Aidit: nuova comunicazione con il restyling del sito e ufficio stampa

Aidit rafforza l’area comunicazione con il restyling del sito e il supporto di un ufficio stampa esterno. In un momento di così grandi difficoltà per tutto il settore del turismo organizzato, Aidit ha deciso di investire sull’area comunicazione per consolidare e migliorare il supporto alle Agenzie associate e fornire informazioni corrette utili a tutto il comparto.

Il nuovo portale www.aidit.it presenta una grafica più contemporanea e leggibile per restare continuamente aggiornati sulle ultime notizie relative all’intera filiera dell’industria del turismo. Il sito è stato sviluppato con il contributo di soggetti sia interni che esterni, è già fruibile, ma nel corso del tempo i contenuti saranno ulteriormente arricchiti.

Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di implementazione dell’area comunicazione. Aidit infatti ha deciso di estendere le attività di ufficio stampa a consulenti esterni esperti del settore, per migliorare la trasparenza e la valorizzazione degli aspetti dell’associazione e per mostrare l’impegno per tutta la filiera dell’industria del turismo.

“Annuncio con piacere il lancio del nuovo sito internet, rinnovato nel design e con una nuova struttura e ottimizzazione dei contenuti per offrire a tutti gli associati un utile strumento di informazione, in cui condivideremo tutte le nuove iniziative, i servizi, gli eventi, gli articoli. Inoltre Aidit ha deciso di dotarsi di un proprio ufficio stampa affidandosi all’agenzia Asitnews diretta dal giornalista Antonio Del Piano, al fine di rendere sempre più rapida la comunicazione delle proprie iniziative attraverso i media nazionali.

Il nuovo ufficio stampa curerà anche la comunicazione di Aidit attraverso i canali social. La presenza dell’Associazione sarà sempre più forte in particolare sul canale YouTube» commenta Claudio Cassarà, vice presidente di Aidit Federturismo Confindustria.

“L’implementazione degli strumenti di comunicazione segue di pari passo la crescita e l’allargamento di Aidit sul territorio e soddisfa la necessità di dotarsi degli strumenti necessari per raggiungere ed informare rapidamente gli associati e tutte le imprese del mondo del turismo” commenta Cesare Foà, responsabile contents di Aidit Federturismo Confindustria.