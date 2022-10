Confcommercio: l’inflazione non dà segni di frenata. 9,8% su base annua L’inizio dell’autunno è caratterizzato da molteplici criticità. Il quadro geo-politico non accenna a migliorare e le tensioni sulle materie prime energetiche non si riducono. Sono più concreti, pertanto, i rischi di recessione per molti Paesi, soprattutto quelli più esposti dal punto di vista energetico che potrebbero risentire di eventuali razionamenti conseguenti al calo delle forniture. La tendenza all’incremento dell’inflazione non sembra destinata ad arrestarsi nel breve periodo. «Stimiamo una crescita dei prezzi al consumo a ottobre dell’1,5% su base mensile e del 9,8% su base annua. La variazione, pur attribuibile in larga misura all’energia, è alimentata anche dalla dinamica dei prezzi dell’alimentare e di quei servizi in cui la componente energetica rappresenta una parte significativa dei costi di produzione. La crescita dei prezzi potrebbe non arrestarsi fino alla tarda primavera del prossimo anno». È quanto indicato da Confcommercio nella sua analisi sulla congiuntura economica.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione. Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions. Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021). Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi. Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale. Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata. Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%). La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap). A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili. Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche. La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti. La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi. [post_title] => Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due [post_date] => 2022-10-14T15:11:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760289000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_322753" align="alignleft" width="300"] Il ceo di easyJet Johan Lundgren[/caption] EasyJet dovrebbe annunciare una perdita annuale alla fine di novembre, un periodo estivo record che non ha compensato i brutti mesi precedenti. Ma prevede una continua domanda di viaggi quest'inverno e la prossima estate. Per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022, la low cost prevede una perdita ante imposte compresa tra 170 e 190 milioni di sterline , in netto miglioramento rispetto ai due anni precedenti segnati dalla pandemia di Covid.-19 (-858 milioni nel 2021 e -1,1 miliardi nel 2020). EasyJet registrerà tuttavia un "rimbalzo record" nel quarto trimestre del suo anno finanziario scaglionato (luglio-settembre), con un utile operativo previsto compreso tra 525 e 545 milioni di sterline mentre il traffico passeggeri è quasi raddoppiato rispetto al quarto trimestre 2021 per raggiungere 24.271 milioni di passeggeri con una media load factor del suo Airbus al 92% (circa 69,7 milioni per l'anno fino a fine settembre). La perdita annua è dovuta al basso costo per problemi operativi "incontrati dall'intero settore" prima dell'estate, e per effetti cambio sfavorevoli dovuti all'aumento del dollaro. La carenza di personale, in particolare ma non limitatamente agli aeroporti del Regno Unito, non viene menzionata. Con più cancellazioni di voli e capacità di appena l'88% dei livelli del 2019 dello scorso trimestre, quando easyJet sperava in un 97%. «Il nostro cambio di passo nelle entrate accessorie ha continuato a dare i suoi frutti, poiché easyJet Holidays ha dato un contributo redditizio nel suo primo anno intero di attività. Ciò è stato accompagnato dal fatto che le nostre prestazioni operative erano in anticipo rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le metriche di soddisfazione dei clienti hanno anche superato i livelli pre-pandemia durante il picco dell'estate», afferma il ceo di easyJet Johan Lundgren. [post_title] => EasyJet: previsioni di perdita 2022. Ma molta fiducia per inverno e estate [post_date] => 2022-10-14T15:09:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760196000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’inizio dell’autunno è caratterizzato da molteplici criticità. Il quadro geo-politico non accenna a migliorare e le tensioni sulle materie prime energetiche non si riducono. Sono più concreti, pertanto, i rischi di recessione per molti Paesi, soprattutto quelli più esposti dal punto di vista energetico che potrebbero risentire di eventuali razionamenti conseguenti al calo delle forniture. La tendenza all’incremento dell’inflazione non sembra destinata ad arrestarsi nel breve periodo. «Stimiamo una crescita dei prezzi al consumo a ottobre dell’1,5% su base mensile e del 9,8% su base annua. La variazione, pur attribuibile in larga misura all’energia, è alimentata anche dalla dinamica dei prezzi dell’alimentare e di quei servizi in cui la componente energetica rappresenta una parte significativa dei costi di produzione. La crescita dei prezzi potrebbe non arrestarsi fino alla tarda primavera del prossimo anno». È quanto indicato da Confcommercio nella sua analisi sulla congiuntura economica. [post_title] => Confcommercio: l'inflazione non dà segni di frenata. 9,8% su base annua [post_date] => 2022-10-14T12:24:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665750285000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un cuore che sta nella “m” di Umbria. Presentato il nuovo logotipo durante la seconda giornata del Ttg Travel Experience. Creato dall´agenzia Armando Testa, questo brand system nasce con l´obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e di rappresentarne le diverse anime: turismo, musica, agricoltura, cultura, artigianato, trasporti e attività̀ produttive. «Con il nuovo logo - afferma l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti - vogliamo caratterizzare e rappresentare l'immagine e la promozione futura della regione Umbria. Crediamo che i valori, la storia, le tradizioni ed i costumi della nostra regione abbiano la necessità di trovare un'immagine che li identifichi e li veicoli, esaltandone il loro significato e la loro forza intrinseca. L'idea emersa vuole rappresentare ciò che di più autentico e genuino la nostra regione sa manifestare quale territorio posizionato al centro della nostra penisola». [caption id="attachment_432271" align="alignleft" width="253"] L'assessore regionale al turismo Paola Agabiti[/caption] «Il logotipo si connota come un segno grafico pregno di significato: la tradizione, valorizzata dal colore verde acceso dei prati che abbraccia il colore delle olive mature: il territorio, con le linee morbide ed ondulate delle sue colline; il calore dell'abbraccio caloroso ed accogliente dei suoi abitanti; l'arte, espressa attraverso le citazioni di elementi architettonici dei rosoni di alcune basiliche, ma soprattutto il calore umano della regione: la “m” si trasforma in un cuore, epicentro di emozioni, che rimanda al celebre e storico pay-off “Cuore verde d´Italia”, per ribadire la centralità geografica dell´Umbria, rendendola definizione unica e riconosciuta su tutto il territorio italiano». [post_title] => Il nuovo logo dell'Umbria che trasforma la “m” in un cuore [post_date] => 2022-10-14T12:15:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665749735000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione 2022 di CDSHotels ha registrato un incremento delle prenotazioni del 35% rispetto sia al 2021 che al 2019. La Puglia e la Sicilia sono state nuovamente premiate dal mercato estero infatti, rispetto al 2019 - anno in cui CDSHotels aveva raggiunto il picco di presenze provenienti dall’estero - si è registrato un aumento di fatturato del 30 %, con una concentrazione nella prima parte della stagione. “Mentre un’altra stagione si appresta a chiudersi, è il momento di guardarsi indietro e fare un primo bilancio su questa prima parte del 2022, che, se sotto molti aspetti - rincaro dei prezzi delle materie prime e delle forniture, incertezza generale dovuta alla situazione geopolitica internazionale e a due anni di pandemia - è stata piuttosto difficile e preannuncia un futuro ancora più arduo, sotto molti altri aspetti è stata decisamente positiva. Ciò ci permette di supporre che il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti.”. Dichiara Ada Miraglia, Direttore Commerciale di CDSHotels. Dopo due anni di pandemia che hanno modificato le abitudini dei consumatori portando ad un incremento delle prenotazioni last minute, CDSHotels rileva nel 2022 un’inversione di tendenza con un ritorno dell’early booking con un picco di conferme giunte entro il 31 marzo. Segno che si è ricominciato a progettare e programmare le vacanze e che i clienti hanno ben chiaro che tipo di vacanza scegliere e a chi affidare il proprio tempo libero. Anche il settore MICE si è rimesso in moto e le presenze di gruppi sono aumentate rispetto al 2019 portando a un incremento di fatturato del 63%. Le proiezioni per l’autunno sono altrettanto positive. Alla data del 21 settembre, infatti si registra un aumento di fatturato, rispetto alla stessa data del 2021, di circa il 35%, che va a confermare i trend registrati finora. “Tutti questi numeri ci fanno ben sperare – prosegue Ada Miraglia – per un futuro in crescita. Ma, purtroppo, bisogna essere onesti e non possiamo vedere il bicchiere del tutto pieno: insieme alla crescita dei risultati abbiamo, infatti, registrato anche una crescita esponenziale dei costi. Le nostre politiche aziendali sono, da sempre, orientate alla riduzione degli sprechi, anche in un’ottica di risparmio ecologico e facciamo molti sforzi per sensibilizzare i nostri ospiti verso queste necessità; gli ospiti dal canto loro si dimostrano sempre molto sensibili, ma ciò non basta, ed è necessario che qualcosa si muova a livello europeo affinché il caro-prezzi venga in qualche modo contenuto e vengano impedite eventuali speculazioni in tale direzione”.” [post_title] => CDSHotels: il ritorno dell’early booking, in aumento il Mice [post_date] => 2022-10-13T09:30:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653411000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo. Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.” “Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”. Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa. [post_title] => BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice [post_date] => 2022-10-13T09:25:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653144000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera. Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria. Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti. Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt. «Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso». Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo. L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali. La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo. Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa. [post_title] => Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana [post_date] => 2022-10-13T09:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665652392000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432072" align="aligncenter" width="1151"] Laghi Nabi[/caption] Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente. Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito. Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0. La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante. Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento. Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso. E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali. [post_title] => La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly [post_date] => 2022-10-13T08:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665648005000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432131 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva a quota 1,6 miliardi di euro la previsione di fatturato per il 2022 del gruppo Alpitour. Un livello non troppo lontano dai quasi 2 miliardi raggiunti nell'era pre-Covid. "E pensare che per i primi mesi dell'anno abbiamo lavorato senza Cuba, Messico e altre destinazioni importanti - racconta l'a.d. e presidente Gabriele Burgio -. Poi a marzo hanno aperto le frontiere ma naturalmente ci è voluto del tempo per rimettere in moto la macchina. Diciamo che da giugno la situazione si è quasi normalizzata". Con un inverno normale e un'estate sui livelli di quest'anno, è quindi il ragionamento di Burgio, " nel 2023 pensiamo di superare la soglia dei 2 miliardi". Ma ancora più importante è il dato sulle marginalità che stanno crescendo e "sono migliori rispetto al passato, grazie ai nostri investimenti in tecnologia e alla riorganizzazione attuata in questo biennio (la cosiddetta Trevolution, ndr)". Certo, le incognite continuano a pesare. A cominciare dalle tensioni geopolitiche in corso, con la conseguente impennata dei costi energetici e la crescita dell'inflazione. Quest'ultimo tuttavia potrebbe in realtà tradursi in un fattore positivo per le aziende che sono ricorse all'indebitamento: "Che l'inflazione dovesse tornare a crescere - sottolinea sempre Burgio - era nell'aria già da tempo. Ancora prima del Covid nei mercati girava troppa euforia. Inevitabile prima o poi che la pressione sui prezzi si facesse sentire. Ad aprile 2020 abbiamo quindi portato a termine un'importante operazione di finanziamento a tassi fissi, che ora si sta rivelando preziosissima. Diverso naturalmente è il discorso per quelle aziende che si sono esposte a tassi variabili senza coperture". [post_title] => Burgio, Alpitour: marginalità in crescita e l'inflazione fa bene al nostro debito [post_date] => 2022-10-12T14:25:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665584732000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "confcommercio linflazione non segni frenata 98 base annua" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":774,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione.\r

\r

Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions.\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021).\r

\r

Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi.\r

\r

Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale.\r

\r

Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata.\r

\r

Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%).\r

\r

La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap).\r

\r

A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili.\r

\r

Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche.\r

\r

La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti.\r

\r

La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi.\r

\r

","post_title":"Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due","post_date":"2022-10-14T15:11:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665760289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_322753\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di easyJet Johan Lundgren[/caption]\r

\r

EasyJet dovrebbe annunciare una perdita annuale alla fine di novembre, un periodo estivo record che non ha compensato i brutti mesi precedenti. Ma prevede una continua domanda di viaggi quest'inverno e la prossima estate.\r

\r

Per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022, la low cost prevede una perdita ante imposte compresa tra 170 e 190 milioni di sterline , in netto miglioramento rispetto ai due anni precedenti segnati dalla pandemia di Covid.-19 (-858 milioni nel 2021 e -1,1 miliardi nel 2020). EasyJet registrerà tuttavia un \"rimbalzo record\" nel quarto trimestre del suo anno finanziario scaglionato (luglio-settembre), con un utile operativo previsto compreso tra 525 e 545 milioni di sterline mentre il traffico passeggeri è quasi raddoppiato rispetto al quarto trimestre 2021 per raggiungere 24.271 milioni di passeggeri con una media load factor del suo Airbus al 92% (circa 69,7 milioni per l'anno fino a fine settembre).\r

\r

La perdita annua è dovuta al basso costo per problemi operativi \"incontrati dall'intero settore\" prima dell'estate, e per effetti cambio sfavorevoli dovuti all'aumento del dollaro. La carenza di personale, in particolare ma non limitatamente agli aeroporti del Regno Unito, non viene menzionata. Con più cancellazioni di voli e capacità di appena l'88% dei livelli del 2019 dello scorso trimestre, quando easyJet sperava in un 97%.\r

\r

«Il nostro cambio di passo nelle entrate accessorie ha continuato a dare i suoi frutti, poiché easyJet Holidays ha dato un contributo redditizio nel suo primo anno intero di attività. Ciò è stato accompagnato dal fatto che le nostre prestazioni operative erano in anticipo rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le metriche di soddisfazione dei clienti hanno anche superato i livelli pre-pandemia durante il picco dell'estate», afferma il ceo di easyJet Johan Lundgren.","post_title":"EasyJet: previsioni di perdita 2022. Ma molta fiducia per inverno e estate","post_date":"2022-10-14T15:09:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665760196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inizio dell’autunno è caratterizzato da molteplici criticità. Il quadro geo-politico non accenna a migliorare e le tensioni sulle materie prime energetiche non si riducono. Sono più concreti, pertanto, i rischi di recessione per molti Paesi, soprattutto quelli più esposti dal punto di vista energetico che potrebbero risentire di eventuali razionamenti conseguenti al calo delle forniture. La tendenza all’incremento dell’inflazione non sembra destinata ad arrestarsi nel breve periodo.\r

\r

«Stimiamo una crescita dei prezzi al consumo a ottobre dell’1,5% su base mensile e del 9,8% su base annua. La variazione, pur attribuibile in larga misura all’energia, è alimentata anche dalla dinamica dei prezzi dell’alimentare e di quei servizi in cui la componente energetica rappresenta una parte significativa dei costi di produzione. La crescita dei prezzi potrebbe non arrestarsi fino alla tarda primavera del prossimo anno». È quanto indicato da Confcommercio nella sua analisi sulla congiuntura economica.","post_title":"Confcommercio: l'inflazione non dà segni di frenata. 9,8% su base annua","post_date":"2022-10-14T12:24:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665750285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un cuore che sta nella “m” di Umbria. Presentato il nuovo logotipo durante la seconda giornata del Ttg Travel Experience. Creato dall´agenzia Armando Testa, questo brand system nasce con l´obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e di rappresentarne le diverse anime: turismo, musica, agricoltura, cultura, artigianato, trasporti e attività̀ produttive.\r

\r

«Con il nuovo logo - afferma l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti - vogliamo caratterizzare e rappresentare l'immagine e la promozione futura della regione Umbria. Crediamo che i valori, la storia, le tradizioni ed i costumi della nostra regione abbiano la necessità di trovare un'immagine che li identifichi e li veicoli, esaltandone il loro significato e la loro forza intrinseca. L'idea emersa vuole rappresentare ciò che di più autentico e genuino la nostra regione sa manifestare quale territorio posizionato al centro della nostra penisola».\r

\r

[caption id=\"attachment_432271\" align=\"alignleft\" width=\"253\"] L'assessore regionale al turismo Paola Agabiti[/caption]\r

\r

«Il logotipo si connota come un segno grafico pregno di significato: la tradizione, valorizzata dal colore verde acceso dei prati che abbraccia il colore delle olive mature: il territorio, con le linee morbide ed ondulate delle sue colline; il calore dell'abbraccio caloroso ed accogliente dei suoi abitanti; l'arte, espressa attraverso le citazioni di elementi architettonici dei rosoni di alcune basiliche, ma soprattutto il calore umano della regione: la “m” si trasforma in un cuore, epicentro di emozioni, che rimanda al celebre e storico pay-off “Cuore verde d´Italia”, per ribadire la centralità geografica dell´Umbria, rendendola definizione unica e riconosciuta su tutto il territorio italiano».","post_title":"Il nuovo logo dell'Umbria che trasforma la “m” in un cuore","post_date":"2022-10-14T12:15:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665749735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione 2022 di CDSHotels ha registrato un incremento delle prenotazioni del 35% rispetto sia al 2021 che al 2019. La Puglia e la Sicilia sono state nuovamente premiate dal mercato estero infatti, rispetto al 2019 - anno in cui CDSHotels aveva raggiunto il picco di presenze provenienti dall’estero - si è registrato un aumento di fatturato del 30 %, con una concentrazione nella prima parte della stagione.\r

\r

“Mentre un’altra stagione si appresta a chiudersi, è il momento di guardarsi indietro e fare un primo bilancio su questa prima parte del 2022, che, se sotto molti aspetti - rincaro dei prezzi delle materie prime e delle forniture, incertezza generale dovuta alla situazione geopolitica internazionale e a due anni di pandemia - è stata piuttosto difficile e preannuncia un futuro ancora più arduo, sotto molti altri aspetti è stata decisamente positiva. Ciò ci permette di supporre che il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti.”. Dichiara Ada Miraglia, Direttore Commerciale di CDSHotels.\r

\r

Dopo due anni di pandemia che hanno modificato le abitudini dei consumatori portando ad un incremento delle prenotazioni last minute, CDSHotels rileva nel 2022 un’inversione di tendenza con un ritorno dell’early booking con un picco di conferme giunte entro il 31 marzo. Segno che si è ricominciato a progettare e programmare le vacanze e che i clienti hanno ben chiaro che tipo di vacanza scegliere e a chi affidare il proprio tempo libero.\r

\r

Anche il settore MICE si è rimesso in moto e le presenze di gruppi sono aumentate rispetto al 2019 portando a un incremento di fatturato del 63%.\r

\r

Le proiezioni per l’autunno sono altrettanto positive. Alla data del 21 settembre, infatti si registra un aumento di fatturato, rispetto alla stessa data del 2021, di circa il 35%, che va a confermare i trend registrati finora.\r

\r

“Tutti questi numeri ci fanno ben sperare – prosegue Ada Miraglia – per un futuro in crescita. Ma, purtroppo, bisogna essere onesti e non possiamo vedere il bicchiere del tutto pieno: insieme alla crescita dei risultati abbiamo, infatti, registrato anche una crescita esponenziale dei costi. Le nostre politiche aziendali sono, da sempre, orientate alla riduzione degli sprechi, anche in un’ottica di risparmio ecologico e facciamo molti sforzi per sensibilizzare i nostri ospiti verso queste necessità; gli ospiti dal canto loro si dimostrano sempre molto sensibili, ma ciò non basta, ed è necessario che qualcosa si muova a livello europeo affinché il caro-prezzi venga in qualche modo contenuto e vengano impedite eventuali speculazioni in tale direzione”.”","post_title":"CDSHotels: il ritorno dell’early booking, in aumento il Mice","post_date":"2022-10-13T09:30:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665653411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo.\r

\r

Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.”\r

\r

“Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”.\r

\r

Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice","post_date":"2022-10-13T09:25:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665653144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera.\r

\r

Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria.\r

\r

Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti.\r

\r

Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt.\r

\r

«Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso».\r

\r

Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo.\r

\r

L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali.\r

\r

La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo.\r

\r

Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa.\r

\r

","post_title":"Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana","post_date":"2022-10-13T09:13:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665652392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva a quota 1,6 miliardi di euro la previsione di fatturato per il 2022 del gruppo Alpitour. Un livello non troppo lontano dai quasi 2 miliardi raggiunti nell'era pre-Covid.\r

\r

\"E pensare che per i primi mesi dell'anno abbiamo lavorato senza Cuba, Messico e altre destinazioni importanti - racconta l'a.d. e presidente Gabriele Burgio -. Poi a marzo hanno aperto le frontiere ma naturalmente ci è voluto del tempo per rimettere in moto la macchina. Diciamo che da giugno la situazione si è quasi normalizzata\".\r

\r

Con un inverno normale e un'estate sui livelli di quest'anno, è quindi il ragionamento di Burgio, \" nel 2023 pensiamo di superare la soglia dei 2 miliardi\". Ma ancora più importante è il dato sulle marginalità che stanno crescendo e \"sono migliori rispetto al passato, grazie ai nostri investimenti in tecnologia e alla riorganizzazione attuata in questo biennio (la cosiddetta Trevolution, ndr)\".\r

\r

Certo, le incognite continuano a pesare. A cominciare dalle tensioni geopolitiche in corso, con la conseguente impennata dei costi energetici e la crescita dell'inflazione. Quest'ultimo tuttavia potrebbe in realtà tradursi in un fattore positivo per le aziende che sono ricorse all'indebitamento: \"Che l'inflazione dovesse tornare a crescere - sottolinea sempre Burgio - era nell'aria già da tempo. Ancora prima del Covid nei mercati girava troppa euforia. Inevitabile prima o poi che la pressione sui prezzi si facesse sentire. Ad aprile 2020 abbiamo quindi portato a termine un'importante operazione di finanziamento a tassi fissi, che ora si sta rivelando preziosissima. Diverso naturalmente è il discorso per quelle aziende che si sono esposte a tassi variabili senza coperture\".","post_title":"Burgio, Alpitour: marginalità in crescita e l'inflazione fa bene al nostro debito","post_date":"2022-10-12T14:25:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665584732000]}]}}