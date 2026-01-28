La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata «Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè. Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza. Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505882" align="alignleft" width="238"] Il ministro degli interni Piantedosi con il ministro del turismo Santanchè[/caption] «Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè. Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza. Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Giuseppe Aloe [post_title] => La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata [post_date] => 2026-01-28T07:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769584558000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KM Malta Airlines ha presentato i nuovi voli su Catania, per garantire un supporto durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. Il nuovo operativo voli per l’estate 2026 sulla tratta Malta–Catania offrirà ai passeggeri sette frequenze settimanali per tutta la stagione estiva. I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026. I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica. Si tratta di soluzioni ideali per weekend fuori porta, viaggi in giornata per lo shopping o brevi pause di piacere, consentendo ai passeggeri di ottimizzare al meglio il tempo a disposizione a Catania. Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta. [post_title] => KM Malta Airlines, nuovi collegamenti nella prossima estate tra Malta e Catania [post_date] => 2026-01-27T12:43:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769517802000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505751 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Falkensteiner due nuove strutture: il Resort Sicily e il Resort Lake Garda sono a disposizione di chi vuole concedersi un viaggio a cinque stelle al mare o al lago, approfittando di due offerte imperdibili. Il Falkensteiner Family Resort Sicily comprende 125 alloggi tra camere, suite e ville con giardino e vista mare pensati per le famiglie, un’area benessere di oltre 500mq con piscine affacciate sul mare e rituali di benessere olistico per grandi e piccini, ma anche una proposta gastronomica che include i sapori e le tradizioni locali al Restaurant Artigiani, il Beach Bar & Restaurant sulla spiaggia, il Pool Bar e lo Sport Café. Non manca poi il Falkyland: un vero e proprio paradiso di divertimento fra pareti di arrampicata, sala multimediale e un ampio programma di attività. Il Falkensteiner Family Resort Sicily propone fino al 15% di sconto con l’offerta Opening Special, utilizzabile per soggiorni a partire da due notti, nei periodi dal 03.07.2026 al 06.01.2027, con inclusa prima colazione, cena a buffet e accesso all’Acquapura SPA. Il Falkensteiner Resort Lake Garda per gli amanti del lago è circondato da un lussureggiante giardino botanico: il resort offre 97 camere dal design raffinato e 170 appartamenti presso le Falkensteiner Park Residences, oltre all’Acquapura Spa su due livelli con uno spazio adults only sul rooftop e una zona family con piscine interne ed esterne, spray park, scivolo e piscina per bambini. Inoltre, i più golosi potranno assaporare le delizie del luogo rivisitate in chiave internazionale nei tre indirizzi presenti in struttura. L' Offerta 4+1, dà diritto a una quinta notte di soggiorno gratuita a fronte di una prenotazione di quattro notti, dal 23.04.2026 al 18.06.2026, colazione o mezza pensione e libero accesso alla spa. [post_title] => Falkensteiner Family Resort Sicily e Resort Lake Garda, novità ed offerte [post_date] => 2026-01-26T12:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769431737000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505733" align="alignleft" width="238"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption] Durante il Forum del turismo che si è svolto a Milano, il ministro del turismo Santanchè ha lanciato uno piano strategico per rivoluzionare il turismo declinato in 6 punti. Ora li analizziamo. Prima però mi piacerebbe sottolineare il fatto che i relatori e il pubblico qualificato stava in una sala e i giornalisti in un'altra a guardare i vari interventi sul monitor. Ai giornalisti era vietato entrare nella sala dove si stavano svolgendo i lavori. Non riesco a capire il motivo di questo ostracismo (esilio, isolamento, decidete voi la parola giusta) verso i giornalisti, chiusi in uno stanzone (gelato) con mangiare e bere e con i banchetti come quando si stava a scuola. Non so, questa ipotesi che il potere non debba mai scambiare opinioni o non debba arrovellarsi il cervello per rispondere a qualche domanda la trovo scandalosa. Dicono: ma nelle grandi manifestazioni funziona così. E' scandaloso uguale. Proposte e commenti Comunque passiamo alla Santanchè. Prima proposta. 1 Dobbiamo combattere il nanismo delle imprese del turismo. Ci vogliono aziende sempre più grosse per essere competitivi. Il nanismo limita la crescita. Per questo lavoreremo per un'aggregazione delle imprese alberghiere attraverso la leva fiscale. Commento. Non sono d'accordo, la miriade di alberghi è la forza del nostro Paese. Noi riusciamo ad essere concorrenti con gli altri Paesi proprio perché offriamo un prodotto non standardizzato, come sono tutti quelli grandi. E' come distruggere i negozi e mettere supermercati o centri commerciali, cancellando le vere particolarità del territorio. 2 Il turismo deve essere un'industria, non è un sistema di servizi. Il ministro si sta adoperando per cambiare allocazione del comparto. Commento. Be' dire che il turismo non offra servizi è falso. Il turismo è servizio. Se poi la categoria dal punto di vista economico finanziario debba essere considerata un fattore industriale, questo è possibile. Ma bisogna stare attenti. 3 Nuovo patto sociale: il turismo non può crescere nella precarietà dei suoi addetti. Ci vuole un patto sociale. Potremmo ridurre il 10% delle tasse che verrà distribuito ai dipendenti. Commento. Magari fosse così. Attualmente, specialmente gli stagionali, sono trattati come servi della gleba di tolstojana memoria 4 Rivedere il calendario scolastico. Questo è una delle cose essenziali per rafforzare e destagionalizzare il turismo. Niente più tre mesi estivi e 20 giorni a Natale ma pause più spezzettate durante tutto l'anno scolastico. Commento. Lodevole intento. Credo che si scontrerà con potenze molto più forti di lei. 5 Sfida finanziaria. Non è possibile che in Europa non ci sia un budget per il turismo. Lavorare per colmare la lacuna. Commento. Perfettamente d'accordo 6 Amministrazione efficiente, più rigorosa. Lotta alla burocrazia. Sveltire i tempi dei pagamenti. Commento. D'accordo. Giuseppe Aloe [post_title] => Santanchè: piano strategico per rivoluzionare il turismo [post_date] => 2026-01-26T11:46:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769427965000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505724" align="alignleft" width="450"] Isabella Candelori[/caption] Il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort adotta dall'estate 2026 una nuova formula di soggiorno, quella del premium all inclusive. Un modello che ha già preso forma nelle esperienze di Valtur Zanzibar e Valtur Maldive e che oggi si innesta con coerenza anche nel territorio pugliese, esaltandone unicità e potenzialità. La nuova formula La nuova formula premium nasce in stretta relazione con il contesto che la accoglie: una struttura armonicamente integrata nella baia, in cui la combinazione tra bellezza naturalistica e architettura unica in tutto il Mediterraneo trova una nuova dimensione anche attraverso la fruizione gastronomica. L’esperienza food & beverage è infatti libera, diffusa, personalizzabile, e valorizza al massimo la varietà degli spazi e delle atmosfere del resort. Il fulcro della nuova esperienzialità proposta per l’estate dal Valtur Baia del Gusmay Beach Resort è la libertà di scelta: gli ospiti potranno, infatti, esplorare l’offerta gastronomica del resort secondo i propri tempi, preferenze e desideri, con un approccio aperto e mai rigido. «Con l’introduzione del nuovo Premium All Inclusive 2026, il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort si conferma una punta di diamante della nostra collezione. Non solo per l’unicità del contesto naturale e l’impronta architettonica che lo contraddistingue, ma per la capacità di interpretare il concetto di vacanza secondo i canoni dell’alta resortistica internazionale, valorizzando al tempo stesso l’autenticità dell’ospitalità italiana. Abbiamo voluto abbattere i confini del classico trattamento, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare, il benessere, il divertimento e la tavola con una libertà e una qualità mai sperimentate prima, senza rinunciare all’essenza del brand Valtur, fatta di intrattenimento e attività sportive d’eccellenza” commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia. [post_title] => Valtur Baia del Gusmay Beach Resort: arriva il premium all inclusive [post_date] => 2026-01-26T11:11:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769425883000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cda de I Grandi Viaggi ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi lo scorso 31 ottobre. I risultati indicano numeri positivi sia lato tour operator sia lato vendite nei villaggi di proprietà. In dettaglio, al 31 ottobre 2025 l’operatore mette a segno ricavi di gruppo che sfiorano i 67 milioni di euro, in crescita del 7,03% sul precedente esercizio. Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà si sono attestate a 43,76 milioni di euro, in crescita del 7,02% rispetto al precedente esercizio, e hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,83%. Il settore tour operating ha registrato anch'esso vendite in crescita per 10,87 milioni di euro, con un incremento pari 0,93 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+9,32%). I villaggi commercializzati hanno invece registrato vendite per 0,18 milioni di Euro (-0,15 milioni rispetto al precedente esercizio). L'Ebitda del gruppo, come riporta Borsaitaliana, è stato pari a 5,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 7,2 milioni di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di 3,52 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 17,55 milioni di euro, in diminuzione di 3,63 milioni di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 13,92 milioni. Il trend attuale Al 12 gennaio 2026, il volume complessivo delle vendite è pari a 13,34 milioni di euro contro 12,27 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+8,7%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate. Sulla base dei dati gestionali rilevati al 12 gennaio 2026, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un miglioramento, passando da 1,76 a 1,87 milioni di euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6,98 milioni contro 6,06 milioni di euro del precedente periodo. Il settore tour operating e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,41 milioni a fronte 4,30 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è passato da 5.230 a 5.717. «Le prospettive economiche per il 2026, influenzate anche dai conflitti tuttora in corso e dai loro esiti incerti, determinano una riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i consumi di natura voluttuaria. In linea con quanto avvenuto in situazioni analoghe del passato, alla luce di tali condizioni il fruppo pone come obiettivo prioritario il mantenimento di un equilibrio finanziario» si legge nella nota del gruppo. [post_title] => I Grandi Viaggi: i numeri trainati da t.o. e strutture di proprietà [post_date] => 2026-01-26T10:23:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769423027000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri dei passeggeri, utili e tariffe al rialzo per l'intero anno: così Ryanair traccia l'andamento dei prossimi mesi, dopo un aumento dei viaggiatori costante e le consegne degli ultimi Boeing 737 Max. La low cost irlandese prevede di trasportare 216 milioni di passeggeri nei 12 mesi fino a marzo e che le tariffe aumenteranno dal 7% all'8%, rispetto alla precedente previsione del 7%. Di conseguenza, stima un aumento degli utili annuali al lordo delle imposte da 2,13 miliardi di euro a 2,23 miliardi di euro. Il rallentamento delle consegne di aeromobili e la riduzione della capacità sui voli a corto raggio di molte compagnie aeree europee all'uscita dalla pandemia hanno consentito ai vettori di riempire più posti e applicare tariffe più elevate, ha affermato Neil Sorahan, direttore finanziario di Ryanair: «Stiamo assistendo a una domanda enorme». Le previsioni arrivano dopo che la compagnia aerea ha chiuso il terzo trimestre dell'anno lo scorso dicembre con utili al ribasso del 22%, fino a 115 milioni di euro, escluso un accantonamento di 85 milioni di euro per la sanzione inflitta dall’autorità garante della concorrenza italiana. Cifra che corrisponde ad un terzo della multa di 256 milioni di euro. Ryanair di solito accantona metà della multa prevista come provvista mentre presenta ricorso, ma “riteniamo che questa multa sia talmente assurda e infondata che questa volta abbiamo optato per un accantonamento inferiore”, ha dichiarato Sorahan al Financial Times. Ryanair ha ricevuto quasi tutti i suoi Boeing 737 Max-8 e prevede che le consegne del Max-10, più grande, inizieranno il prossimo anno. Questa variante non è ancora certificata e Sorahan ha affermato che la compagnia aerea prevede di acquistare altri Max-8 se ci fossero ritardi nella consegna del modello più grande. La compagnia sta inoltre ridisegnano il proprio network su destinazioni quali Albania, Italia, Marocco, Slovacchia e Svezia, dove sono state ridotte le tasse sui passeggeri o gli oneri ambientali per i vettori. «I governi stanno semplicemente prendendo la decisione razionale che, se vogliono garantire la connettività, devono ridurre i costi. In questo senso stiamo assistendo a un fenomeno sempre più diffuso in tutta Europa». Infine, Ryanair ha coperto l'80% del proprio fabbisogno di carburante, la sua principale voce di costo, per il prossimo anno, a 67 dollari al barile, in calo rispetto ai 76 dollari al barile dello scorso anno. [post_title] => Ryanair: utili trimestrali penalizzati dalla multa Antitrust. Ma le stime annuali sono positive [post_date] => 2026-01-26T10:23:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769422986000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico rinnovano la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione che si colloca nel segno della continuità, ma che risponde in modo concreto alle esigenze emergenti di un territorio sempre più frequentato, articolato e complesso, protagonista di un crescente interesse da parte del turismo naturalistico e outdoor. Nel solo Parco Nazionale delle Cinque Terre si sono registrate 79 missioni di soccorso nel 2025, con un impegno di quasi 1.000 ore/uomo e un trend in costante crescita negli ultimi anni. Un aumento legato alla forte attrattività internazionale dell'area protetta interamente attraversata da una rete sentieristica di oltre 130 km di percorsi. In questo contesto, la nuova convenzione ribadisce un principio fondamentale: la mitigazione del rischio passa da azioni che devono procedere di pari passo. Accanto all’importante investimento e al corposo lavoro di manutenzione, ripristino e riqualificazione della rete sentieristica, il parco rafforza infatti il presidio operativo del Soccorso alpino, consapevole che infrastrutture curate e presenza professionale sul territorio rappresentano due elementi complementari e inseparabili della stessa strategia di gestione del rischio. La convenzione La convenzione, approvata dalla giunta esecutiva del Parco, prevede infatti un impegno economico complessivo di quasi 50mila euro per l’annualità 2026, destinato a sostenere il presidio lungo la rete sentieristica e una serie di azioni integrate di prevenzione e intervento. Di questi, come di consueto una parte delle risorse è dedicata alle attività di presidio e supporto operativo del Soccorso Alpino, mentre novità di quest’anno oltre 10mila euro sono specificamente destinati a un progetto strutturato di rinnovo dei punti di soccorso e della cartellonistica di emergenza. «Vogliamo sviluppare un turismo outdoor di qualità, capace di valorizzare anche la dimensione più verticale e impegnativa del Parco – dichiara il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani – Per farlo dobbiamo investire contemporaneamente nella manutenzione della rete sentieristica e in un presidio sempre più qualificato e organizzato anche per ridurre i tempi di intervento. Sono azioni che vanno in parallelo. La nuova convenzione rafforza questa visione: consolida la presenza, integra nuove risorse e ci consente di rinnovare i punti di soccorso lungo i sentieri, un intervento concreto di mitigazione del rischio a beneficio di chi vive e frequenta la rete sentieristica del Parco». Il Soccorso Alpino si conferma così partner strategico del Parco, dalla gestione degli interventi, alla prevenzione, passando per la formazione e la costruzione di una fruizione del territorio sempre più consapevole. «Avere un ruolo così rilevante all’interno di un Parco così importante come quello delle Cinque Terre per noi è una responsabilità, ma anche un prestigio – dice il capostazione della Spezia del Soccorso alpino Francesco D’Ambra -. Il fatto di essere in presidio sul territorio è anche una garanzia in più per i tanti turisti che arrivano da tutto il mondo. In caso di necessità è chiaro che i tempi di intervento si accorciano notevolmente. Anche l’incarico che ci è stato affidato relativamente alla cartellonistica è un servizio in più per i frequentatori dei sentieri del Parco: predisporre cartelli omogenei permette alle persone di avere indicazioni più chiare nel percorso da seguire. Chiaramente i tanti interventi in zona sono figli anche delle tante presenze. Confidiamo anche nel buon senso delle persone durante le escursioni. Spesso ci capita di essere fermati durante i nostri presidi da turisti che chiedono informazioni sui comportamenti corretti da tenere. Anche in questo modo cerchiamo di contribuire al diffondersi delle buone pratiche». [post_title] => Parco Cinque Terre e Soccorso Alpino, nuove risorse per rafforzare servizi e sicurezza sui sentieri [post_date] => 2026-01-26T09:32:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769419957000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air torna a investire sul polo aeroportuale del Sud-est siciliano posizionando, da maggio 2026, il terzo Airbus A321neo nella base di Catania. Questa decisione strategica sottolinea l'importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall'inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, la low cost ungherese ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l'aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff Wizz già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell'indotto locale. Il nuovo investimento, frutto della stretta e rinnovata collaborazione tra Sac e la compagnia aerea, prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana. Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale con un rinnovato focus sulle rotte domestiche che collegano la città etnea al resto della penisola, a testimonianza del suo costante impegno verso il territorio e per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per ricongiungersi con la famiglia, da nord a sud del paese. Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa, noto per il superiore comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, permetterà infatti un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche: Catania – Milano Malpensa passa da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino passa invece da 11 a 14 frequenze settimanali, sempre dal 4 maggio. Con il terzo aeromobile basato a Catania, la compagnia opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso. Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia, che nell'ultimo anno ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli. [post_title] => Wizz Air spinge da Catania dove basa il terzo Airbus A321neo [post_date] => 2026-01-26T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769419529000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la tassa di soggiorno per la videosorveglianza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1807,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505882\" align=\"alignleft\" width=\"238\"] Il ministro degli interni Piantedosi con il ministro del turismo Santanchè[/caption]\r

\r

«Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè.\r

\r

Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza.\r

\r

Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata","post_date":"2026-01-28T07:15:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769584558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines ha presentato i nuovi voli su Catania, per garantire un supporto durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. Il nuovo operativo voli per l’estate 2026 sulla tratta Malta–Catania offrirà ai passeggeri sette frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.\r

\r

I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026.\r

\r

I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica.\r

\r

Si tratta di soluzioni ideali per weekend fuori porta, viaggi in giornata per lo shopping o brevi pause di piacere, consentendo ai passeggeri di ottimizzare al meglio il tempo a disposizione a Catania.\r

\r

Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta.\r

\r

\r

\r

","post_title":"KM Malta Airlines, nuovi collegamenti nella prossima estate tra Malta e Catania","post_date":"2026-01-27T12:43:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769517802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Falkensteiner due nuove strutture: il Resort Sicily e il Resort Lake Garda sono a disposizione di chi vuole concedersi un viaggio a cinque stelle al mare o al lago, approfittando di due offerte imperdibili.\r

\r

Il Falkensteiner Family Resort Sicily comprende 125 alloggi tra camere, suite e ville con giardino e vista mare pensati per le famiglie, un’area benessere di oltre 500mq con piscine affacciate sul mare e rituali di benessere olistico per grandi e piccini, ma anche una proposta gastronomica che include i sapori e le tradizioni locali al Restaurant Artigiani, il Beach Bar & Restaurant sulla spiaggia, il Pool Bar e lo Sport Café. Non manca poi il Falkyland: un vero e proprio paradiso di divertimento fra pareti di arrampicata, sala multimediale e un ampio programma di attività. Il Falkensteiner Family Resort Sicily propone fino al 15% di sconto con l’offerta Opening Special, utilizzabile per soggiorni a partire da due notti, nei periodi dal 03.07.2026 al 06.01.2027, con inclusa prima colazione, cena a buffet e accesso all’Acquapura SPA. \r

\r

Il Falkensteiner Resort Lake Garda per gli amanti del lago è circondato da un lussureggiante giardino botanico: il resort offre 97 camere dal design raffinato e 170 appartamenti presso le Falkensteiner Park Residences, oltre all’Acquapura Spa su due livelli con uno spazio adults only sul rooftop e una zona family con piscine interne ed esterne, spray park, scivolo e piscina per bambini. Inoltre, i più golosi potranno assaporare le delizie del luogo rivisitate in chiave internazionale nei tre indirizzi presenti in struttura. L' Offerta 4+1, dà diritto a una quinta notte di soggiorno gratuita a fronte di una prenotazione di quattro notti, dal 23.04.2026 al 18.06.2026, colazione o mezza pensione e libero accesso alla spa. \r

\r

","post_title":"Falkensteiner Family Resort Sicily e Resort Lake Garda, novità ed offerte","post_date":"2026-01-26T12:48:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769431737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505733\" align=\"alignleft\" width=\"238\"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Durante il Forum del turismo che si è svolto a Milano, il ministro del turismo Santanchè ha lanciato uno piano strategico per rivoluzionare il turismo declinato in 6 punti. Ora li analizziamo.\r

\r

Prima però mi piacerebbe sottolineare il fatto che i relatori e il pubblico qualificato stava in una sala e i giornalisti in un'altra a guardare i vari interventi sul monitor. Ai giornalisti era vietato entrare nella sala dove si stavano svolgendo i lavori. Non riesco a capire il motivo di questo ostracismo (esilio, isolamento, decidete voi la parola giusta) verso i giornalisti, chiusi in uno stanzone (gelato) con mangiare e bere e con i banchetti come quando si stava a scuola. Non so, questa ipotesi che il potere non debba mai scambiare opinioni o non debba arrovellarsi il cervello per rispondere a qualche domanda la trovo scandalosa. Dicono: ma nelle grandi manifestazioni funziona così. E' scandaloso uguale.\r

Proposte e commenti\r

Comunque passiamo alla Santanchè. Prima proposta.\r

\r

1 Dobbiamo combattere il nanismo delle imprese del turismo. Ci vogliono aziende sempre più grosse per essere competitivi. Il nanismo limita la crescita. Per questo lavoreremo per un'aggregazione delle imprese alberghiere attraverso la leva fiscale.\r

\r

Commento. Non sono d'accordo, la miriade di alberghi è la forza del nostro Paese. Noi riusciamo ad essere concorrenti con gli altri Paesi proprio perché offriamo un prodotto non standardizzato, come sono tutti quelli grandi. E' come distruggere i negozi e mettere supermercati o centri commerciali, cancellando le vere particolarità del territorio.\r

\r

2 Il turismo deve essere un'industria, non è un sistema di servizi. Il ministro si sta adoperando per cambiare allocazione del comparto.\r

\r

Commento. Be' dire che il turismo non offra servizi è falso. Il turismo è servizio. Se poi la categoria dal punto di vista economico finanziario debba essere considerata un fattore industriale, questo è possibile. Ma bisogna stare attenti.\r

\r

3 Nuovo patto sociale: il turismo non può crescere nella precarietà dei suoi addetti. Ci vuole un patto sociale. Potremmo ridurre il 10% delle tasse che verrà distribuito ai dipendenti.\r

\r

Commento. Magari fosse così. Attualmente, specialmente gli stagionali, sono trattati come servi della gleba di tolstojana memoria\r

\r

4 Rivedere il calendario scolastico. Questo è una delle cose essenziali per rafforzare e destagionalizzare il turismo. Niente più tre mesi estivi e 20 giorni a Natale ma pause più spezzettate durante tutto l'anno scolastico. \r

\r

Commento. Lodevole intento. Credo che si scontrerà con potenze molto più forti di lei.\r

\r

5 Sfida finanziaria. Non è possibile che in Europa non ci sia un budget per il turismo. Lavorare per colmare la lacuna.\r

\r

Commento. Perfettamente d'accordo\r

\r

6 Amministrazione efficiente, più rigorosa. Lotta alla burocrazia. Sveltire i tempi dei pagamenti.\r

\r

Commento. D'accordo.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: piano strategico per rivoluzionare il turismo","post_date":"2026-01-26T11:46:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769427965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505724\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Isabella Candelori[/caption]\r

Il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort adotta dall'estate 2026 una nuova formula di soggiorno, quella del premium all inclusive. Un modello che ha già preso forma nelle esperienze di Valtur Zanzibar e Valtur Maldive e che oggi si innesta con coerenza anche nel territorio pugliese, esaltandone unicità e potenzialità.\r

\r

La nuova formula\r

La nuova formula premium nasce in stretta relazione con il contesto che la accoglie: una struttura armonicamente integrata nella baia, in cui la combinazione tra bellezza naturalistica e architettura unica in tutto il Mediterraneo trova una nuova dimensione anche attraverso la fruizione gastronomica. L’esperienza food & beverage è infatti libera, diffusa, personalizzabile, e valorizza al massimo la varietà degli spazi e delle atmosfere del resort.\r

Il fulcro della nuova esperienzialità proposta per l’estate dal Valtur Baia del Gusmay Beach Resort è la libertà di scelta: gli ospiti potranno, infatti, esplorare l’offerta gastronomica del resort secondo i propri tempi, preferenze e desideri, con un approccio aperto e mai rigido.\r

«Con l’introduzione del nuovo Premium All Inclusive 2026, il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort si conferma una punta di diamante della nostra collezione. Non solo per l’unicità del contesto naturale e l’impronta architettonica che lo contraddistingue, ma per la capacità di interpretare il concetto di vacanza secondo i canoni dell’alta resortistica internazionale, valorizzando al tempo stesso l’autenticità dell’ospitalità italiana. Abbiamo voluto abbattere i confini del classico trattamento, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare, il benessere, il divertimento e la tavola con una libertà e una qualità mai sperimentate prima, senza rinunciare all’essenza del brand Valtur, fatta di intrattenimento e attività sportive d’eccellenza” commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia.","post_title":"Valtur Baia del Gusmay Beach Resort: arriva il premium all inclusive","post_date":"2026-01-26T11:11:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769425883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cda de I Grandi Viaggi ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi lo scorso 31 ottobre. I risultati indicano numeri positivi sia lato tour operator sia lato vendite nei villaggi di proprietà. In dettaglio, al 31 ottobre 2025 l’operatore mette a segno ricavi di gruppo che sfiorano i 67 milioni di euro, in crescita del 7,03% sul precedente esercizio. Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà si sono attestate a 43,76 milioni di euro, in crescita del 7,02% rispetto al precedente esercizio, e hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,83%. Il settore tour operating ha registrato anch'esso vendite in crescita per 10,87 milioni di euro, con un incremento pari 0,93 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+9,32%). I villaggi commercializzati hanno invece registrato vendite per 0,18 milioni di Euro (-0,15 milioni rispetto al precedente esercizio).\r

\r

L'Ebitda del gruppo, come riporta Borsaitaliana, è stato pari a 5,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 7,2 milioni di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di 3,52 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 17,55 milioni di euro, in diminuzione di 3,63 milioni di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 13,92 milioni.\r

Il trend attuale\r

Al 12 gennaio 2026, il volume complessivo delle vendite è pari a 13,34 milioni di euro contro 12,27 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+8,7%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.\r

\r

Sulla base dei dati gestionali rilevati al 12 gennaio 2026, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un miglioramento, passando da 1,76 a 1,87 milioni di euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6,98 milioni contro 6,06 milioni di euro del precedente periodo. Il settore tour operating e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,41 milioni a fronte 4,30 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è passato da 5.230 a 5.717.\r

\r

«Le prospettive economiche per il 2026, influenzate anche dai conflitti tuttora in corso e dai loro esiti incerti, determinano una riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i consumi di natura voluttuaria. In linea con quanto avvenuto in situazioni analoghe del passato, alla luce di tali condizioni il fruppo pone come obiettivo prioritario il mantenimento di un equilibrio finanziario» si legge nella nota del gruppo.\r

\r

","post_title":"I Grandi Viaggi: i numeri trainati da t.o. e strutture di proprietà","post_date":"2026-01-26T10:23:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769423027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri dei passeggeri, utili e tariffe al rialzo per l'intero anno: così Ryanair traccia l'andamento dei prossimi mesi, dopo un aumento dei viaggiatori costante e le consegne degli ultimi Boeing 737 Max.\r

\r

La low cost irlandese prevede di trasportare 216 milioni di passeggeri nei 12 mesi fino a marzo e che le tariffe aumenteranno dal 7% all'8%, rispetto alla precedente previsione del 7%. Di conseguenza, stima un aumento degli utili annuali al lordo delle imposte da 2,13 miliardi di euro a 2,23 miliardi di euro.\r

\r

Il rallentamento delle consegne di aeromobili e la riduzione della capacità sui voli a corto raggio di molte compagnie aeree europee all'uscita dalla pandemia hanno consentito ai vettori di riempire più posti e applicare tariffe più elevate, ha affermato Neil Sorahan, direttore finanziario di Ryanair: «Stiamo assistendo a una domanda enorme».\r

\r

Le previsioni arrivano dopo che la compagnia aerea ha chiuso il terzo trimestre dell'anno lo scorso dicembre con utili al ribasso del 22%, fino a 115 milioni di euro, escluso un accantonamento di 85 milioni di euro per la sanzione inflitta dall’autorità garante della concorrenza italiana. Cifra che corrisponde ad un terzo della multa di 256 milioni di euro. Ryanair di solito accantona metà della multa prevista come provvista mentre presenta ricorso, ma “riteniamo che questa multa sia talmente assurda e infondata che questa volta abbiamo optato per un accantonamento inferiore”, ha dichiarato Sorahan al Financial Times.\r

\r

Ryanair ha ricevuto quasi tutti i suoi Boeing 737 Max-8 e prevede che le consegne del Max-10, più grande, inizieranno il prossimo anno. Questa variante non è ancora certificata e Sorahan ha affermato che la compagnia aerea prevede di acquistare altri Max-8 se ci fossero ritardi nella consegna del modello più grande.\r

\r

La compagnia sta inoltre ridisegnano il proprio network su destinazioni quali Albania, Italia, Marocco, Slovacchia e Svezia, dove sono state ridotte le tasse sui passeggeri o gli oneri ambientali per i vettori. «I governi stanno semplicemente prendendo la decisione razionale che, se vogliono garantire la connettività, devono ridurre i costi. In questo senso stiamo assistendo a un fenomeno sempre più diffuso in tutta Europa».\r

\r

Infine, Ryanair ha coperto l'80% del proprio fabbisogno di carburante, la sua principale voce di costo, per il prossimo anno, a 67 dollari al barile, in calo rispetto ai 76 dollari al barile dello scorso anno.","post_title":"Ryanair: utili trimestrali penalizzati dalla multa Antitrust. Ma le stime annuali sono positive","post_date":"2026-01-26T10:23:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769422986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico rinnovano la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione che si colloca nel segno della continuità, ma che risponde in modo concreto alle esigenze emergenti di un territorio sempre più frequentato, articolato e complesso, protagonista di un crescente interesse da parte del turismo naturalistico e outdoor.\r

\r

Nel solo Parco Nazionale delle Cinque Terre si sono registrate 79 missioni di soccorso nel 2025, con un impegno di quasi 1.000 ore/uomo e un trend in costante crescita negli ultimi anni. Un aumento legato alla forte attrattività internazionale dell'area protetta interamente attraversata da una rete sentieristica di oltre 130 km di percorsi.\r

\r

In questo contesto, la nuova convenzione ribadisce un principio fondamentale: la mitigazione del rischio passa da azioni che devono procedere di pari passo.\r

Accanto all’importante investimento e al corposo lavoro di manutenzione, ripristino e riqualificazione della rete sentieristica, il parco rafforza infatti il presidio operativo del Soccorso alpino, consapevole che infrastrutture curate e presenza professionale sul territorio rappresentano due elementi complementari e inseparabili della stessa strategia di gestione del rischio.\r

La convenzione\r

La convenzione, approvata dalla giunta esecutiva del Parco, prevede infatti un impegno economico complessivo di quasi 50mila euro per l’annualità 2026, destinato a sostenere il presidio lungo la rete sentieristica e una serie di azioni integrate di prevenzione e intervento.\r

\r

Di questi, come di consueto una parte delle risorse è dedicata alle attività di presidio e supporto operativo del Soccorso Alpino, mentre novità di quest’anno oltre 10mila euro sono specificamente destinati a un progetto strutturato di rinnovo dei punti di soccorso e della cartellonistica di emergenza.\r

\r

«Vogliamo sviluppare un turismo outdoor di qualità, capace di valorizzare anche la dimensione più verticale e impegnativa del Parco – dichiara il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani – Per farlo dobbiamo investire contemporaneamente nella manutenzione della rete sentieristica e in un presidio sempre più qualificato e organizzato anche per ridurre i tempi di intervento. Sono azioni che vanno in parallelo. La nuova convenzione rafforza questa visione: consolida la presenza, integra nuove risorse e ci consente di rinnovare i punti di soccorso lungo i sentieri, un intervento concreto di mitigazione del rischio a beneficio di chi vive e frequenta la rete sentieristica del Parco».\r

\r

Il Soccorso Alpino si conferma così partner strategico del Parco, dalla gestione degli interventi, alla prevenzione, passando per la formazione e la costruzione di una fruizione del territorio sempre più consapevole.\r

\r

«Avere un ruolo così rilevante all’interno di un Parco così importante come quello delle Cinque Terre per noi è una responsabilità, ma anche un prestigio – dice il capostazione della Spezia del Soccorso alpino Francesco D’Ambra -. Il fatto di essere in presidio sul territorio è anche una garanzia in più per i tanti turisti che arrivano da tutto il mondo. In caso di necessità è chiaro che i tempi di intervento si accorciano notevolmente. Anche l’incarico che ci è stato affidato relativamente alla cartellonistica è un servizio in più per i frequentatori dei sentieri del Parco: predisporre cartelli omogenei permette alle persone di avere indicazioni più chiare nel percorso da seguire. Chiaramente i tanti interventi in zona sono figli anche delle tante presenze. Confidiamo anche nel buon senso delle persone durante le escursioni. Spesso ci capita di essere fermati durante i nostri presidi da turisti che chiedono informazioni sui comportamenti corretti da tenere. Anche in questo modo cerchiamo di contribuire al diffondersi delle buone pratiche».\r

\r

","post_title":"Parco Cinque Terre e Soccorso Alpino, nuove risorse per rafforzare servizi e sicurezza sui sentieri","post_date":"2026-01-26T09:32:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769419957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air torna a investire sul polo aeroportuale del Sud-est siciliano posizionando, da maggio 2026, il terzo Airbus A321neo nella base di Catania.\r

Questa decisione strategica sottolinea l'importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall'inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, la low cost ungherese ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l'aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff Wizz già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell'indotto locale.\r

Il nuovo investimento, frutto della stretta e rinnovata collaborazione tra Sac e la compagnia aerea, prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana.\r

Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale con un rinnovato focus sulle rotte domestiche che collegano la città etnea al resto della penisola, a testimonianza del suo costante impegno verso il territorio e per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per ricongiungersi con la famiglia, da nord a sud del paese. Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa, noto per il superiore comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, permetterà infatti un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche: Catania – Milano Malpensa passa da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino passa invece da 11 a 14 frequenze settimanali, sempre dal 4 maggio.\r

\r

Con il terzo aeromobile basato a Catania, la compagnia opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso. Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia, che nell'ultimo anno ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli.","post_title":"Wizz Air spinge da Catania dove basa il terzo Airbus A321neo","post_date":"2026-01-26T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769419529000]}]}}