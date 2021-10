CNA Roma al TTG con “Roma è: nuove esperienze di viaggio a Roma e dintorni”

Le opportunità del turismo delle esperienze e di una efficace costruzione delle proposte turistiche sul territorio saranno al centro di un evento organizzato da CNA Roma, con CNA Turismo, dal titolo “ROMA È. Nuove esperienze di viaggio a Roma e dintorni”.

L’appuntamento è a Rimini, presso il TTG Travel Experience, nella giornata del 15 ottobre, dalle ore 10.15 (Sala Diotallevi). Tra i relatori, Valentina Corrado, assessore al turismo della Regione Lazio, Marco Misischia, presidente CNA Turismo e Commercio, Stefano Di Niola, segretario CNA Roma, Livio Terilli, presidente CNA Zona Nord Est, Mariateresa Albanesi, zona Castelli e Pontino.

Protagoniste dell’evento, le esperienze come chiave di rilancio del turismo, secondo la visione condivisa da CNA Roma e CNA Turismo e Commercio, che racconteranno le opportunità, le dinamiche e i margini di sviluppo legati al prodotto esperienziale. In chiusura, gli operatori di CNA Turismo presenteranno ai buyer nazionali e internazionali diversi percorsi di scoperta del territorio di Roma e dei suoi dintorni.

Per Roma

Carrani Tour – Italian Renaissance

MDS Experience – Passeggiate nei Rioni di Roma

2 – Area Roma Nord Est

• Associazione Aefula – Paolo Proietti “I Giganti dell’acqua”

• Associazione Tivoli host – Pietro Conversi “Il Travertino Romano”

• Associazione TO Tiburtini – Renato Chioccia “Aperitivo al tramonto” e “Alla scoperta delle peschiere”

3 – Area Castelli Romani

• Denise Viaggi di Donatella Belfiore – “The big wild outdoor experience”

La nuova campagna di promozione di CNA Roma e il video “Roma è”

Buon esempio di promozione del territorio e interconnessione tra i vari prodotti turistici è la campagna lanciata da CNA Roma in occasione di TTG Travel Experience. Al centro dell’iniziativa di promozione, il video “Roma è”, prodotto da CNA Roma in collaborazione con Invidio Srl (per la produzione) e Integrare Srl (per il coordinamento del progetto). Il video sarà veicolato sulle piattaforme digitali ufficiali di CNA Roma, in due lingue (ITA, ENG).

Obiettivo dell’iniziativa è raccontare Roma con un linguaggio empatico e avvolgente, una destinazione tutta da vivere e non solo da ammirare.