La Spezia al TTG di Rimini capofila del progetto per promuovere il territorio insieme a Portovenere, Lerici, Sarzana e Riccò del Golfo

Dal 13 al 15 ottobre 2021, il Comune della Spezia sarà presente con un proprio desk, alla 58a edizione del TTG di Rimini. Dopo alcuni anni di assenza dal calendario fieristico indicato da Regione Liguria, l’amministrazione Pierluigi Peracchini, così come proposto dalle Associazioni di Categoria durante le sedute del Tavolo Tecnico per il Turismo torna protagonista alle più importanti fiere sul turismo internazionali e lo fa a seguito dell’adesione al Club All Season – un’attività funzionale promossa dall’Agenzia InLiguria dove gli aderenti hanno la possibilità di usufruire delle tariffe scontate per le attività promozionali che si svolgeranno nel nuovo anno: fiere, workshop e tanto altro ancora.

«La promozione turistica passa anche dalle fiere italiane che si stanno riprendendo – dichiara il sindaco Peracchini – per questo, saremo presenti alla 58esima edizione del TTG di Rimini, accogliendo la proposta avanzata dalle Associazioni di Categoria del territorio. Quest’anno i numeri dei turisti sul nostro territorio hanno confermato una ripresa di tutto il settore, dobbiamo insistere su più livelli perché il trend positivo continui a crescere».

«La presenza del comune della Spezia alle Fiere del Turismo, insieme agli altri territori del nostro comprensorio, è un segnale importante che manifesta la voglia di crescere sul mercato nazionale e internazionale, come destinazione turistica capace di competere con altre realtà – aggiunge l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia – La chiave è presentare tutto ciò che il nostro territorio offre, in termini di bellezza, cultura, arte e natura, un’offerta tutta da scoprire».

Grazie all’importante intesa condivisa attraverso l’Accordo di programma per progettazioni comuni e condivise e l’avvio di una governance coordinata delle risorse turistiche e culturali anche i Comuni di Porto Venere, Lerici, Sarzana e Riccò del Golfo, verranno rappresentati dal Comune della Spezia in qualità di Capofila del progetto.