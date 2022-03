60 anni di Fiavet, Jelinic: associazionismo contro le incertezze del settore

Le agenzie ci sono e credono ancora nel turismo. Una testimonianza importante è stata in occasione del Travel Party Fiavet, ideato per celebrare i suoi 60 anni della storica associazione del turismo. 300 agenti di viaggio, Enti del Turismo, tour operator e stampa sono stati riuniti a Roma nella location delle Officine Farneto dalla Presidente Ivana Jelinic che ha voluto celebrare l’evento per prepararsi alle nuove sfide e affrontare le persistenti incertezze del settore.

“La situazione resta difficile, ci ha imposto sacrifici, ma dobbiamo essere uniti in tutta la filiera- ha detto Jelenic nel corso della serata- Inoltre ringrazio anche per la partecipazione da parte di altre associazioni per aver preso parte all’evento. Fiavet-Confcommercio credo che sia stata un esempio di resilienza: sono stati organizzati webinar e consulenze fiscali, legali e supporto alle agenzie. Ci siamo impegnati per la

tutela del settore maggiormente colpito dagli effetti economici di una pandemia”.

“Anche se queste 60 candeline di Fiavet coincidono con un momento storico estremamente delicato – è stato letto nel corso della serata il messaggio da parte di Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio – che, alle difficoltà della lunghissima emergenza pandemica, ha visto aggiungersi anche le drammatiche conseguenze di una crisi geo-politica, inflazionistica ed energetica internazionale. In questo contesto, tuttavia, proprio l’associazionismo è la risposta ad una domanda di senso: dalle crisi si esce più forti se si esce insieme”.

Molti rappresentanti del turismo hanno dimostrato sostegno alla Fiavet attraverso gli auguri ufficiali dal Direttore business Alta Velocità di Trenitalia, Pietro Diamantini, il CCO di Ita Airways, Emiliana Limosani, il Country Manager di Costa Crociere, Carlo Schiavon, e i tour operator Idee per Viaggiare con il Ceo Danilo Curzi e Ota Viaggi con Massimo Diana, Direttore Commerciale.

Tra le associazioni presenti anche Assoviaggi – Confesercenti con Cinzia Renzi, Maavi con Erica Montanucci, e sul fronte della politica Antonio Tajani, Europarlamentare.