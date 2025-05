Il reddito delle famiglie italiane è fermo da 17 anni. Come possono viaggiare? Famiglie e viaggio. Mi potrebbe anche andare bene che il ministro Santanchè continui a dichiarare che vuole superare la Spagna in numero di presenze. Dopo aver scavalcato la Francia. Si parla di presenze perché per numero di arrivi l’Italia è ancora indietro al quinto posto dopo Francia, Spagna, Usa e Cina. Le cose stanno così. Ma va bene lo stesso. Il ministro del turismo ha come obiettivo che l’Italia sia la prima in Europa come numero di presenze. La cosa, francamente mi lascia del tutto indifferente, perché in questo calderone le presenze le famiglie italiane compaiono sempre di meno. Famiglie italiane Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è fermo a 17 anni fa, mentre tutto ciò che circonda gli italiani, dalle case alla pasta, dall’abbigliamento al pane è aumentato a dismisura. Questo è il vero punto. Far ritornare le famiglie italiane in massa a fare vacanze. Ma a guardare bene, questo aspetto la politica non lo prende in considerazione. Anzi si tenta di far passare questa epoca come un’epoca d’oro per il nostro Paese. Più lavoro, più reddito, più tutto. Be’ vi svelo una grande verità: non è vero. Chiunque abbia una famiglia e appartenga al ceto medio, che è la massa che dovrebbe viaggiare, è oppressa da una difficoltà alla quale non può tenere testa. Alla fine del mese si contano gli spiccioli, altro che fare vacanza. Quindi l’attenzione del governo deve virare su questa situazione perché effettivamente sta diventando intollerabile. Condividi

