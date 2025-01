Accoglienza e turismo in genere propongono le paghe più basse Turismo e stipendi. Allora c’è da considerare gli stipendi. E quindi raffrontare quelli delle altre categorie con quelli del sistema turistico. Allora, uno studio Istat che lavora sulle differenze di genere negli stipendi, con naturale maggiore retribuzione per gli uomini e minore per le donne ( cosa che riflette un Paese arretrato, leggermente misogino, e oppressivo), ci mette di fronte un quadro abbastanza spiacevole per il turismo, l’accoglienza ecc. In Italia per i dipendenti di unità economiche con almeno 10 lavoratori la retribuzione è stata di 37.302 euro, corrispondente a circa 2.200 euro netti al mese. Turismo Nel turismo, nelle attività di alloggio, le retribuzioni sono queste: 25.283 euro per le donne, 26.808 euro per gli uomini, con differenza ancora più marcate tra i contratti a tempo indeterminato (1.721 euro). Gli addetti con contratto a termine all’anno guadagnano 2.580 euro e 2.887 euro in meno, rispettivamente per le lavoratrici e i lavoratori. La media complessiva di 26.041 euro lordi annui pro capite rappresenta però il dato più basso tra tutti i comparti presi in esame. Nelle adv e nel noleggio non va molto meglio: in questi settori la retribuzione media annuale è di 27.266 euro (2.272 euro), con differenze ancora maggiori tra uomini e donne. Quindi se un settore vuole diventare sul serio una forza trainante per il Paese deve adeguare gli stipendi delle donne a quelli degli uomini, innanzitutto e poi alzare la retribuzione. Altrimenti non avremo mai una voce con cui far sentire le nostre ragioni. Giuseppe Aloe Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478700" align="alignleft" width="200"] Nevio D'Arpa[/caption] "È arrivato il momento di ufficializzare la partnership tra le nostre realtà". Esordisce così Nevio D'Arpa, fondatore e ceo di Btm Italia, riferendosi alle ottime relazioni con Travel Hashtag, organizzazione che crea e sviluppa format di comunicazione ed eventi per l'industria del turismo, tra cui "Travel #", appuntamento internazionale itinerante di business networking che promuove l'Italia più autentica nel mondo. Ad un mese esatto dall'edizione annuale di Btm Italia in programma dal 26 al 28 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante, sono maturi i tempi per l'annuncio di una partnership tra uno degli eventi più importanti a livello nazionale che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico ed uno dei brand internazionali più originali nell'ambito del marketing, della comunicazione e degli eventi per l'industria del turismo. Una partnership che vedrà fin da subito il coinvolgimento di Travel Hashtag durante l'imminente edizione di Btm Italia di fine febbraio: Nicola Romanelli modererà infatti un talk il 27 febbraio pomeriggio a tema luxury hospitality e mercati internazionali per poi coordinare, il giorno successivo, una nuova edizione di #masterclass, format spin-off di Travel Hashtag. Una relazione tra le parti che ha già visto negli ultimi anni diversi momenti di proficua collaborazione e reciproco supporto. "Da oggi intendiamo dare forma a questa nostra relazione di business per permettere ai rispettivi partner di poter allargare il perimetro delle opportunità di visibilità e promozione in Italia e all'estero - spiega Nicola Romanelli, fondatore e Presidente di Travel Hashtag - Inoltre, anche i progetti spin-off, nostri e di Btm Italia, potranno beneficiare di sinergie tattiche a livello qualitativo, operativo e di comunicazione, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta di iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione di territori, eccellenze e talenti del nostro mezzogiorno ad un'audience sempre più ampia". Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo. L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline. Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: "Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire". Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità. Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato. Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a "Britain & Ireland Marketplace" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche. [gallery ids="483136,483137,483138"] [post_title] => Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain [post_date] => 2025-01-24T10:03:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737713016000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483109" align="alignright" width="300"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption] Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana. “La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore. Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”. Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira. Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce. Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia "la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”. Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive. “Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir. Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate. [caption id="attachment_483110" align="aligncenter" width="300"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption] [post_title] => Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green [post_date] => 2025-01-24T08:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709054000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo della linea inClub del brand inViaggi di casa Fruit. Le ultime novità riguardano in particolare il Capo Peloro in Sicilia, il Messapia Hotel & Resort in Puglia, e il Falkensteiner Funimation Garden in Calabria. Situato in una location privilegiata tra mare e natura, l'inClub Capo Peloro offre un mix tra relax, cultura e avventura. Gli ospiti potranno immergersi nell'essenza della Sicilia, tra escursioni , tradizioni locali e gastronomia, sempre con il supporto del local expert inViaggi, pronto a suggerire esperienze autentiche e indimenticabili. Nel cuore del Salento, l'inClub Messapia Hotel & Resort è immerso in una cornice naturale e offre comfort, relax e scoperta del territorio, con un’ospitalità moderna e su misura. Rivolto a coppie, famiglie e gruppi di amici, il resort unisce il fascino del Salento con servizi dedicati e un’atmosfera calda e accogliente. Anche qui, il local expert inViaggi sarà sempre a disposizione degli ospiti. L'inClub Falkensteiner Funimation Garden, infine, è una struttura vivace e moderna, pensata per chi cerca una vacanza dinamica e ricca di divertimento. Situato nella baia di Sant’Eufemia, da cui si possono ammirare i tramonti, offre un buon equilibrio tra intrattenimento, relax e sport, con una grande varietà di attività per tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura, la piscina da 5 mila mq, cuore pulsante del resort, per momenti di puro relax e divertimento. Con un’ampia offerta di sport, programmi di animazione e spazi dedicati al benessere, il resort si rivolge a famiglie, coppie e gruppi di amici. “Con l’apertura di questi tre nuovi club, ci confermiamo una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia - sottolinea il direttore generale di inViaggi, Alberto Giorgio -. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate 2025". [post_title] => Tre nuovi club per il brand InViaggi di casa Fruit, in Sicilia, Puglia e Calabria [post_date] => 2025-01-23T15:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737644762000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta». A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero». Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande». Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile». Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati». [gallery ids="476997,477000,476999"] [post_title] => Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale [post_date] => 2025-01-23T13:08:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737637688000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione. Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi». Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione». «Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi». [post_title] => Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi [post_date] => 2025-01-23T12:57:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737637048000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, partecipa alla 45ª edizione Fitur presso il centro fieristico di Ifema a Madrid (in corso fino al 26 gennaio). L’evento rappresenta il punto d'incontro per la generazione di affari e la dinamizzazione globale dell'industria turistica mondiale, manifestazione primaria per i mercati inbound e outbound in America Latina. Lo stand Enit viene inaugurato dall’ad, Ivana Jelinic, e dall’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino. «Fitur rappresenta una manifestazione di primo piano a livello internazionale e per questo partecipiamo con piacere, mettendo in mostra le numerose offerte che l’Italia propone. Un evento strategico, che ci consente di far conoscere i nostri territori e le nostre peculiarità» commenta Ivana Jelinic. Il turismo spagnolo apprezza la destinazione Italia: nei primi 9 mesi del 2024 gli spagnoli che hanno visitato il nostro Paese risultano in aumento del +15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, crescono anche il numero delle notti trascorse e la spesa sostenuta, rispettivamente del +6,9% e del +33,3%. La Spagna rappresenta il sesto mercato in entrata per l’Italia, con una durata media del soggiorno in Italia di 5 notti per i turisti spagnoli. Saranno riuniti 156 Paesi, oltre 9.500 aziende e 153.000 professionisti: Enit metterà in mostra le eccellenze italiane, ospitando 9 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, oltre al Comune di Napoli, la Repubblica di San Marino, la compagnia di bandiera Ita Airways e altre 14 imprese private. [post_title] => Enit in Fitur. Jelinic: «Un evento strategico per la nostra offerta» [post_date] => 2025-01-23T10:53:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737629626000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un territorio di 32.000 chilometri quadrati, con ben 600 chilometri di costa e la catena dei Pirenei ad est che la separa dalla Francia: questa è la destinazione spagnola della Catalogna. Una regione con un tasso di popolazione in crescita costante, che attualmente supera i 7 milioni e mezzo di abitanti. «Fino a novembre 2024 la Catalogna ha accolto quasi 19 milioni di turisti stranieri, e questo numero non include né gli spagnoli né i catalani che viaggiano all’interno della regione - ha dichiarato Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del turismo della Catalogna in Italia - Tra questi visitatori, gli italiani sono stati 1,44 milioni, un dato che supera il totale di tutto il 2023, che si era assestato su 1,2 milioni». L’Italia rappresenta quasi l’8% dei turisti internazionali che visitano la Catalogna, posizionandosi al quinto posto tra i principali mercati. Al primo posto, c’è la Francia, il vicino di confine. Un dato interessante è rappresentato dalla spesa media giornaliera dei turisti italiani, che è in costante aumento e nel 2024 ha raggiunto quasi i 170 euro (+30 €/die rispetto al 2023). «Questo è il tipo di turismo a cui puntiamo: turisti che non solo visitano, ma vivono appieno la destinazione, investendo in esperienze, attività e piaceri locali» ha commentato la direttrice. Forte degli ottimi risultati registrati nel 2024, la Catalogna guarda ora al nuovo anno con una novità importante in portafoglio, ovvero la recente nomina come Regione Mondiale della Gastronomia 2025. Un riconoscimento che porterà con sé numerosi eventi durante tutto l’anno, con l’obiettivo principale di promuovere anche fuori dai confini le eccellenze enogastronomiche del territorio. La regione infatti vanta 9 strade del vino, oltre 300 cantine visitabili, 53 ristoranti stellati Michelin e numerosi locali certificati Slow Food. È una destinazione che offre molto, soprattutto per chi ama scoprire un luogo attraverso il gusto. E il 2025 sarà un anno non solo all’insegna della gastronomia, ma anche dell’arte, con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Fondazione Mirò e il millenario di Montserrat. Costa Brava e Pirenei di Girona Girona, cuore pulsante a metà strada tra la Costa Brava e i Pirenei, è una città vivace, affascinante e ricca di storia. Famosa soprattutto per il quartiere ebraico, uno dei meglio conservati d’Europa, la città è diventata oggi una meta di riferimento per il cicloturismo e per il calcio. [caption id="attachment_483020" align="alignright" width="231"] Norbert Bes, Direttore dell'Ente del turismo della Costa Brava Pirenei Girona[/caption] "Il mio invito è quello di scoprire questa meravigliosa destinazione attraverso le sue attrazioni principali. Oltre alla città di Girona, anche l’arte, con Salvador Dalí, è uno dei nostri più grandi orgogli. E poi affascinanti villaggi di pescatori come Calella, Cadaqués, Llafranc e Tamariu. Senza dimenticare la natura, con otto parchi naturali che spaziano dal mare alla montagna, fino alla zona vulcanica della Garrotxa" ha commentato Norbert Bes, direttore dell’Ente del turismo Costa Brava e Pirenei di Girona. Al genio del surrealismo sono dedicati quattro musei imperdibili, la Casa Natale a Figueres, dove si può scoprire la vita e la personalità dell’artista, il Teatro-Museo Dalí, sempre a Figueres, la Casa-Museo a Portlligat, vicino a Cadaqués, dove si trovava il suo rifugio creativo e il Castello di Púbol, dedicato alla sua musa Gala, situato in un piccolo villaggio dell’Empordà. La ricchezza e la diversità del territorio permettono di praticare numerose attività all’aperto: dal trekking al golf, passando per il famoso Camí de Ronda, un sentiero costiero mozzafiato che segue il litorale, sempre a un passo dal mare. La gastronomia è un altro elemento distintivo della destinazione, e la tradizione culinaria di Girona combina il meglio del mare e della montagna, offrendo esperienze uniche. Con 15 ristoranti stellati Michelin e oltre 30 cantine dell’Appellazione d’Origine Empordà aperte al pubblico, il territorio è una meta sempre più interessante per gli amanti del buon cibo e del vino. Girona Excel·lent è il marchio di qualità agroalimentare della Diputació de Girona che riconosce i migliori prodotti di questa regione. I prodotti sono realizzati al 100% sul territorio e sono stati selezionati da un equipe di chef, enologi e critici gastronomici. «La vera forza della Costa Brava e dei Pirenei di Girona sono le persone. La nostra gente è l’ingrediente più importante, quello che rende unica questa destinazione - ha concluso Norbert Bes - Chi visita Girona non è semplicemente un turista: viene accolto come un ospite, con la possibilità di immergersi nella vita locale e sentirsi davvero a casa». [post_title] => La Catalogna guarda al 2025 tra arte e gastronomia [post_date] => 2025-01-23T10:50:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => catalogna-spagna [1] => pirenei ) [post_tag_name] => Array ( [0] => catalogna spagna [1] => Pirenei ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737629457000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "accoglienza e turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3036,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_478700\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Nevio D'Arpa[/caption]\r

\r

\"È arrivato il momento di ufficializzare la partnership tra le nostre realtà\". Esordisce così Nevio D'Arpa, fondatore e ceo di Btm Italia, riferendosi alle ottime relazioni con Travel Hashtag, organizzazione che crea e sviluppa format di comunicazione ed eventi per l'industria del turismo, tra cui \"Travel #\", appuntamento internazionale itinerante di business networking che promuove l'Italia più autentica nel mondo. \r

\r

Ad un mese esatto dall'edizione annuale di Btm Italia in programma dal 26 al 28 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante, sono maturi i tempi per l'annuncio di una partnership tra uno degli eventi più importanti a livello nazionale che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico ed uno dei brand internazionali più originali nell'ambito del marketing, della comunicazione e degli eventi per l'industria del turismo. \r

\r

Una partnership che vedrà fin da subito il coinvolgimento di Travel Hashtag durante l'imminente edizione di Btm Italia di fine febbraio: Nicola Romanelli modererà infatti un talk il 27 febbraio pomeriggio a tema luxury hospitality e mercati internazionali per poi coordinare, il giorno successivo, una nuova edizione di #masterclass, format spin-off di Travel Hashtag.\r

\r

Una relazione tra le parti che ha già visto negli ultimi anni diversi momenti di proficua collaborazione e reciproco supporto. \"Da oggi intendiamo dare forma a questa nostra relazione di business per permettere ai rispettivi partner di poter allargare il perimetro delle opportunità di visibilità e promozione in Italia e all'estero - spiega Nicola Romanelli, fondatore e Presidente di Travel Hashtag - Inoltre, anche i progetti spin-off, nostri e di Btm Italia, potranno beneficiare di sinergie tattiche a livello qualitativo, operativo e di comunicazione, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta di iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione di territori, eccellenze e talenti del nostro mezzogiorno ad un'audience sempre più ampia\". ","post_title":"Btm in partnership operativa con Travel Hashtag durante la manifestazione","post_date":"2025-01-24T11:17:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737717464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e stipendi. Allora c'è da considerare gli stipendi. E quindi raffrontare quelli delle altre categorie con quelli del sistema turistico.\r

\r

Allora, uno studio Istat che lavora sulle differenze di genere negli stipendi, con naturale maggiore retribuzione per gli uomini e minore per le donne ( cosa che riflette un Paese arretrato, leggermente misogino, e oppressivo), ci mette di fronte un quadro abbastanza spiacevole per il turismo, l'accoglienza ecc. \r

\r

In Italia per i dipendenti di unità economiche con almeno 10 lavoratori la retribuzione è stata di 37.302 euro, corrispondente a circa 2.200 euro netti al mese.\r

Turismo\r

Nel turismo, nelle attività di alloggio, le retribuzioni sono queste: 25.283 euro per le donne, 26.808 euro per gli uomini, con differenza ancora più marcate tra i contratti a tempo indeterminato (1.721 euro). Gli addetti con contratto a termine all'anno guadagnano 2.580 euro e 2.887 euro in meno, rispettivamente per le lavoratrici e i lavoratori. La media complessiva di 26.041 euro lordi annui pro capite rappresenta però il dato più basso tra tutti i comparti presi in esame.\r

\r

Nelle adv e nel noleggio non va molto meglio: in questi settori la retribuzione media annuale è di 27.266 euro (2.272 euro), con differenze ancora maggiori tra uomini e donne.\r

\r

Quindi se un settore vuole diventare sul serio una forza trainante per il Paese deve adeguare gli stipendi delle donne a quelli degli uomini, innanzitutto e poi alzare la retribuzione. Altrimenti non avremo mai una voce con cui far sentire le nostre ragioni.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Accoglienza e turismo in genere propongono le paghe più basse","post_date":"2025-01-24T11:01:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1737716502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo.\r

\r

Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo.\r

\r

L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline.\r

\r

Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: \"Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire\".\r

\r

Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità.\r

\r

Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno\". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato.\r

\r

Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a \"Britain & Ireland Marketplace\" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche.\r

\r

[gallery ids=\"483136,483137,483138\"]","post_title":"Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain","post_date":"2025-01-24T10:03:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737713016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483109\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption]\r

\r

Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana.\r

\r

“La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano.\r

\r

Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore.\r

\r

Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”.\r

\r

Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira.\r

\r

Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce.\r

Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia \"la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”.\r

\r

Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive.\r

\r

“Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir.\r

\r

Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. \r

Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate.\r

\r

[caption id=\"attachment_483110\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption]","post_title":"Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green","post_date":"2025-01-24T08:57:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia"],"post_tag_name":["atout france","francia"]},"sort":[1737709054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo della linea inClub del brand inViaggi di casa Fruit. Le ultime novità riguardano in particolare il Capo Peloro in Sicilia, il Messapia Hotel & Resort in Puglia, e il Falkensteiner Funimation Garden in Calabria.\r

\r

Situato in una location privilegiata tra mare e natura, l'inClub Capo Peloro offre un mix tra relax, cultura e avventura. Gli ospiti potranno immergersi nell'essenza della Sicilia, tra escursioni , tradizioni locali e gastronomia, sempre con il supporto del local expert inViaggi, pronto a suggerire esperienze autentiche e indimenticabili.\r

\r

Nel cuore del Salento, l'inClub Messapia Hotel & Resort è immerso in una cornice naturale e offre comfort, relax e scoperta del territorio, con un’ospitalità moderna e su misura. Rivolto a coppie, famiglie e gruppi di amici, il resort unisce il fascino del Salento con servizi dedicati e un’atmosfera calda e accogliente. Anche qui, il local expert inViaggi sarà sempre a disposizione degli ospiti.\r

\r

L'inClub Falkensteiner Funimation Garden, infine, è una struttura vivace e moderna, pensata per chi cerca una vacanza dinamica e ricca di divertimento. Situato nella baia di Sant’Eufemia, da cui si possono ammirare i tramonti, offre un buon equilibrio tra intrattenimento, relax e sport, con una grande varietà di attività per tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura, la piscina da 5 mila mq, cuore pulsante del resort, per momenti di puro relax e divertimento. Con un’ampia offerta di sport, programmi di animazione e spazi dedicati al benessere, il resort si rivolge a famiglie, coppie e gruppi di amici.\r

\r

“Con l’apertura di questi tre nuovi club, ci confermiamo una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia - sottolinea il direttore generale di inViaggi, Alberto Giorgio -. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate 2025\".\r

\r

","post_title":"Tre nuovi club per il brand InViaggi di casa Fruit, in Sicilia, Puglia e Calabria","post_date":"2025-01-23T15:06:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737644762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta».\r

\r

A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero».\r

\r

Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande».\r

\r

Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile».\r

\r

Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati».\r

\r

[gallery ids=\"476997,477000,476999\"]","post_title":"Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale","post_date":"2025-01-23T13:08:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737637688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione.\r

\r

Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi».\r

\r

Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione».\r

\r

«Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi».","post_title":"Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi","post_date":"2025-01-23T12:57:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737637048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, partecipa alla 45ª edizione Fitur presso il centro fieristico di Ifema a Madrid (in corso fino al 26 gennaio). L’evento rappresenta il punto d'incontro per la generazione di affari e la dinamizzazione globale dell'industria turistica mondiale, manifestazione primaria per i mercati inbound e outbound in America Latina. Lo stand Enit viene inaugurato dall’ad, Ivana Jelinic, e dall’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino.\r

\r

«Fitur rappresenta una manifestazione di primo piano a livello internazionale e per questo partecipiamo con piacere, mettendo in mostra le numerose offerte che l’Italia propone. Un evento strategico, che ci consente di far conoscere i nostri territori e le nostre peculiarità» commenta Ivana Jelinic.\r

\r

Il turismo spagnolo apprezza la destinazione Italia: nei primi 9 mesi del 2024 gli spagnoli che hanno visitato il nostro Paese risultano in aumento del +15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, crescono anche il numero delle notti trascorse e la spesa sostenuta, rispettivamente del +6,9% e del +33,3%. La Spagna rappresenta il sesto mercato in entrata per l’Italia, con una durata media del soggiorno in Italia di 5 notti per i turisti spagnoli.\r

Saranno riuniti 156 Paesi, oltre 9.500 aziende e 153.000 professionisti: Enit metterà in mostra le eccellenze italiane, ospitando 9 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, oltre al Comune di Napoli, la Repubblica di San Marino, la compagnia di bandiera Ita Airways e altre 14 imprese private.\r

","post_title":"Enit in Fitur. Jelinic: «Un evento strategico per la nostra offerta»","post_date":"2025-01-23T10:53:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737629626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un territorio di 32.000 chilometri quadrati, con ben 600 chilometri di costa e la catena dei Pirenei ad est che la separa dalla Francia: questa è la destinazione spagnola della Catalogna. Una regione con un tasso di popolazione in crescita costante, che attualmente supera i 7 milioni e mezzo di abitanti.\r

\r

«Fino a novembre 2024 la Catalogna ha accolto quasi 19 milioni di turisti stranieri, e questo numero non include né gli spagnoli né i catalani che viaggiano all’interno della regione - ha dichiarato Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del turismo della Catalogna in Italia - Tra questi visitatori, gli italiani sono stati 1,44 milioni, un dato che supera il totale di tutto il 2023, che si era assestato su 1,2 milioni».\r

\r

\r

L’Italia rappresenta quasi l’8% dei turisti internazionali che visitano la Catalogna, posizionandosi al quinto posto tra i principali mercati. Al primo posto, c’è la Francia, il vicino di confine. Un dato interessante è rappresentato dalla spesa media giornaliera dei turisti italiani, che è in costante aumento e nel 2024 ha raggiunto quasi i 170 euro (+30 €/die rispetto al 2023). \r

«Questo è il tipo di turismo a cui puntiamo: turisti che non solo visitano, ma vivono appieno la destinazione, investendo in esperienze, attività e piaceri locali» ha commentato la direttrice.\r

\r

\r

Forte degli ottimi risultati registrati nel 2024, la Catalogna guarda ora al nuovo anno con una novità importante in portafoglio, ovvero la recente nomina come Regione Mondiale della Gastronomia 2025. Un riconoscimento che porterà con sé numerosi eventi durante tutto l’anno, con l’obiettivo principale di promuovere anche fuori dai confini le eccellenze enogastronomiche del territorio.\r

\r

La regione infatti vanta 9 strade del vino, oltre 300 cantine visitabili, 53 ristoranti stellati Michelin e numerosi locali certificati Slow Food. È una destinazione che offre molto, soprattutto per chi ama scoprire un luogo attraverso il gusto.\r

\r

\r

E il 2025 sarà un anno non solo all’insegna della gastronomia, ma anche dell’arte, con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Fondazione Mirò e il millenario di Montserrat. \r

Costa Brava e Pirenei di Girona \r

Girona, cuore pulsante a metà strada tra la Costa Brava e i Pirenei, è una città vivace, affascinante e ricca di storia. Famosa soprattutto per il quartiere ebraico, uno dei meglio conservati d’Europa, la città è diventata oggi una meta di riferimento per il cicloturismo e per il calcio.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_483020\" align=\"alignright\" width=\"231\"] Norbert Bes, Direttore dell'Ente del turismo della Costa Brava Pirenei Girona[/caption]\r

\r

\"Il mio invito è quello di scoprire questa meravigliosa destinazione attraverso le sue attrazioni principali. Oltre alla città di Girona, anche l’arte, con Salvador Dalí, è uno dei nostri più grandi orgogli. E poi affascinanti villaggi di pescatori come Calella, Cadaqués, Llafranc e Tamariu. Senza dimenticare la natura, con otto parchi naturali che spaziano dal mare alla montagna, fino alla zona vulcanica della Garrotxa\" ha commentato Norbert Bes, direttore dell’Ente del turismo Costa Brava e Pirenei di Girona.\r

\r

Al genio del surrealismo sono dedicati quattro musei imperdibili, la Casa Natale a Figueres, dove si può scoprire la vita e la personalità dell’artista, il Teatro-Museo Dalí, sempre a Figueres, la Casa-Museo a Portlligat, vicino a Cadaqués, dove si trovava il suo rifugio creativo e il Castello di Púbol, dedicato alla sua musa Gala, situato in un piccolo villaggio dell’Empordà.\r

\r

La ricchezza e la diversità del territorio permettono di praticare numerose attività all’aperto: dal trekking al golf, passando per il famoso Camí de Ronda, un sentiero costiero mozzafiato che segue il litorale, sempre a un passo dal mare.\r

\r

La gastronomia è un altro elemento distintivo della destinazione, e la tradizione culinaria di Girona combina il meglio del mare e della montagna, offrendo esperienze uniche. Con 15 ristoranti stellati Michelin e oltre 30 cantine dell’Appellazione d’Origine Empordà aperte al pubblico, il territorio è una meta sempre più interessante per gli amanti del buon cibo e del vino. Girona Excel·lent è il marchio di qualità agroalimentare della Diputació de Girona che riconosce i migliori prodotti di questa regione. I prodotti sono realizzati al 100% sul territorio e sono stati selezionati da un equipe di chef, enologi e critici gastronomici.\r

\r

«La vera forza della Costa Brava e dei Pirenei di Girona sono le persone. La nostra gente è l'ingrediente più importante, quello che rende unica questa destinazione - ha concluso Norbert Bes - Chi visita Girona non è semplicemente un turista: viene accolto come un ospite, con la possibilità di immergersi nella vita locale e sentirsi davvero a casa».