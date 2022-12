Il Mit dispone altri investimenti per 33 milioni per le Olimpiadi Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la ripartizione di 33 milioni di euro per interventi che rappresenteranno la “legacy olimpica”, coerentemente con gli indirizzi espressi dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. «Riqualificare le infrastrutture – afferma il governatore del veneto Luca Zaia – significa poi lasciare un patrimonio per la comunità montana e di tutti i territori che ospiteranno le gare dei giochi olimpici sulla neve. Ho lanciato il progetto olimpico consapevole che lo sport sarà un volano per la lo sviluppo economico, sociale, turistico». «Le risorse erano state stanziate nel bilancio 2021 dello Stato ma non ancora ripartite. Serviranno a finanziare interventi di riqualificazione di immobili pubblici nei comuni che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e saranno gestiti dalla società ‘Infrastrutture Milano-Cortina’ Spa per riqualificare edifici pubblici già esistenti, che rimarranno a disposizione degli enti territoriali».

