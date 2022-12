C-Way entra nella Fondazione Lem, il know-how al servizio di turismo e cultura Un altro tassello si aggiunge al mosaico dei soggetti che hanno deciso di sostenere l’azione portata avanti dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in ambito turistico. Si tratta di C-Way, t.o. italiano di riferimento per il meglio dei parchi e dei siti culturali in Italia. LEM promuove e qualifica in modo univoco la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati. «La promozione del patrimonio culturale, il lavoro in rete con gli operatori del settore, l’organizzazione di itinerari e la proposta di turismo esperienziale sono alla base del nostro operato – racconta Beppe Costa, Presidente di C-Way -. Livorno è una città con buone potenzialità e che può crescere molto. Con l’adesione alla Fondazione LEM, ci impegniamo a mettere a servizio il know-how che abbiamo acquisito negli anni nella gestione e promozione di alcune delle più grandi realtà del mondo culturale e turistico del nostro paese e a inserire Livorno nei principali circuiti nazionali e internazionali con cui collaboriamo. Con questo importante passo rafforziamo la presenza del nostro gruppo sul territorio che ci vede attivi attraverso la casa editrice livornese Sillabe, impegnata nella divulgazione e la valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, e la gestione dell’Acquario di Livorno».

Un altro tassello si aggiunge al mosaico dei soggetti che hanno deciso di sostenere l'azione portata avanti dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in ambito turistico. Si tratta di C-Way, t.o. italiano di riferimento per il meglio dei parchi e dei siti culturali in Italia. LEM promuove e qualifica in modo univoco la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell'offerta territoriale. La Fondazione procede anche all'organizzazione a fini turistici di grandi eventi per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all'inclusione di soci privati. «La promozione del patrimonio culturale, il lavoro in rete con gli operatori del settore, l'organizzazione di itinerari e la proposta di turismo esperienziale sono alla base del nostro operato – racconta Beppe Costa, Presidente di C-Way -. Livorno è una città con buone potenzialità e che può crescere molto. Con l'adesione alla Fondazione LEM, ci impegniamo a mettere a servizio il know-how che abbiamo acquisito negli anni nella gestione e promozione di alcune delle più grandi realtà del mondo culturale e turistico del nostro paese e a inserire Livorno nei principali circuiti nazionali e internazionali con cui collaboriamo. Con questo importante passo rafforziamo la presenza del nostro gruppo sul territorio che ci vede attivi attraverso la casa editrice livornese Sillabe, impegnata nella divulgazione e la valorizzazione dell'arte in tutte le sue forme, e la gestione dell'Acquario di Livorno». 