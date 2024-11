Italia seconda in Europa per il turismo congressuale L’Italia è prima in Europa e seconda nel mondo per numero di congressi internazionali svolti nel 2023, con le ultime proiezioni che confermano il posizionamento anche per il 2024. È quanto emerge dalla quarta edizione di Italian Knowledge Leaders, organizzata da Convention Bureau Italia con il supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane. “Un risultato – commenta la presidente di Convention Bureau Italia, Chiara Ferrari – frutto di un lavoro sistematico di tutto il settore”. “Stiamo facendo quel che serve per migliorare la qualità del turismo in Italia. Il primo risultato che dobbiamo ottenere” dice la ministra del turismo Daniela Santanchè, “è la destagionalizzazione e il turismo congressuale in questo ci aiuta molto. Il secondo – aggiunge – è un capitale umano che faccia la differenza” perché, aggiunge, “l’Italia deve essere un Paese di qualità non di quantità, anche per quanto riguarda il turismo”. Grandi dimensioni Quel che emerge dalla ricerca diffusa da IKL, è che il Paese dimostra una grandissima capacità, in particolare per i congressi di grandi dimensioni (sopra le 500 persone), di convertire il numero di knowledge leaders presenti sul territorio in congressi confermati. In questo senso, con una cifra che sfiora il 40%, l’Italia è al secondo posto in Europa dopo la Spagna (47%) e davanti alla Francia (33%). Guardando soltanto al 2023, invece, l’Italia è al primo posto per numero di congressi svolti (553), seguita da Spagna (505) e Francia (472). Inoltre, in base ai congressi già svolti e a quelli in programma, il paese risulta al primo posto anche per il 2024, con un totale di 540 appuntamenti, contro i 459 della Germania e i 459 della Spagna. Dati che certificano la forza di un settore che contribuisce per circa il 20% all’intero dei flussi turistici nazionali. Condividi

