Fiavet compie 60 anni. Gli auguri di Danilo Curzi

Con il patrocinio del ministero del turismo si svolgeranno a Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina 77 a Roma, i festeggiamenti per i 60 anni di Fiavet. Tutti gli operatori di settore sono invitati. Le agenzie di viaggio che partecipano da fuori Roma al travel party hanno codici sconto presso una ampia selezione di hotel e facilitazioni con trasporti sia aerei che ferroviari.

L’evento è sostenuto, tra gli altri, dall’operatore turistico Idee per Viaggiare. «Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Fiavet – afferma Danilo Curzi, ceo di Idee Per viaggiare -. Questi ultimi anni ci hanno mostrato ancor più quanto sia importante il ruolo delle associazioni nel nostro settore, qualunque sia la casacca che si indossa, e siamo felici oggi di celebrare il 60° anniversario di questa grande realtà con un party per tutti gli addetti del turismo, una splendida idea per rinnovare l’entusiasmo di chi ha scelto per passione di lavorare in questo settore».

«Da sempre amiamo definirci sponsor orgoglioso di tutti gli agenti di viaggio – conclude Curzi – quindi condividiamo volentieri l’evento con tutte le nostre agenzie partner perché siano partecipi e protagoniste di questa festa».