Astoi sugli incendi a Rodi: «Al lavoro con l’Unità di crisi della Farnesina» Mentre sembra non placarsi l’emergenza incendi sull’isola di Rodi, Astoi interviene con una nota ufficiale spiegando che «i tour operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell’operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione Civile locale». «Gli assistenti degli operatori stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle autorità locali. «Astoi – conclude la nota – è in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per l’opportuna triangolazione tra l’Ambasciata italiana ad Atene e gli operatori, al fine di riuscire ad assistere al meglio i clienti e rendere più celere lo scambio di informazioni. Inoltre, alcuni operatori stanno inviando aeromobili speciali che, verosimilmente, arriveranno a Rodi nella notte per far rientrare i propri clienti in Italia». Condividi

