Liguria, in aumento i turisti dalla Spagna grazie ai collegamenti Aumentano le presenze di turisti spagnoli in Liguria e le previsioni sono di un’ulteriore crescita. Questo grazie anche al potenziamento della rotta Genova-Barcellona da parte di Vueling nella prossima stagione estiva 2025 con un incremento della capacità di oltre il 20% rispetto alla stagione estiva precedente. Il vettore spagnolo aumenta l’offerta tra le due città confermando le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore incremento nei mesi di luglio e agosto, quando i voli settimanali saliranno a cinque. «La compagnia aerea spagnola Vueling – commenta l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi – ha deciso di investire sull’aeroporto di Genova aumentando in estate i voli con Barcellona. Un incremento dell’offerta che consentirà ai turisti provenienti dalla Spagna di arrivare in Liguria con maggiore facilità e ai cittadini liguri di recarsi nella bellissima città catalana con più frequenza. Gli spagnoli in questi ultimi anni stanno apprezzando moltissimo la nostra regione come confermano i dati che sono decisamente in grande crescita: nel 2024 da gennaio a settembre abbiamo avuto oltre 121 mila presenze, in aumento del 3,84% rispetto al 2023, anno in cui globalmente i turisti provenienti dalla Spagna sono stati 138 mila, il 10% in più rispetto al 2022. Questi ottimi risultati sono il frutto della promozione della Liguria fatta a livello internazionale in fiere molto importanti come ad esempio, nel caso della Spagna, il Fitur di Madrid dove siamo stati presenti con l’ Agenzia ‘In Liguria’ e cinque operatori rappresentativi di tutto il territorio ligure. Nei prossimi anni vcogliamo continuare ad investire sul mercato turistico iberico e un maggior numero di voli diretti sarà un grande valore aggiunto». Condividi

