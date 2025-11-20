Imperia, La Spezia e Savona incontrano 90 operatori polacchi Gli operatori di Imperia, La Spezia e Savona si presentano a 90 buyers polacchi interessati alle destinazioni turistiche liguri. Tra imprese singole e consorzi sono un centinaio gli operatori del turismo di Imperia, La Spezia e Savona impegnati, in questi giorni, al Buy Italy 2025 in Polonia, il road show multiregionale, giunto alla quinta edizione, con tappa in tre città: Cracovia, Poznan e Varsavia. La delegazione delle tre province è guidata dalla azienda speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio. «Un’occasione – spiega il direttore dell’zienda speciale Riviere di Liguria, Ilario Agata – per mettere in contatto l’offerta turistica dei nostri territori con qualificati buyer polacchi fortemente interessati all’Italia e alla Liguria». La formula è quella degli appuntamenti professionali preorganizzati e 90 sono i buyers con cui stanno avvenendo gli incontri. La rappresentanza di imprese guidata dall’Azienda speciale è significativa e conferma il ruolo strategico della Liguria nella promozione dell’offerta turistica italiana sui mercati internazionali. Condividi

