Ritornano le navi da crociera a Venezia e riprendono le proteste

Sono ritornate le navi da crociera a Venezia e sono riprese le proteste. Infatti la Msc Orchestra ha attraccato nella città lagunare ed è stata ricevuta da centinaia di aderenti al movimento “No Grandi Navi” che sono scesi in acqua sulle zattere e hanno issato cartelli con slogan come “Fuori le navi dalla laguna” e “No alla monocultura turistica”, lanciando bordate di fischi nel momento in cui è transitata l’imbarcazione, in anticipo sui tempi previsti.

Insomma siamo allo stesso punto di prima. da una parte le navi da crociera e dall’altro le proteste. Attualmente le navi da crociera non possono evitare il passaggio attraverso il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco e la Bocca di porto del Lido. Il decreto legge del primo aprile, convertito in legge il 17 maggio, che prevede l’estromissione delle Grandi Navi dalla Laguna, concede ancora il passaggio dei giganti del mare per il centro storico finché non vengano approntate la soluzione transitoria, a Porto Marghera con accesso da Malamocco, e infine in mare.

Le polemiche continuano. le soluzioni ritardano.