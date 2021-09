Il turismo organizzato soddisfatto dei corridoi. Ma la strada è ancora lunga

Le associazioni del turismo organizzato accolgono con favore il segnale positivo sui corridoi turistici Covid-free. Ora bisogna fare in modo che questo sia solo un primo passo verso la rapida riapertura complessiva delle mete extra Ue dove è possibile da subito viaggiare in sicurezza, come previsto in altri paesi dell’Unione Europea.

Fto, Aidit, Astoi, Assoviaggi, Fiavet, Ibar e Maavi esprimono la loro soddisfazione all’indomani dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, su alcune destinazioni esotiche.



«Come tour operator, agenti di viaggio e professionisti del turismo faremo il massimo per ottemperare alle prescrizioni e, sulla base delle prime risposte dei nostri clienti e della loro applicabilità, ci riserviamo di proporre dei miglioramenti nel tavolo tecnico di monitoraggio istituito presso il ministero della salute – dicono le associazioni in una nota -. D’altronde la sicurezza dei clienti è da sempre in cima alle nostre priorità. Tuttavia non sarà la piccola lista di destinazioni sbloccate in queste ore a risolvere i nostri problemi. Ci vorrà ben altro per consentirci di limitare i danni in un 2021 che finora è peggiore persino del 2020 e che mette a rischio 40mila lavoratori del turismo organizzato italiano, un comparto che nella normalità lavora 12 mesi all’anno e non solo nei periodi di vacanza”, concludono le associazioni.