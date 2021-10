The Emerald Collection: arriva un secondo 5 stelle alle Maldive

Situato sull’atollo di Raa, si chiama Faarufushi Resort & Spa ed è il secondo indirizzo alle Maldive della Emerald Collection. Originariamente inaugurato nell’estate 2019, il complesso tornerà ad accogliere i viaggiatori internazionali il prossimo 1° di maggio dopo un accurato restyling, che permetterà di integrare l’Italian touch parte del dna del brand e una serie di nuovi servizi a disposizione degli ospiti.

Immerso in una vegetazione lussureggiante e circondato da una laguna privata di 100 ettari con barriera corallina naturale, l’Emerald Faarufushi Resort & Spa è posizionato su un’isola di 7 ettari a 25 minuti di barca dalla prima proprietà del gruppo nella destinazione, l’Emerald Maldives Resort & Spa, ed è già in fase di affiliazione al circuito The Leading Hotels of the World.

A disposizione degli ospiti, 80 lussuose ville indipendenti. Un pontile privato conduce in particolare a 39 water villas con piscina e tre Superior water villas sempre con piscina da 227 metri quadrati. A queste si aggiungono 27 unità sulla spiaggia, di cui dieci ancora con piscina privata, più 10 Family beach villa with pool e una Presidential beach villa da 331 metri quadrati.

Fiore all’occhiello dell’offerta sarà ancora una volta la formula signature deluxe all-inclusive del brand, che comprende sempre nel costo del soggiorno innumerevoli attività sportive acquatiche e di terra, così come la proposta gastronomica à la carte nei quattro ristoranti di cucina internazionale e nei due bar, inclusa una selezione dei migliori vini, birre e spirit internazionali.

La Emerald Spa immersa nel giardino tropicale con otto sale trattamenti panoramiche dal design futuristico, sauna, bagno turco, jacuzzi esterna e area relax vuole essere rifugio ideale dove trascorrere momenti di tranquillità e concedersi massaggi riequilibranti a base di prodotti naturali a marchio Elemis, dopo una giornata in spiaggia o alla scoperta delle meraviglie sottomarine maldiviane.

Fra le novità, spiccano il Dolphin kids club, concepito come vero e proprio “kids resort all’interno del resort” con un ricco programma di attività dedicate, e il centro sportivo ricavato nell’area della marina privata dell’isola con palestra attrezzata Technogym vista mare, campi da tennis e padel.

“Siamo entusiasti di questa nuova acquisizione che ci permette di consolidare la presenza di The Emerald Collection nell’oceano Indiano – commenta Aldo Scarapicchia, partner & managing director della compagnia –. Il Faarufushi è sensibilmente diverso rispetto all’Emerald Maldives Resort & Spa, sia nel design sia nel concept che in questo caso è improntato a un lusso moderno ma non impostato, in stile barefoot elegance. Dalla prossima estate, potremo quindi offrire ai nostri ospiti un’esperienza island hopping in formula deluxe all-inclusive su due isole complementari nel paesaggio e nell’offerta di servizi, grazie a pacchetti di soggiorno combinati fra le strutture.”