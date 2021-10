Wyndham lancia Alltra: nuovo brand all inclusive del segmento upper midscale con focus su Messico e Caraibi

Un nuovo brand all inclusive dedicato al segmento upper midscale entra in casa Wyndham. Si chiama Alltra ed è frutto di una partnership con Playa Hotels & Resorts, operatore e sviluppatore di resort in area caraibica e messicana, oggi dotato di un portfolio di 22 strutture per un totale di oltre 8.300 camere distribuite tra lo stesso Messico, la Giamaica e la Repubblica Dominicana.

Il nuovo marchio Wyndham rappresenta l’acronimo dell’espressione “All-Inclusive Travel for All” e mira a intercettare sia la domanda famiglie, sia quella degli adults-only. Le prime due proprietà apriranno in Messico, in tempo per le festività natalizie di quest’anno: situato nella zone degli alberghi della destinazione, il Wyndham Alltra Cancun sarà provvisto di 458 camere, dieci locali f&b e varie piscine. Sempre in Messico, il Wyndham Alltra Playa del Carmen debutterà sulla riviera Maya con un’offerta complessiva di 287 stanze.