000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto attacco anche il turismo organizzato. Che, oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi , per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti. È la stima per Assoviaggi Confesercenti del Centro Studi Turistici di Firenze, che considera le reazioni immediate del mercato e ipotizza una soluzione rapida del conflitto in corso nell’area del Medio Oriente. La perdita deriverebbe sia da rinunce al viaggio su prodotti già acquistati, sia da proposte all inclusive già programmate verso le destinazioni a maggior rischio sicurezza che potrebbero restare invendute. Ogni anno verso i Paesi indirettamente coinvolti nelle azioni militari – Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Arabia Saudita e, in misura minore, Oman – viaggiano oltre 610mila italiani e circa 60mila di loro si avvalgono dei servizi di Tour Operator e Agenzie di Viaggio. Rallentamento Con l’intensificarsi delle azioni militari, l’intera area ha subito un’improvvisa escalation con un impatto immediato sulla sicurezza e sulla logistica dei viaggi, a partire dalla chiusura degli spazi aerei e dalle conseguenti cancellazioni di numerosi voli. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se si andrà verso una mediazione o un’ulteriore intensificazione del conflitto, ma in ogni caso le scelte di viaggio degli italiani verso l’area sono destinate a rallentare. Assoviaggi consiglia di diffidare dalle tante ‘notizie’ più o meno veritiere che circolano in rete: il ministero degli esteri, con il portale Viaggiare Sicuri, è l’unica fonte di informazioni certificate. Per le prenotazioni già pianificate, le imprese del turismo organizzato si trovano a gestire criticità legate ad annullamenti dei voli, rinunce al viaggio e possibili scoperture assicurative connesse a instabilità politica o atti di guerra. In queste ore, inoltre, dalle imprese associate stanno arrivando richieste di intervento e sostegno al settore, alla luce delle cancellazioni che potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni e che potrebbero riguardare anche destinazioni non direttamente interessate dall’area di crisi. Richieste Sul versante dell’incoming, dai cinque Paesi coinvolti dagli effetti iniziali del conflitto si registrano mediamente oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti: un elemento che segnala un possibile impatto anche sui flussi verso l’Italia, oltre che sulle partenze. In questo contesto, Assoviaggi Confesercenti chiede che si valuti rapidamente l’attivazione di misure di sostegno per le imprese del turismo organizzato, a partire da strumenti di liquidità per gestire l’ondata di annullamenti e riprotezioni, da interventi che evitino di scaricare integralmente su tour operator e agenzie i costi straordinari legati a cancellazioni e riprogrammazioni, così da ridurre l’incertezza operativa nelle fasi di crisi. La situazione è in costante monitoraggio e sarà aggiornata in base all’evoluzione del quadro internazionale [post_title] => Assoviaggi: subito misure di sostegno per il turismo organizzato [post_date] => 2026-03-02T12:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772456144000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mese di marzo viene presentato al Teatro la Scala di Milano un nuovo allestimento del Ring di Wagner, la tetralogia de L’Anello del Nibelungo. L’esecuzione dell’affascinante e complesso dramma mitologico musicale creato dall’artista romantico tedesco è l’occasione per sottolineare il ruolo della musica nell’offerta turistica della Baviera per il 2026, con Bayreuth e Monaco in primo piano. «La decisione dell’Ente del Turismo Germanico di essere alla Scala ha un valore simbolico molto forte, perché il legame con Wagner è un ponte tra la Germania e Milano, tra la tradizione operistica italiana e la visione wagneriana. - afferma Agata Marchetti, direttrice Ente Nazionale Germanico per il Turismo in Italia - È un dialogo che si spinge fino al turismo culturale, un turismo che ci permette di celebrare il 150esimo anniversario del Festival di Bayreuth e di parlare della destinazione, perché l’intera città diventerà un palcoscenico. Wagner, un visionario, portò un nuovo modo di fare opera e di ascoltare la musica e volle realizzare un teatro dall’acustica perfetta sulla collina che guarda il centro abitato. Un luogo unico nella sua semplicità, che diventa oggi il punto di partenza di percorsi con concerti all’aria aperta e lungo le vie della città che accompagnano alla scoperta della vita di Wagner a Bayreuth, del suo museo e di tanti luoghi di grande ricchezza. Le città di Wagner in Germania sono tante. - prosegue Marchetti - È infatti forte la connessione musicale tra Bayreuth e Monaco, capitale della Baviera, che ospitò a lungo Richard Wagner». «Quest’anno anche la nostra città celebra la sua musica. - afferma Christian Valentini, München Tourismus - L’Opera di Stato Bavarese, che si trova a Monaco, è strettamente connessa con la vita del musicista. Nel 1864 Wagner, fuggito per debiti dalla Svizzera, si rifugiò in Baviera dove conobbe Ludwig II, che era il nuovo sovrano. Il re, conquistato dalla musica di Wagner, prese l’artista sotto la sua protezione e gli garantì la libertà necessaria a comporre, completando il ciclo del Ring: oltre che alla Scala, la tetralogia verrà eseguita all’Opera di Monaco fino al 2027». Tante le novità musicali per la città, da settembre dirigerà la Münchner Philarmoniker il direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani, mentre sir Simon Rattle, eclettico direttore dell’Orchestra sinfonica della Radio Bavarese nel 2025 ha vinto il prestigioso Premio Ernst von Siemens. Frattanto proseguono i lavori di restauro del centro culturale che presto ospiterà la Isarphilarmonie. La sede provvisoria della Filarmonica di Monaco - un’ex fabbrica rifunzionalizzata e oggi centro culturale e biblioteca pubblica - è stata costruita e inaugurata nel 2021, con l'acustica progettata da Yasuhisa Toyota, già al lavoro alla Elbphilarmonie di Amburgo. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Germania, Baviera: Bayreuth e Monaco si presentano sulle note di Wagner [post_date] => 2026-03-02T12:52:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772455956000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco congiunto tra Usa e Israele, crea scompiglio sui mercati azionari. In Europa, a farne le spese sono principalmente il lusso, le compagnie aeree e il turismo. Il balzo del prezzo di petrolio e gas, dopo la chiusura dello stretto di Holmuz, spinge l'energia e le utility Nel comparto del lusso (-3,9%) sono pesanti Richemont (-6%), Swatch (-4,9%), Kering (-3,7%) e Lvmh (-3,5%). Vendite anche per il settore del turismo (-2,9%) e le compagnie aeree (-3,7%). In particolare Lufthansa lascia sul terreno il 6%, easyJet il 3,4% e Ryanair il 2,3%. [post_title] => La situazione in Medio Oriente incide in Borsa sulle compagnie aeree [post_date] => 2026-03-02T12:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772455687000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pellegrino aidit situazione complessa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1628,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà l'11 marzo la terza edizione della Luxury Travel Academy, il progetto nato nel 2025 grazie all’incontro e alla lungimiranza di 3 professionisti, Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, con l’obiettivo di supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium, destinato ad una forte crescita.\r

\r

Lavorare nel Luxury non significa solo offrire un servizio eccellente, ma saper gestire un ecosistema complesso fatto di travel, real estate, hospitality ed esperienze su misura.\r

\r

Il cliente luxury non sceglie solo una destinazione o una struttura, sceglie professionisti, in grado di supportarlo a 360 gradi.\r

\r

L’obiettivo della Luxury Travel Academy è di formare professionisti in grado di affrontare il mercato del Luxury con metodo, visione e autorevolezza e fare in modo che acquisiscano la capacità di integrare travel, real estate ed esperienze in un’unica visione strategica\r

\r

Il programma della terza edizione affronta diverse tematiche, dal posizionamento e personal branding nel lusso al marketing e comunicazione premium, fino alla narrazione e progettazione dell’esperienza luxury ma anche mentoring e sviluppo di progetti concreti.\r

\r

«Il bilancio delle prime due edizioni è più che positivo – spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy – con una risposta superiore alle aspettative. Il percorso è piaciuto, abbiamo raccolto la fiducia dei partecipanti e registriamo numerosi repeaters. Il nostro programma si sta evolvendo ed in futuro comprenderà anche corsi più verticali, più brevi, specifici su singoli argomenti».\r

\r

Tra gli elementi emersi nelle prime edizioni, la necessità di un posizionamento (i professionisti che si iscrivono spesso non hanno una proposta differenziante, o meglio l’elemento che può far dire “wow” al cliente).\r

\r

«Questa nuova edizione sarà più laboratoriale – aggiunge Marabotto - con lezioni più lunghe per consentire ai partecipanti di preparare qualcosa di concreto per la propria attività. Le idee, gli spunti vanno concretizzati ed i docenti spingeranno a mettere in pratica le idee».\r

\r

Tra i punti di forza dell’Academy la coralità delle esperienze ed i docenti diversi che lavorano nel travel o nel lusso e che portano una visione ampia e diversificata.\r

\r

«Rispetto alla prima edizione – conclude Giada Marabotto - organizzeremo laboratori per puntare su concretezza e verticalità degli argomenti. Questa edizione sarà molto legata al posizionamento. L’obiettivo è approfondire la ricerca della propria proposta differenziante. Si tratta del primo passo fondamentale, i passi successivi comprenderanno strategia e strumenti».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Luxury Travel Academy, al via l'11 marzo la terza edizione: si punta su valore e sistema","post_date":"2026-03-02T15:07:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772464065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_508376\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

Il presidente di Aidit Domenico Pellegrino, ha rilasciato una dichiarazione in merito allo stato delle cose in questo momento così delicato.\r

\r

«La situazione è particolarmente complessa ed ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticità geopolitica. I clienti sono tutti assistiti e monitorati costantemente, in attesa di consolidare corridoi aerei sicuri per il rimpatrio.\r

\r

Come tutte le altre principali associazioni di categoria, lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina. L’esperienza pandemica ci ha insegnato a dialogare e collaborare tra tutti gli attori della filiera per trovare congiuntamente le migliori soluzioni possibili.\r

\r

Ci auguriamo che la situazione possa ritornare alla normalità in tempi brevissimi, in modo da non pregiudicare ulteriormente una stagione turistica che, fino a sabato scorso, si mostrava particolarmente positiva».\r

\r

","post_title":"Pellegrino (Aidit): «Situazione complessa e in evoluzione»","post_date":"2026-03-02T15:05:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772463943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam.\r

\r

«Al fine di evitare ulteriori disagi - spiega una nota del vettore - i passeggeri in partenza o in arrivo nell’area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. \r

\r

I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata».\r

\r

Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio».","post_title":"Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente","post_date":"2026-03-02T14:54:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772463279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In riferimento ai recenti avvenimenti in Medio Oriente, Alidays ha coindiviso una nota con gli agenti di viaggio, che riportiamo qui di seguito.\r

\r

\"Al momento l’operatore ha circa 50 clienti in viaggio; la situazione è tuttavia in continua evoluzione, in base agli sviluppi delle prossime giornate. La direzione e tutto il team del tour operator Alidays sta lavorando per garantire un’assistenza costante\".\r

\r

\r

","post_title":"Alidays sulla crisi in Medio Oriente: «Situazione in evoluzione»","post_date":"2026-03-02T13:48:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772459322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel.\r

Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza.\r

In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative.\r

Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori.\r

Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy.\r

Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza.","post_title":"Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori","post_date":"2026-03-02T13:45:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772459141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica.\r

\r

“A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia».\r

Le disposizioni per il futuro\r

“Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti\".\r

\r

Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: \"per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni\".\r

\r

Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, \"il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi\".\r

\r

","post_title":"Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri","post_date":"2026-03-02T13:39:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772458796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto attacco anche il turismo organizzato. Che, oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi , per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti.\r

\r

È la stima per Assoviaggi Confesercenti del Centro Studi Turistici di Firenze, che considera le reazioni immediate del mercato e ipotizza una soluzione rapida del conflitto in corso nell’area del Medio Oriente. La perdita deriverebbe sia da rinunce al viaggio su prodotti già acquistati, sia da proposte all inclusive già programmate verso le destinazioni a maggior rischio sicurezza che potrebbero restare invendute.\r

\r

Ogni anno verso i Paesi indirettamente coinvolti nelle azioni militari – Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Arabia Saudita e, in misura minore, Oman – viaggiano oltre 610mila italiani e circa 60mila di loro si avvalgono dei servizi di Tour Operator e Agenzie di Viaggio.\r

Rallentamento\r

Con l’intensificarsi delle azioni militari, l’intera area ha subito un’improvvisa escalation con un impatto immediato sulla sicurezza e sulla logistica dei viaggi, a partire dalla chiusura degli spazi aerei e dalle conseguenti cancellazioni di numerosi voli. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se si andrà verso una mediazione o un’ulteriore intensificazione del conflitto, ma in ogni caso le scelte di viaggio degli italiani verso l’area sono destinate a rallentare. Assoviaggi consiglia di diffidare dalle tante ‘notizie’ più o meno veritiere che circolano in rete: il ministero degli esteri, con il portale Viaggiare Sicuri, è l’unica fonte di informazioni certificate.\r

\r

Per le prenotazioni già pianificate, le imprese del turismo organizzato si trovano a gestire criticità legate ad annullamenti dei voli, rinunce al viaggio e possibili scoperture assicurative connesse a instabilità politica o atti di guerra. In queste ore, inoltre, dalle imprese associate stanno arrivando richieste di intervento e sostegno al settore, alla luce delle cancellazioni che potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni e che potrebbero riguardare anche destinazioni non direttamente interessate dall’area di crisi.\r

Richieste\r

Sul versante dell’incoming, dai cinque Paesi coinvolti dagli effetti iniziali del conflitto si registrano mediamente oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti: un elemento che segnala un possibile impatto anche sui flussi verso l’Italia, oltre che sulle partenze.\r

\r

In questo contesto, Assoviaggi Confesercenti chiede che si valuti rapidamente l’attivazione di misure di sostegno per le imprese del turismo organizzato, a partire da strumenti di liquidità per gestire l’ondata di annullamenti e riprotezioni, da interventi che evitino di scaricare integralmente su tour operator e agenzie i costi straordinari legati a cancellazioni e riprogrammazioni, così da ridurre l’incertezza operativa nelle fasi di crisi. La situazione è in costante monitoraggio e sarà aggiornata in base all’evoluzione del quadro internazionale","post_title":"Assoviaggi: subito misure di sostegno per il turismo organizzato","post_date":"2026-03-02T12:55:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772456144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mese di marzo viene presentato al Teatro la Scala di Milano un nuovo allestimento del Ring di Wagner, la tetralogia de L’Anello del Nibelungo. L’esecuzione dell’affascinante e complesso dramma mitologico musicale creato dall’artista romantico tedesco è l’occasione per sottolineare il ruolo della musica nell’offerta turistica della Baviera per il 2026, con Bayreuth e Monaco in primo piano.\r

\r

«La decisione dell’Ente del Turismo Germanico di essere alla Scala ha un valore simbolico molto forte, perché il legame con Wagner è un ponte tra la Germania e Milano, tra la tradizione operistica italiana e la visione wagneriana. - afferma Agata Marchetti, direttrice Ente Nazionale Germanico per il Turismo in Italia - È un dialogo che si spinge fino al turismo culturale, un turismo che ci permette di celebrare il 150esimo anniversario del Festival di Bayreuth e di parlare della destinazione, perché l’intera città diventerà un palcoscenico. Wagner, un visionario, portò un nuovo modo di fare opera e di ascoltare la musica e volle realizzare un teatro dall’acustica perfetta sulla collina che guarda il centro abitato. Un luogo unico nella sua semplicità, che diventa oggi il punto di partenza di percorsi con concerti all’aria aperta e lungo le vie della città che accompagnano alla scoperta della vita di Wagner a Bayreuth, del suo museo e di tanti luoghi di grande ricchezza. Le città di Wagner in Germania sono tante. - prosegue Marchetti - È infatti forte la connessione musicale tra Bayreuth e Monaco, capitale della Baviera, che ospitò a lungo Richard Wagner».\r

\r

«Quest’anno anche la nostra città celebra la sua musica. - afferma Christian Valentini, München Tourismus - L’Opera di Stato Bavarese, che si trova a Monaco, è strettamente connessa con la vita del musicista. Nel 1864 Wagner, fuggito per debiti dalla Svizzera, si rifugiò in Baviera dove conobbe Ludwig II, che era il nuovo sovrano. Il re, conquistato dalla musica di Wagner, prese l’artista sotto la sua protezione e gli garantì la libertà necessaria a comporre, completando il ciclo del Ring: oltre che alla Scala, la tetralogia verrà eseguita all’Opera di Monaco fino al 2027».\r

\r

Tante le novità musicali per la città, da settembre dirigerà la Münchner Philarmoniker il direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani, mentre sir Simon Rattle, eclettico direttore dell’Orchestra sinfonica della Radio Bavarese nel 2025 ha vinto il prestigioso Premio Ernst von Siemens. Frattanto proseguono i lavori di restauro del centro culturale che presto ospiterà la Isarphilarmonie. La sede provvisoria della Filarmonica di Monaco - un’ex fabbrica rifunzionalizzata e oggi centro culturale e biblioteca pubblica - è stata costruita e inaugurata nel 2021, con l'acustica progettata da Yasuhisa Toyota, già al lavoro alla Elbphilarmonie di Amburgo.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Germania, Baviera: Bayreuth e Monaco si presentano sulle note di Wagner","post_date":"2026-03-02T12:52:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772455956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco congiunto tra Usa e Israele, crea scompiglio sui mercati azionari. In Europa, a farne le spese sono principalmente il lusso, le compagnie aeree e il turismo.\r

\r

Il balzo del prezzo di petrolio e gas, dopo la chiusura dello stretto di Holmuz, spinge l'energia e le utility\r

\r

Nel comparto del lusso (-3,9%) sono pesanti Richemont (-6%), Swatch (-4,9%), Kering (-3,7%) e Lvmh (-3,5%). Vendite anche per il settore del turismo (-2,9%) e le compagnie aeree (-3,7%). In particolare Lufthansa lascia sul terreno il 6%, easyJet il 3,4% e Ryanair il 2,3%.","post_title":"La situazione in Medio Oriente incide in Borsa sulle compagnie aeree","post_date":"2026-03-02T12:48:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772455687000]}]}}