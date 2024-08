Starhotels apre un nuovo global sales office per Regno Unito e Nord Europa Si consolida la presenza internazionale di Starhotels, che apre un nuovo global sales office dedicato a Regno Unito e Nord Europa. Il nuovo ufficio britannico sarà diretto da Romano Campione, che ha già guidato la direzione sales & marketing degli hotel londinesi del gruppo. Forte di una lunga esperienza nel settore, Campione guiderà il team verso i nuovi ambiziosi obiettivi di sviluppo commerciale della compagnia nell’area. La novità si inserisce peraltro nel più ampio progetto di crescita di Starhotels, che ha recentemente siglato accordi di rappresentanza in Medio Oriente e India, aggiungendosi a quelli già esistenti negli Stati Uniti, America Latina, Russia e Cis. “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nel Regno Unito e nel Nord Europa, mercati con un significativo potenziale di crescita – sottolinea Antonio Ducceschi, chief commercial officer della compagnia -. Questo nuovo ufficio ci consentirà di creare ulteriori opportunità di business e di stabilire connessioni ancora più solide con i nostri stakeholder”. Condividi

Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l'inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva.\r

\r

“E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”.\r

\r

Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.","post_title":"Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto","post_date":"2024-08-08T14:31:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723127463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale del parco di Mirabilandia. Il suo incarico partirà dal 1° settembre quando Riccardo Capo, attuale responsabile, lascerà l’azienda. Torinese, classe 1978, sposata, mamma di due figli e residente in Romagna, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment. Laureata in business administration a Torino, bachelor degree sempre in business administration e specializzazione in marketing all’università di Brighton, ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel campionato Mondiale superbike, prima di approdare nel 2010 a Mirabilandia con il ruolo di manager in marketing e comunicazione. Nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore sales e marketing del parco, al quale si è aggiunta nel 2024 anche la responsabilità per le sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo.\r

\r

Il management del gruppo Parques Reunidos e il personale di Mirabilandia ringraziano Riccardo Capo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera. Sotto la guida di Sabrina Mangia il parco continuerà, insieme a tutte le persone che vi lavorano, a impegnarsi per raggiungere grandi risultati.","post_title":"Sabrina Mangia nuovo direttore generale di Mirabilandia","post_date":"2024-08-08T14:20:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723126804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_334847\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gatwick Airport[/caption]\r

\r

Unite , uno dei più grandi sindacati del Regno Unito, ha affermato che quasi 5.000 dei suoi membri all'aeroporto di Gatwick hanno ottenuto aumenti salariali.\r

\r

I lavoratori sono impiegati da almeno 11 società separate, ma lavorano tutti a Londra Gatwick, il secondo aeroporto più grande di Londra. Tra questi c'erano circa 400 lavoratori della Wilson James che si occupavano dell'assistenza passeggeri, che avrebbero dovuto scioperare ma hanno votato a favore di un'offerta salariale del 10,5%. Un portavoce di Londra Gatwick ha dichiarato: “Siamo lieti che l'azione di sciopero proposta da Wilson James e ICTS sia stata annullata e che i nostri passeggeri riceveranno il servizio che si aspettano. »\r

\r

L’aumento salariale medio per tutti i lavoratori è stato dell’8,3%. Gli aumenti salariali hanno interessato un'ampia gamma di fornitori di servizi, tra cui la gestione dei bagagli , l'assistenza ai passeggeri e quelli direttamente impiegati dalla compagnia dell'aeroporto di Gatwick. L'aumento maggiore è stato ottenuto dagli addetti al controllo bagagli dell'ICTS, che avevano votato per lo sciopero e ora hanno accettato un aumento dell'11%.","post_title":"Sindacati UK: ottenuti gli aumenti salariali richiesti a Gatwick","post_date":"2024-08-08T12:28:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723120087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Romano Campione[/caption]\r

\r

Si consolida la presenza internazionale di Starhotels, che apre un nuovo global sales office dedicato a Regno Unito e Nord Europa. Il nuovo ufficio britannico sarà diretto da Romano Campione, che ha già guidato la direzione sales & marketing degli hotel londinesi del gruppo. Forte di una lunga esperienza nel settore, Campione guiderà il team verso i nuovi ambiziosi obiettivi di sviluppo commerciale della compagnia nell'area. La novità si inserisce peraltro nel più ampio progetto di crescita di Starhotels, che ha recentemente siglato accordi di rappresentanza in Medio Oriente e India, aggiungendosi a quelli già esistenti negli Stati Uniti, America Latina, Russia e Cis.\r

\r

\"Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nel Regno Unito e nel Nord Europa, mercati con un significativo potenziale di crescita - sottolinea Antonio Ducceschi, chief commercial officer della compagnia -. Questo nuovo ufficio ci consentirà di creare ulteriori opportunità di business e di stabilire connessioni ancora più solide con i nostri stakeholder\".\r

\r

","post_title":"Starhotels apre un nuovo global sales office per Regno Unito e Nord Europa","post_date":"2024-08-08T11:53:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723118022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ben 486 attività, di cui 156 a carattere ambientale, 190 interne e 140 esterne, svoltesi in Europa e in America. Sono i numeri del primo ano di Palladium Cares, il programma di responsabilità sociale d'impresa che l'omonimo gruppo spagnolo ha lanciato nel 2023 articolandolo attorno ai tre pilastri Our People, Our Community e Our Planet. Il miglioramento della qualità della vita all'interno e all'esterno dell'azienda, la promozione del benessere dei dipendenti, il sostegno alle comunità locali e la promozione della sostenibilità ambientale sono stati i principali temi di azione.\r

\r

Il grande progetto 4 Causes to Take Action si è in particolare sviluppato ciclicamente in quattro fasi nel corso dell'anno e ne ha già completate tre, con iniziative a favore dell'infanzia, delle disuguaglianze e della cura del pianeta. Nel corso dell'anno, Palladium Cares ha realizzato numerose attività in questo senso, tra cui la formazione professionale negli hotel, interventi in ospedali e case di cura, programmi in ambito ricreativo come parchi a tema, pass giornalieri negli hotel e gite, nonché iniziative ambientali come il compostaggio e il rimboschimento. La quarte fase del progetto riguarda infine il tema della cura degli anziani. Tra le esperienze pensate per loro figurano spettacoli di intrattenimento, visite alle case di riposo e corsi di danza. Non solo: 4 Causes to Take Action, iniziato in Europa, è arrivato ora anche in America centrale, più precisamente nella Repubblica Dominicana, dove ha avviato un programma specifico dedicato proprio alla cura degli anziani.\r

\r

“4 Causes To Take Action è stato un bellissimo percorso in cui abbiamo imparato molto da grandi professionisti e dai rappresentanti delle Ong che ci hanno permesso di collaborare con loro - sottolinea il director corporate social responsibility di Palladium, Gloria Juste, Sr. -. Un anno, il primo di molti, in cui abbiamo voluto individuare i bisogni della società circostante nelle destinazioni in cui siamo presenti”.","post_title":"Un anno di Palladium Cares: 486 le attività csr totali portate avanti dal gruppo spagnolo","post_date":"2024-08-08T11:17:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723115833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_218419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Allure of the Seas[/caption]\r

\r

Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora.\r

\r

Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora.\r

\r

Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida.","post_title":"Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025","post_date":"2024-08-08T11:01:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723114872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 da primato, continua la crescita dei flussi internazionali verso Dubai. Stando ai dati appena rilasciati dal Dubai Economy & Tourism, nel primo semestre del 2024 la destinazione ha infatti accolto 9,31 milioni di visitatori dall'estero, per un +9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli italiani sono stati 138.691, per un aumento del 7%.\r

\r

Scorporando i dati per area di provenienza, i mercati di prossimità del golfo Persico (Gcc) e dell'area Medio Oriente - Nord Africa (Mena) hanno contribuito per il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei turisti di Dubai, 1,89 milioni in totale. L'Asia meridionale è stata un altro importante mercato di provenienza, con 1,62 milioni di visitatori (17%), così come la Csi e l'Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-Est e il Sud-Est asiatico sono passati da una quota dell'8% all'inizio dell'anno a una quota del 10% (896 mila) del totale dei visitatori alla fine del primo semestre 2024, grazie alla forte ripresa della Cina. Anche altre regioni hanno registrato un aumento delle visite a Dubai, tra cui le Americhe con 617 mila (7%), l'Africa con 404 mila (4%) e l'Australasia con 154 mila (2%).\r

\r

“La nostra destinazione si è confermata all'avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale - sottolinea il ceo della Dubai corporation for tourism and commerce marketing, Issam Kazim -. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024”.","post_title":"Nuovo record di flussi internazionali per il primo semestre di Dubai. Crescono anche gli italiani","post_date":"2024-08-08T10:27:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723112824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Silvia Catena è il nuovo direttore commerciale Europa di Playa Hotels & Resorts, con responsabilità per i mercati di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, oltre che di Regno Unito e Irlanda. Apporta al team una vasta esperienza, avendo precedentemente lavorato prima con TripAdvisor, poi con Cara Hotel Marketing, gestendo un portfolio di oltre 70 hotel nei Caraibi per il mercato britannico ed europeo. Nata in Italia, Catena ha studiato lingue e letterature straniere all'università di Bologna e parla correntemente spagnolo, inglese ed italiano.\r

\r

“Sono felice di lavorare con Playa Hotels & Resorts - commenta la stessa Silvia Catena -. La mia esperienza di rappresentanza nei Caraibi si presta perfettamente a questo mandato commerciale e non vedo l’ora di lavorare con il team per aiutare a promuovere Playa e i suoi marchi in Italia e negli altri mercati chiave emergenti”.\r

\r

La nomina di Catena rientra in un periodo di crescita significativa per il team europeo del gruppo, sia dal punto di vista commerciale sia con l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento degli agenti nei singoli mercati. Playa ora ha una spinta commerciale dedicata in mercati emergenti per la compagnia come Italia, Portogallo e Spagna, oltre a un market manager di nuova nomina in Spagna, per integrare i suoi team consolidati in Germania, Regno Unito, Irlanda e Francia.","post_title":"Silvia Catena nuovo direttore commerciale Europa di Playa Hotels & Resorts","post_date":"2024-08-08T09:40:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723110053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Telepass lancia il servizio Fast Track negli aeroporti italiani. Si comincia dagli scali di Roma, Milano, Torino e Napoli, dove il nuovo servizio è in fase di attivazione in questi giorni e consentirà ai clienti di passare i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito al varco Fast Track: una corsia preferenziale che permette di raggiungere velocemente l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa: per i clienti Telepass basterà presentarsi mostrando la carta d’imbarco e il Qr code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.\r

\r

“Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, da oggi anche in aeroporto - sottolinea il chief consumer sales and marketing officer, Aldo Agostinelli -. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”. Il servizio, gratuito per i clienti Plus e omaggiato per quelli base fino al 31 dicembre 2024, consente di richiedere in app fino a un massimo di cinque Fast Track. Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche in altri aeroporti italiani.\r

\r

","post_title":"Il Fast Track di Telepass sbarca negli aeroporti. Si comincia da Roma, Milano, Torino e Napoli","post_date":"2024-08-07T12:08:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723032539000]}]}}