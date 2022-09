Confcommercio: ottima performance del turismo. Consumi in calo

Un quadro in chiaroscuro quello che ci presenta Confcommercio. Per i consumi si stima «un forte rallentamento nella seconda parte dell’anno»: lo indica la congiuntura mensile presentata dal direttore dell’Ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, che sottolinea «l’ottima performance dei servizi turistici» durante l’estate e in generale nella prima parte dell’anno.

Ad agosto i consumi segnano -1,2% su base annua, con i servizi che tengono (+1%) mentre i beni calano (-2,4%): il 2022, secondo l’elaborazione di Confcommercio, si dovrebbe chiudere con un incremento dei consumi attorno al 4% (nei primi sei mesi i consumi hanno segnato +7,9%).

Quindi se da una parte il turismo ha fatto molto bene, dall’altro i consumi in generale sono rallentati. Probabilmente la causa di questo raffreddamento è da ricercare nell’impennata dei costi energetici che ha colpito l’Italia.