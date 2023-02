Swadeshi Hotels all’Itb di berlino porta l’Italian Philosophy Swadeshi Hotels alla fiera internazionale Itb di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo 2023. La catena alberghiera completamente italiana, con 9 strutture sul territorio nazionale, sarà presente presso la Hall 1.2, stand 107. Lo slogan proposto per la partecipazione alla fiera è “Italian Philosophy”, che mira a mettere in risalto l’eccellenza e la qualità del Made in Italy in tema di ospitalità alberghiera. Eccellenza rappresentata al meglio da Swadeshi, che con le sue strutture dislocate in molte regioni italiane rappresenta il meglio della tradizione del Paese. Bellezze italiane Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels (azienda associata a Confindustria Alberghi), ha affermato: «È molto importante per noi far conoscere al mondo le bellezze italiane e mettere in risalto l’eccellenza del Made in Italy. Quest’anno è cruciale per la ripresa del settore turistico e alberghiero tricolore; partecipare alla Itb di Berlino è un’opportunità unica per presentare la nostra catena alberghiera e il nostro impegno nella promozione del turismo italiano». Swadeshi è pronta a presentare la sua offerta e a incontrare i rappresentanti del settore turistico internazionale, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza a livello globale e di attrarre nuovi ospiti verso le sue strutture alberghiere. La partecipazione alla fiera ITB di Berlino è un’opportunità per mostrare la qualità e la professionalità della catena alberghiera italiana. Appuntamento, dunque, presso la Hall 1.2, stand 107, per scoprire la filosofia italiana di Swadeshi Hotel.

