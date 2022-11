In Liguria, turismo sostenibile, mare, storia e arte protagonisti della promozione L’obiettivo dei prossimi mesi della Liguria è confermare l’andamento positivo dell’estate, che ha visto il turismo aumentare significativamente rispetto al periodo pre-pandemico. Per questo si punta a promuovere sempre di più la regione come destinazione per il turismo artistico, fra musei, mostre e borghi caratteristici, ma anche per le attività outdoor. Oltre a questo Genova e le altre città cardine saranno protagoniste di diversi eventi dal sapore internazionale come The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. «La stagione estiva è stata incredibilmente positiva per il turismo della Liguria – commenta Matteo Garnero, Direttore Generale dell’Agenzia In liguria – nella prima settimana di agosto + 15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019. Si segnala anche un significativo aumento del turismo straniero, con un +15% rispetto al periodo pre-pandemico». L’agenzia di promozione proseguirà l’impegno per essere presenti a livello nazionale e internazionale nei principali eventi legati al turismo. «Per quest’anno saremo sicuramente presenti all’American Film Market di Santa Monica – aggiunge Garnero – un’opportunità per far conoscere la destinazione Liguria come attrattiva per le produzioni estere. A livello nazionale siamo stati a Golosaria di Milano (5-7 Novembre), con un’area espositiva dove abbiamo promosso i principali prodotti agroalimentari del territorio e saremo alla fiera del lusso ILTM a Cannes (5-8 dicembre)». Per quanto riguarda il turismo sostenibile per In Liguria l’impegno si traduce in azioni specifiche. «Nel primo semestre 2023 – conclude Garnero – la protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. A Ocean Race è collegato il progetto GENOVA PROCESS la realizzazione della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà presentata all’ONU».

