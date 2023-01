Eurostat: Italia turistica ancora indietro. In calo dell’11% rispetto al 2019 Secondo i dati diffusi da Eurostat sul numero di notti passate nel 2022 nelle strutture turistiche in Europa, siamo ancora molto lontani dal 2019, l’anno prima della pandemia. Il valore percentuale, sempre in Europa, di notti prenotate è inferiore del 5,6%. E in Italia siamo sotto quota 11%, praticamente un calo doppio rispetto alla media del Vecchio Continente. In Spagna, invece, il calo sul numero di notti tra 2019 e 2022 è stato inferiore al 5%, quindi sotto la media europea. La Francia ha fatto ancora meglio visto che il dato 2022 è stato solo marginalmente inferiore a quello dell’anno pre Covid. Chi sale e chi scende Ci sono casi come Danimarca e Olanda in cui il numero di notti spese lo scorso anno è perfino aumentato rispetto al livello del 2019, rispettivamente del 12% e del 4% circa. All’opposto, in paesi come Ungheria Slovacchia e Lettonia (che sfiora un -30% di notti nel 2022 rispetto al 2019) si resta su valori molto inferiori a quelli precedenti a lockdown e restrizioni. Eurostat ricorda che nel 2020 le notti spese in strutture turistiche nell’Ue erano collassate a 1,42 miliardi (meno della metà del 2019) e che nel 2021 erano parzialmente risalite, a 1,83 miliardi.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: "L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti". Il ritorno dell'advance booking [caption id="attachment_407780" align="alignright" width="300"] Fabio Candiani[/caption] A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: "Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria". Le novità soprattutto sul lungo raggio Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia. [post_title] => Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali [post_date] => 2023-01-19T15:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674141902000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento! Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling. Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. Iscriviti all'evento [post_title] => Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling [post_date] => 2023-01-19T14:34:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-torino [1] => beachcomber-resortshotels [2] => bowling-king-funmily [3] => cabo-verde-time [4] => daylight-tour [5] => euphemia [6] => evento-torino [7] => evento-torino-per-agenti-di-viaggio [8] => evento-turismo-torino [9] => felix-hotels [10] => global-assistance [11] => gnv [12] => grotte-di-frasassi [13] => il-tempo-ritrovato [14] => in-evidenza [15] => lab-travel [16] => maestro-turismo [17] => mapotravel [18] => monte-generoso [19] => msc-crociere [20] => nitrodi-viaggi [21] => ota-viaggi [22] => snav [23] => torino [24] => torneo-bowling-travel-open-day-torino [25] => travel-open-day-torisno [26] => viaggi-oggi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio torino [1] => Beachcomber Resorts&Hotels [2] => Bowling King Funmily [3] => Cabo Verde Time [4] => Daylight Tour [5] => Euphemia [6] => evento torino [7] => evento torino per agenti di viaggio [8] => evento turismo torino [9] => Felix Hotels [10] => Global Assistance [11] => Gnv [12] => Grotte di Frasassi [13] => Il Tempo Ritrovato [14] => In evidenza [15] => Lab Travel [16] => Maestro Turismo [17] => Mapotravel [18] => Monte Generoso [19] => msc crociere [20] => Nitrodi Viaggi [21] => Ota Viaggi [22] => snav [23] => Torino [24] => torneo bowling travel open day torino [25] => travel open day torisno [26] => Viaggi Oggi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674138895000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi. La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023. Una nota di Ita precisa poi che "Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri". [post_title] => Ita Airways: aperte le vendite dei voli in ct da Cagliari per Roma e Milano Linate [post_date] => 2023-01-19T13:52:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674136330000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dei quasi 3 miliardi di euro investiti per la realizzazione delle ultime navi Msc, la World Europa, la Seascape e la Euribia (le prime due già in attività, la terza in arrivo il prossimo giugno, ndr), ben il 15%-20% del capitale impiegato è stato dedicato a interventi di natura sostenibile. Basterebbe forse questo dato a spiegare l'impegno che il gruppo Msc sta riversando sui temi della compatibilità ambientale. "E' una questione prima di tutto di etica - spiega il managing director Italia, Leonardo Massa -. Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po' come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso". Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall'aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all'interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque. "Non solo - prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell'acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l'altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l'impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo". E l'elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: "L'importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all'interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un'isola - sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell'industria turistica globale". [post_title] => Massa, Msc: è green il 15%-20% dell'investimento per ogni nuova nave [post_date] => 2023-01-19T13:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674133256000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lancio di un nuovo sistema di prenotazione e rafforzamento della presenza in tutte le macro destinazioni servite. Per Grandi Navi Veloci il 2023 si apre all’insegna delle novità. «Per il prossimo anno confermiamo la programmazione del 2022, rinnovando la già capillare presenza sul mercato italiano – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director GNV - Inoltre, per garantire al consumatore la massima puntualità ed efficienza del servizio di tutte le unità della flotta, GNV continuerà ad avvalersi del Maritime Support Centre Department messo in funzione nel 2022 a Genova, una torre di controllo con tecnologia all’avanguardia che permette di monitorare e di fornire supporto costante a tutte le navi della flotta». L’obiettivo per il 2023 è ripetere i numeri fatti l’anno precedente concentrando l’attenzione sul mercato nazionale e le destinazioni italiane, che da sempre sono al centro dell’offerta e puntando inoltre a consolidare la flotta GNV, che nell’ultimo biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi del 2019 alle attuali 25 unità. «Questi due anni - conclude Della Valle - ci hanno insegnato che la flessibilità è uno dei principi irrinunciabili per chi vuole prenotare una vacanza, non smetteremo di focalizzarci anche su questo aspetto. Durante l’ultimo trimestre del 2023 introdurremo un nuovo sistema di prenotazione che, oltre a garantire la semplificazione e velocizzazione del servizio, esaudirà molte delle richieste di implementazione e miglioramento arrivate dagli agenti di viaggio. Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore a stelle e strisce a operare questo tipo di aeromobile. La compagnia possiede attualmente una flotta di 415 aeromobili Airbus, di cui 59 A220, 266 aeromobili della Famiglia A320, 62 A330 e 28 A350-900. L'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, che riunisce aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% circa rispetto agli standard del settore. Alla fine di dicembre 2022, circa 30 clienti hanno ordinato quasi 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nel mercato dei piccoli aerei a corridoio singolo. [post_title] => Delta Air Lines amplia l'ordine per gli Airbus A220 che sale a quota 119 aeromobili [post_date] => 2023-01-19T10:40:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674124809000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways ripristina altre tre rotte internazionali, sulla scia della riapertura delle frontiere del Giappone, lo scorso ottobre: il network torna ad ampliarsi quindi "in risposta alla crescente domanda e all'allentamento delle restrizioni di ingresso in vari Paesi". La compagnia aerea giapponese torna quindi a collegare Tokyo Narita con Bruxelles, a cominciare dall'11 marzo con due voli alla settimana; Ana riprende poi il servizio tra Tokyo Haneda e Monaco di Baviera con tre frequenze alla settimana. Ana ripristinerà inoltre il collegamento trisettimanale tra Narita e Perth. Per la stagione estiva, Ana trasferirà due delle sue rotte verso il Nord America dall'aeroporto di Narita a quello di Haneda: si tratta dei voli verso Seattle e Vancouver, che saranno operati 7 volte a settimana. [post_title] => Ana ripristina i collegamenti da Tokyo per Bruxelles e Monaco di Baviera [post_date] => 2023-01-19T10:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674124221000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023. Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale. L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni. [post_title] => Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo [post_date] => 2023-01-19T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674123668000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eurostat italia turistica ancora indietro in calo dell11 rispetto al 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7468,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: \"L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti\".\r

\r

Il ritorno dell'advance booking\r

\r

[caption id=\"attachment_407780\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Candiani[/caption]\r

\r

A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: \"Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria\".\r

\r

Le novità soprattutto sul lungo raggio\r

\r

Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.","post_title":"Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali","post_date":"2023-01-19T15:25:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674141902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento!\r

Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. \r

\r

I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling.\r

\r

Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. \r

\r

\r

\r

L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. \r

\r

Iscriviti all'evento\r

\r

\r

","post_title":"Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling","post_date":"2023-01-19T14:34:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-torino","beachcomber-resortshotels","bowling-king-funmily","cabo-verde-time","daylight-tour","euphemia","evento-torino","evento-torino-per-agenti-di-viaggio","evento-turismo-torino","felix-hotels","global-assistance","gnv","grotte-di-frasassi","il-tempo-ritrovato","in-evidenza","lab-travel","maestro-turismo","mapotravel","monte-generoso","msc-crociere","nitrodi-viaggi","ota-viaggi","snav","torino","torneo-bowling-travel-open-day-torino","travel-open-day-torisno","viaggi-oggi"],"post_tag_name":["agenti di viaggio torino","Beachcomber Resorts&Hotels","Bowling King Funmily","Cabo Verde Time","Daylight Tour","Euphemia","evento torino","evento torino per agenti di viaggio","evento turismo torino","Felix Hotels","Global Assistance","Gnv","Grotte di Frasassi","Il Tempo Ritrovato","In evidenza","Lab Travel","Maestro Turismo","Mapotravel","Monte Generoso","msc crociere","Nitrodi Viaggi","Ota Viaggi","snav","Torino","torneo bowling travel open day torino","travel open day torisno","Viaggi Oggi"]},"sort":[1674138895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi.\r

La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. \r

L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.\r

Una nota di Ita precisa poi che \"Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri\".","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli in ct da Cagliari per Roma e Milano Linate","post_date":"2023-01-19T13:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674136330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dei quasi 3 miliardi di euro investiti per la realizzazione delle ultime navi Msc, la World Europa, la Seascape e la Euribia (le prime due già in attività, la terza in arrivo il prossimo giugno, ndr), ben il 15%-20% del capitale impiegato è stato dedicato a interventi di natura sostenibile. Basterebbe forse questo dato a spiegare l'impegno che il gruppo Msc sta riversando sui temi della compatibilità ambientale. \"E' una questione prima di tutto di etica - spiega il managing director Italia, Leonardo Massa -. Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po' come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso\".\r

\r

Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall'aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all'interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque.\r

\r

\"Non solo - prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell'acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l'altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l'impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo\".\r

\r

E l'elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: \"L'importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all'interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un'isola - sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell'industria turistica globale\".","post_title":"Massa, Msc: è green il 15%-20% dell'investimento per ogni nuova nave","post_date":"2023-01-19T13:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674133256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio di un nuovo sistema di prenotazione e rafforzamento della presenza in tutte le macro destinazioni servite. Per Grandi Navi Veloci il 2023 si apre all’insegna delle novità.\r

\r

«Per il prossimo anno confermiamo la programmazione del 2022, rinnovando la già capillare presenza sul mercato italiano – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director GNV - Inoltre, per garantire al consumatore la massima puntualità ed efficienza del servizio di tutte le unità della flotta, GNV continuerà ad avvalersi del Maritime Support Centre Department messo in funzione nel 2022 a Genova, una torre di controllo con tecnologia all’avanguardia che permette di monitorare e di fornire supporto costante a tutte le navi della flotta».\r

\r

L’obiettivo per il 2023 è ripetere i numeri fatti l’anno precedente concentrando l’attenzione sul mercato nazionale e le destinazioni italiane, che da sempre sono al centro dell’offerta e puntando inoltre a consolidare la flotta GNV, che nell’ultimo biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi del 2019 alle attuali 25 unità.\r

\r

«Questi due anni - conclude Della Valle - ci hanno insegnato che la flessibilità è uno dei principi irrinunciabili per chi vuole prenotare una vacanza, non smetteremo di focalizzarci anche su questo aspetto. Durante l’ultimo trimestre del 2023 introdurremo un nuovo sistema di prenotazione che, oltre a garantire la semplificazione e velocizzazione del servizio, esaudirà molte delle richieste di implementazione e miglioramento arrivate dagli agenti di viaggio. Inoltre, alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila. Infine abbiamo due uffici dedicati a tutte le agenzie per qualsiasi problematica esse abbiano, oltre a, naturalmente, la nostra forza vendite».","post_title":"GNV, nel 2023 un nuovo sistema di prenotazione per velocizzare e andare incontro alle adv","post_date":"2023-01-19T12:32:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674131572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati diffusi da Eurostat sul numero di notti passate nel 2022 nelle strutture turistiche in Europa, siamo ancora molto lontani dal 2019, l’anno prima della pandemia. Il valore percentuale, sempre in Europa, di notti prenotate è inferiore del 5,6%. E in Italia siamo sotto quota 11%, praticamente un calo doppio rispetto alla media del Vecchio Continente.\r

\r

In Spagna, invece, il calo sul numero di notti tra 2019 e 2022 è stato inferiore al 5%, quindi sotto la media europea.\r

\r

La Francia ha fatto ancora meglio visto che il dato 2022 è stato solo marginalmente inferiore a quello dell’anno pre Covid.\r

Chi sale e chi scende\r

Ci sono casi come Danimarca e Olanda in cui il numero di notti spese lo scorso anno è perfino aumentato rispetto al livello del 2019, rispettivamente del 12% e del 4% circa.\r

\r

All’opposto, in paesi come Ungheria Slovacchia e Lettonia (che sfiora un -30% di notti nel 2022 rispetto al 2019) si resta su valori molto inferiori a quelli precedenti a lockdown e restrizioni.\r

\r

Eurostat ricorda che nel 2020 le notti spese in strutture turistiche nell’Ue erano collassate a 1,42 miliardi (meno della metà del 2019) e che nel 2021 erano parzialmente risalite, a 1,83 miliardi.","post_title":"Eurostat: Italia turistica ancora indietro. In calo dell'11% rispetto al 2019","post_date":"2023-01-19T11:01:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674126113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines conferma l'ordine per 12 ulteriori A220-300 che porta il totale dell’ordine fermo a 119 A220 - 45 A220-100 e 74 A220-300. La compagnia aerea statunitense è oggi il principale cliente e operatore dell’A220.\r

\r

Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore a stelle e strisce a operare questo tipo di aeromobile. La compagnia possiede attualmente una flotta di 415 aeromobili Airbus, di cui 59 A220, 266 aeromobili della Famiglia A320, 62 A330 e 28 A350-900. \r

\r

L'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, che riunisce aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% circa rispetto agli standard del settore.\r

\r

Alla fine di dicembre 2022, circa 30 clienti hanno ordinato quasi 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nel mercato dei piccoli aerei a corridoio singolo.","post_title":"Delta Air Lines amplia l'ordine per gli Airbus A220 che sale a quota 119 aeromobili","post_date":"2023-01-19T10:40:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674124809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ripristina altre tre rotte internazionali, sulla scia della riapertura delle frontiere del Giappone, lo scorso ottobre: il network torna ad ampliarsi quindi \"in risposta alla crescente domanda e all'allentamento delle restrizioni di ingresso in vari Paesi\".\r

\r

La compagnia aerea giapponese torna quindi a collegare Tokyo Narita con Bruxelles, a cominciare dall'11 marzo con due voli alla settimana; Ana riprende poi il servizio tra Tokyo Haneda e Monaco di Baviera con tre frequenze alla settimana. Ana ripristinerà inoltre il collegamento trisettimanale tra Narita e Perth.\r

\r

Per la stagione estiva, Ana trasferirà due delle sue rotte verso il Nord America dall'aeroporto di Narita a quello di Haneda: si tratta dei voli verso Seattle e Vancouver, che saranno operati 7 volte a settimana.","post_title":"Ana ripristina i collegamenti da Tokyo per Bruxelles e Monaco di Baviera","post_date":"2023-01-19T10:30:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674124221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023.\r

\r

Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale.\r

\r

L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni.","post_title":"Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo","post_date":"2023-01-19T10:21:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674123668000]}]}}