Un pacchetto per un’estate partenopea celebra la riapertura della spa del Romeo a inizio luglio

Si chiama Lifestyle Romeo la proposta che l’hotel partenopeo ha deciso di dedicare alla riapertura della sua spa Dogana del sale, prevista per il prossimo 1° di luglio. L’offerta comprende un soggiorno di due notti accompagnato da un voucher speciale a partire da 100 euro e compreso nella tariffa, spendibile per un trattamento benessere, per una cena al ristorante stellato il Comandante, per una ricca colazione a buffet o semplicemente per un aperitivo con vista sul golfo di Napoli.

L’area umida della Dogana del Sale riprenderà infatti le proprie attività a partire dall’inizio di luglio, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria. Gli ospiti potranno scegliere tra un’ampia e diversificata proposta di massaggi, rituali di bellezza e remise en forme per viso e corpo. E per chi ama l’atmosfera di una spa direttamente in camera, ci sono le Wellness suite, dotate di sauna, bagno turco, idromassaggio e camino

Ma la ripartenza porta con sé anche altre novità per il Romeo: al nono piano lo spazio eventi e la piscina panoramica si presentano in particolare in una veste più preziosa che ha il fascino e l’eleganza del marmo nero Marquinia. La prestigiosa collezione d’arte dell’hotel, che vanta opere di Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Mario Schifano e Andy Warhol, si arricchisce inoltre con nuove opere pittoriche dello statunitense Mark Kostabi, negli spazi del ristorante il Comandante, e con un intervento scultoreo del napoletano Christian Leperino, “Spuma di mare”, che va a impreziosire la fontana della lobby.

Anche il ristorante al decimo piano della struttura, guidato da chef Salvatore Bianco, propone l’inedito progetto gli Orti e le terre del Comandante, con una proposta basata su una filiera di produzione esclusiva, attentamente tracciata, corta e certificata.