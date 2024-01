La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell’offerta Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid. Sarà l’occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi. In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura. L’edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico. «Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un’altra importantissima fiera internazionale del turismo – spiega l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al ‘Turismo delle radici’: in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid. Sarà l'occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi. In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura. L'edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico. «Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un'altra importantissima fiera internazionale del turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al 'Turismo delle radici': in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini». [post_title] => La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta [post_date] => 2024-01-26T12:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706272670000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. "Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”. Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. [post_title] => Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth [post_date] => 2024-01-26T11:34:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706268896000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema. «La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera». Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. «Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare». [post_title] => Liguria, "il Mortaio gigante" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte [post_date] => 2024-01-25T11:02:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180533000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’AdSP si rinnova attraverso un importante piano di riorganizzazione, che garantirà un rafforzamento dell’ente e una maggiore efficienza dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati e per affrontare le nuove sfide aperte dai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel settore. Cambiamenti conseguenti alla transizione ecologica, digitale e sociale in corso. L’AdSP, impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture che renderanno i porti della Spezia e Marina di Carrara sempre più efficienti ed in grado di competere a livello internazionale, ha da tempo avviato uno studio puntuale, con conseguente revisione organizzativa, affidato alla società specializzata Dasein. La società ha condotto un’approfondita analisi, partendo dalle linee strategiche dell’Ente, coinvolgendo i vertici, i dirigenti ed il personale dei vari uffici con l’obiettivo di identificare i punti di forza e di debolezza degli uffici di riferimento E’stata così creata la Direzione Generale, che ricomprende funzioni strategiche con la creazione di servizi dedicati alla security e la cybersecurity, porto digitale, intermodalità e gestione delle infrastrutture ferroviarie, oltre a personale, formazione e benessere aziendale. Questi i nuovi uffici: il servizio dragaggi, il servizio operativo/ispettivo portuale e il servizio ispettivo lavoro portuale; il servizio dedicato ai progetti di interazione porto/città tra cui i nuovi waterfront di La Spezia e di Marina di Cararra e per lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata; il servizio dedicato alla viabilità e ai servizi per l’autotrasporto; il servizio dedicato al Molo Pagliari e alla nautica sociale; il servizio dedicato allo Sportello Unico Amministrativo per semplificare sempre di più la gestione delle istanze da parte degli utenti; il servizio dedicato all’archivio digitale ed ai progetti di digitalizzazione del patrimonio storico del sistema portuale. «Questa riorganizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’Ente - commenta Federica Montaresi, segretaria generale ApSP - necessario per permettere di traguardare gli obiettivi strategici e focalizzare le risorse, le competenze e le professionalità presenti al nostro interno, sulle attività, distribuendo al meglio i carichi di lavoro, al fine di accrescere la motivazione e far sentire ogni dipendente parte integrante del processo di trasformazione dei nostri porti, in parte già in atto, ma che già nel corso di questo anno vedrà importanti e concreti avanzamenti». [post_title] => AdSP si rinnova per rafforzare i porti della Spezia e Carrara [post_date] => 2024-01-25T10:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177715000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460066" align="alignright" width="300"] Frédéric Meyer, direttore Atout France[/caption] Atout France ha presentato ieri a Palazzo Parigi, a Milano, la campagna ExploreFrance 2024. Forte del successo della stagione 2023, con quasi 100 milioni visitatori stranieri e una conferma del mercato italiano con 8 milioni di visitatori per un totale di 3,8 miliardi di euro spesi nel settore turistico, la Francia si affaccia al 2024 con un giustificato ottimismo per presentare le novità della stagione appena iniziata. [caption id="attachment_460065" align="alignleft" width="300"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «Questa serata è un evento chiave per lanciare la collaborazione tra la destinazione Francia e i media italiani - ha dichiarato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano -. I quasi 40 rappresentanti presenti oggi testimoniano l’importanza del mercato italiano per noi. Il turismo è una risorsa strategica per il nostro paese, e la Francia è la prima destinazione turistica al mondo, con oltre 2 milioni di posti di lavoro nel settore. L’obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di rendere la Francia, entro il 2030, la prima destinazione al mondo per il turismo sostenibile. Il 2024 in particolare ci vedrà impegnati ad ospitare i Giochi Olimpici e sarà quindi l’occasione per scoprire la Francia anche come meta turistica sportiva». Esattamente a 100 anni di distanza, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 la Francia si appresta dunque ad ospitare dal 26 luglio al 11 agosto i primi giochi sostenibili della storia delle Olimpiadi. Il 2024 per il turismo francese sarà l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che continuano a investire su un’offerta sempre più in linea con le richieste del mercato e dei clienti. E quindi maggiormente orientata alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente. Ma sempre nel segno dell’innovazione e della creatività tipiche francesi. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, ma anche la Corsica, Marsiglia, Lione, e poi la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Rennes, la Costa azzurra, il Vaucluse, il Luberon, Hyères e Tolone. La Francia per questo nuovo anno punta sul territorio, un territorio che è sinonimo di patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, luoghi, gastronomia, vino, cultura, verde, arte di vivere. «Il mercato italiano è al 4° posto del mercato internazionale francese, e nel 2023 c'è stato un incremento del 10% di turisti italiani - ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France nel nostro paese -. Che apprezzano la Francia non solo nelle destinazioni più iconiche e conosciute, ma anche nelle altre regioni. Grazie anche alla comodità dei trasporti, con oltre 1.000 collegamenti aerei settimanali e circa 20 collegamenti ferroviari. Dunque siamo molto contenti dell’adesione così numerosa dei nostri partner francesi, giunti a Milano per presentare la ricchezza dell’offerta turistica francese. La campagna media #ExploreFrance, che abbiamo lanciato lo scorso anno, in Italia ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e proseguirà con una campagna di conversione dal prossimo mese di marzo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le vendite dei tour operator italiani sulla Francia». [gallery ids="460062,460063,460064"] [post_title] => Francia in corsa verso le Olimpiadi. Arrivi italiani a quota 8 milioni, in crescita del 10% [post_date] => 2024-01-25T09:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-francia [1] => francia [2] => olimpiadi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Atout Francia [1] => francia [2] => Olimpiadi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706175674000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_336927" align="alignright" width="300"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption] Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo». Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia». [post_title] => EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo» [post_date] => 2024-01-25T09:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706173348000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure più accessibile con una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente. Ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione - la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10.000 copie, che a breve saranno messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio. Per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, alla sua progettazione hanno collaborato MUDIF – Museo Diffuso del Finale e Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il fronte della mappa mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D. La mappa propone inoltre otto percorsi: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito www.visitfinaleligure.it «Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico – commenta Clara Brichetto, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure – La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni». Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con il Consorzio FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo. «Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta». [post_title] => Finale Ligure più accessibile, una mappa e una nuova segnaletica per la rete sentieristica [post_date] => 2024-01-24T11:36:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096165000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sull'Europa per questo inizio 2024 dei paesi del Cata, l'Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica. America Centrale e Repubblica Dominicana hanno delineato una strategia che prevede la partecipazione a una serie di eventi di grande impatto come parte dell'agenda promozionale per il 2024. Grazie a una solida ripresa del turismo nel periodo post-pandemia, la regione sta ora intraprendendo una campagna che va oltre il posizionamento tradizionale, puntando a un marketing multi-destinazione. Si comincia con la 'Caravana Turística' che farà la spola tra le principali città spagnole, mostrando le destinazioni dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana. Dal 18 al 27 gennaio, le città di Barcellona e Madrid ospitano una serie di eventi di presentazione del prodotto volti a rafforzare le reti e i contatti con i principali acquirenti di prodotti turistici in Europa. La partecipazione a Fitur - dal 24 al 28 gennaio - è poi una finestra sulle meraviglie turistiche della regione, con un viaggio attraverso l'antico passato del mondo Maya, il paradiso caraibico, la lussureggiante costa dell'oceano Pacifico, fornendo informazioni sui segmenti turistici in forte espansione e sui nuovi servizi turistici come aeroporti, traghetti e collegamenti aerei. Quest'anno Cata promuoverà queste e altre iniziative, favorendo la collaborazione tra i Paesi membri dell'agenzia e proiettando la regione come destinazione turistica integrale verso il consolidamento dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana come mete top level nel panorama turistico internazionale. [post_title] => Centro America: il marketing multi-destinazione si focalizza sull'Europa [post_date] => 2024-01-24T11:29:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706095772000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la liguria fitur promuovere territorio ed punti forza dellofferta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1909,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid.\r

\r

Sarà l'occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi.\r

\r

In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura.\r

\r

L'edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico.\r

\r

«Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un'altra importantissima fiera internazionale del turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al 'Turismo delle radici': in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini».\r

\r

","post_title":"La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta","post_date":"2024-01-26T12:37:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706272670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. \r

In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. \r

\"Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”.\r

Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. ","post_title":"Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth","post_date":"2024-01-26T11:34:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706268896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. \r

\r

Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema.\r

\r

«La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera».\r

\r

Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. \r

\r

«Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare».\r

\r

","post_title":"Liguria, \"il Mortaio gigante\" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte","post_date":"2024-01-25T11:02:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706180533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto.\r

\r

Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna.\r

\r

Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti.\r

\r

Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%).","post_title":"Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating","post_date":"2024-01-25T10:32:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706178777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’AdSP si rinnova attraverso un importante piano di riorganizzazione, che garantirà un rafforzamento dell’ente e una maggiore efficienza dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati e per affrontare le nuove sfide aperte dai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel settore. Cambiamenti conseguenti alla transizione ecologica, digitale e sociale in corso.\r

\r

L’AdSP, impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture che renderanno i porti della Spezia e Marina di Carrara sempre più efficienti ed in grado di competere a livello internazionale, ha da tempo avviato uno studio puntuale, con conseguente revisione organizzativa, affidato alla società specializzata Dasein. La società ha condotto un’approfondita analisi, partendo dalle linee strategiche dell’Ente, coinvolgendo i vertici, i dirigenti ed il personale dei vari uffici con l’obiettivo di identificare i punti di forza e di debolezza degli uffici di riferimento\r

\r

E’stata così creata la Direzione Generale, che ricomprende funzioni strategiche con la creazione di servizi dedicati alla security e la cybersecurity, porto digitale, intermodalità e gestione delle infrastrutture ferroviarie, oltre a personale, formazione e benessere aziendale.\r

\r

Questi i nuovi uffici: il servizio dragaggi, il servizio operativo/ispettivo portuale e il servizio ispettivo lavoro portuale; il servizio dedicato ai progetti di interazione porto/città tra cui i nuovi waterfront di La Spezia e di Marina di Cararra e per lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata; il servizio dedicato alla viabilità e ai servizi per l’autotrasporto; il servizio dedicato al Molo Pagliari e alla nautica sociale; il servizio dedicato allo Sportello Unico Amministrativo per semplificare sempre di più la gestione delle istanze da parte degli utenti; il servizio dedicato all’archivio digitale ed ai progetti di digitalizzazione del patrimonio storico del sistema portuale.\r

\r

«Questa riorganizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’Ente - commenta Federica Montaresi, segretaria generale ApSP - necessario per permettere di traguardare gli obiettivi strategici e focalizzare le risorse, le competenze e le professionalità presenti al nostro interno, sulle attività, distribuendo al meglio i carichi di lavoro, al fine di accrescere la motivazione e far sentire ogni dipendente parte integrante del processo di trasformazione dei nostri porti, in parte già in atto, ma che già nel corso di questo anno vedrà importanti e concreti avanzamenti».","post_title":"AdSP si rinnova per rafforzare i porti della Spezia e Carrara","post_date":"2024-01-25T10:15:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706177715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460066\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Frédéric Meyer, direttore Atout France[/caption]\r

\r

Atout France ha presentato ieri a Palazzo Parigi, a Milano, la campagna ExploreFrance 2024. Forte del successo della stagione 2023, con quasi 100 milioni visitatori stranieri e una conferma del mercato italiano con 8 milioni di visitatori per un totale di 3,8 miliardi di euro spesi nel settore turistico, la Francia si affaccia al 2024 con un giustificato ottimismo per presentare le novità della stagione appena iniziata.\r

\r

[caption id=\"attachment_460065\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«Questa serata è un evento chiave per lanciare la collaborazione tra la destinazione Francia e i media italiani - ha dichiarato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano -. I quasi 40 rappresentanti presenti oggi testimoniano l’importanza del mercato italiano per noi. Il turismo è una risorsa strategica per il nostro paese, e la Francia è la prima destinazione turistica al mondo, con oltre 2 milioni di posti di lavoro nel settore. L’obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di rendere la Francia, entro il 2030, la prima destinazione al mondo per il turismo sostenibile. Il 2024 in particolare ci vedrà impegnati ad ospitare i Giochi Olimpici e sarà quindi l’occasione per scoprire la Francia anche come meta turistica sportiva».\r

\r

Esattamente a 100 anni di distanza, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 la Francia si appresta dunque ad ospitare dal 26 luglio al 11 agosto i primi giochi sostenibili della storia delle Olimpiadi. Il 2024 per il turismo francese sarà l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che continuano a investire su un’offerta sempre più in linea con le richieste del mercato e dei clienti. E quindi maggiormente orientata alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente. Ma sempre nel segno dell’innovazione e della creatività tipiche francesi. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, ma anche la Corsica, Marsiglia, Lione, e poi la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Rennes, la Costa azzurra, il Vaucluse, il Luberon, Hyères e Tolone. La Francia per questo nuovo anno punta sul territorio, un territorio che è sinonimo di patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, luoghi, gastronomia, vino, cultura, verde, arte di vivere.\r

\r

«Il mercato italiano è al 4° posto del mercato internazionale francese, e nel 2023 c'è stato un incremento del 10% di turisti italiani - ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France nel nostro paese -. Che apprezzano la Francia non solo nelle destinazioni più iconiche e conosciute, ma anche nelle altre regioni. Grazie anche alla comodità dei trasporti, con oltre 1.000 collegamenti aerei settimanali e circa 20 collegamenti ferroviari. Dunque siamo molto contenti dell’adesione così numerosa dei nostri partner francesi, giunti a Milano per presentare la ricchezza dell’offerta turistica francese. La campagna media #ExploreFrance, che abbiamo lanciato lo scorso anno, in Italia ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e proseguirà con una campagna di conversione dal prossimo mese di marzo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le vendite dei tour operator italiani sulla Francia».\r

\r

[gallery ids=\"460062,460063,460064\"]","post_title":"Francia in corsa verso le Olimpiadi. Arrivi italiani a quota 8 milioni, in crescita del 10%","post_date":"2024-01-25T09:41:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-francia","francia","olimpiadi"],"post_tag_name":["Atout Francia","francia","Olimpiadi"]},"sort":[1706175674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_336927\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption]\r

\r

Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. \r

\r

La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. \r

\r

Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo».\r

\r

Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia».\r

","post_title":"EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo»","post_date":"2024-01-25T09:02:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706173348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure più accessibile con una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente.\r

\r

Ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione - la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10.000 copie, che a breve saranno messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio. Per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, alla sua progettazione hanno collaborato MUDIF – Museo Diffuso del Finale e Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il fronte della mappa mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D. La mappa propone inoltre otto percorsi: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito www.visitfinaleligure.it\r

\r

«Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico – commenta Clara Brichetto, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure – La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni».\r

\r

Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con il Consorzio FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo.\r

\r

«Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finale Ligure più accessibile, una mappa e una nuova segnaletica per la rete sentieristica","post_date":"2024-01-24T11:36:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706096165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sull'Europa per questo inizio 2024 dei paesi del Cata, l'Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica. \r

\r

America Centrale e Repubblica Dominicana hanno delineato una strategia che prevede la partecipazione a una serie di eventi di grande impatto come parte dell'agenda promozionale per il 2024. Grazie a una solida ripresa del turismo nel periodo post-pandemia, la regione sta ora intraprendendo una campagna che va oltre il posizionamento tradizionale, puntando a un marketing multi-destinazione.\r

\r

Si comincia con la 'Caravana Turística' che farà la spola tra le principali città spagnole, mostrando le destinazioni dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana. Dal 18 al 27 gennaio, le città di Barcellona e Madrid ospitano una serie di eventi di presentazione del prodotto volti a rafforzare le reti e i contatti con i principali acquirenti di prodotti turistici in Europa.\r

\r

La partecipazione a Fitur - dal 24 al 28 gennaio - è poi una finestra sulle meraviglie turistiche della regione, con un viaggio attraverso l'antico passato del mondo Maya, il paradiso caraibico, la lussureggiante costa dell'oceano Pacifico, fornendo informazioni sui segmenti turistici in forte espansione e sui nuovi servizi turistici come aeroporti, traghetti e collegamenti aerei.\r

\r

Quest'anno Cata promuoverà queste e altre iniziative, favorendo la collaborazione tra i Paesi membri dell'agenzia e proiettando la regione come destinazione turistica integrale verso il consolidamento dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana come mete top level nel panorama turistico internazionale.","post_title":"Centro America: il marketing multi-destinazione si focalizza sull'Europa","post_date":"2024-01-24T11:29:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706095772000]}]}}