Farnesina: voli da Oman, Emirati e Maldive per il rientro degli italiani Sono partiti questa mattina da Muscat altri due voli di Oman Air con destinazione Roma e a bordo un totale di 249 cittadini italiani: secondo quanto si apprende dal sito della Farnesina «a questi si aggiungono i circa 2.500 italiani rientrati in Italia nelle ultime ore da Abu Dhabi, Riad e Muscat, utilizzando voli commerciali facilitati dalla Farnesina e voli prenotati privatamente». Viene inoltre anticipato che, «nei prossimi giorni altri voli, facilitati dalla Farnesina con l’aiuto delle sedi diplomatico-consolari nella regione, partiranno da Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Riad, Malè e Colombo verso l’Italia». Il Ministero degli esteri raccomanda ai viaggiatori di «seguire le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’app Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali». I cittadini non registrati sui siti del Ministero non riusciranno a ricevere le comunicazioni che l’Unità di Crisi, le Ambasciate e i Consolati sono in grado di inviare per aggiornare le indicazioni sui voli e sulle indicazioni di sicurezza. Condividi

