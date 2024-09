Cultura e turismo, questi sono gli strumenti per rilanciare il territorio Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha accolto il quarto Forum di Impresa cultura Italia, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il titolo di questa edizione è stato “Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni”. Nel corso dell’evento è stato analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all’incidenza degli investimenti culturali nell’economia locale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quest’anno il tema scelto mette al centro due anime importanti del nostro Paese: la cultura e il turismo. La prima è la componente più giovane, che si è rivelata con la nascita di Impresa Cultura Italia, che con il presidente Carlo Fontana abbiamo fortemente voluto nel 2018. Il turismo invece è una delle componenti più classiche e radicate della nostra identità fin dagli anni ’50. Io sono convinto che cultura e turismo debbano essere tanto autonome quanto costantemente in dialogo, capaci di esprimere un’immagine dell’Italia forte e unitaria. Due medaglie diverse che mostrano la faccia migliore del nostro paese”. Il primo panel della giornata è stato dedicato al tema “Investire sulla cultura. Impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio”. La stessa faccia A chiudere questa edizione del Forum di Impresa Cultura Italia è stato il presidente Carlo Fontana: “Viene prima il turismo o la cultura? Io sono dell’idea che cultura e turismo siano la stessa faccia di due entità diverse, e nessuna delle due sia superiore all’altra. Proprio qui a Pesaro abbiamo la testimonianza che non c’è un primato tra turismo e cultura. Qui si è deciso di ridare vita al grande lascito musicale di Rossini con l’obiettivo di creare un’identità culturale forte e radicata nel territorio, che ha trasformato Pesaro da sola meta balneare a forte attrattore turistico musicale. «E da qui si è mosso il turismo, rilanciando Pesaro nel mondo e aprendo un dialogo sempre più ricco e proficuo soprattutto con l’estero. Ciò vuol dire che turismo e cultura si muovono su due binari paralleli che possono intrecciarsi, e l’uno fa bene all’altro. Ed è questo il grande elemento di riflessione: il vero protagonista è quindi il territorio, il suo lascito culturale e artistico, materiale e immateriale. E se si agisce in maniera efficace, mettendo in atto azioni parallele al turismo, ci sarà giovamento per entrambi”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche se ormai lo sanno tutti, ripetiamolo: l’Italia cresce economicamente grazie al turismo. Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. Ma l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, è diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. L’Eurispes ha tentato di fare il punto della situazione attraverso uno studio coordinato dal direttore dell’Osservatorio sulle politiche fiscali del nostro Istituto. Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno, nel mondo, di 43 milioni in media all’anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva – tra stranieri e italiani – stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l’arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d’affari di oltre sei miliardi e mezzo di euro. Affitti brevi e overtourism Solo su Firenze, gli affitti brevi hanno un giro d’affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Nel 2023 la sola Airbnb ha versato nelle casse comunali della città circa un milione al mese di imposta (14 milioni e 389mila euro) pari a circa il 20% di quanto pagato dai 393 hotel della città. Nel 2022 la piattaforma aveva versato circa 11 milioni di euro su un totale di 43 milioni incassati complessivamente. Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall’overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, troviamo al primo posto Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime quindici posizioni anche Roma (al 13° posto), appena sotto Parigi (12esima). Eppure, il numero di immobili destinati ad affitti turistici, a livello nazionale, è meno del 2% rispetto al patrimonio di immobili vuoti, pari a 9,5 milioni, circa il 27% del parco immobiliare complessivo. La prima Regione per sistemazioni per affitti brevi disponibili è la Toscana, dove ammontano a 108mila, un settimo del totale nazionale [post_title] => Eurispes: il nostro Paese cresce grazie alla spinta del turismo [post_date] => 2024-09-10T11:36:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725968168000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha accolto il quarto Forum di Impresa cultura Italia, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il titolo di questa edizione è stato "Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni". Nel corso dell’evento è stato analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all'incidenza degli investimenti culturali nell'economia locale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quest’anno il tema scelto mette al centro due anime importanti del nostro Paese: la cultura e il turismo. La prima è la componente più giovane, che si è rivelata con la nascita di Impresa Cultura Italia, che con il presidente Carlo Fontana abbiamo fortemente voluto nel 2018. Il turismo invece è una delle componenti più classiche e radicate della nostra identità fin dagli anni ’50. Io sono convinto che cultura e turismo debbano essere tanto autonome quanto costantemente in dialogo, capaci di esprimere un’immagine dell’Italia forte e unitaria. Due medaglie diverse che mostrano la faccia migliore del nostro paese”. Il primo panel della giornata è stato dedicato al tema "Investire sulla cultura. Impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio". La stessa faccia A chiudere questa edizione del Forum di Impresa Cultura Italia è stato il presidente Carlo Fontana: “Viene prima il turismo o la cultura? Io sono dell’idea che cultura e turismo siano la stessa faccia di due entità diverse, e nessuna delle due sia superiore all’altra. Proprio qui a Pesaro abbiamo la testimonianza che non c’è un primato tra turismo e cultura. Qui si è deciso di ridare vita al grande lascito musicale di Rossini con l’obiettivo di creare un’identità culturale forte e radicata nel territorio, che ha trasformato Pesaro da sola meta balneare a forte attrattore turistico musicale. «E da qui si è mosso il turismo, rilanciando Pesaro nel mondo e aprendo un dialogo sempre più ricco e proficuo soprattutto con l’estero. Ciò vuol dire che turismo e cultura si muovono su due binari paralleli che possono intrecciarsi, e l’uno fa bene all’altro. Ed è questo il grande elemento di riflessione: il vero protagonista è quindi il territorio, il suo lascito culturale e artistico, materiale e immateriale. E se si agisce in maniera efficace, mettendo in atto azioni parallele al turismo, ci sarà giovamento per entrambi". [post_title] => Cultura e turismo, questi sono gli strumenti per rilanciare il territorio [post_date] => 2024-09-10T11:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725967650000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agosto da incorniciare per la Thailandia che lo scorso mese ha totalizzato circa 41.000 visitatori italiani, superando per la prima volta dopo la pandemia i 39.000 arrivi del 2019. Numeri in linea con il trend generale della destinazione, avviata a superare il target di 35 milioni di turisti per l'intero 2024. «Un traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita - ha sottolineato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. La recente ri-attivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani». Ora, il countdown è per il nuovo collegamento da Roma a Bangkok di Ita Airways, che decollerà il prossimo novembre: «Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso». La Thailandia [post_title] => La Thailandia ha accolto 41.000 turisti italiani in agosto: è il nuovo record [post_date] => 2024-09-10T10:37:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725964667000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per il quarto anno consecutivo il gruppo Gattinoni è official tour operator delle Nitto Atp finals 2024, che si terranno all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Questo evento prestigioso, che celebra la sua 55 a edizione, riunirà i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie maschili della classifica ATP, confermandosi come l’appuntamento più atteso del panorama tennistico mondiale. Le Nitto Atp finals non sono solo un evento sportivo di altissimo livello, ma rappresentano anche una straordinaria opportunità per promuovere Torino e il suo territorio. “L’evento attirerà anche quest’annocentinaia di migliaia di spettatori, portando un significativo impatto economico e turistico alla città, oltre ad essere un’ottima occasione di visibilità,” commenta Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni. “Siamo orgogliosi di contribuire a valorizzare Torino e il suo territorio, offrendo pacchetti che includono visite ai principali musei e monumenti storici, permettendo ai visitatori di immergersi nella ricca cultura della città. Quest’anno i tennisti italiani stanno facendo molto bene e sicuramente l’attenzione sulla manifestazione sarà ancora più alta”. Pacchetti Gattinoni ha creato un pacchetto speciale per i fan del tennis, che include il biglietto per le Nitto Atp finals, assistenza dedicata presso il Desk Gattinoni nella Welcome Area, accesso fast track all’Inalpi Arena e un gadget ufficiale dell’evento da ritirare presso il Gattinoni Hub situato in via Cesare Battisti 1. Questa offerta può essere ulteriormente arricchita con servizi personalizzati come trasferimenti, autonoleggio ed esperienze a Torino e dintorni. La piattaforma di prenotazione sviluppata dal Gruppo Gattinoni - experience.nittoatpfinals.com -permette di acquistare biglietti e servizi aggiuntivi in modo semplice e intuitivo, per offrire la massima flessibilità e personalizzazione. Durante la settimana della manifestazione, l’hub torinese del Gruppo Gattinoni, situato nel cuore della città, vicino a Piazza Castello, sarà il punto di riferimento per gli amanti del tennis e non solo. Ospiterà una serie di iniziative e attività che arricchiranno l’esperienza dei visitatori, offrendo un luogo accogliente dove incontrarsi e vivere l’emozione delle Nitto ATP FINALS e, nello stesso tempo, scoprire il mondo attraverso le proposte di Gattinoni Travel. Con questa sponsorizzazione, il Gruppo Gattinoni rinnova il suo impegno a promuovere eventi di alto livello e a sostenere il territorio italiano. [post_title] => Il gruppo Gattinoni è official to delle Nitto Atp finals di Torino [post_date] => 2024-09-10T09:45:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725961530000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settembre a Rimini, quando la coda dell'estate consente di apprezzare al meglio le sfaccettature di una città sul mare dalla vasta offerta tra sport, cultura e tradizioni. Un mese sempre più gettonato dai turisti, come mostra anche il tasso di occupazione degli alberghi che, se l’anno scorso aveva sfiorato il 70% di occupazione consolidata, per il 2024 viaggia al momento su un 63% di prenotazioni. Ecco allora che la città incentiva ancora di più gli arrivi con un intenso calendario di eventi per catturare l'interesse di ogni tipologia di turista. Si parte con lo sport e con ben due Gran Premi del circuito Mondiale della MotoGP che andranno in scena al Misano World Circuit di Misano Adriatico: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (in programma nel weekend dell’8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia- Romagna (in calendario tra il 20 e il 22 del mese). Nello stesso weekend, dal 20 al 22 settembre, avrà luogo a Rimini, Transitalia Expo, la prima fiera outdoor dedicata al mototurismo da cui prenderà il via la 10° edizione di Transitalia Marathon. Si torna infine al Misano World Circuit nel weekend del 15 settembre per l’Italian Bike Festival 2024, Il più grande evento italiano dedicato al mondo della bicicletta, che comprende esposizioni, test ride e workshop. Molti sono gli eventi che porteranno migliaia di visitatori e congressisti in fiera e al Palacongressi. Ecco, ad esempio, alcuni di quelli internazionali i cui partecipanti avranno l’opportunità di scoprire anche la città, combinando lavoro e piacere: il 22° World Congress of Food Science and Technology, l’European Evaluation Society Conference, l’Euromaintenance Society Conference, l’European Evaluation Society Conference. Non mancano certo le occasione per riscoprire arte e cultura: durante tutto l’arco del mese - sullo spettacolare palcoscenico del Teatro Galli e in altri luoghi storici di Rimini – arriva la Sagra Musicale Malatestiana, una delle manifestazioni più antiche e prestigiose del panorama musicale italiano, con concerti di musica classica, opere e performance di artisti internazionali. Sempre nel centro storico di Rimini, fino al 15, protagonista sarà anche Le Città Visibili con SupèrFluo, euna rassegna di arti performative, installazioni e progetti artistici. [post_title] => Rimini: raffica di eventi per un settembre nel segno di sport, cultura e tradizioni [post_date] => 2024-09-09T14:58:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725893918000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo tentativo di contenere i flussi eccessivi di turisti per la Grecia, che vuole introdurre una tassa di 20 euro ai crocieristi in visita alle isole di Santorini e Mykonos durante l'alta stagione estiva. Lo ha anticipato il primo ministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa riguardante le principali politiche economiche per il 2025, in cui ha anche precisato che l'overtourism è comunque una problematica che interessa solo determinate destinazioni. «La Grecia non ha un problema strutturale di sovraffollamento turistico (...) - ha dichiarato il ministro, ripreso dal Financial Times -. Alcune destinazioni hanno un problema significativo durante specifiche settimane o mesi dell'anno, che dobbiamo affrontare. I flussi di crocieristi gravano su Santorini e Mykonos ed è per questo che stiamo procedendo con gli interventi adeguati». Parte delle entrate derivanti dalla nuova tassa sulle crociere saranno restituite alle comunità locali per essere investite in infrastrutture, ha specificato Mitsotakis, ricordando che il governo prevede inoltre di regolamentare il numero di navi da crociera che arrivano contemporaneamente in alcune destinazioni, mentre sulle isole dovranno essere imposte normative per proteggere l'ambiente e affrontare la scarsità d'acqua. Nel 2023, secondo la Banca di Grecia, il paese ellenico ha accolto un numero record di 36,1 milioni di visitatori e nella prima metà del 2024, gli arrivi turistici sono aumentati del 16% a 11,6 milioni, lasciando prevedere per quest'anno un nuovo numero record di arrivi. Il turismo contribuisce per oltre il 25% al prodotto interno lordo greco. [post_title] => Grecia e overtourism, tassa di 20 euro per i crocieristi a Mykonos e Santorini [post_date] => 2024-09-09T14:24:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725891874000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il contributo record di 2,36 miliardi di dollari al Pil nazionale nel 2023, l'industria turistica degli Stati Uniti si conferma la prima al mondo: lo rivelano i dati del recente Economic Impact Trends Report del Wttc. L'apporto all'economia nazionale risulta quasi doppio rispetto a quello del competitor più vicino: al secondo posto si trova infatti la Cina, con un contributo al Pil di 1,3 miliardi di dollari nel 2023, risultato che ne sottolinea l'impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura delle frontiere post-pandemia. Sul terzo gradino del podio si posiziona la Germania, con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al quinto posto, è balzato al quarto, con un contributo di 297 miliardi di dollari. La top five è chiusa dal Regno Unito, con un contributo al Pil di 295,2 miliardi di dollari. La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari. L'India si è piazzata all'ottavo posto, dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e confermando la sua parabola ascendente. Completano i primi dieci posti della classifica Italia e Spagna, rispettivamente con un contributo di 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. Allungando lo sguardo al prossimo decennio, il Wttc stima che la Cina diventerà il principale mercato dei viaggi e del turismo, mentre l'India salirà al quarto posto. «In vista di un 2024 da record, è chiaro che il settore dei viaggi non solo è tornato in carreggiata, ma è anche destinato a una crescita senza precedenti - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Continueremo a dare priorità alla sostenibilità e all'inclusività, assicurando che questa crescita vada a beneficio di tutti e protegga il nostro pianeta per le generazioni future. La resilienza e il potenziale di innovazione del settore continuano a spingerci in avanti». Secondo il rapporto, molte destinazioni chiave beneficeranno di un'impennata della spesa internazionale quest'anno rispetto ai livelli pre-pandemia, con l'Arabia Saudita in crescita del 91,3% rispetto al 2019. In testa alla classifica ci sono la Turchia (+38,2%), il Kenya (+33,3%), la Colombia (+29,1%) e l'Egitto (+22,9%). A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. [post_title] => Wttc: gli Stati Uniti si confermano all'apice del mercato mondiale del turismo [post_date] => 2024-09-09T12:44:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725885851000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un grave lutto ha colpito in queste ore la comunità dei manager del turismo italiano. E’ venuto improvvisamente a mancare Michele Riosa, professionista fra i più stimati e punto di riferimento per tutto il settore dei rappresentanti commerciali del tour operating italiano. Nel suo lungo percorso lavorativo, Michele è stato in prima linea nel settore vendite di grandi marchi del turismo: da Sprintours ad Albatravel, Viaggi del Mappamondo, Global Gsa, The One Tour Operator, Tui, Giver e Jtb, nonché Fruit, to in cui ha lavorato negli ultimi cinque anni. E’ stato inoltre fra gli ideatori e presidente dell'associazione Commerciali turismo Italia (Cti), nata con l’intento di ottenere il riconoscimento della figura professionale del commerciale, i cosiddetti promoter, che operano con l’obiettivo di dare voce e supporto concreto a una categoria ignorata dalla politica quando si tratta di prendere decisioni in materia di turismo e nei rapporti con tour operatori e distribuzione. Incredulità e grande tristezza sono i sentimenti espressi da centinaia di messaggi che in queste ore hanno invaso i profili social dei vari gruppi di associazioni e operatori del settore, che hanno visto la figura di Michele sempre presente, pronto a intervenire per un parere, un consiglio, per dare la sua opinione o anche solo per commentare con ironia momenti ludici e anche grandi mangiate che commerciali del turismo e agenti di viaggio si concedono spesso a corollario delle loro attività. “Michele Riosa, professionista capace e stimato, ha lavorato con noi per cinque anni curando i rapporti commerciali con numerose agenzie del Nord - sottolineano l'amministratore unico e il direttore generale di Fruit Viaggi, Cesare Landi e Cristian Gabriele -. Il suo contributo, la sua dedizione e il suo spirito positivo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. La sua professionalità e il suo impegno sono stati e saranno un prezioso esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi che, come noi, stanno vivendo questa perdita incolmabile. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti”. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. [post_title] => Ci ha lasciati Michele Riosa, punto di riferimento per tutto il settore [post_date] => 2024-09-09T12:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725884263000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474069 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo esempio di integrazione verticale tra compagnie del turismo e media legati all'industria dei viaggi. Dopo la recente acquisizione, da parte del gruppo Msc, del quotidiano Secolo XIX con alcune testate collegate, tra cui il MediTelegraph, l’Avvisatore Marittimo e l’Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti, arriva ora la notizia della Ota Hotelplanner.com, che ha inglobato il travel trade magazine britannico-statunitense TravelMole. L'operazione, si legge in una nota, sarebbe mirata a rafforzare il posizionamento di Hotelplanner.com nell'industria dell'ospitalità, espandendone la portata del business e diversificando l'offerta di contenuti. A beneficiare dell'acquisizione sarebbe tra le altre cose il brand della Ota, Cleverdis, che si occupa dell'organizzazione di fiere di settore. Hotelplanners.com detiene peraltro anche i siti Meetings.com, EventConnect.com e VenueExplorer.com, dedicati al mondo del mice, nonché i marchi Lucid Travel, specializzato in viaggi per team sportivi ed Eventsquid, piattaforma software per la gestione delle registrazioni per eventi corporate e associativi. [post_title] => La Ota Hotelplanner.com acquisisce il travel trade magazine TravelMole [post_date] => 2024-09-09T12:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725883517000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cultura e turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3652,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche se ormai lo sanno tutti, ripetiamolo: l’Italia cresce economicamente grazie al turismo. Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. \r

\r

Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. Ma l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, è diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. L’Eurispes ha tentato di fare il punto della situazione attraverso uno studio coordinato dal direttore dell’Osservatorio sulle politiche fiscali del nostro Istituto.\r

Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno, nel mondo, di 43 milioni in media all’anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva – tra stranieri e italiani – stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l’arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d’affari di oltre sei miliardi e mezzo di euro.\r

\r

Affitti brevi e overtourism\r

Solo su Firenze, gli affitti brevi hanno un giro d’affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Nel 2023 la sola Airbnb ha versato nelle casse comunali della città circa un milione al mese di imposta (14 milioni e 389mila euro) pari a circa il 20% di quanto pagato dai 393 hotel della città. Nel 2022 la piattaforma aveva versato circa 11 milioni di euro su un totale di 43 milioni incassati complessivamente.\r

Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall’overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, troviamo al primo posto Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime quindici posizioni anche Roma (al 13° posto), appena sotto Parigi (12esima). Eppure, il numero di immobili destinati ad affitti turistici, a livello nazionale, è meno del 2% rispetto al patrimonio di immobili vuoti, pari a 9,5 milioni, circa il 27% del parco immobiliare complessivo.\r

\r

La prima Regione per sistemazioni per affitti brevi disponibili è la Toscana, dove ammontano a 108mila, un settimo del totale nazionale","post_title":"Eurispes: il nostro Paese cresce grazie alla spinta del turismo","post_date":"2024-09-10T11:36:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725968168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha accolto il quarto Forum di Impresa cultura Italia, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il titolo di questa edizione è stato \"Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni\".\r

\r

Nel corso dell’evento è stato analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all'incidenza degli investimenti culturali nell'economia locale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quest’anno il tema scelto mette al centro due anime importanti del nostro Paese: la cultura e il turismo. La prima è la componente più giovane, che si è rivelata con la nascita di Impresa Cultura Italia, che con il presidente Carlo Fontana abbiamo fortemente voluto nel 2018. Il turismo invece è una delle componenti più classiche e radicate della nostra identità fin dagli anni ’50. Io sono convinto che cultura e turismo debbano essere tanto autonome quanto costantemente in dialogo, capaci di esprimere un’immagine dell’Italia forte e unitaria. Due medaglie diverse che mostrano la faccia migliore del nostro paese”.\r

\r

Il primo panel della giornata è stato dedicato al tema \"Investire sulla cultura. Impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio\".\r

La stessa faccia\r

A chiudere questa edizione del Forum di Impresa Cultura Italia è stato il presidente Carlo Fontana: “Viene prima il turismo o la cultura? Io sono dell’idea che cultura e turismo siano la stessa faccia di due entità diverse, e nessuna delle due sia superiore all’altra. Proprio qui a Pesaro abbiamo la testimonianza che non c’è un primato tra turismo e cultura. Qui si è deciso di ridare vita al grande lascito musicale di Rossini con l’obiettivo di creare un’identità culturale forte e radicata nel territorio, che ha trasformato Pesaro da sola meta balneare a forte attrattore turistico musicale.\r

\r

«E da qui si è mosso il turismo, rilanciando Pesaro nel mondo e aprendo un dialogo sempre più ricco e proficuo soprattutto con l’estero. Ciò vuol dire che turismo e cultura si muovono su due binari paralleli che possono intrecciarsi, e l’uno fa bene all’altro. Ed è questo il grande elemento di riflessione: il vero protagonista è quindi il territorio, il suo lascito culturale e artistico, materiale e immateriale. E se si agisce in maniera efficace, mettendo in atto azioni parallele al turismo, ci sarà giovamento per entrambi\".","post_title":"Cultura e turismo, questi sono gli strumenti per rilanciare il territorio","post_date":"2024-09-10T11:27:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725967650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto da incorniciare per la Thailandia che lo scorso mese ha totalizzato circa 41.000 visitatori italiani, superando per la prima volta dopo la pandemia i 39.000 arrivi del 2019. Numeri in linea con il trend generale della destinazione, avviata a superare il target di 35 milioni di turisti per l'intero 2024.\r

«Un traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita - ha sottolineato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. La recente ri-attivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani».\r

Ora, il countdown è per il nuovo collegamento da Roma a Bangkok di Ita Airways, che decollerà il prossimo novembre: «Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso».\r

La Thailandia\r

","post_title":"La Thailandia ha accolto 41.000 turisti italiani in agosto: è il nuovo record","post_date":"2024-09-10T10:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725964667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il quarto anno consecutivo il gruppo Gattinoni è official tour operator delle Nitto Atp finals 2024, che si terranno all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Questo evento prestigioso, che celebra la sua 55 a edizione, riunirà i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie maschili della classifica ATP, confermandosi come l’appuntamento più atteso del panorama tennistico mondiale.\r

Le Nitto Atp finals non sono solo un evento sportivo di altissimo livello, ma rappresentano anche una straordinaria opportunità per promuovere Torino e il suo territorio. “L’evento attirerà anche quest’annocentinaia di migliaia di spettatori, portando un significativo impatto economico e turistico alla città, oltre ad essere un’ottima occasione di visibilità,” commenta Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni. \r

“Siamo orgogliosi di contribuire a valorizzare Torino e il suo territorio, offrendo pacchetti che includono visite ai principali musei e monumenti storici, permettendo ai visitatori di immergersi nella ricca cultura della città. Quest’anno i tennisti italiani stanno facendo molto bene e sicuramente l’attenzione sulla manifestazione sarà ancora più alta”.\r

\r

Pacchetti\r

Gattinoni ha creato un pacchetto speciale per i fan del tennis, che include il biglietto per le Nitto Atp finals, assistenza dedicata presso il Desk Gattinoni nella Welcome Area, accesso fast track all’Inalpi Arena e un gadget ufficiale dell’evento da ritirare presso il Gattinoni Hub situato in via Cesare Battisti 1. Questa offerta può essere ulteriormente arricchita con servizi personalizzati come trasferimenti, autonoleggio ed esperienze a Torino e dintorni. \r

La piattaforma di prenotazione sviluppata dal Gruppo Gattinoni - experience.nittoatpfinals.com -permette di acquistare biglietti e servizi aggiuntivi in modo semplice e intuitivo, per offrire la massima flessibilità e personalizzazione.\r

Durante la settimana della manifestazione, l’hub torinese del Gruppo Gattinoni, situato nel cuore della città, vicino a Piazza Castello, sarà il punto di riferimento per gli amanti del tennis e non solo. Ospiterà una serie di iniziative e attività che arricchiranno l’esperienza dei visitatori, offrendo un luogo accogliente dove incontrarsi e vivere l’emozione delle Nitto ATP FINALS e, nello stesso tempo, scoprire il mondo attraverso le proposte di Gattinoni Travel.\r

Con questa sponsorizzazione, il Gruppo Gattinoni rinnova il suo impegno a promuovere eventi di alto livello e a sostenere il territorio italiano. ","post_title":"Il gruppo Gattinoni è official to delle Nitto Atp finals di Torino","post_date":"2024-09-10T09:45:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725961530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Settembre a Rimini, quando la coda dell'estate consente di apprezzare al meglio le sfaccettature di una città sul mare dalla vasta offerta tra sport, cultura e tradizioni. Un mese sempre più gettonato dai turisti, come mostra anche il tasso di occupazione degli alberghi che, se l’anno scorso aveva sfiorato il 70% di occupazione consolidata, per il 2024 viaggia al momento su un 63% di prenotazioni. \r

\r

Ecco allora che la città incentiva ancora di più gli arrivi con un intenso calendario di eventi per catturare l'interesse di ogni tipologia di turista. Si parte con lo sport e con ben due Gran Premi del circuito Mondiale della MotoGP che andranno in scena al Misano World Circuit di Misano Adriatico: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (in programma nel weekend dell’8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia- Romagna (in calendario tra il 20 e il 22 del mese).\r

\r

Nello stesso weekend, dal 20 al 22 settembre, avrà luogo a Rimini, Transitalia Expo, la prima fiera outdoor dedicata al mototurismo da cui prenderà il via la 10° edizione di Transitalia Marathon. Si torna infine al Misano World Circuit nel weekend del 15 settembre per l’Italian Bike Festival 2024, Il più grande evento italiano dedicato al mondo della bicicletta, che comprende esposizioni, test ride e workshop.\r

\r

\r

\r

\r

Molti sono gli eventi che porteranno migliaia di visitatori e congressisti in fiera e al Palacongressi. Ecco, ad esempio, alcuni di quelli internazionali i cui partecipanti avranno l’opportunità di scoprire anche la città, combinando lavoro e piacere: il 22° World Congress of Food Science and Technology, l’European Evaluation Society Conference, l’Euromaintenance Society Conference, l’European Evaluation Society Conference.\r

\r

\r

\r

\r

Non mancano certo le occasione per riscoprire arte e cultura: durante tutto l’arco del mese - sullo spettacolare palcoscenico del Teatro Galli e in altri luoghi storici di Rimini – arriva la Sagra Musicale Malatestiana, una delle manifestazioni più antiche e prestigiose del panorama musicale italiano, con concerti di musica classica, opere e performance di artisti internazionali.\r

\r

\r

\r

\r

Sempre nel centro storico di Rimini, fino al 15, protagonista sarà anche Le Città Visibili con SupèrFluo, euna rassegna di arti performative, installazioni e progetti artistici.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rimini: raffica di eventi per un settembre nel segno di sport, cultura e tradizioni","post_date":"2024-09-09T14:58:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725893918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo tentativo di contenere i flussi eccessivi di turisti per la Grecia, che vuole introdurre una tassa di 20 euro ai crocieristi in visita alle isole di Santorini e Mykonos durante l'alta stagione estiva.\r

\r

Lo ha anticipato il primo ministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa riguardante le principali politiche economiche per il 2025, in cui ha anche precisato che l'overtourism è comunque una problematica che interessa solo determinate destinazioni.\r

\r

«La Grecia non ha un problema strutturale di sovraffollamento turistico (...) - ha dichiarato il ministro, ripreso dal Financial Times -. Alcune destinazioni hanno un problema significativo durante specifiche settimane o mesi dell'anno, che dobbiamo affrontare. I flussi di crocieristi gravano su Santorini e Mykonos ed è per questo che stiamo procedendo con gli interventi adeguati».\r

\r

Parte delle entrate derivanti dalla nuova tassa sulle crociere saranno restituite alle comunità locali per essere investite in infrastrutture, ha specificato Mitsotakis, ricordando che il governo prevede inoltre di regolamentare il numero di navi da crociera che arrivano contemporaneamente in alcune destinazioni, mentre sulle isole dovranno essere imposte normative per proteggere l'ambiente e affrontare la scarsità d'acqua.\r

\r

Nel 2023, secondo la Banca di Grecia, il paese ellenico ha accolto un numero record di 36,1 milioni di visitatori e nella prima metà del 2024, gli arrivi turistici sono aumentati del 16% a 11,6 milioni, lasciando prevedere per quest'anno un nuovo numero record di arrivi.\r

\r

Il turismo contribuisce per oltre il 25% al prodotto interno lordo greco.","post_title":"Grecia e overtourism, tassa di 20 euro per i crocieristi a Mykonos e Santorini","post_date":"2024-09-09T14:24:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725891874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il contributo record di 2,36 miliardi di dollari al Pil nazionale nel 2023, l'industria turistica degli Stati Uniti si conferma la prima al mondo: lo rivelano i dati del recente Economic Impact Trends Report del Wttc.\r

\r

L'apporto all'economia nazionale risulta quasi doppio rispetto a quello del competitor più vicino: al secondo posto si trova infatti la Cina, con un contributo al Pil di 1,3 miliardi di dollari nel 2023, risultato che ne sottolinea l'impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura delle frontiere post-pandemia.\r

\r

Sul terzo gradino del podio si posiziona la Germania, con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al quinto posto, è balzato al quarto, con un contributo di 297 miliardi di dollari.\r

\r

La top five è chiusa dal Regno Unito, con un contributo al Pil di 295,2 miliardi di dollari. La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari.\r

\r

L'India si è piazzata all'ottavo posto, dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e confermando la sua parabola ascendente. Completano i primi dieci posti della classifica Italia e Spagna, rispettivamente con un contributo di 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari.\r

\r

Allungando lo sguardo al prossimo decennio, il Wttc stima che la Cina diventerà il principale mercato dei viaggi e del turismo, mentre l'India salirà al quarto posto.\r

\r

«In vista di un 2024 da record, è chiaro che il settore dei viaggi non solo è tornato in carreggiata, ma è anche destinato a una crescita senza precedenti - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Continueremo a dare priorità alla sostenibilità e all'inclusività, assicurando che questa crescita vada a beneficio di tutti e protegga il nostro pianeta per le generazioni future. La resilienza e il potenziale di innovazione del settore continuano a spingerci in avanti».\r

\r

Secondo il rapporto, molte destinazioni chiave beneficeranno di un'impennata della spesa internazionale quest'anno rispetto ai livelli pre-pandemia, con l'Arabia Saudita in crescita del 91,3% rispetto al 2019. In testa alla classifica ci sono la Turchia (+38,2%), il Kenya (+33,3%), la Colombia (+29,1%) e l'Egitto (+22,9%).\r

\r

A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

","post_title":"Wttc: gli Stati Uniti si confermano all'apice del mercato mondiale del turismo","post_date":"2024-09-09T12:44:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725885851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un grave lutto ha colpito in queste ore la comunità dei manager del turismo italiano. E’ venuto improvvisamente a mancare Michele Riosa, professionista fra i più stimati e punto di riferimento per tutto il settore dei rappresentanti commerciali del tour operating italiano. Nel suo lungo percorso lavorativo, Michele è stato in prima linea nel settore vendite di grandi marchi del turismo: da Sprintours ad Albatravel, Viaggi del Mappamondo, Global Gsa, The One Tour Operator, Tui, Giver e Jtb, nonché Fruit, to in cui ha lavorato negli ultimi cinque anni.\r

\r

E’ stato inoltre fra gli ideatori e presidente dell'associazione Commerciali turismo Italia (Cti), nata con l’intento di ottenere il riconoscimento della figura professionale del commerciale, i cosiddetti promoter, che operano con l’obiettivo di dare voce e supporto concreto a una categoria ignorata dalla politica quando si tratta di prendere decisioni in materia di turismo e nei rapporti con tour operatori e distribuzione.\r

\r

Incredulità e grande tristezza sono i sentimenti espressi da centinaia di messaggi che in queste ore hanno invaso i profili social dei vari gruppi di associazioni e operatori del settore, che hanno visto la figura di Michele sempre presente, pronto a intervenire per un parere, un consiglio, per dare la sua opinione o anche solo per commentare con ironia momenti ludici e anche grandi mangiate che commerciali del turismo e agenti di viaggio si concedono spesso a corollario delle loro attività.\r

\r

“Michele Riosa, professionista capace e stimato, ha lavorato con noi per cinque anni curando i rapporti commerciali con numerose agenzie del Nord - sottolineano l'amministratore unico e il direttore generale di Fruit Viaggi, Cesare Landi e Cristian Gabriele -. Il suo contributo, la sua dedizione e il suo spirito positivo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. La sua professionalità e il suo impegno sono stati e saranno un prezioso esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi che, come noi, stanno vivendo questa perdita incolmabile. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti”.\r

\r

\r

\r

Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile.\r

\r

","post_title":"Ci ha lasciati Michele Riosa, punto di riferimento per tutto il settore","post_date":"2024-09-09T12:17:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725884263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo esempio di integrazione verticale tra compagnie del turismo e media legati all'industria dei viaggi. Dopo la recente acquisizione, da parte del gruppo Msc, del quotidiano Secolo XIX con alcune testate collegate, tra cui il MediTelegraph, l’Avvisatore Marittimo e l’Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti, arriva ora la notizia della Ota Hotelplanner.com, che ha inglobato il travel trade magazine britannico-statunitense TravelMole. \r

\r

L'operazione, si legge in una nota, sarebbe mirata a rafforzare il posizionamento di Hotelplanner.com nell'industria dell'ospitalità, espandendone la portata del business e diversificando l'offerta di contenuti. A beneficiare dell'acquisizione sarebbe tra le altre cose il brand della Ota, Cleverdis, che si occupa dell'organizzazione di fiere di settore. Hotelplanners.com detiene peraltro anche i siti Meetings.com, EventConnect.com e VenueExplorer.com, dedicati al mondo del mice, nonché i marchi Lucid Travel, specializzato in viaggi per team sportivi ed Eventsquid, piattaforma software per la gestione delle registrazioni per eventi corporate e associativi.\r

\r

","post_title":"La Ota Hotelplanner.com acquisisce il travel trade magazine TravelMole","post_date":"2024-09-09T12:05:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725883517000]}]}}