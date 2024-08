Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari. Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città. Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre. I Rolli Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO Condividi

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari. Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città. Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre. I Rolli Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO [post_title] => Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico [post_date] => 2024-08-30T11:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725018823000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'apertura dell'ottava edizione della Conferenza globale sul turismo del vino, che si svolgerà a Yerevan, in Armenia, dall'11 al 13 settembre 2024. Leit motiv dell'evento dell'organizzazione del turismo delle Nazioni Unite sarà “Heritage in Every Bottle: Crafting Authentic Wine Tourism Experiences”. Esperti, produttori e rappresentanti di regioni vinicole di tutto il mondo discuteranno di come rafforzare i legami tra vino, turismo e cultura come mezzo per rivitalizzare e promuovere le tradizioni, come integrare le tradizioni nell'esperienza del turismo enologico e come comunicarle. Il programma comprende sessioni tecniche, presentazioni tematiche, masterclass e workshop che si svolgeranno giovedì 12 e venerdì 13 settembre. Rappresentanti di celebri regioni vinicole, tra cui la Borgogna (Francia) e Mendoza (Argentina), presenteranno esempi di migliori pratiche. Iter Vitis, Itinerario culturale del vino e della vite del Consiglio d'Europa, condividerà approfondimenti dal punto di vista della rete, con interventi della presidente Emanuela Panke (Italia). "Con la nostra tradizione vinicola millenaria e il ricco patrimonio culturale, l'Armenia è in una posizione unica per mostrare le sue pratiche innovative e l'eccezionale cultura del vino - ha dichiarato Susanna Hakobyan, direttrice ad interim del Tourism Committee della Repubblica di Armenia -. Questa conferenza offre una piattaforma unica per la collaborazione, l'apprendimento e l'avanzamento del discorso globale sul turismo del vino." Si potranno visitare cantine, musei ed eventi dedicati al turismo del vino del Paese, che vanta numerose varietà di uve autoctone, terroir diversificati e un profondo legame culturale con il vino. Tra le visite in programma, ci sarà l'opportunità di esplorare la caverna di Areni-1, dove è stata ritrovata la più antica cantina al mondo, risalente a 6.100 anni fa. "Il turismo del vino è profondamente legato alla cultura e all'identità del territorio, svolgendo un ruolo cruciale nel favorire l'empowerment rurale e lo sviluppo delle comunità, aiutando le destinazioni a diversificare le loro offerte turistiche" ha aggiunto Sandra Carvao, direttrice Market Intelligence, Policies and Competitiveness, UN Tourism. [post_title] => Armenia: a Yerevan, dall'11 settembre, la Conferenza globale sul turismo del vino [post_date] => 2024-08-30T10:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725012038000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la posizione finanziaria di Ita Airways, a favore della crescita: in una nota la compagnia rende noto che Aip Capital - gestore di investimenti alternativi specializzato in opportunità nel settore dell'aviazione commerciale - ha completato un finanziamento da 240 milioni di dollari a favore di una società interamente controllata da Ita grazie alla sua strategia di private credit. Il finanziamento è garantito da tre aeromobili Airbus A330-900neo del 2024, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000. Con l'introduzione degli aeromobili A330neo di ultima generazione ed eco-efficienti, la compagnia aerea continua a modernizzare la propria flotta per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. L’A330neo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche che consentono una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2. "Questo accordo rappresenta un traguardo significativo nell'espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente del vettore - ed è in linea con la strategia di affiancare al capitale proprio un contributo bilanciato di capitale di debito. L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita, resa possibile da una crescente credibilità con banche e investitori, acquisita grazie alle performance positive registrate nel 2023 e nella prima metà del 2024". [post_title] => Ita Airways ottiene un finanziamento da 240 mln di dollari da Aip Capital [post_date] => 2024-08-30T09:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725010669000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella cornice dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana propone una serie di esperienze strutturate attorno all’incontro tra uomo e vino: dalla natura in vigna, con la possibilità di vendemmiare i tralci direttamente immersi nel paesaggio, alle degustazioni, visite guidate, percorsi di scoperta e incontro con la cultura enologica. Fino a ricavare percorsi benessere con i trattamenti estetici al Sangiovese della Varsana Spa. Inoltre, per tutto il mese di settembre, il ristorante fine dining il Grifone proporrà uno speciale menù degustazione vino-centrico elaborato dallo chef Francesco Manograsso. Il programma di iniziative è ricco di momenti e temi diversi, e culmina domenica 15 settembre con l’iniziativa Cantina in festa - speciale vendemmia, che prevede la possibilità di vendemmiare la vigna alle 10 e alle 17, per poi rilassarsi con degustazioni e assaggi di prodotti della terra. Settembre in vigna arricchisce di esperienze outdoor il pacchetto disponibile tutto l’anno che va sotto il nome di Vinum experience: un percorso sensoriale tra gusto e benessere alla scoperta di uno dei frutti più preziosi della natura. La proposta inizia con una degustazione nella cantina semi ipogea, incastonata tra l’anfiteatro della vigna e il sistema di ville private del resort. Durante la degustazione gli ospiti avranno l'occasione di scoprire le etichette di Palazzo di Varignana: Villa Amagioia Blanc de Noirs metodo classico brut e Villa Amagioia Blanc de Blancs metodo classico brut, Chardonnay Colli di Imola Doc, Sangiovese Superiore Doc e Pinot Nero Rubicone Igt. A completare l'esperienza, la degustazione degli oli extravergine di oliva mono-varietali e blend, e una selezione di prodotti a chilometri zero pensati per esaltare il rapporto tra tavola e spirito. Per vivere il rapporto con la natura c’è poi il bio walking nei vigneti di Agrivar, azienda agricola di Palazzo di Varignana: un’esperienza immersiva tra il benessere del corpo e la scoperta del paesaggio modellato dall’uomo. Il vino diventa protagonista anche dell'offerta benessere grazie allo speciale trattamento viso al Sangiovese: un viaggio di 50 minuti ideato per regalare nuova luce alla pelle grazie all’azione dei bioflavonoidi del Sangiovese e alla vitamina E. Questo rituale, studiato appositamente per la cura della pelle e per combattere i segni del tempo, viene reso speciale grazie all'utilizzo di un gel insieme alla mist viso al Sangiovese. [post_title] => Palazzo di Varignana, con Settembre in Vigna esperienze tra degustazioni, visite guidate e bio walking [post_date] => 2024-08-30T09:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725009805000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppio festeggiamento a Cortina: si sono celebrati i 100 anni dalla costruzione della prima funivia di Cortina, quella del Belvedere verso Pocol, e i 50 anni dalla fondazione del Dolomiti Superski, il più importante consorzio sciistico al mondo per numero di impianti, 450, e per km di piste sciabili, 1.200. «Questa è una giornata importante per il nostro Consorzio impianti a fune – spiega Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld – Siamo qui per festeggiare questi primi 100 anni dalla costruzione della prima funivia di Cortina e ancora di più un percorso che attraverso gli impianti a fune ha permesso a Cortina di diventare la località simbolo degli sport invernali e delle attività outdoor. E tutto ciò grazie alle tante persone e agli imprenditori che a Cortina negli anni hanno capito e saputo cogliere questa opportunità. Ci ritroviamo – ha proseguito Zardini - anche per festeggiare il Dolomiti Superski, che nel 1974 ha introdotto una grande e rivoluzionaria innovazione nel mondo della neve, grazie al dialogo e alla collaborazione che ha saputo costruire tra valli vicine, ma lontane, diverse per cultura e lingua, ma unite nell'idea di offrire un servizio di qualità allo sciatore, proponendo un solo skipass per sciare in libertà in allora 6 valli (dal 2000 sono 12) delle Dolomiti. Siamo particolarmente orgogliosi che proprio da Cortina partano i festeggiamenti dei primi 50 anni del Dolomiti Superski». Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ad alcune figure di particolare rilievo nella storia del mondo dello sci a Cortina. Ad iniziare da Mirella Alverà (classe 1956), impiegata storica del Consorzio Impianti a fune di Cortina dal 1971. Poi Franco Frenner (classe 1952), tecnico di valle di Cortina che negli anni '80 e '90 ha accompagnato i primi passi e la successiva evoluzione del sistema del Superski Dolomiti con la sua competenza elettrotecnica ed elettronica. Lo sviluppo dello sci ha richiesto la creazione di nuove competenze tecniche in paese, e Franco Frenner rappresenta l’ampio mondo dei tecnici legati agli impianti a fune e alle piste da sci. E poi ancora Gianfranco Talamini (classe 1950), Enrico Ghezze (classe 1959), Gildo Siorpaes (classe 1938) Per finire con il riconoscimento per chi ha messo a punto per primo l’idea dello skipass, Ugo Illing (1924-2013), ingegnere, che è stato direttore studi e progetti del Coni per le Olimpiadi di Cortina del 1956, progettista della funivia Lagazuoi, direttore d'esercizio di impianti a fune ed esperto di progettazione urbanistica di sistemi di aree sciistiche. Nel 1965 ha ideato e realizzato il "sistema skipass” che ha permesso l'apertura del primo ufficio di vendita al pubblico tramite la neonata associazione Impianti a fune di Cortina lanciando contestualmente l'idea di “settimana bianca”. In occasione dei 50 anni dalla costituzione del consorzio Dolomiti Superski, il Consorzio impianti a fune di Cortina d’Ampezzo ha voluto dunque ricordare il contributo dato dall’intera comunità per lo sviluppo degli sport invernali, garantendo così la crescita turistica della valle nei 100 anni trascorsi dalla costruzione della prima funivia di Pocol nel 1924. «L’auspicio – ha concluso Marco Zardini - è di poter continuare ad aggiungere nuovi capitoli a questa bella storia. Abbiamo di fronte a noi la grande sfida delle Olimpiadi a cui gli impiantisti daranno tutto il supporto possibile, esattamente come ha fatto chi è venuto prima di noi. Abbiamo ben chiara la nostra missione: lavorare sulla sostenibilità ambientale senza dimenticare la sostenibilità economica, perché ad oggi siamo sempre stati un sistema solido e questa solidità va preservata per il bene di tutta la comunità». ­ [post_title] => Cortina festeggia i primi 100 anni dalla costruzione della prima funivia [post_date] => 2024-08-30T08:44:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725007480000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domanda ai massimi storici per il trasporto aereo, praticamente in tutto il mondo - Africa a parte -: l'analisi Iata certifica un record per lo scorso mese di luglio con una crescita della domanda complessiva (rpk) dell'8% rispetto al luglio 2023. La capacità totale, misurata in posti km disponibili (ask), è aumentata del 7,4% rispetto all'anno precedente, mentre il load factor si è attestato all'86,0% (+0,5ppt rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. «Luglio è stato un altro mese positivo. In effetti, la domanda di passeggeri ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni, tranne l'Africa, nonostante i notevoli disagi causati dall'interruzione del servizio informatico CrowdStrike» ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh. In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 10,1% rispetto a luglio 2023, con una capacità salita del 10,5% su base annua e un load factor sceso all'85,9% (-0,3ppt rispetto a luglio 2023). La domanda interna è aumentata invece del 4,8% rispetto a luglio 2023, a fronte di una capacità che ha visto un incremento del 2,8% su base annua; il load factor è stato dell'86,1% (+1,7ppt rispetto a luglio 2023). «La fine della stagione estiva nordica ci ricorda quanto le persone dipendano dal volo. I fattori di carico sono al massimo possibile. Ma i persistenti colli di bottiglia della catena di approvvigionamento hanno reso più difficile l'impiego della capacità per soddisfare la necessità di viaggiare. Mentre gran parte del mondo torna dalle vacanze, è urgente chiedere ai produttori e ai fornitori di risolvere i problemi della catena di approvvigionamento in modo che i viaggi aerei rimangano accessibili e convenienti per tutti coloro che vi fanno affidamento» ha concluso Walsh. [post_title] => Trasporto aereo: domanda ai massimi storici a luglio, +8%. L'analisi Iata [post_date] => 2024-08-29T11:26:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724930767000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo congressuale fiorentino riprende la sua corsa e dopo un 2023 in miglioramento, rispetto all’anno precedente, prevede un’ulteriore crescita degli eventi Mice anche nel 2024. È questo il quadro che emerge dai dati relativi alla Città metropolitana di Firenze, contenuti all’interno del rapporto dell’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE. Secondo i numeri dell’approfondimento sull’area metropolitana fiorentina, promosso dalla Fondazione Destination Florence, lo scorso anno nelle 190 sedi analizzate si sono svolti 11.697 eventi, registrando oltre 807mila partecipanti (+15,2%) e più di 1,9 milioni di presenze giornaliere in città (+22,4%). Significative anche le ricadute sull’occupazione degli hotel, cresciuta del 29%, per una presenza media di 1,35 giorni. Aumentano anche gli eventi nazionali ed internazionali svoltisi nel 2023, che rappresentano rispettivamente il 45,5% ed il 12,3% del totale (erano il 34,9% e l’8,3% nel 2022). Il polo fieristico-congressuale di Firenze Fiera è il punto di riferimento per i grandi eventi fieristici, congressuali e corporate, sia nazionali che internazionali, affiancato dal comparto alberghiero a vocazione congressuale, che si afferma come sede per eventi più utilizzata per incontri di dimensioni più ridotte, tanto da avere concentrato nei loro spazi meeting l’81% degli eventi totali. Da evidenziare anche la crescente attività del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino come sede di eventi corporate, che nel 2023 ha ospitato 12 convention e 4 convegni, per un totale di 22mila partecipanti. Il generale stato di buona salute del turismo congressuale e corporate fiorentino è anche dimostrato dal fatto che il 52,6% delle sedi intervistate dichiara che nel 2024 ospiterà un maggior numero di eventi rispetto al 2023 e per il 63,2% il fatturato è in crescita. È di oltre 30 milioni di euro l’impatto economico sulla città dei congressi acquisiti nel solo 2023, frutto della proficua collaborazione tra il Convention Bureau di Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera. Sono infatti 14 i congressi internazionali di alto profilo, ottenuti grazie a candidature sviluppate negli ultimi anni, che si svolgeranno tra il 2024 e il 2028 con oltre 18mila partecipanti attesi. [post_title] => Firenze: cresce il settore congressuale. Quasi 12 mila eventi [post_date] => 2024-08-29T10:05:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724925927000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "genova doppio appuntamento rolli days occasione del world tourism event ed salone nautico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1923,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all'anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia.\r

Nuovi resort ed esperienze \r

[caption id=\"attachment_473565\" align=\"alignright\" width=\"240\"] Steve Hill - President and Chief Executive Officer della Las Vegas Convention and Visitors Authority[/caption]\r

\r

Negli ultimi anni, la città ha visto l'apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l'offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021. \r

\r

\"Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d'albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili - ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano\".\r

Formula 1 e sport internazionale\r

Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell'evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1.\r

Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport.\r

\r

Il mercato Mice\r

\r

La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un'offerta che spazia dalle opportunità di business all'intrattenimento di classe mondiale.\r

Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort.\r

Una destinazione in crescita \r

Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L'Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come \"the greatest arena on earth\".\r

\r

«Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l'energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell'intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill.","post_title":"Las Vegas si conferma destinazione internazionale leisure e business","post_date":"2024-08-30T15:21:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["las-vegas","usa"],"post_tag_name":["las vegas","Usa"]},"sort":[1725031314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.\r

\r

Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari.\r

\r

Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città.\r

\r

Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”.\r

\r

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre.\r

\r

I Rolli\r

\r

Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza.\r

\r

Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello.\r

\r

Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO","post_title":"Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico","post_date":"2024-08-30T11:53:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725018823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'apertura dell'ottava edizione della Conferenza globale sul turismo del vino, che si svolgerà a Yerevan, in Armenia, dall'11 al 13 settembre 2024.\r

\r

Leit motiv dell'evento dell'organizzazione del turismo delle Nazioni Unite sarà “Heritage in Every Bottle: Crafting Authentic Wine Tourism Experiences”. Esperti, produttori e rappresentanti di regioni vinicole di tutto il mondo discuteranno di come rafforzare i legami tra vino, turismo e cultura come mezzo per rivitalizzare e promuovere le tradizioni, come integrare le tradizioni nell'esperienza del turismo enologico e come comunicarle.\r

\r

Il programma comprende sessioni tecniche, presentazioni tematiche, masterclass e workshop che si svolgeranno giovedì 12 e venerdì 13 settembre. Rappresentanti di celebri regioni vinicole, tra cui la Borgogna (Francia) e Mendoza (Argentina), presenteranno esempi di migliori pratiche. Iter Vitis, Itinerario culturale del vino e della vite del Consiglio d'Europa, condividerà approfondimenti dal punto di vista della rete, con interventi della presidente Emanuela Panke (Italia). \r

\r

\"Con la nostra tradizione vinicola millenaria e il ricco patrimonio culturale, l'Armenia è in una posizione unica per mostrare le sue pratiche innovative e l'eccezionale cultura del vino - ha dichiarato Susanna Hakobyan, direttrice ad interim del Tourism Committee della Repubblica di Armenia -. Questa conferenza offre una piattaforma unica per la collaborazione, l'apprendimento e l'avanzamento del discorso globale sul turismo del vino.\"\r

\r

Si potranno visitare cantine, musei ed eventi dedicati al turismo del vino del Paese, che vanta numerose varietà di uve autoctone, terroir diversificati e un profondo legame culturale con il vino. Tra le visite in programma, ci sarà l'opportunità di esplorare la caverna di Areni-1, dove è stata ritrovata la più antica cantina al mondo, risalente a 6.100 anni fa.\r

\r

\"Il turismo del vino è profondamente legato alla cultura e all'identità del territorio, svolgendo un ruolo cruciale nel favorire l'empowerment rurale e lo sviluppo delle comunità, aiutando le destinazioni a diversificare le loro offerte turistiche\" ha aggiunto Sandra Carvao, direttrice Market Intelligence, Policies and Competitiveness, UN Tourism.","post_title":"Armenia: a Yerevan, dall'11 settembre, la Conferenza globale sul turismo del vino","post_date":"2024-08-30T10:00:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725012038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la posizione finanziaria di Ita Airways, a favore della crescita: in una nota la compagnia rende noto che Aip Capital - gestore di investimenti alternativi specializzato in opportunità nel settore dell'aviazione commerciale - ha completato un finanziamento da 240 milioni di dollari a favore di una società interamente controllata da Ita grazie alla sua strategia di private credit. Il finanziamento è garantito da tre aeromobili Airbus A330-900neo del 2024, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000.\r

Con l'introduzione degli aeromobili A330neo di ultima generazione ed eco-efficienti, la compagnia aerea continua a modernizzare la propria flotta per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. L’A330neo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche che consentono una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2.\r

\"Questo accordo rappresenta un traguardo significativo nell'espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente del vettore - ed è in linea con la strategia di affiancare al capitale proprio un contributo bilanciato di capitale di debito. L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita, resa possibile da una crescente credibilità con banche e investitori, acquisita grazie alle performance positive registrate nel 2023 e nella prima metà del 2024\".\r

","post_title":"Ita Airways ottiene un finanziamento da 240 mln di dollari da Aip Capital","post_date":"2024-08-30T09:37:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725010669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Nella cornice dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana propone una serie di esperienze strutturate attorno all’incontro tra uomo e vino: dalla natura in vigna, con la possibilità di vendemmiare i tralci direttamente immersi nel paesaggio, alle degustazioni, visite guidate, percorsi di scoperta e incontro con la cultura enologica. Fino a ricavare percorsi benessere con i trattamenti estetici al Sangiovese della Varsana Spa. Inoltre, per tutto il mese di settembre, il ristorante fine dining il Grifone proporrà uno speciale menù degustazione vino-centrico elaborato dallo chef Francesco Manograsso.\r

\r

Il programma di iniziative è ricco di momenti e temi diversi, e culmina domenica 15 settembre con l’iniziativa Cantina in festa - speciale vendemmia, che prevede la possibilità di vendemmiare la vigna alle 10 e alle 17, per poi rilassarsi con degustazioni e assaggi di prodotti della terra. Settembre in vigna arricchisce di esperienze outdoor il pacchetto disponibile tutto l’anno che va sotto il nome di Vinum experience: un percorso sensoriale tra gusto e benessere alla scoperta di uno dei frutti più preziosi della natura.\r

\r

La proposta inizia con una degustazione nella cantina semi ipogea, incastonata tra l’anfiteatro della vigna e il sistema di ville private del resort. Durante la degustazione gli ospiti avranno l'occasione di scoprire le etichette di Palazzo di Varignana: Villa Amagioia Blanc de Noirs metodo classico brut e Villa Amagioia Blanc de Blancs metodo classico brut, Chardonnay Colli di Imola Doc, Sangiovese Superiore Doc e Pinot Nero Rubicone Igt. A completare l'esperienza, la degustazione degli oli extravergine di oliva mono-varietali e blend, e una selezione di prodotti a chilometri zero pensati per esaltare il rapporto tra tavola e spirito. Per vivere il rapporto con la natura c’è poi il bio walking nei vigneti di Agrivar, azienda agricola di Palazzo di Varignana: un’esperienza immersiva tra il benessere del corpo e la scoperta del paesaggio modellato dall’uomo.\r

\r

Il vino diventa protagonista anche dell'offerta benessere grazie allo speciale trattamento viso al Sangiovese: un viaggio di 50 minuti ideato per regalare nuova luce alla pelle grazie all’azione dei bioflavonoidi del Sangiovese e alla vitamina E. Questo rituale, studiato appositamente per la cura della pelle e per combattere i segni del tempo, viene reso speciale grazie all'utilizzo di un gel insieme alla mist viso al Sangiovese.","post_title":"Palazzo di Varignana, con Settembre in Vigna esperienze tra degustazioni, visite guidate e bio walking","post_date":"2024-08-30T09:23:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725009805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio festeggiamento a Cortina: si sono celebrati i 100 anni dalla costruzione della prima funivia di Cortina, quella del Belvedere verso Pocol, e i 50 anni dalla fondazione del Dolomiti Superski, il più importante consorzio sciistico al mondo per numero di impianti, 450, e per km di piste sciabili, 1.200.\r

\r

«Questa è una giornata importante per il nostro Consorzio impianti a fune – spiega Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld – Siamo qui per festeggiare questi primi 100 anni dalla costruzione della prima funivia di Cortina e ancora di più un percorso che attraverso gli impianti a fune ha permesso a Cortina di diventare la località simbolo degli sport invernali e delle attività outdoor. E tutto ciò grazie alle tante persone e agli imprenditori che a Cortina negli anni hanno capito e saputo cogliere questa opportunità. Ci ritroviamo – ha proseguito Zardini - anche per festeggiare il Dolomiti Superski, che nel 1974 ha introdotto una grande e rivoluzionaria innovazione nel mondo della neve, grazie al dialogo e alla collaborazione che ha saputo costruire tra valli vicine, ma lontane, diverse per cultura e lingua, ma unite nell'idea di offrire un servizio di qualità allo sciatore, proponendo un solo skipass per sciare in libertà in allora 6 valli (dal 2000 sono 12) delle Dolomiti. Siamo particolarmente orgogliosi che proprio da Cortina partano i festeggiamenti dei primi 50 anni del Dolomiti Superski».\r

\r

Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ad alcune figure di particolare rilievo nella storia del mondo dello sci a Cortina. Ad iniziare da Mirella Alverà (classe 1956), impiegata storica del Consorzio Impianti a fune di Cortina dal 1971. Poi Franco Frenner (classe 1952), tecnico di valle di Cortina che negli anni '80 e '90 ha accompagnato i primi passi e la successiva evoluzione del sistema del Superski Dolomiti con la sua competenza elettrotecnica ed elettronica. Lo sviluppo dello sci ha richiesto la creazione di nuove competenze tecniche in paese, e Franco Frenner rappresenta l’ampio mondo dei tecnici legati agli impianti a fune e alle piste da sci.\r

\r

E poi ancora Gianfranco Talamini (classe 1950), Enrico Ghezze (classe 1959), Gildo Siorpaes (classe 1938) Per finire con il riconoscimento per chi ha messo a punto per primo l’idea dello skipass, Ugo Illing (1924-2013), ingegnere, che è stato direttore studi e progetti del Coni per le Olimpiadi di Cortina del 1956, progettista della funivia Lagazuoi, direttore d'esercizio di impianti a fune ed esperto di progettazione urbanistica di sistemi di aree sciistiche. Nel 1965 ha ideato e realizzato il \"sistema skipass” che ha permesso l'apertura del primo ufficio di vendita al pubblico tramite la neonata associazione Impianti a fune di Cortina lanciando contestualmente l'idea di “settimana bianca”.\r

\r

In occasione dei 50 anni dalla costituzione del consorzio Dolomiti Superski, il Consorzio impianti a fune di Cortina d’Ampezzo ha voluto dunque ricordare il contributo dato dall’intera comunità per lo sviluppo degli sport invernali, garantendo così la crescita turistica della valle nei 100 anni trascorsi dalla costruzione della prima funivia di Pocol nel 1924.\r

\r

«L’auspicio – ha concluso Marco Zardini - è di poter continuare ad aggiungere nuovi capitoli a questa bella storia. Abbiamo di fronte a noi la grande sfida delle Olimpiadi a cui gli impiantisti daranno tutto il supporto possibile, esattamente come ha fatto chi è venuto prima di noi. Abbiamo ben chiara la nostra missione: lavorare sulla sostenibilità ambientale senza dimenticare la sostenibilità economica, perché ad oggi siamo sempre stati un sistema solido e questa solidità va preservata per il bene di tutta la comunità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Cortina festeggia i primi 100 anni dalla costruzione della prima funivia","post_date":"2024-08-30T08:44:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725007480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domanda ai massimi storici per il trasporto aereo, praticamente in tutto il mondo - Africa a parte -: l'analisi Iata certifica un record per lo scorso mese di luglio con una crescita della domanda complessiva (rpk) dell'8% rispetto al luglio 2023.\r

\r

La capacità totale, misurata in posti km disponibili (ask), è aumentata del 7,4% rispetto all'anno precedente, mentre il load factor si è attestato all'86,0% (+0,5ppt rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.\r

\r

«Luglio è stato un altro mese positivo. In effetti, la domanda di passeggeri ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni, tranne l'Africa, nonostante i notevoli disagi causati dall'interruzione del servizio informatico CrowdStrike» ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh.\r

\r

In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 10,1% rispetto a luglio 2023, con una capacità salita del 10,5% su base annua e un load factor sceso all'85,9% (-0,3ppt rispetto a luglio 2023). La domanda interna è aumentata invece del 4,8% rispetto a luglio 2023, a fronte di una capacità che ha visto un incremento del 2,8% su base annua; il load factor è stato dell'86,1% (+1,7ppt rispetto a luglio 2023).\r

\r

«La fine della stagione estiva nordica ci ricorda quanto le persone dipendano dal volo. I fattori di carico sono al massimo possibile. Ma i persistenti colli di bottiglia della catena di approvvigionamento hanno reso più difficile l'impiego della capacità per soddisfare la necessità di viaggiare. Mentre gran parte del mondo torna dalle vacanze, è urgente chiedere ai produttori e ai fornitori di risolvere i problemi della catena di approvvigionamento in modo che i viaggi aerei rimangano accessibili e convenienti per tutti coloro che vi fanno affidamento» ha concluso Walsh.","post_title":"Trasporto aereo: domanda ai massimi storici a luglio, +8%. L'analisi Iata","post_date":"2024-08-29T11:26:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724930767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo congressuale fiorentino riprende la sua corsa e dopo un 2023 in miglioramento, rispetto all’anno precedente, prevede un’ulteriore crescita degli eventi Mice anche nel 2024. È questo il quadro che emerge dai dati relativi alla Città metropolitana di Firenze, contenuti all’interno del rapporto dell’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE.\r

\r

Secondo i numeri dell’approfondimento sull’area metropolitana fiorentina, promosso dalla Fondazione Destination Florence, lo scorso anno nelle 190 sedi analizzate si sono svolti 11.697 eventi, registrando oltre 807mila partecipanti (+15,2%) e più di 1,9 milioni di presenze giornaliere in città (+22,4%). Significative anche le ricadute sull’occupazione degli hotel, cresciuta del 29%, per una presenza media di 1,35 giorni. Aumentano anche gli eventi nazionali ed internazionali svoltisi nel 2023, che rappresentano rispettivamente il 45,5% ed il 12,3% del totale (erano il 34,9% e l’8,3% nel 2022).\r

\r

Il polo fieristico-congressuale di Firenze Fiera è il punto di riferimento per i grandi eventi fieristici, congressuali e corporate, sia nazionali che internazionali, affiancato dal comparto alberghiero a vocazione congressuale, che si afferma come sede per eventi più utilizzata per incontri di dimensioni più ridotte, tanto da avere concentrato nei loro spazi meeting l’81% degli eventi totali.\r

\r

Da evidenziare anche la crescente attività del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino come sede di eventi corporate, che nel 2023 ha ospitato 12 convention e 4 convegni, per un totale di 22mila partecipanti. Il generale stato di buona salute del turismo congressuale e corporate fiorentino è anche dimostrato dal fatto che il 52,6% delle sedi intervistate dichiara che nel 2024 ospiterà un maggior numero di eventi rispetto al 2023 e per il 63,2% il fatturato è in crescita.\r

\r

È di oltre 30 milioni di euro l’impatto economico sulla città dei congressi acquisiti nel solo 2023, frutto della proficua collaborazione tra il Convention Bureau di Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera. Sono infatti 14 i congressi internazionali di alto profilo, ottenuti grazie a candidature sviluppate negli ultimi anni, che si svolgeranno tra il 2024 e il 2028 con oltre 18mila partecipanti attesi.","post_title":"Firenze: cresce il settore congressuale. Quasi 12 mila eventi","post_date":"2024-08-29T10:05:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724925927000]}]}}