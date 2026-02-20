The Sense Experience Resort entra in Kiwi Collection The Sense Experience Resort entra a far parte di Kiwi Collection. Un riconoscimento che certifica l’eccellenza della struttura e, al tempo stesso, rappresenta un importante passo strategico nel percorso di consolidamento commerciale sui mercati chiave, in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Canada, dove il brand sta rafforzando la propria presenza nel segmento luxury. L’ingresso in Kiwi Collection non è automatico, ogni struttura viene selezionata secondo criteri rigorosi che valutano qualità dei servizi, reputazione internazionale e unicità dell’esperienza offerta. Il The Sense Experience Resort, indipendente, a conduzione familiare e fortemente orientato al benessere dei propri ospiti, rappresenta un esempio di eccellenza e attenzione personalizzata. Dal punto di vista commerciale, l’affiliazione rafforza la strategia di distribuzione del resort, integrandosi con i canali già attivi e consolidando la presenza nel segmento leisure di alta gamma. Inoltre, consente di sviluppare ulteriormente relazioni con advisor e operatori specializzati, aumentando le opportunità di vendita indiretta e di partnership strategiche nei mercati di riferimento. Per gli ospiti del resort, l’affiliazione si traduce in benefit esclusivi e privilegi dedicati, come upgrade, vantaggi personalizzati e attenzioni speciali, in linea con gli standard del circuito. «L’ingresso del The Sense Experience Resort in Kiwi Collection rappresenta un obiettivo strategico raggiunto, che rafforza il nostro posizionamento nel panorama internazionale del lusso – dichiara Silvia Ficcanterri, leisure sales & representative del gruppo Icon Collection -. L’affiliazione consolida la nostra forza commerciale nei mercati di riferimento e valorizza ulteriormente il brand, inserendolo in un network altamente qualificato e riconosciuto a livello globale» «Entrare in un network così selettivo rappresenta per noi un riconoscimento importante perchè rafforza ulteriormente l’identità del nostro resort nel panorama dell’ospitalità internazionale – aggiunge Aizhana Zhantuarov, director of sales & marketing di Icon Collection -. Significa allinearci a standard globali di eccellenza e dialogare con un pubblico internazionale che ricerca autenticità, personalizzazione e un’interpretazione contemporanea del lusso. Questo traguardo si inserisce in un percorso coerente di consolidamento e valorizzazione del nostro brand». Condividi

info pr","post_title":"Albania: estensione sorprendente tra Europa, Balcani e Mediterraneo","post_date":"2026-02-19T08:00:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771488024000]}]}}