Tassi di occupazione in crescita per l’estate del gruppo Palladium. Ora focus sui Caraibi Picchi di occupazione fino al 90% a luglio e ad agosto per gli hotel Palladium delle Baleari e della costa del Sol. Un dato calato solo di poco a settembre, che pur ha mostrato cifre superiori al 2019, con tassi di riempimento camere che si sono comunque mantenuti attorno all’85%, per scendere poi su un buon 70% a ottobre nelle strutture stagionali. A trainare le performance della compagnia, il rimbalzo della domanda dopo due anni di pandemia e una stagione calda particolarmente lunga. Buoni anche gli effetti delle nuove aperture Trs Ibiza Hotel (primo Trs in Europa) e Hard Rock Marbella.

La ripresa è stata peraltro registrata in tutti i mercati: “I turisti internazionali sono tornati. Soprattutto nel caso delle isole“, sottolinea Sergio Zertuche, chief sales & marketing officer del gruppo. Spicca anche la ripresa del segmento mice, soprattutto a Madrid e Ibiza, dove ha superato di oltre il 50% i livelli del 2019. Per la stagione invernale ore i riflettori sono puntati soprattutto sui Caraibi: “I prossimi mesi e soprattutto il Natale si prospettano molto buoni – prosegue Zertuche -. Siamo soddisfatti”. Oltre alle buone performance già registrate, la recente alleanza di Palladium con il gruppo Wyndham rafforzerà la capacità di distribuzione degli hotel caraibici in due mercati prioritari per la compagnia spagnola: Stati Uniti e Canada. Grazie a questo accordo, 14 hotel dei brand Grand Palladium Hotels & Resorts e Trs Hotels, situati in Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, sono entrati a far parte del portfolio del brand di lusso Registry Collection della società nordamericana. Da segnalare infine anche la ristrutturazione del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, che sarà completata entro la fine dell’anno.

