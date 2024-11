Prima stella Michelin per ALTO, ristorante di Fiorano Modenese Lo scorso 5 novembre, in occasione della presentazione della Guida MICHELIN 2025 ITALIA tenutasi al Teatro Pavarotti Freni di Modena, il ristorante ALTO, ospitato sul rooftop dell’Executive Spa Hotel 4 stelle Superior di Fiorano Modenese, in provincia di Modena, ha ricevuto la sua prima Stella MICHELIN. Il traguardo segna un importante riconoscimento per tutto il team dell’hotel e in particolare per Mattia Trabetti, Executive Chef di ALTO, che commenta con soddisfazione: «È un giorno speciale, uno di quelli che non si dimenticano e porteremo nel cuore. L’impegno ha trovato la sua ricompensa, ma continueremo a dedicarci con la stessa passione e dedizione che ci hanno portati fino a qui. Questa stella è solo una tappa del nostro cammino, grazie a tutti per aver creduto nel nostro sogno». Di Elisa Biagioli Condividi

La Sicilia segna una crescita complessiva del 4,7% rispetto al 2023, con un incremento dell’11,1% delle presenze straniere e un +2,8% dal mercato britannico. La visione è quella di un turismo integrato e sostenibile, che non solo valorizzi le grandi attrazioni della Sicilia, ma che permetta anche di scoprire i tesori dei borghi e dei centri minori dell’isola, dove la cultura, l’arte e le tradizioni locali offrono esperienze uniche. «Vogliamo che la Sicilia sia vissuta come esperienza a tutto tondo, non solo come destinazione turistica - spiega l'assessore al turismo, sport ed eventi della regione, Elvira Amata - Le politiche di destagionalizzazione che abbiamo avviato stanno dando i loro frutti, come dimostra la crescita del 22,9% delle presenze internazionali registrate tra gennaio e marzo 2024». Tra gli appuntamenti più rilevanti che saranno riproposti nel 2025 figurano il Sicilia Jazz Festival, la Settimana di Musica Sacra e le Celebrazioni Belliniane, insieme a una serie di manifestazioni pensate per attrarre turismo di qualità nei mesi di bassa stagione. Il piano illustrato dall’Assessore Amata prevede azioni specifiche per il turismo culturale, con una forte collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali. Eventi come “Anfiteatro Sicilia” e la valorizzazione dei grandi teatri siciliani (Teatro Massimo di Palermo, Teatro di Siracusa, Teatro Antico di Taormina) hanno un ruolo centrale nell’attrarre visitatori interessati a esperienze culturali di alto livello. Non solo arte e cultura, anche il segmento enogastronomico riveste un ruolo strategico, basti pensare che nel 2025 la Sicilia sarà la prima regione italiana a ricevere il riconoscimento di “Regione europea della gastronomia”, assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. «È un orgoglio poter rappresentare la Sicilia come la culla di una tradizione gastronomica unica, risultato di influenze culturali secolari - aggiunge Amata - Questo riconoscimento è il frutto del nostro impegno nel promuovere un’offerta enogastronomica di altissima qualità, capace di raccontare il territorio attraverso i sapori e le tradizioni». [post_title] => Sicilia, focus su un turismo integrato e sostenibile che permetta di scoprire tutta l'isola [post_date] => 2024-11-08T12:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731069093000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478511" align="alignleft" width="300"] Villa Beatrice[/caption] L'edificio principale completamente rinnovato a cui si aggiunge l'inaugurazione di Beatrice, prima villa privata del portfolio del gruppo. Si apre con una nuova veste la stagione 2025 dello Splendido, a Belmond Hotel, Portofino. A giugno l'hotel simbolo della Dolce Vita degli anni '50 concluderà infatti un'importante fase del progetto pluriennale di ristrutturazione guidato dal Martin Brudnizki design studio, all'insegna della valorizzazione del legame con il territorio, dell'arte e della tradizione artigiana ligure. Tra i punti di forza non solo nuove suite, ma anche le aree comuni di bar e coffee lounge, oltre alla Dior spa. Per l'apertura di Villa Beatrice, arroccata sul promontorio di Punta Caiega, bisognerà invece attendere il mese di luglio. Nel dettaglio, gli spazi dedicati al benessere comprenderanno in particolare quattro cabine per trattamenti, nonché una zona relax dedicata su un'esclusiva terrazza panoramica. Ad arricchire camere e suite sarà invece una selezione di opere d'arte contemporanea e stampe botaniche locali, mentre i corridoi esporranno schizzi di Portofino, foto d'epoca dell'hotel e dei suoi ospiti. A breve distanza dallo Splendido, lungo il tranquillo pendio collinare del parco naturale regionale, si trova Villa Beatrice, che aprirà a luglio 2025. Conosciuta un tempo come castello Odero, costruita dal magnate Attilio Odero, offre un punto panoramico sul Levante ligure. La nuova proprietà godrà di accesso privato al mare, beneficiando al contempo di tutti i servizi di Splendido. Immersa nel verde e disposta su tre piani principali, con un ulteriore piano attico con terrazza panoramica ribattezzato Torretta, la villa potrà ospitare fino a dieci persone, con quattro suite nel corpo centrale e un'ulteriore suite nella Casetta: un cottage indipendente, immerso in un agrumeto. Villa Beatrice è stata progettata nel 1913 dall'architetto toscano Gino Coppedè, che ha fuso elementi neogotici con innovazioni Art Nouveau. Belmond ha acquisito la villa nel 2021 e da allora ne ha avviato il restauro, affidando l'interior design a Martin Brudnizki e la progettazione del paesaggio a Marco Bay. Tra gli elementi di spicco del progetto figurano il recupero degli affreschi esterni e dei soffitti interni originali di Coppedè, i bagni in marmo e una collezione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte contemporanea della regione. Gli ospiti potranno anche godere di un giardino subtropicale molto intimo, con accesso al mare, una piscina con solarium, servizio di maggiordomo, una cucina completamente attrezzata con chef personale su richiesta, una palestra, un'area per yoga o trattamenti, nonché un'ampia terrazza per cene all'aperto. [gallery ids="478516,478517,478518,478519,478520,478521,478522,478523,478524,478525,478526,478527,478528,478529,478530"] [post_title] => Lo Splendido di Portofino si rinnova e apre Beatrice: la prima villa privata del portfolio Belmond [post_date] => 2024-11-08T11:18:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731064683000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Natale all’insegna del “rispetto” e della “pace" nel cuore della Toscana. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista, Sant’Anna di Stazzema (Lucca) si trasformerà in una poesia luminosa grazie al progetto artistico ideato da Marco Nereo Rotelli, artista della luce, che trasformerà il paese in una stella luminosa, un luogo incantato dove le parole dei poeti andranno oltre le righe della pagina e, proiettate, diventeranno campo visivo e introspettivo. Dal 7 dicembre al 6 gennaio l’installazione luminosa vestirà il borgo di Sant’Anna. Rotelli propone la realizzazione di un Natale di autenticità poetica invitando poeti italiani e tedeschi ad “unirsi in coro” per individuare una via possibile per la pace e l’amore per l’altro. Poeti che hanno vissuto storie importanti e che saranno a Sant’Anna di Stazzema con le loro parole, per creare un evento dove la parola più importante sarà “rispetto". Fra i poeti: Valentina Colonna, Maurizio Cucchi, Alba Donati, Nahid Ensafpour, Maurizio Gregorini, Fabrizio Iacuzzi, Domenico Lombardi, Valerio Magrelli, Roberto Mussapi, Giancarlo Pontiggia, Loretto Rafanelli, Massimo Silvotti, Antje Stehn, Emilio Zucchi. Sarà Partecipe anche Riccardo Valentini, Premio Nobel per la Pace con il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC). «Marco Nereo Rotelli propone la luce come tema del Natale a Sant’Anna, la propone come veicolo di pace e di rispetto che sprigiona dal luogo di un martirio che solo nella Luce trova il compiuto riscatto - commenta l’assessore alla cultura del Comune di Stazzema Anna Guidi -. Nella narrazione evangelica della nascita di Gesù la luce ha due funzioni: avvolge i pastori che hanno accolto l’annuncio e, in forma di stella, indica ai Magi il cammino. Da qui il rispetto, altra parola chiave della installazione del Maestro, che si fonda sull’uguale dignità delle persone al di là della funzione, del ruolo, del prestigio. E infine, un altro elemento fondante del progetto artistico: i versi di poeti italiani e tedeschi che parlano al cuore e alle coscienze». [post_title] => Sant'Anna di Stazzema, dal 7 dicembre al 6 gennaio un'installazione luminosa vestirà il borgo [post_date] => 2024-11-07T10:28:34+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730975314000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’inverno offre un’opportunità unica per chi desidera esplorare paesaggi mozzafiato, dalle cime innevate delle Alpi fino ai tranquilli borghi italiani avvolti dall'atmosfera invernale. Viaggiare in auto in questo periodo dell'anno consente una grande flessibilità, ma richiede anche una preparazione accurata per garantire sicurezza e comfort. Un viaggio in auto in inverno non è solo una questione di mettere in moto e partire, ma comporta una serie di considerazioni logistiche e di sicurezza, specialmente quando le strade possono diventare pericolose a causa di ghiaccio, neve e condizioni climatiche avverse. Le temperature rigide e le giornate più corte rendono indispensabile un’adeguata pianificazione. Oltre a dover verificare che l'auto sia in perfetto stato di funzionamento, è necessario considerare anche l’equipaggiamento e le normative specifiche relative alla guida invernale in Italia. Ad esempio, secondo AUTODOC gli ammortizzatori per Fiat Punto devono essere controllati con particolare attenzione prima di affrontare strade che potrebbero presentare irregolarità, come quelle di montagna o soggette a frequenti gelate. La preparazione di un viaggio invernale in auto è, dunque, un passaggio fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti lungo il percorso. Preparare l'auto per la guida invernale Prima di intraprendere un viaggio invernale, è essenziale assicurarsi che la propria auto sia pronta ad affrontare condizioni stradali difficili. Oltre al controllo regolare delle componenti meccaniche, l’inverno richiede una manutenzione aggiuntiva. Particolare attenzione va posta sugli pneumatici, che devono essere adeguati alle condizioni atmosferiche. In Italia, in molte regioni è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve tra novembre e aprile, specialmente in montagna. Questi dispositivi garantiscono una maggiore aderenza su strade bagnate, ghiacciate o innevate, riducendo il rischio di incidenti. Un altro elemento da non sottovalutare è il sistema frenante. Le basse temperature possono influire negativamente sull’efficienza dei freni, aumentando i tempi di frenata. È quindi consigliabile controllare il livello del liquido freni e verificare che i dischi e le pastiglie non siano usurati. Gli ammortizzatori, come suggerito in precedenza, giocano anch'essi un ruolo cruciale. Strade innevate o ghiacciate possono essere insidiose, e un sistema di ammortizzazione efficiente contribuisce a mantenere il controllo del veicolo, soprattutto in situazioni di emergenza. Condizioni stradali e normative locali Viaggiare in inverno implica non solo prestare attenzione allo stato dell’auto, ma anche conoscere le normative stradali che variano da regione a regione. In Italia, oltre all’obbligo degli pneumatici invernali, è fondamentale rispettare le regole sul corretto uso dei fari. In molte zone montuose, l’uso delle luci di posizione è obbligatorio anche di giorno per garantire una maggiore visibilità in caso di nebbia o forte nevicata. Le forze dell'ordine eseguono controlli frequenti su queste normative, e le multe per chi non si adegua possono essere piuttosto salate. Un altro aspetto importante riguarda l’obbligo di montare le catene da neve. Anche se si utilizzano pneumatici invernali, in alcune aree è richiesto di avere le catene a bordo, pronte per essere utilizzate in caso di necessità. Le catene devono essere montate correttamente sulle ruote motrici, e non rispettare queste norme può comportare sanzioni, oltre a rappresentare un rischio significativo per la propria sicurezza. Pianificazione dell'itinerario e tempi di percorrenza La pianificazione dell'itinerario è un altro fattore cruciale quando si viaggia in auto durante l'inverno. Le condizioni climatiche possono essere imprevedibili, quindi è consigliabile scegliere percorsi che tengano conto delle condizioni stradali e delle previsioni meteo. Durante i mesi invernali, alcune strade di montagna possono essere chiuse o difficili da percorrere a causa della neve. Prima di partire, è opportuno consultare i bollettini stradali e meteorologici per evitare strade pericolose o interruzioni. Inoltre, è bene considerare che i tempi di percorrenza possono aumentare notevolmente a causa delle condizioni stradali. Neve, ghiaccio e visibilità ridotta possono rallentare il traffico, soprattutto nelle ore notturne. Prevedere delle soste lungo il tragitto non solo consente di riposarsi, ma può anche essere utile per monitorare le condizioni della strada e dell'auto. Sicurezza durante il viaggio Una volta iniziato il viaggio, la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta. La prudenza alla guida è fondamentale in condizioni invernali. Anche se si dispone di pneumatici invernali o catene da neve, la velocità deve essere ridotta, specialmente nelle curve o su discese ripide. Il rischio di slittamento è sempre presente, e mantenere una velocità moderata consente di avere un maggiore controllo del veicolo. Un'altra pratica utile è quella di tenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto a quella normalmente raccomandata. In caso di frenata improvvisa, lo spazio extra può fare la differenza tra evitare un incidente o perdere il controllo del veicolo. Inoltre, mantenere il serbatoio pieno è una buona abitudine durante un viaggio invernale: non solo per evitare di rimanere bloccati in caso di lunghe code, ma anche per avere sempre disponibile il riscaldamento in caso di sosta forzata. Infine, è consigliabile portare con sé un kit di emergenza che includa coperte, acqua, cibo non deperibile, e attrezzi per la neve come una pala. Questi accorgimenti possono risultare salvavita in caso di emergenza o di blocco della strada. Equipaggiamento utile e suggerimenti per il comfort Oltre alle precauzioni legate alla sicurezza, è importante pensare anche al comfort durante il viaggio. Il freddo può diventare un problema se l’auto non è adeguatamente riscaldata. Un controllo del sistema di climatizzazione e del riscaldamento prima della partenza è, dunque, indispensabile. Avere coperte termiche e abbigliamento caldo a portata di mano può essere utile in caso di guasti o lunghe soste non programmate. I moderni sistemi di navigazione e le applicazioni per smartphone possono aiutare a monitorare le condizioni stradali in tempo reale e a individuare eventuali deviazioni o punti di ristoro lungo il percorso. In Italia, ci sono numerosi rifugi e stazioni di servizio che offrono riparo e ristoro ai viaggiatori durante i mesi invernali. Questi luoghi possono essere di grande aiuto, soprattutto durante percorsi più lunghi. Viaggiare in auto in inverno, se ben preparati, può essere un’esperienza piacevole e sicura. Prestando attenzione a ogni dettaglio, si può godere di paesaggi spettacolari e vivere l’inverno in tutta tranquillità, sfruttando al meglio le opportunità che la stagione offre. Per approfondire sugli ammortizzatori: Informazioni tratte da auto-doc.it [post_title] => Fare una vacanza in auto in inverno: organizzazione e sicurezza [post_date] => 2024-10-30T14:07:33+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730297253000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477780" align="alignleft" width="284"] Castello di Gropparello[/caption] Dal 26 ottobre al 2 novembre i Castelli del Ducato tornano con le Halloween Experience Castles Night and Day. Tante le attività “da paura” con Visit Emilia per festeggiare Halloween. Rocche, fortezze e manieri storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia aprono le loro porte a grandi e piccoli con visite spaventose, spettacoli a tema, cene con delitto, indagini sanguinolente e cacce ai fantasmi. Nella provincia di Piacenza si parte il 26 ottobre con la cena con delitto nel Castello di Gropparello, mentre il 27 si potrà prendere parte a un percorso horror nel bosco. Notte delle streghe il 31 e serata gotica con cena e visita guidata spettrale il 2 novembre. Visite notturne da brividi anche nella Rocca Viscontea del borgo di Castell’Arquato, tra leggende e misteri. In provincia di Parma, il Castello di Bardi festeggia la notte di Halloween con un tour horror per adulti. Il 1° novembre mercatini artigianali, streghe e stregoni animeranno di giorno la dimora mentre il programma serale prevede una speciale visita notturna a tema per famiglie. La notte degli spiriti si celebra anche nel Castello millenario di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) che vedrà eccezionalmente aperta al pubblico la sua prigione quattrocentesca. [caption id="attachment_477781" align="aligncenter" width="632"] Visit Emilia - Castello di Gropparello - Foto Chiara Maria Gibelli[/caption] Il Castello di Montechiarugolo (PR) organizza, sempre il 31 ottobre, la prima edizione della Halloween Night: i sigilli dell’Apocalisse, gioco di squadra per risolvere enigmi. Spettacoli con bolle di sapone e visite guidate speciali per gli ospiti del Castello di Tabiano (PR), il 1° novembre. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), invece, il 31 si festeggia con uno spettacolo di magia e illusionismo e il 1° novembre la visita animata permetterà a grandi e piccoli di diventare “Tutti acchiappa fantasmi in Castello”. Diverse anche le iniziative esclusive per bambini tra giochi all’aria aperta, laboratori, come quelli del 27 ottobre al Castello di Varano De’ Melegari, in provincia di Parma o al Castello di Rivalta, a Piacenza, che per l’occasione si trasforma nel Villaggio delle Zucche, offrendo laboratori di cucina a tema “I dolcetti di Halloween”, caccia al tesoro e molto altro. A Castell’Arquato il 2 novembre i bambini giocano a Sweet Halloween – gli Accalappiamostri mentre al Castello “infernale” di Cotignaco tutta la famiglia impara divertendosi partecipando alla Caccia al Tesoro. Di Elisa Biagioli [post_title] => Halloween spettrale nei Castelli di Visit Emilia [post_date] => 2024-10-29T10:46:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => catelli-dellemilia-romagna [1] => halloween ) [post_tag_name] => Array ( [0] => catelli dell'emilia romagna [1] => halloween ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730198800000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clia, associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, esprime profonda preoccupazione per la grave situazione che si è venuta a creare nel porto della Spezia. L’avvio dei lavori per il potenziamento dell’infrastruttura portuale, unito ai mancati interventi di manutenzione del fondale, pregiudica infatti l’ingresso e l’uscita delle navi. L’Autorità Portuale sta procedendo all’installazione dei cassoni in cemento armato funzionali alla realizzazione del nuovo molo crociere. La presenza dei cassoni, in assenza dello spianamento e rimozione di 17mila metri cubi di sedimenti, è causa di gravissime interferenze con i tracciati di manovra delle navi. Inagibilità Ciò comporta la sostanziale inagibilità del porto per le navi da crociera, e rende impossibile garantire i 191 scali programmati a partire dall’inizio della prossima stagione crocieristica. Clia esprime gratitudine al vice ministro ai trasporti Rixi per il costante impegno e interesse dimostrato rispetto a questa vicenda, e chiede, nel caso in cui non si trovasse una soluzione tempestiva a livello regionale, di valutare un intervento normativo sulla scorta di quanto già avvenuto per altre opere prioritarie che formano parte del Pnrr. Ribadisce inoltre la necessità di avere un quadro chiaro entro e non oltre il mese di novembre. [post_title] => Clia: profonda preoccupazione per il porto di La Spezia [post_date] => 2024-10-25T10:24:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729851852000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Eventi nel Mondo ed è la nuova proposta Travel World Escape pensata per permettere ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni attraverso eventi culturali e tradizioni locali. "Non c’è infatti modo migliore per scoprire la vera anima di un luogo - sostiene l'operatore veneziano -, se non attraverso i suoi momenti di festa o alcuni specifici periodi dell’anno, quando la popolazione locale si riunisce per celebrare la propria identità". Online sono già presenti i primi tre itinerari di questa serie. Laos: vivere il Capodanno buddhista in Laos, noto come Pi Mai Lao, significa immergersi in una tradizione millenaria caratterizzata da rituali spirituali e celebrazioni che onorano la rinascita e la purificazione; India: partecipare al Diwali, il festival delle Luci, permette di scoprire l’anima luminosa del paese. I visitatori saranno accolti in un'esplosione di colori, luci, preghiere e festeggiamenti che coinvolgono intere comunità, offrendo uno spaccato profondo delle radici culturali dell’India; Armenia: un viaggio che permette di scoprire l’essenza armena con le sue antiche tradizioni durante i Wine Days. Questo evento permette ai visitatori di degustare vini locali, scoprire la gastronomia armena e una cultura che celebra il vino come simbolo di ospitalità e amicizia. Le proposte di viaggio sono a date fisse, con un minimo di quattro partecipanti, e sono ideali anche per chi desidera creare il proprio piccolo gruppo privato. [post_title] => Travel World Escape lancia i tour Eventi nel Mondo per scoprire la vera anima dei luoghi [post_date] => 2024-10-25T10:12:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729851157000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà il prossimo martedì 29 ottobre, presso l'agenzia 5 Giornate di Milano l'Intervista impossibile a Giacomo Puccini, nell'anniversario dei cento anni dalla sua scomparsa. L'evento dedicato al compositore italiano sarà tenuto nei locali di piazza Cinque Giornate 15 a partire dalle ore 18 (ingresso libero) a cura dell'attore Gianfilippo Maria Falsina Lamberti e sarà seguito da un rinfresco. “Per il nostro gruppo, che da oltre cento anni porta i turisti italiani e in particolare milanesi in tutto il mondo, il centenario della morte di Giacomo Puccini, che ha ambientato le sue opere più famose in lontani Paesi esotici, è una ricorrenza che ci coinvolge - spiega la senior account key client delle agenzie di turismo L’Astrolabio nel capoluogo lombardo, Gaia Cossali -: il Giappone di Madama Butterfly, gli Stati Uniti della Fanciulla del West e la Cina favolosa della Turandot ma pure La Parigi della Bohéme e la Roma della Tosca sono lo scenario delle emozioni più forti e travolgenti. Con altri colori, quelli della gioia e del divertimento, anche noi vogliamo far vivere ai clienti con i nostri viaggi il fascino assoluto di esperienze indimenticabili lontano da casa”. L’evento si inserisce nella rassegna promossa dal municipio 1 Ci vediamo in bottega, su progetto di Galleria&Friends, la rete delle Antiche Botteghe di Milano e della Lombardia creata da Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, che firmano anche lo spettacolo alla 5 Giornate, che da quest’anno fa parte della rete. [post_title] => All'agenzia 5 Giornate di Milano l'Intervista impossibile a Giacomo Puccini [post_date] => 2024-10-24T11:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729768166000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "stella michelin alto ristorante fiorano modenese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":278,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 5 novembre, in occasione della presentazione della Guida MICHELIN 2025 ITALIA tenutasi al Teatro Pavarotti Freni di Modena, il ristorante ALTO, ospitato sul rooftop dell'Executive Spa Hotel 4 stelle Superior di Fiorano Modenese, in provincia di Modena, ha ricevuto la sua prima Stella MICHELIN.\r

\r

Il traguardo segna un importante riconoscimento per tutto il team dell'hotel e in particolare per Mattia Trabetti, Executive Chef di ALTO, che commenta con soddisfazione: «È un giorno speciale, uno di quelli che non si dimenticano e porteremo nel cuore. L’impegno ha trovato la sua ricompensa, ma continueremo a dedicarci con la stessa passione e dedizione che ci hanno portati fino a qui. Questa stella è solo una tappa del nostro cammino, grazie a tutti per aver creduto nel nostro sogno». \r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Prima stella Michelin per ALTO, ristorante di Fiorano Modenese","post_date":"2024-11-08T14:22:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731075739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del Wtm la Regione Siciliana ha presentato il piano di promozione turistica, culturale e sportiva per i prossimi anni. Nello specifico sono stati evidenziati gli interventi strategici previsti per incrementare il flusso turistico e attrarre nuovi visitatori durante tutto l’anno, puntando su sostenibilità, esperienzialità e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico dell’Isola.\r

\r

La Sicilia segna una crescita complessiva del 4,7% rispetto al 2023, con un incremento dell’11,1% delle presenze straniere e un +2,8% dal mercato britannico.\r

\r

La visione è quella di un turismo integrato e sostenibile, che non solo valorizzi le grandi attrazioni della Sicilia, ma che permetta anche di scoprire i tesori dei borghi e dei centri minori dell’isola, dove la cultura, l’arte e le tradizioni locali offrono esperienze uniche.\r

\r

«Vogliamo che la Sicilia sia vissuta come esperienza a tutto tondo, non solo come destinazione turistica - spiega l'assessore al turismo, sport ed eventi della regione, Elvira Amata - Le politiche di destagionalizzazione che abbiamo avviato stanno dando i loro frutti, come dimostra la crescita del 22,9% delle presenze internazionali registrate tra gennaio e marzo 2024».\r

\r

Tra gli appuntamenti più rilevanti che saranno riproposti nel 2025 figurano il Sicilia Jazz Festival, la Settimana di Musica Sacra e le Celebrazioni Belliniane, insieme a una serie di manifestazioni pensate per attrarre turismo di qualità nei mesi di bassa stagione. Il piano illustrato dall’Assessore Amata prevede azioni specifiche per il turismo culturale, con una forte collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali. Eventi come “Anfiteatro Sicilia” e la valorizzazione dei grandi teatri siciliani (Teatro Massimo di Palermo, Teatro di Siracusa, Teatro Antico di Taormina) hanno un ruolo centrale nell’attrarre visitatori interessati a esperienze culturali di alto livello.\r

\r

Non solo arte e cultura, anche il segmento enogastronomico riveste un ruolo strategico, basti pensare che nel 2025 la Sicilia sarà la prima regione italiana a ricevere il riconoscimento di “Regione europea della gastronomia”, assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. «È un orgoglio poter rappresentare la Sicilia come la culla di una tradizione gastronomica unica, risultato di influenze culturali secolari - aggiunge Amata - Questo riconoscimento è il frutto del nostro impegno nel promuovere un’offerta enogastronomica di altissima qualità, capace di raccontare il territorio attraverso i sapori e le tradizioni».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sicilia, focus su un turismo integrato e sostenibile che permetta di scoprire tutta l'isola","post_date":"2024-11-08T12:31:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731069093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478511\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Villa Beatrice[/caption]\r

\r

L'edificio principale completamente rinnovato a cui si aggiunge l'inaugurazione di Beatrice, prima villa privata del portfolio del gruppo. Si apre con una nuova veste la stagione 2025 dello Splendido, a Belmond Hotel, Portofino. A giugno l'hotel simbolo della Dolce Vita degli anni '50 concluderà infatti un'importante fase del progetto pluriennale di ristrutturazione guidato dal Martin Brudnizki design studio, all'insegna della valorizzazione del legame con il territorio, dell'arte e della tradizione artigiana ligure. Tra i punti di forza non solo nuove suite, ma anche le aree comuni di bar e coffee lounge, oltre alla Dior spa. Per l'apertura di Villa Beatrice, arroccata sul promontorio di Punta Caiega, bisognerà invece attendere il mese di luglio.\r

\r

Nel dettaglio, gli spazi dedicati al benessere comprenderanno in particolare quattro cabine per trattamenti, nonché una zona relax dedicata su un'esclusiva terrazza panoramica. Ad arricchire camere e suite sarà invece una selezione di opere d'arte contemporanea e stampe botaniche locali, mentre i corridoi esporranno schizzi di Portofino, foto d'epoca dell'hotel e dei suoi ospiti.\r

\r

A breve distanza dallo Splendido, lungo il tranquillo pendio collinare del parco naturale regionale, si trova Villa Beatrice, che aprirà a luglio 2025. Conosciuta un tempo come castello Odero, costruita dal magnate Attilio Odero, offre un punto panoramico sul Levante ligure. La nuova proprietà godrà di accesso privato al mare, beneficiando al contempo di tutti i servizi di Splendido. Immersa nel verde e disposta su tre piani principali, con un ulteriore piano attico con terrazza panoramica ribattezzato Torretta, la villa potrà ospitare fino a dieci persone, con quattro suite nel corpo centrale e un'ulteriore suite nella Casetta: un cottage indipendente, immerso in un agrumeto.\r

\r

Villa Beatrice è stata progettata nel 1913 dall'architetto toscano Gino Coppedè, che ha fuso elementi neogotici con innovazioni Art Nouveau. Belmond ha acquisito la villa nel 2021 e da allora ne ha avviato il restauro, affidando l'interior design a Martin Brudnizki e la progettazione del paesaggio a Marco Bay. Tra gli elementi di spicco del progetto figurano il recupero degli affreschi esterni e dei soffitti interni originali di Coppedè, i bagni in marmo e una collezione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte contemporanea della regione. Gli ospiti potranno anche godere di un giardino subtropicale molto intimo, con accesso al mare, una piscina con solarium, servizio di maggiordomo, una cucina completamente attrezzata con chef personale su richiesta, una palestra, un'area per yoga o trattamenti, nonché un'ampia terrazza per cene all'aperto.\r

\r

[gallery ids=\"478516,478517,478518,478519,478520,478521,478522,478523,478524,478525,478526,478527,478528,478529,478530\"]\r

\r

","post_title":"Lo Splendido di Portofino si rinnova e apre Beatrice: la prima villa privata del portfolio Belmond","post_date":"2024-11-08T11:18:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731064683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Natale all’insegna del “rispetto” e della “pace\" nel cuore della Toscana. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista, Sant’Anna di Stazzema (Lucca) si trasformerà in una poesia luminosa grazie al progetto artistico ideato da Marco Nereo Rotelli, artista della luce, che trasformerà il paese in una stella luminosa, un luogo incantato dove le parole dei poeti andranno oltre le righe della pagina e, proiettate, diventeranno campo visivo e introspettivo. Dal 7 dicembre al 6 gennaio l’installazione luminosa vestirà il borgo di Sant’Anna.\r

\r

Rotelli propone la realizzazione di un Natale di autenticità poetica invitando poeti italiani e tedeschi ad “unirsi in coro” per individuare una via possibile per la pace e l’amore per l’altro. Poeti che hanno vissuto storie importanti e che saranno a Sant’Anna di Stazzema con le loro parole, per creare un evento dove la parola più importante sarà “rispetto\".\r

\r

Fra i poeti: Valentina Colonna, Maurizio Cucchi, Alba Donati, Nahid Ensafpour, Maurizio Gregorini, Fabrizio Iacuzzi, Domenico Lombardi, Valerio Magrelli, Roberto Mussapi, Giancarlo Pontiggia, Loretto Rafanelli, Massimo Silvotti, Antje Stehn, Emilio Zucchi.\r

\r

Sarà Partecipe anche Riccardo Valentini, Premio Nobel per la Pace con il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC). \r

\r

«Marco Nereo Rotelli propone la luce come tema del Natale a Sant’Anna, la propone come veicolo di pace e di rispetto che sprigiona dal luogo di un martirio che solo nella Luce trova il compiuto riscatto - commenta l’assessore alla cultura del Comune di Stazzema Anna Guidi -. Nella narrazione evangelica della nascita di Gesù la luce ha due funzioni: avvolge i pastori che hanno accolto l’annuncio e, in forma di stella, indica ai Magi il cammino. Da qui il rispetto, altra parola chiave della installazione del Maestro, che si fonda sull’uguale dignità delle persone al di là della funzione, del ruolo, del prestigio. E infine, un altro elemento fondante del progetto artistico: i versi di poeti italiani e tedeschi che parlano al cuore e alle coscienze». ","post_title":"Sant'Anna di Stazzema, dal 7 dicembre al 6 gennaio un'installazione luminosa vestirà il borgo","post_date":"2024-11-07T10:28:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1730975314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inverno offre un’opportunità unica per chi desidera esplorare paesaggi mozzafiato, dalle cime innevate delle Alpi fino ai tranquilli borghi italiani avvolti dall'atmosfera invernale. Viaggiare in auto in questo periodo dell'anno consente una grande flessibilità, ma richiede anche una preparazione accurata per garantire sicurezza e comfort. Un viaggio in auto in inverno non è solo una questione di mettere in moto e partire, ma comporta una serie di considerazioni logistiche e di sicurezza, specialmente quando le strade possono diventare pericolose a causa di ghiaccio, neve e condizioni climatiche avverse.\r

\r

Le temperature rigide e le giornate più corte rendono indispensabile un’adeguata pianificazione. Oltre a dover verificare che l'auto sia in perfetto stato di funzionamento, è necessario considerare anche l’equipaggiamento e le normative specifiche relative alla guida invernale in Italia. Ad esempio, secondo AUTODOC gli ammortizzatori per Fiat Punto devono essere controllati con particolare attenzione prima di affrontare strade che potrebbero presentare irregolarità, come quelle di montagna o soggette a frequenti gelate. La preparazione di un viaggio invernale in auto è, dunque, un passaggio fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti lungo il percorso.\r

Preparare l'auto per la guida invernale\r

Prima di intraprendere un viaggio invernale, è essenziale assicurarsi che la propria auto sia pronta ad affrontare condizioni stradali difficili. Oltre al controllo regolare delle componenti meccaniche, l’inverno richiede una manutenzione aggiuntiva. Particolare attenzione va posta sugli pneumatici, che devono essere adeguati alle condizioni atmosferiche. In Italia, in molte regioni è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve tra novembre e aprile, specialmente in montagna. Questi dispositivi garantiscono una maggiore aderenza su strade bagnate, ghiacciate o innevate, riducendo il rischio di incidenti.\r

\r

Un altro elemento da non sottovalutare è il sistema frenante. Le basse temperature possono influire negativamente sull’efficienza dei freni, aumentando i tempi di frenata. È quindi consigliabile controllare il livello del liquido freni e verificare che i dischi e le pastiglie non siano usurati. Gli ammortizzatori, come suggerito in precedenza, giocano anch'essi un ruolo cruciale. Strade innevate o ghiacciate possono essere insidiose, e un sistema di ammortizzazione efficiente contribuisce a mantenere il controllo del veicolo, soprattutto in situazioni di emergenza.\r

Condizioni stradali e normative locali\r

Viaggiare in inverno implica non solo prestare attenzione allo stato dell’auto, ma anche conoscere le normative stradali che variano da regione a regione. In Italia, oltre all’obbligo degli pneumatici invernali, è fondamentale rispettare le regole sul corretto uso dei fari. In molte zone montuose, l’uso delle luci di posizione è obbligatorio anche di giorno per garantire una maggiore visibilità in caso di nebbia o forte nevicata. Le forze dell'ordine eseguono controlli frequenti su queste normative, e le multe per chi non si adegua possono essere piuttosto salate.\r

\r

Un altro aspetto importante riguarda l’obbligo di montare le catene da neve. Anche se si utilizzano pneumatici invernali, in alcune aree è richiesto di avere le catene a bordo, pronte per essere utilizzate in caso di necessità. Le catene devono essere montate correttamente sulle ruote motrici, e non rispettare queste norme può comportare sanzioni, oltre a rappresentare un rischio significativo per la propria sicurezza.\r

Pianificazione dell'itinerario e tempi di percorrenza\r

La pianificazione dell'itinerario è un altro fattore cruciale quando si viaggia in auto durante l'inverno. Le condizioni climatiche possono essere imprevedibili, quindi è consigliabile scegliere percorsi che tengano conto delle condizioni stradali e delle previsioni meteo. Durante i mesi invernali, alcune strade di montagna possono essere chiuse o difficili da percorrere a causa della neve. Prima di partire, è opportuno consultare i bollettini stradali e meteorologici per evitare strade pericolose o interruzioni.\r

\r

Inoltre, è bene considerare che i tempi di percorrenza possono aumentare notevolmente a causa delle condizioni stradali. Neve, ghiaccio e visibilità ridotta possono rallentare il traffico, soprattutto nelle ore notturne. Prevedere delle soste lungo il tragitto non solo consente di riposarsi, ma può anche essere utile per monitorare le condizioni della strada e dell'auto.\r

Sicurezza durante il viaggio\r

Una volta iniziato il viaggio, la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta. La prudenza alla guida è fondamentale in condizioni invernali. Anche se si dispone di pneumatici invernali o catene da neve, la velocità deve essere ridotta, specialmente nelle curve o su discese ripide. Il rischio di slittamento è sempre presente, e mantenere una velocità moderata consente di avere un maggiore controllo del veicolo.\r

\r

Un'altra pratica utile è quella di tenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto a quella normalmente raccomandata. In caso di frenata improvvisa, lo spazio extra può fare la differenza tra evitare un incidente o perdere il controllo del veicolo. Inoltre, mantenere il serbatoio pieno è una buona abitudine durante un viaggio invernale: non solo per evitare di rimanere bloccati in caso di lunghe code, ma anche per avere sempre disponibile il riscaldamento in caso di sosta forzata.\r

\r

Infine, è consigliabile portare con sé un kit di emergenza che includa coperte, acqua, cibo non deperibile, e attrezzi per la neve come una pala. Questi accorgimenti possono risultare salvavita in caso di emergenza o di blocco della strada.\r

Equipaggiamento utile e suggerimenti per il comfort\r

Oltre alle precauzioni legate alla sicurezza, è importante pensare anche al comfort durante il viaggio. Il freddo può diventare un problema se l’auto non è adeguatamente riscaldata. Un controllo del sistema di climatizzazione e del riscaldamento prima della partenza è, dunque, indispensabile. Avere coperte termiche e abbigliamento caldo a portata di mano può essere utile in caso di guasti o lunghe soste non programmate.\r

\r

I moderni sistemi di navigazione e le applicazioni per smartphone possono aiutare a monitorare le condizioni stradali in tempo reale e a individuare eventuali deviazioni o punti di ristoro lungo il percorso. In Italia, ci sono numerosi rifugi e stazioni di servizio che offrono riparo e ristoro ai viaggiatori durante i mesi invernali. Questi luoghi possono essere di grande aiuto, soprattutto durante percorsi più lunghi.\r

\r

Viaggiare in auto in inverno, se ben preparati, può essere un’esperienza piacevole e sicura. Prestando attenzione a ogni dettaglio, si può godere di paesaggi spettacolari e vivere l’inverno in tutta tranquillità, sfruttando al meglio le opportunità che la stagione offre.\r

\r

Per approfondire sugli ammortizzatori:\r

\r

Informazioni tratte da auto-doc.it","post_title":"Fare una vacanza in auto in inverno: organizzazione e sicurezza","post_date":"2024-10-30T14:07:33+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730297253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477780\" align=\"alignleft\" width=\"284\"] Castello di Gropparello[/caption]\r

\r

Dal 26 ottobre al 2 novembre i Castelli del Ducato tornano con le Halloween Experience Castles Night and Day. \r

\r

Tante le attività “da paura” con Visit Emilia per festeggiare Halloween. Rocche, fortezze e manieri storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia aprono le loro porte a grandi e piccoli con visite spaventose, spettacoli a tema, cene con delitto, indagini sanguinolente e cacce ai fantasmi.\r

\r

Nella provincia di Piacenza si parte il 26 ottobre con la cena con delitto nel Castello di Gropparello, mentre il 27 si potrà prendere parte a un percorso horror nel bosco. Notte delle streghe il 31 e serata gotica con cena e visita guidata spettrale il 2 novembre. Visite notturne da brividi anche nella Rocca Viscontea del borgo di Castell’Arquato, tra leggende e misteri.\r

\r

In provincia di Parma, il Castello di Bardi festeggia la notte di Halloween con un tour horror per adulti. Il 1° novembre mercatini artigianali, streghe e stregoni animeranno di giorno la dimora mentre il programma serale prevede una speciale visita notturna a tema per famiglie. La notte degli spiriti si celebra anche nel Castello millenario di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) che vedrà eccezionalmente aperta al pubblico la sua prigione quattrocentesca.\r

\r

[caption id=\"attachment_477781\" align=\"aligncenter\" width=\"632\"] Visit Emilia - Castello di Gropparello - Foto Chiara Maria Gibelli[/caption]\r

\r

Il Castello di Montechiarugolo (PR) organizza, sempre il 31 ottobre, la prima edizione della Halloween Night: i sigilli dell’Apocalisse, gioco di squadra per risolvere enigmi. Spettacoli con bolle di sapone e visite guidate speciali per gli ospiti del Castello di Tabiano (PR), il 1° novembre. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), invece, il 31 si festeggia con uno spettacolo di magia e illusionismo e il 1° novembre la visita animata permetterà a grandi e piccoli di diventare “Tutti acchiappa fantasmi in Castello”.\r

\r

Diverse anche le iniziative esclusive per bambini tra giochi all’aria aperta, laboratori, come quelli del 27 ottobre al Castello di Varano De’ Melegari, in provincia di Parma o al Castello di Rivalta, a Piacenza, che per l’occasione si trasforma nel Villaggio delle Zucche, offrendo laboratori di cucina a tema “I dolcetti di Halloween”, caccia al tesoro e molto altro. A Castell’Arquato il 2 novembre i bambini giocano a Sweet Halloween – gli Accalappiamostri mentre al Castello “infernale” di Cotignaco tutta la famiglia impara divertendosi partecipando alla Caccia al Tesoro.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Halloween spettrale nei Castelli di Visit Emilia","post_date":"2024-10-29T10:46:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["catelli-dellemilia-romagna","halloween"],"post_tag_name":["catelli dell'emilia romagna","halloween"]},"sort":[1730198800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Clia, associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, esprime profonda preoccupazione per la grave situazione che si è venuta a creare nel porto della Spezia.\r

L’avvio dei lavori per il potenziamento dell’infrastruttura portuale, unito ai mancati interventi di manutenzione del fondale, pregiudica infatti l’ingresso e l’uscita delle navi.\r

L’Autorità Portuale sta procedendo all’installazione dei cassoni in cemento armato funzionali alla realizzazione del nuovo molo crociere. La presenza dei cassoni, in assenza dello spianamento e rimozione di 17mila metri cubi di sedimenti, è causa di gravissime interferenze con i tracciati di manovra delle navi.\r

\r

Inagibilità\r

Ciò comporta la sostanziale inagibilità del porto per le navi da crociera, e rende impossibile garantire i 191 scali programmati a partire dall’inizio della prossima stagione crocieristica.\r

Clia esprime gratitudine al vice ministro ai trasporti Rixi per il costante impegno e interesse dimostrato rispetto a questa vicenda, e chiede, nel caso in cui non si trovasse una soluzione tempestiva a livello regionale, di valutare un intervento normativo sulla scorta di quanto già avvenuto per altre opere prioritarie che formano parte del Pnrr. Ribadisce inoltre la necessità di avere un quadro chiaro entro e non oltre il mese di novembre.","post_title":"Clia: profonda preoccupazione per il porto di La Spezia","post_date":"2024-10-25T10:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729851852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Eventi nel Mondo ed è la nuova proposta Travel World Escape pensata per permettere ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni attraverso eventi culturali e tradizioni locali. \"Non c’è infatti modo migliore per scoprire la vera anima di un luogo - sostiene l'operatore veneziano -, se non attraverso i suoi momenti di festa o alcuni specifici periodi dell’anno, quando la popolazione locale si riunisce per celebrare la propria identità\".\r

\r

Online sono già presenti i primi tre itinerari di questa serie. Laos: vivere il Capodanno buddhista in Laos, noto come Pi Mai Lao, significa immergersi in una tradizione millenaria caratterizzata da rituali spirituali e celebrazioni che onorano la rinascita e la purificazione; India: partecipare al Diwali, il festival delle Luci, permette di scoprire l’anima luminosa del paese. I visitatori saranno accolti in un'esplosione di colori, luci, preghiere e festeggiamenti che coinvolgono intere comunità, offrendo uno spaccato profondo delle radici culturali dell’India; Armenia: un viaggio che permette di scoprire l’essenza armena con le sue antiche tradizioni durante i Wine Days. Questo evento permette ai visitatori di degustare vini locali, scoprire la gastronomia armena e una cultura che celebra il vino come simbolo di ospitalità e amicizia.\r

\r

Le proposte di viaggio sono a date fisse, con un minimo di quattro partecipanti, e sono ideali anche per chi desidera creare il proprio piccolo gruppo privato.","post_title":"Travel World Escape lancia i tour Eventi nel Mondo per scoprire la vera anima dei luoghi","post_date":"2024-10-25T10:12:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729851157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà il prossimo martedì 29 ottobre, presso l'agenzia 5 Giornate di Milano l'Intervista impossibile a Giacomo Puccini, nell'anniversario dei cento anni dalla sua scomparsa. L'evento dedicato al compositore italiano sarà tenuto nei locali di piazza Cinque Giornate 15 a partire dalle ore 18 (ingresso libero) a cura dell'attore Gianfilippo Maria Falsina Lamberti e sarà seguito da un rinfresco.\r

\r

“Per il nostro gruppo, che da oltre cento anni porta i turisti italiani e in particolare milanesi in tutto il mondo, il centenario della morte di Giacomo Puccini, che ha ambientato le sue opere più famose in lontani Paesi esotici, è una ricorrenza che ci coinvolge - spiega la senior account key client delle agenzie di turismo L’Astrolabio nel capoluogo lombardo, Gaia Cossali -: il Giappone di Madama Butterfly, gli Stati Uniti della Fanciulla del West e la Cina favolosa della Turandot ma pure La Parigi della Bohéme e la Roma della Tosca sono lo scenario delle emozioni più forti e travolgenti. Con altri colori, quelli della gioia e del divertimento, anche noi vogliamo far vivere ai clienti con i nostri viaggi il fascino assoluto di esperienze indimenticabili lontano da casa”.\r

\r

L’evento si inserisce nella rassegna promossa dal municipio 1 Ci vediamo in bottega, su progetto di Galleria&Friends, la rete delle Antiche Botteghe di Milano e della Lombardia creata da Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, che firmano anche lo spettacolo alla 5 Giornate, che da quest’anno fa parte della rete.","post_title":"All'agenzia 5 Giornate di Milano l'Intervista impossibile a Giacomo Puccini","post_date":"2024-10-24T11:09:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729768166000]}]}}