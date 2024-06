Liguria 83, il più bel mare d’Italia, la campagna di comunicazione punta su Lombardia e Piemonte Ha preso il via su totem, ledwall e schermi posizionati nei luoghi di maggior transito e visibilità come stazioni e cinema di Milano e Torino, la nuova campagna di comunicazione dal titolo “Liguria 83, il più bel mare d’Italia”: un’iniziativa che porterà video promozionali della Liguria e delle sue spiagge nelle regioni storicamente più legate alla Liguria dal punto di vista delle presenze e degli arrivi turistici, Lombardia e Piemonte. «Una campagna che punta sullo storico e consolidato primato della Liguria nelle bandiere blu – commenta il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La nostra regione è da anni regina di questi riconoscimenti e si affaccia alla stagione clou nelle migliori condizioni, vantando qualità delle acque e pulizia delle spiagge, confermando la bellezza e le peculiarità del nostro litorale. La promozione del territorio, in questi anni, ha dato e continua a dare risultati straordinari in termini turistici, e questo significa sviluppo, occupazione, ricchezza per la nostra terra”. La 38° edizione delle Bandiere Blu vede per la Liguria 67 spiagge riconosciute con il vessillo Fee, a cui si aggiungono 16 approdi, in 34 comuni, per un totale appunto di 83 Bandiere Blu, un successo che premia la qualità del mare (che deve essere risultato di qualità “eccellente”), ma anche la presenza di aree verdi e pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, nonché la qualità di servizi come depurazione fognaria e raccolta differenziata. «La scelta di puntare su Lombardia e Piemonte è senza dubbio strategica – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Osservando i dati del 2023, accanto a una Liguria sempre più di successo sui mercati internazionali, sia vicini che lontani, emerge come i turisti delle due maggiori regioni prossime a noi rappresentino una fetta importantissima di presenze e arrivi: basti pensare che nel 2023 gli arrivi dalla Lombardia siano stati più di 900mila, per oltre 3,2 milioni di presenze, mentre dal Piemonte siano arrivati oltre 720mila persone, per oltre 2,7 milioni di presenze. Puntare su questi mercati è fondamentale per far crescere ancora di più un settore che, numeri alla mano, ha una rilevanza economica molto importante nella nostra regione». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Turchia non rallenta e, nei primi cinque mesi del 2024, registra un nuovo aumento degli arrivi per un totale di 15,78 milioni di turisti stranieri: secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo, il dato corrisponde a una crescita del +12,47% rispetto a un anno fa. Positivo anche il dato dei visitatori italiani, che con quasi 200.000 arrivi, riporta un incremento del +22,5% rispetto all'analogo periodo del 2023. La Germania si conferma però primo mercato di vacanzieri stranieri nel periodo gennaio-maggio, con una quota dell'11,7% di tutti gli arrivi turistici (1,85 milioni). Istanbul resta la città più visitata, con ben 6,9 milioni di turisti nei primi cinque mesi del 2024, seguita dalla provincia mediterranea di Antalya con 3,7 milioni. Per quest'anno la Turchia punta ad attrarre complessivamente 60 milioni di turisti nonché ad incassare 60 miliardi di dollari di entrate turistiche. [post_title] => Turchia: crescita record dei turisti internazionali. Arrivi italiani a +22,5% [post_date] => 2024-06-26T13:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719410254000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Filippo Lunardi è il nuovo gm del Ca' Pisani. Il manager veneto è stato infatti posto al timone della struttura veneziana recentemente acquisita dal gruppo Planetaria Hotels. Classe 1983, Lunardi vanta oltre 15 anni di carriera nell’ambito dell’hotellerie, maturata presso strutture di fascia alta appartenenti per lo più al circuito Leading Hotels of the World in Italia e all’estero. Prima di approdare al Ca' Pisani, è stato in particolare general manager sia della Palazzina Grassi - Relegance Collection, sia di Palazzo Venart, entrambi situati sempre nella città della Laguna. Precedentemente è stato anche resort manager dell’hotel Andana di Castiglione della Pescaia e ha lavorato presso il Regina Baglioni di Roma e l’hotel Baglioni di Londra. "Per me essere alla guida del Cà Pisani è un onore e un privilegio – sottolinea lo stesso Lunardi –: è una struttura di grande pregio architettonico con un potenziale incredibile. Insieme a tutto il team lavoreremo per farlo diventare un punto di riferimento cittadino per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Venezia, collaborando con gallerie d'arte e realtà artigianali locali, sviluppando sinergie utili a promuovere nuovi approcci sostenibili". A Lunardi sarà affidato anche il timone di palazzo Molin Erizzo, una volta completata la sua conversione in una struttura a 5 stelle. [post_title] => E' Filippo Lunardi il general manager del Ca' Pisani griffato Planetaria [post_date] => 2024-06-26T13:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719408929000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Tribe Milano Malpensa, aperto lo scorso febbraio e presentato ufficialmente qualche giorno fa, porta in Italia, un concept di urban hotel funzionale e dal design elegante. "Grazie a una divisione sviluppo e a esperti di marketing attenti a alle tendenze di mercato creiamo dei marchi e delle proposte che ci permettono di andare incontro alle nuove esigenze dei clienti" spiega Daniela Tondini, communication director del gruppo Accor -. Lo facciamo da due punti di vista: quello del cliente finale, visitando le strutture e vivendone l’esperienza, e quello del proprietario". Accor spesso non possiede infatti i muri. "Abbiamo invece dei proprietari che si affidano a noi con un brand o l’altro, per avere il massimo della resa: economica ma anche di soddisfazione degli ospiti. E alcuni decidono si sposare concept totalmente nuovi, come è accaduto proprio con il Tribe Milano Malpensa. Questa struttura era adatta a tale marchio anche per il vasto bacino di aziende del territorio, che la rende un punto ideale per eventi e per incontri di lavoro. Siamo aperti all’esterno pure con la ristorazione: i pranzi di lavoro sono momenti business che spesso diventano bleisure. Il proprietario della struttura di Milano Malpensa ha peraltro con noi altri nove alberghi, di cui l’ultimo è il Mercure Cinecittà, che ha appena aperto a Roma. Altri proprietari scelgono invece soft brand da collezione. Il nuovo marchio Handwritten, per esempio, consente di mantenere il carattere degli alberghi partner". Accor possiede oggi quasi 5.600 alberghi in 110 Paesi con 45 marchi alberghieri. «Andiamo dall’ultra-luxury (con Raffles e Orient Express) al lusso (Sofitel, Emblems Collection), fino al midscale (Tribe, Novotel, Mercure e MGallery). Ma abbiamo pure un’offerta economy molto forte, che è quella della famiglia ibis (ibis, ibis Styles e ibis Budget). Quindi passiamo dall’ultra lusso all’economico puro, in modo da andare incontro a qualunque esigenza del viaggiatore. Ci definiamo un gruppo di ospitalità aumentata: non si parla più solo di un letto ma di un’esperienza. Per questo ci siamo lanciati in proposte come il treno (Orient Express, ndr), ma anche la storica nave Queen Elisabeth 2 del brand Mgallery: un albergo galleggiante". I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano. Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica "Wayfinding", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale "Cinque Terre Photo Award", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano. «Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre - si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi. Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco. Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi. Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award». [post_title] => Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori [post_date] => 2024-06-26T11:53:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719402781000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Barbados attrae un sempre maggior numero di italiani, tanto che nei primi quattro mesi del 2024 le prenotazioni dei nostri connazionali per l'isola caraibica sono aumentate del 60%. Sempre più definita la ricerca dello slow tourism: i viaggiatori e gli agenti di viaggio cercano autenticità e desiderano scoprire le tradizioni locali, preferiscono visitare destinazioni meno convenzionali. Per questo motivo, Lucilla Venditti, sales & marketing manager della destinazione in Italia, sottolinea e promuove questi aspetti durante i corsi di formazione con gli operatori del settore. Inoltre, questa crescita riflette il crescente interesse degli italiani per Barbados come meta di vacanza ideale, grazie alle spiagge, alla cultura vibrante, al divertimento e all'accoglienza calorosa. E proprio al trade la Barbados Tourism Marketing Inc ha dedicato e continua a organizzare molteplici iniziative: nei primi mesi dell’anno sono stati realizzati diversi fam trip, permettendo a circa 30 agenti di viaggio di scoprire personalmente l'Isola. Questi viaggi sono stati realizzati in collaborazione con alcuni dei principali tour operator, tra cui Alidays, Oltremare e America World (Quality Group). Per incentivare le prenotazioni, Btmi ha lanciato offerte speciali per chi prenota un soggiorno, supportate da campagne di sponsorizzazione online, offline e sui social media. Con Alidays, ad esempio, le prime 20 agenzie di viaggio che prenotano un viaggio a Barbados riceveranno uno sconto di 100€ a pratica. Le attività di formazione rivolte agli agenti di viaggio sono fondamentali per l'ente, al fine di approfondire la conoscenza della destinazione e aggiornarli sulle novità. Gli incontri si svolgono sia online, attraverso webinar, sia in presenza, con Roadshow che toccano alcune delle principali città italiane. Gli honeymooners rappresentano uno dei principali target per Barbados, ecco perché, tra le varie attività per rafforzare la conoscenza della destinazione sul mercato italiano, verranno organizzati anche dei contest dedicati ai futuri sposi in occasione delle principali fiere del settore. Btmi collabora inoltre con i principali to italiani programmando sessioni di formazione in presenza per lo staff interno specializzato nei Caraibi, tra cui Naar, CartOrange, Volonline, Alidays e altri. Barbados è raggiungibile con British Airways, che opera voli giornalieri tutto l’anno dalle principali città italiane, con comode connessioni via Londra Heathrow senza cambi di aeroporto o pernottamenti. In alternativa, Condor opera un volo alla settimana via Francoforte durante la stagione invernale, garantendo ulteriori opzioni di viaggio. [post_title] => Barbados: +60% le prenotazioni di viaggi dall'Italia. Più investimenti sulle attività trade [post_date] => 2024-06-26T11:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719402544000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca poco alla riapertura della Via dell’Amore, che tornerà percorribile nei suoi 900 metri a picco sul mare in un contesto unico al mondo, nel parco nazionale delle Cinque Terre. È confermata infatti il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di regione Liguria, con la consegna al comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco. Tutti gli enti – ministero del Turismo, regione Liguria con la struttura commissariale, parco nazionale della Cinque Terre, provincia della Spezia, comune di Riomaggiore, questura e prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali. «Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo». «Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - aggiunge il presidente ad interim regione Liguria Alessandro Piana - frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo». «Come assessorato al Turismo, e con l’ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore». [post_title] => Via dell’Amore, a fine luglio la riapertura del sentiero Patrimonio dell’Unesco [post_date] => 2024-06-26T11:09:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719400190000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Universal Air volerà sul nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi: la compagnia aerea maltese, dal prossimo 25 luglio, opererà collegamenti su Malta due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. «Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d'Italia - ha dichiarato Simon Cook, amministratore delegato di Universal AirPer noi è sempre stato importante mettere in contatto i viaggiatori con le diverse culture del Mediterraneo e questa rotta ne è la dimostrazione. Siamo entusiasti del potenziale che questa nuova rotta ha sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d'affari e del più ampio impatto economico per la destinazione". Salerno si aggiunge a una serie di nuove rotte Universal Air, tra cui Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia è già operativa sulla Palermo-Malta, con tre voli alla settimana, il lunedì, mercoledì e sabato. [post_title] => Universal Air collegherà Malta all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, dal 25 luglio [post_date] => 2024-06-26T10:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719398922000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beniamino Tomasoni è il nuovo presidente di Space Hotels. Classe 1974, ha iniziato la propria carriera nel 1991 presso l'hotel Excelsior San Marco di Bergamo: da apprendista cameriere ha scalato le posizioni fino a diventare general manager e membro del cda, con deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda. Oltre alla sua attività principale, Tomasoni è attivo in numerose associazioni, tra cui il Gruppo albergatori di Bergamo e membro del consiglio direttivo di Federalberghi Lombardia. Numerose le collaborazioni e le iniziative nel campo dell’enogastronomia, tra le altre l’associazione Insieme (organizzatrice della famosa iniziativa Gourmantico di Bergamo), e dell’ospitalità con gli operatori della sua città, tra gli altri Visit Bergamo. "Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di presidente di Space Hotels - commenta lo stesso Tomasoni -. Il gruppo ha sempre incarnato l'eccellenza nell'ospitalità italiana, e sono estremamente motivato all'idea di contribuire al suo continuo successo e alla sua crescita. Sono convinto che insieme raggiungeremo nuovi traguardi straordinari". La catena sta infatti vivendo un momento positivo, registrando in questi primi sei mesi dell'anno un incremento del 19% sul fatturato complessivo rispetto allo stesso periodo del 2023. L'obiettivo di Tomasoni è quindi quello di costruire sul successo ottenuto dall'ex presidente Franco Coppini, il cui contributo durante i suoi nove anni di mandato è stato fondamentale per portare Space Hotels a livelli di eccellenza e riconoscimento internazionale. [post_title] => Beniamino Tomasoni nuovo presidente di Space Hotels [post_date] => 2024-06-26T10:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719398151000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria 83 piu bel mare ditalia la campagna comunicazione punta lombardia piemonte" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4113,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia non rallenta e, nei primi cinque mesi del 2024, registra un nuovo aumento degli arrivi per un totale di 15,78 milioni di turisti stranieri: secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo, il dato corrisponde a una crescita del +12,47% rispetto a un anno fa. \r

\r

Positivo anche il dato dei visitatori italiani, che con quasi 200.000 arrivi, riporta un incremento del +22,5% rispetto all'analogo periodo del 2023. La Germania si conferma però primo mercato di vacanzieri stranieri nel periodo gennaio-maggio, con una quota dell'11,7% di tutti gli arrivi turistici (1,85 milioni).\r

\r

Istanbul resta la città più visitata, con ben 6,9 milioni di turisti nei primi cinque mesi del 2024, seguita dalla provincia mediterranea di Antalya con 3,7 milioni. Per quest'anno la Turchia punta ad attrarre complessivamente 60 milioni di turisti nonché ad incassare 60 miliardi di dollari di entrate turistiche.","post_title":"Turchia: crescita record dei turisti internazionali. Arrivi italiani a +22,5%","post_date":"2024-06-26T13:57:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1719410254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Filippo Lunardi è il nuovo gm del Ca' Pisani. Il manager veneto è stato infatti posto al timone della struttura veneziana recentemente acquisita dal gruppo Planetaria Hotels. Classe 1983, Lunardi vanta oltre 15 anni di carriera nell’ambito dell’hotellerie, maturata presso strutture di fascia alta appartenenti per lo più al circuito Leading Hotels of the World in Italia e all’estero. Prima di approdare al Ca' Pisani, è stato in particolare general manager sia della Palazzina Grassi - Relegance Collection, sia di Palazzo Venart, entrambi situati sempre nella città della Laguna. Precedentemente è stato anche resort manager dell’hotel Andana di Castiglione della Pescaia e ha lavorato presso il Regina Baglioni di Roma e l’hotel Baglioni di Londra.\r

\r

\"Per me essere alla guida del Cà Pisani è un onore e un privilegio – sottolinea lo stesso Lunardi –: è una struttura di grande pregio architettonico con un potenziale incredibile. Insieme a tutto il team lavoreremo per farlo diventare un punto di riferimento cittadino per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Venezia, collaborando con gallerie d'arte e realtà artigianali locali, sviluppando sinergie utili a promuovere nuovi approcci sostenibili\". A Lunardi sarà affidato anche il timone di palazzo Molin Erizzo, una volta completata la sua conversione in una struttura a 5 stelle.\r

\r

","post_title":"E' Filippo Lunardi il general manager del Ca' Pisani griffato Planetaria","post_date":"2024-06-26T13:35:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719408929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribe Milano Malpensa, aperto lo scorso febbraio e presentato ufficialmente qualche giorno fa, porta in Italia, un concept di urban hotel funzionale e dal design elegante. \"Grazie a una divisione sviluppo e a esperti di marketing attenti a alle tendenze di mercato creiamo dei marchi e delle proposte che ci permettono di andare incontro alle nuove esigenze dei clienti\" spiega Daniela Tondini, communication director del gruppo Accor -. Lo facciamo da due punti di vista: quello del cliente finale, visitando le strutture e vivendone l’esperienza, e quello del proprietario\".\r

\r

Accor spesso non possiede infatti i muri. \"Abbiamo invece dei proprietari che si affidano a noi con un brand o l’altro, per avere il massimo della resa: economica ma anche di soddisfazione degli ospiti. E alcuni decidono si sposare concept totalmente nuovi, come è accaduto proprio con il Tribe Milano Malpensa. Questa struttura era adatta a tale marchio anche per il vasto bacino di aziende del territorio, che la rende un punto ideale per eventi e per incontri di lavoro. Siamo aperti all’esterno pure con la ristorazione: i pranzi di lavoro sono momenti business che spesso diventano bleisure.\r

\r

Il proprietario della struttura di Milano Malpensa ha peraltro con noi altri nove alberghi, di cui l’ultimo è il Mercure Cinecittà, che ha appena aperto a Roma. Altri proprietari scelgono invece soft brand da collezione. Il nuovo marchio Handwritten, per esempio, consente di mantenere il carattere degli alberghi partner\".\r

\r

Accor possiede oggi quasi 5.600 alberghi in 110 Paesi con 45 marchi alberghieri. «Andiamo dall’ultra-luxury (con Raffles e Orient Express) al lusso (Sofitel, Emblems Collection), fino al midscale (Tribe, Novotel, Mercure e MGallery). Ma abbiamo pure un’offerta economy molto forte, che è quella della famiglia ibis (ibis, ibis Styles e ibis Budget). Quindi passiamo dall’ultra lusso all’economico puro, in modo da andare incontro a qualunque esigenza del viaggiatore. Ci definiamo un gruppo di ospitalità aumentata: non si parla più solo di un letto ma di un’esperienza. Per questo ci siamo lanciati in proposte come il treno (Orient Express, ndr), ma anche la storica nave Queen Elisabeth 2 del brand Mgallery: un albergo galleggiante\".\r

\r

","post_title":"Tondini, Accor: crescere diversificando per rispondere alle esigenze di clienti e proprietari","post_date":"2024-06-26T12:06:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719403592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via su totem, ledwall e schermi posizionati nei luoghi di maggior transito e visibilità come stazioni e cinema di Milano e Torino, la nuova campagna di comunicazione dal titolo “Liguria 83, il più bel mare d’Italia”: un’iniziativa che porterà video promozionali della Liguria e delle sue spiagge nelle regioni storicamente più legate alla Liguria dal punto di vista delle presenze e degli arrivi turistici, Lombardia e Piemonte.\r

\r

«Una campagna che punta sullo storico e consolidato primato della Liguria nelle bandiere blu - commenta il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La nostra regione è da anni regina di questi riconoscimenti e si affaccia alla stagione clou nelle migliori condizioni, vantando qualità delle acque e pulizia delle spiagge, confermando la bellezza e le peculiarità del nostro litorale. La promozione del territorio, in questi anni, ha dato e continua a dare risultati straordinari in termini turistici, e questo significa sviluppo, occupazione, ricchezza per la nostra terra”.\r

\r

La 38° edizione delle Bandiere Blu vede per la Liguria 67 spiagge riconosciute con il vessillo Fee, a cui si aggiungono 16 approdi, in 34 comuni, per un totale appunto di 83 Bandiere Blu, un successo che premia la qualità del mare (che deve essere risultato di qualità “eccellente”), ma anche la presenza di aree verdi e pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, nonché la qualità di servizi come depurazione fognaria e raccolta differenziata.\r

\r

«La scelta di puntare su Lombardia e Piemonte è senza dubbio strategica – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Osservando i dati del 2023, accanto a una Liguria sempre più di successo sui mercati internazionali, sia vicini che lontani, emerge come i turisti delle due maggiori regioni prossime a noi rappresentino una fetta importantissima di presenze e arrivi: basti pensare che nel 2023 gli arrivi dalla Lombardia siano stati più di 900mila, per oltre 3,2 milioni di presenze, mentre dal Piemonte siano arrivati oltre 720mila persone, per oltre 2,7 milioni di presenze. Puntare su questi mercati è fondamentale per far crescere ancora di più un settore che, numeri alla mano, ha una rilevanza economica molto importante nella nostra regione».","post_title":"Liguria 83, il più bel mare d’Italia, la campagna di comunicazione punta su Lombardia e Piemonte","post_date":"2024-06-26T11:57:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719403029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova immagine visiva per il parco nazionale delle Cinque Terre che presenta un piano strategico di comunicazione identitario con l’intento di rendere più immediato e innovativo il brand del Parco da declinare in progetti e iniziative dedicate ai viaggiatori.\r

\r

I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano.\r

\r

Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica \"Wayfinding\", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale \"Cinque Terre Photo Award\", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano.\r

\r

«Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre - si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi.\r

\r

Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco.\r

\r

Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi.\r

\r

Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award».","post_title":"Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori","post_date":"2024-06-26T11:53:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719402781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barbados attrae un sempre maggior numero di italiani, tanto che nei primi quattro mesi del 2024 le prenotazioni dei nostri connazionali per l'isola caraibica sono aumentate del 60%.\r

\r

Sempre più definita la ricerca dello slow tourism: i viaggiatori e gli agenti di viaggio cercano autenticità e desiderano scoprire le tradizioni locali, preferiscono visitare destinazioni meno convenzionali. Per questo motivo, Lucilla Venditti, sales & marketing manager della destinazione in Italia, sottolinea e promuove questi aspetti durante i corsi di formazione con gli operatori del settore. Inoltre, questa crescita riflette il crescente interesse degli italiani per Barbados come meta di vacanza ideale, grazie alle spiagge, alla cultura vibrante, al divertimento e all'accoglienza calorosa.\r

\r

E proprio al trade la Barbados Tourism Marketing Inc ha dedicato e continua a organizzare molteplici iniziative: nei primi mesi dell’anno sono stati realizzati diversi fam trip, permettendo a circa 30 agenti di viaggio di scoprire personalmente l'Isola. Questi viaggi sono stati realizzati in collaborazione con alcuni dei principali tour operator, tra cui Alidays, Oltremare e America World (Quality Group).\r

\r

Per incentivare le prenotazioni, Btmi ha lanciato offerte speciali per chi prenota un soggiorno, supportate da campagne di sponsorizzazione online, offline e sui social media. Con Alidays, ad esempio, le prime 20 agenzie di viaggio che prenotano un viaggio a Barbados riceveranno uno sconto di 100€ a pratica.\r

\r

Le attività di formazione rivolte agli agenti di viaggio sono fondamentali per l'ente, al fine di approfondire la conoscenza della destinazione e aggiornarli sulle novità. Gli incontri si svolgono sia online, attraverso webinar, sia in presenza, con Roadshow che toccano alcune delle principali città italiane.\r

\r

Gli honeymooners rappresentano uno dei principali target per Barbados, ecco perché, tra le varie attività per rafforzare la conoscenza della destinazione sul mercato italiano, verranno organizzati anche dei contest dedicati ai futuri sposi in occasione delle principali fiere del settore.\r

\r

Btmi collabora inoltre con i principali to italiani programmando sessioni di formazione in presenza per lo staff interno specializzato nei Caraibi, tra cui Naar, CartOrange, Volonline, Alidays e altri.\r

\r

Barbados è raggiungibile con British Airways, che opera voli giornalieri tutto l’anno dalle principali città italiane, con comode connessioni via Londra Heathrow senza cambi di aeroporto o pernottamenti. In alternativa, Condor opera un volo alla settimana via Francoforte durante la stagione invernale, garantendo ulteriori opzioni di viaggio.\r

\r

","post_title":"Barbados: +60% le prenotazioni di viaggi dall'Italia. Più investimenti sulle attività trade","post_date":"2024-06-26T11:49:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1719402544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca poco alla riapertura della Via dell’Amore, che tornerà percorribile nei suoi 900 metri a picco sul mare in un contesto unico al mondo, nel parco nazionale delle Cinque Terre.\r

\r

È confermata infatti il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di regione Liguria, con la consegna al comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco.\r

\r

Tutti gli enti – ministero del Turismo, regione Liguria con la struttura commissariale, parco nazionale della Cinque Terre, provincia della Spezia, comune di Riomaggiore, questura e prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali.\r

\r

«Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo».\r

\r

«Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - aggiunge il presidente ad interim regione Liguria Alessandro Piana - frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo».\r

\r

«Come assessorato al Turismo, e con l’ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore».","post_title":"Via dell’Amore, a fine luglio la riapertura del sentiero Patrimonio dell’Unesco","post_date":"2024-06-26T11:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719400190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Universal Air volerà sul nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi: la compagnia aerea maltese, dal prossimo 25 luglio, opererà collegamenti su Malta due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

«Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d'Italia - ha dichiarato Simon Cook, amministratore delegato di Universal AirPer noi è sempre stato importante mettere in contatto i viaggiatori con le diverse culture del Mediterraneo e questa rotta ne è la dimostrazione. Siamo entusiasti del potenziale che questa nuova rotta ha sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d'affari e del più ampio impatto economico per la destinazione\".\r

\r

Salerno si aggiunge a una serie di nuove rotte Universal Air, tra cui Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia è già operativa sulla Palermo-Malta, con tre voli alla settimana, il lunedì, mercoledì e sabato.","post_title":"Universal Air collegherà Malta all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, dal 25 luglio","post_date":"2024-06-26T10:48:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719398922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beniamino Tomasoni è il nuovo presidente di Space Hotels. Classe 1974, ha iniziato la propria carriera nel 1991 presso l'hotel Excelsior San Marco di Bergamo: da apprendista cameriere ha scalato le posizioni fino a diventare general manager e membro del cda, con deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda. Oltre alla sua attività principale, Tomasoni è attivo in numerose associazioni, tra cui il Gruppo albergatori di Bergamo e membro del consiglio direttivo di Federalberghi Lombardia. Numerose le collaborazioni e le iniziative nel campo dell’enogastronomia, tra le altre l’associazione Insieme (organizzatrice della famosa iniziativa Gourmantico di Bergamo), e dell’ospitalità con gli operatori della sua città, tra gli altri Visit Bergamo.\r

\r

\"Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di presidente di Space Hotels - commenta lo stesso Tomasoni -. Il gruppo ha sempre incarnato l'eccellenza nell'ospitalità italiana, e sono estremamente motivato all'idea di contribuire al suo continuo successo e alla sua crescita. Sono convinto che insieme raggiungeremo nuovi traguardi straordinari\". La catena sta infatti vivendo un momento positivo, registrando in questi primi sei mesi dell'anno un incremento del 19% sul fatturato complessivo rispetto allo stesso periodo del 2023. L'obiettivo di Tomasoni è quindi quello di costruire sul successo ottenuto dall'ex presidente Franco Coppini, il cui contributo durante i suoi nove anni di mandato è stato fondamentale per portare Space Hotels a livelli di eccellenza e riconoscimento internazionale.","post_title":"Beniamino Tomasoni nuovo presidente di Space Hotels","post_date":"2024-06-26T10:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719398151000]}]}}