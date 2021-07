Lo scandalo dei passeggeri non rimborsati per le cancellazioni Covid

Secondo un rapporto della Corte dei conti europea, gli Stati membri e le compagnie aeree dell’Ue non hanno protetto i diritti dei passeggeri durante la pandemia di Covid-19 e i viaggiatori spesso hanno perso denaro a causa di voli cancellati o perché non erano adeguatamente informati sui loro diritti al rimborso.

Poiché le compagnie aeree sono state salvate con miliardi di euro di denaro pubblico, nessuno Stato membro ha collegato la ricezione di quei soldi all’obbligo di rimborsare i passeggeri, secondo il rapporto. Le compagnie aeree hanno utilizzato effettivamente i passeggeri come banche, mantenendo i loro soldi sui libri contabili durante la crisi. Gli autori del rapporto stimano che tra marzo e maggio dello scorso anno siano stati cancellati circa 50 milioni di biglietti aerei.

Nonostante il diritto dell’UE imponga alle compagnie aeree di rimborsare i passeggeri per i voli cancellati o in ritardo, molti passeggeri non hanno ricevuto alcun rimborso o sono stati indotti con l’inganno ad accettare coupon. A loro volta, i buoni non erano protetti contro l’insolvenza delle compagnie aeree. La Corte dei conti ha effettuato la relazione a tempo di record, coprendo il periodo da marzo 2020 a marzo 2021. Gli Stati membri hanno ostacolato il lavoro della Corte fornendo informazioni frammentarie sul numero di voli cancellati e sul numero di rimborsi effettuati. .

Gli Stati membri hanno violtao sistematicamente il diritto dell’Ue non insistendo sul fatto che le compagnie aeree erano obbligate a rimborsare i passeggeri. “La crisi del Covid-19 ha evidenziato il fatto che i passeggeri aerei non erano pienamente informati sui loro diritti e che c’era il rischio che perdessero di conseguenza i soldi a cui avevano diritto”, afferma il rapporto. I governi europei hanno iniziato a chiudere i voli commerciali nel marzo 2020 e l’UE ha chiuso il traffico aereo al di fuori dei suoi confini esterni a partire dal 18 marzo.

“L’interruzione improvvisa del viaggio ha causato seri problemi di flusso di cassa”, afferma il rapporto. “Poiché non c’erano praticamente nuove prenotazioni, le compagnie aeree si sono trovate senza contanti per pagare i costi fissi o rimborsare i passeggeri. Le compagnie aeree sono diventate dipendenti dalle loro riserve di liquidità o dalla volontà dei governi degli Stati membri di salvarle da un possibile fallimento”. Nonostante l’enorme quantità di sostegno finanziario alle compagnie aeree, che è stato fornito una volta che l’UE ha revocato le restrizioni sugli aiuti di Stato, spesso non è stato stabilito un collegamento tra denaro e rimborso dei biglietti. I passeggeri hanno diritto al rimborso in sette o 14 giorni, a seconda della legge.