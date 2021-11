Partiranno all’inizio del 2022 i lavori per trasformare l’Hennebique (ex silo granario) in un nuovo hub per turismo, crociere, attività portuali ed edilizia a servizio dell’università. Una macchina intelligente, animata dalle più moderne tecnologie della domotica. Nella torre ci sarà il Blue innovation forum che, oltre a ospitare sale meeting e data room, avrà la stanza immersiva, un centro ricerche e luogo congressuale ed espositivo, dotato di tecnologie innovative, uno spazio divulgativo sulla sostenibilità. A Levante, su una superficie di 13mila metri quadrati, troverà spazio un hotel quattro stelle superior con 200 camere, uno spazio meeting congressuale, un’ala fitness nonché un rooftop bar & restaurant con piscina panoramica.

«L’Hennebique è il biglietto d’ingresso di Genova quando si viene dal mare – commenta Marco Bucci, sindaco di Genova – Il modello Genova significa lavorare tutti assieme e su questo progetto lo abbiamo fatto tra enti locali e istituzioni, inclusa l’Università di Genova che aveva fatto il primo studi progettuale Siamo molto orgogliosi che si possa partire e faremo tutto il possibile, anche attraverso la struttura commissariale, perché non ci siano intoppi anche dal punto di vista burocratico».

Il manufatto, abbandonato da 50 anni, avrà un futuro grazie ai lavori di recupero messi in atto da Vitali SpA gruppo leader nel settore Real Estate e delle grandi infrastrutture. A fronte di un investimento di 100 milioni di euro, gli oltre 40 mila metri quadrati di superficie verranno convertiti in strutture ricettive, uffici direzionali, servizi dedicati alle attività crocieristiche e alloggi per universitari. L’innovazione tecnologica dei processi, i macchinari di ultima generazione e la specializzazione nel settore, consentiranno a Vitali spa di gestire le attività di cantiere minimizzando l’impatto ambientale e seguendo i principi dell’economia circolare e della sostenibilità. Completati i lavori di preparazione del cantiere e le demolizioni, a inizio 2022 prenderà il via l’opera di costruzione: la fine dei lavori è prevista per il 2023.

Inserita in un contesto urbano delicato, il nuovo Hennebique costituisce la cerniera tra il Porto Antico e il Polo crocieristico e turistico-ricreativo in via di sviluppo, e completerà la riqualificazione del Waterfront cittadino. Collocato in posizione strategica l’immobile diventerà un polo attrattore per residenti, turisti e croceristi.

«Siamo in un’area adiacente a Stazioni marittime che, con il nuovo molo rifilettato, consentirà l’arrivo di navi ancora più grandi con un settore crocieristico che è ripartito bene – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero – con l’Hennebique avremo una nuova casa per i nuovi croceristi e per le nuove crociere».