Siro: il gruppo dei “Fitness Hotel” rinnova la collaborazione con AC Milan Prosegue la crescita dell’innovativo brand Siro, parte dell’approccio pionieristico all’ospitalità di lusso di Kerzner International. Per offrire ai propri ospiti un’esperienza incentrata sul fitness e sul recupero – dove la tecnologia digitale all’avanguardia incontra l’esperienza di livello mondiale – Siro rinnova la partnership con AC Milan. «È molto più di una collaborazione. – sottolinea Philippe Zuber, Ceo di Kerzner International – L’abbiamo rinnovata per altri 3 anni perché per noi è importante e formativo lavorare con esperti e giocatori professionisti che possono aiutarci a crescere nel concept che abbiamo creato». Coinvolgente il racconto di Maikel Oettle, Chief Commmercial Officer di AC Milan: «La partnership con Siro è iniziata 3 anni fa, i nostri primi meeting a Dubai risalgono al periodo della pandemia. Ci siamo subito innamorati del concept di Siro perché condividiamo gli stessi valori: Siro offre l’expertise tecnica, mentre noi contribuiamo con una conoscenza dal punto di vista del fitness, dell’alimentazione, del riposo, … penso ai fantastici letti con materassi termoregolabili che abbiamo sviluppato insieme e garantiscono scientificamente 30’ in più di sonno profondo. Abbiamo considerato che se l’offerta è adatta agli atleti, funziona anche per i viaggiatori business. Dopo aver apprezzato l’ospitalità di Dubai aspettiamo con emozione che nuovi Siro hotel aprano nel mondo, diventando per noi “una casa lontano da casa”». «Il brand Siro sta crescendo perché funziona. – prosegue il Ceo Zuber – È adatto per chi ha una routine sportiva a casa, ma non riesce a mantenere queste abitudini quando va in vacanza o fa un viaggio di lavoro, anche se tutti sanno che uno stile di vita sano aiuta ad aprire la mente e a essere persone migliori. Siro lavora seguendo i 5 pilastri fondamentali del biohacking: nutrizione, fitness, sonno, recovery e mindfulness. Sono stati testati con l’aiuto di 360 clienti per garantire che qualsiasi routine domestica sia riproducibile durante il viaggio, ma anche migliorata grazie all’aiuto di coach esperti come il team di AC Milan, che ci ha aiutati a realizzare un programma tailormade per i nostri ospiti!». Dopo l’inaugurazione lo scorso febbraio a Dubai del Siro One Za’abeel, Kerzner International ha firmato per due nuove proprietà Siro a Riyadh, in Arabia Saudita e a Los Cabos, in Messico. «Ora il nostro sogno è aprire in Italia. – prosegue il Ceo – Ci stiamo lavorando e sarebbero tante le connessioni vista la presenza di AC Milan». Importante il percorso di Kerzner International, che sin dalla nascita nel 1993 si è dedicata al mondo dell’ospitalità in modo innovativo. «Atlantis è uno dei brand del nostro portfolio che alla sua nascita portava avanti un concept dirompente nel luxury che è proseguito sino ad oggi con successo. «Risale a due anni fa il grande lancio degli Icon Hotels di cui è stata madrina Beyoncé, generando 55mln di impressions sui media e mostrando l’unicità di Kerzner International. Anche i nostri hotel One & Only sono fortemente iconici nel lusso e dal punto di vista dell’architettura: l’anno prossimo apriremo il 15esimo hotel del brand nel Montana. Sarà il nostro primo alpin-resort e ne siamo molto fieri, perché reinventeremo la vacanza sugli sci. Infine, – conclude Zuber – abbiamo il brand Rare Finds con un hotel nel deserto di Dubai e un programma di sviluppo».

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale. Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. "Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno". Operativi app e sito web rinnovati Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata. Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata. “Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio". [post_title] => Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie [post_date] => 2024-12-09T10:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733740407000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette. Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio). La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato. [post_title] => Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira [post_date] => 2024-12-09T09:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733736645000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una sorta di albergo diffuso che si presenterà come un borgo composto da diverse strutture a due piani. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare. Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare. “Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”. [post_title] => La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso [post_date] => 2024-12-06T14:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733495844000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Isola Azzurra debutta in Sardegna con il nuovo Zeta Club San Teodoro Le Rose, quinto indirizzo del brand dedicato alla villaggistica dell'operatore siciliano. "Con 115 camere totalmente ristrutturate e con la concessione balneare sulla spiaggia della Cinta, Le Rose è l'unica struttura in formula club perfettamente posizionata nel centro di San Teodoro: una delle mete più ambite dell'isola", spiega il direttore programmazione e sviluppo del to, Fabio Piraino, confermando quanto anticipato qualche settimana fa dal titolare e ceo, Andrea Lorenzoni. [caption id="attachment_480549" align="alignright" width="300"] Fabio Piraino[/caption] La destinazione si completa con il Cala della Torre Resort, club adatto a tutti i target di clientela situato in località La Caletta, piccolo paese turistico posto a ridosso di una baia sulla quale la struttura gode di una concessione balneare. A supporto, un piano voli acquistabili sul sito di Isola Azzurra con un sistema di prenotazione online iper-semplificato che, in pochissimi passaggi, combina voli di linea, voli dinamici e navi da tutti gli aeroporti e porti collegati a Olbia. "Oltre al semplice soggiorno - continua Piraino -, le due strutture verranno proposte nella programmazione Land&Sea con un pacchetto sette notti comprensivo di voli, trasferimenti e tre escursioni fra terra e mare. Il tutto prenotabile in b2b". Lo Zeta Club San Teodoro Le Rose è oggetto di una campagna prestagionale di lancio, con speciali sconti applicabili per tutte le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 gennaio. [post_title] => Isola Azzurra sbarca in Sardegna con lo Zeta Club San Teodoro le Rose [post_date] => 2024-12-06T11:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483213000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’appuntamento di Milano si è conclusa la tre giorni “Incontra Le Isole di Tahiti – Feel The Mana” durante la quale 60 agenti di viaggio e 38 tour operator italiani hanno condiviso informazioni e aggiornamenti sul prodotto, analizzando le strategie per il mercato italiano in oltre 420 meeting individuali. La Polinesia è un arcipelago che custodisce storie ancestrali e tradizioni mistiche e, come sottolinea Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme: se il 2023 è stato un anno record nei numeri, il 2024 sta andando ancora meglio. 180 isole e atolli diffusi in un’area vasta quanto l’Europa offrono meravigliose spiagge e una natura potente e primordiale, dove vivere un’esperienza di viaggio insieme con i partner di Tahiti Tourism. Air Tahiti Nui è la compagnia aerea dello stato polinesiano, che porta nel mondo i suoi valori, come quello della sostenibilità. «Siamo lo specchio della destinazione. - ha affermato infatti Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui, in occasione dell’evento - Pochi anni fa abbiamo rinnovato la flotta scegliendo gli aeromobili più performanti dal punto di vista dell’impatto ambientale (sia per il rumore che per la produzione di co2) e abbiamo anche implementato un sistema di compensazione per i passeggeri tramite il nostro partner Carbon Clik che ha tanti progetti che hanno a che fare con la sostenibilità, tra i quali la riforestazione dell’Amazzonia. Il turismo dev’essere sostenibile e rigenerativo» sottolinea Scotto di Vettimo, condividendo il percorso degli hotel delle Isole di Tahiti: testimoni dell’incanto della Polinesia e impegnati nella sostenibilità con programmi dettagliati e certificati, oltre ad azioni a favore dell’ambiente volte a migliorare lo stile di vita dei locali. Erano presenti i rappresentanti di Tahiti Travel Services, Tahiti Nui Travel, Oceania Cruises, Pearl Resorts of Tahiti, Intercontinental French Polynesia, The Brando, Air Tahiti, Aranui, Pacific Experience, South Pacific Management, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort & Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, Hilton French Polynesia, Conrad Bora Bora Nui, Safari Mario Moorea, St Regis Bora Bora e Westin Bora Bora. Nel corso dell’evento “Incontra le Isole di Tahiti” si è compreso come la bellezza della Polinesia possa essere scoperta anche grazie a linguaggi comunicativi come quello video - che è accessibile a un’audience eterogenea - e quello legato al turismo rigenerativo, che si propone di lasciare una destinazione meglio di come la si sia trovata. «È un passaggio necessario per diventare viaggiatori. - sottolinea Silvia Gatto, marketing & sustainability manager di Travel World Escape, l’unico to italiano specializzato in turismo sostenibile e rigenerativo - Un altro ingrediente necessario per trasformarsi in viaggiatori è la curiosità: bisogna uscire dall’albergo e avere voglia sia di esplorare che di immergersi nella cultura e nella vita del luogo, vivendo un viaggio di incontro con le comunità locali. Travel World Escape permette di vivere queste esperienze». Questi percorsi di scooperta possono essere vissuti seguendo le orme di Luigi Chiurchi e Pietro Ienca, fotografi Leica e videomaker professionisti. Chiurchi sottolinea come le Isole di Thaiti possano essere scoperte con un approccio completamente nuovo. «Io e Pietro lavoriamo insieme da anni; abbiamo visitato la Polinesia raggiungendo aree dell’arcipelago poco visitate come le Isole Marchesi, che dallo scorso sono nella lista dei Patrimoni Mondiali Unesco per il loro valore culturale e naturalistico, dove il turismo ha ancora un impatto molto lieve. - racconta infatti - Proponiamo dei viaggi fatti “a piedi”, dei percorsi che consentono di entrare in contatto con le comunità e il ritmo di vita naturale delle destinazioni. Crediamo in un turismo responsabile, consapevole della responsabilità di vivere una condivisione continua con le comunità che si visitano: rispettandole, comprendendole e traendone gioia». [gallery ids="480230,480229,480228"] [post_title] => Incontrare le Isole di Tahiti vivendo l’energia del Mana e scegliendo il turismo rigenerativo [post_date] => 2024-12-06T10:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733480115000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480516 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro tappe, a Roma, Milano, Bologna e Napoli, per il roadshow invernale di Italo che una volta ancora incontra le agenzie di viaggio per illustrare la winter 2024-25. “Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato e consolidato le sinergie con le agenzie di viaggio - commenta il direttore commerciale, Fabrizio Bona -. La nostra offerta è sempre più capillare, siamo un gruppo intermodale in grado di coprire tutto il territorio nazionale ed abbiamo fatto anche il nostro debutto all’estero. La combinazione treno più bus ci ha permesso di esplorare questi nuovi mercati, sicuramente sarà un primo passo e presto estenderemo la nostra presenza anche in altre nazioni europee”. Il network conta 118 servizi al giorno, 54 città collegate e 62 stazioni ferroviarie servite, a cui si aggiungono i servizi treno + bus grazie ai 100 Itabus in flotta. Trenta servizi intermodali (con la comodità di un unico biglietto) che servono h24 tutta Italia (viaggi anche notturni per ottimizzare i tempi di percorrenza) ed ora vanno anche all’estero, servendo località quali Lubiana e Zagabria. Mete estere collegate alle principali città italiane, raggiungibili la combinazione treno Italo fino a Mestre e da lì bus dedicato. Sei servizi al giorno (3 di andata e 3 di ritorno) da località quali Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino. Un primo passo, propedeutico per espandere il network europeo della compagnia, che oggi fa dell’intermodalità un pilastro nella sua strategia di crescita. Ci sono, infatti, anche le connessioni con i treni regionali acquistabili direttamente con un’unica transazione dai canali Italo: il biglietto combined diventa più fruibile, completo e accattivante. Attenzione crescente per il mondo corporate attraverso accordi con grandi aziende e Pmi (per le quali è stato studiato un sistema di triangolazioni apposito, col supporto delle agenzie di viaggio). Anche in quest’ottica, dedicata ai business traveller, la società ha lanciato il restyling delle Lounge Italo Club, gli esclusivi spazi in stazione dove si può attendere il proprio treno in totale comfort e relax, con wi-fi, quotidiani e ristorazione fresca sempre disponibile. Dopo Roma e Milano, nei prossimi giorni verrà inaugurata la nuova sala di Bologna e nella prima metà del 2025 nuovo look per la lounge di Firenze Santa Maria Novella. Aumentano anche i benefici per i possessori della Carta Corporate Italo Più: sconti dedicati, accessi nelle Lounge Italo Club, possibilità di accumulare maggiori punti fedeltà e utilizzo illimitato del Fast Track per non fare code quando si accede in stazione. Contestualmente, grazie al nuovo programma fedeltà, più vantaggi anche per gli iscritti Italo Più. Il traffico internazionale Sul fronte leisure spicca ancora una volta l’andamento positivo del segmento internazionale: tra i mercati maggiormente performanti, confermano la propria leadership Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Olanda. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida, quella del Giubileo: previsti, infatti, 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze ossia un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro. “Oggi la nostra forza consiste nel saper rispondere e soddisfare le esigenze del comparto business così come di quello leisure. Siamo flessibili e questo ci ha consentito di crescere continuamente su più fronti. Per il 2025 il Giubileo rappresenta una grande opportunità che sappiamo già come cogliere, intercettando la forte domanda che arriva dall’estero” sottolinea Marco De Angelis, direttore vendite Italo. [post_title] => Italo sempre più intermodale. Le ambizioni di sviluppo internazionale [post_date] => 2024-12-06T09:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733478584000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ha debuttato un nuovo Bike Corner, il primo spazio innovativo dedicato agli appassionati di ciclismo e bikepacking. Il corner - accessibile 24/7 e completamente gratuito - consente ai passeggeri di montare la propria bicicletta in modo comodo e sicuro subito dopo il loro arrivo a Malpensa. Dotato di strumenti professionali e tutte le attrezzature necessarie, il Bike Corner rappresenta una risposta concreta alle necessità di chi viaggia con la propria bici smontata. Il nuovo servizio si inserisce nella strategia di Sea Aeroporti di Milano, per promuovere soluzioni green, favorendo stili di vita attivi ed ecologici. Grazie alla sua posizione strategica, il Bike Corner consente di partire direttamente dall’aeroporto alla scoperta delle numerose piste ciclabili e dei paesaggi unici che circondano l’area di Malpensa, con il supporto, quale partner tecnico, di #VareseDoYouBike, progetto di sviluppo cicloturistico promosso da Camera di Commercio Varese. Sono 45 gli itinerari fin d’ora mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati da guide cicloturistiche e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica. Grazie a #VareseDoYouBike, Camera di Commercio Varese agisce in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”. [post_title] => Malpensa e la mobilità green: al Terminal 2 è operativo il nuovo Bike Corner [post_date] => 2024-12-06T09:30:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733477407000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Favorire la crescita della domanda del Nord, che oggi pesa per circa la metà del fatturato Italia, in modo da farle raggiungere lo stesso peso che l'area ha sul pil nazionale. A spanne, si tratta di circa sette punti percentuali di share in più. E' questo l'obiettivo alla base dell'apertura dei nuovi uffici milanesi di Msc Crociere, inaugurati oggi ufficialmente dopo un soft opening durato cinque mesi. A raccontare strategie e target dell'operatore italo-svizzero l'amministratore delegato della compagnia, Gianni Onorato: "La sede meneghina è un chiaro segnale di maggiore attenzione al mercato locale e ai partner agenziali del Nord. Qui sarà trasferita la direzione marketing e comunicazione, nonché una parte consistente del nostro sales". Genova sarà per Milano quello che Civitavecchia è già per Roma L'operazione permetterà tra le altre cose di incrementare le azioni di micro-marketing sul territorio: da iniziative come quella già realizzata a inizio anno con la Rinascente, che sarà ripetuta, al supporto a realtà sportive anche minori dell'hinterland milanese. "Non solo: per spingere ulteriormente il Nord Italia abbiamo tutte le intenzioni di sfruttare le sinergie attivabili con l'acquisizione di Italo. Quando termineranno i lavori per il terzo valico, la nostra idea è che Genova diventi per le crociere da Milano un po' quello che Civitavecchia è già per Roma". Il Nord decisivo per il successo del prodotto Explora C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: con il lancio del brand Explora Journeys al fianco del prodotto Yacht Club è cresciuta infatti la presenza dell'offerta Msc nel segmento più alto del settore. E ancora una volta il mercato del Nord, con la sua maggiore capacità di spesa media, è chiave per la completa affermazione del prodotto lusso in Italia: "In questo segmento la nostra Penisola non ha ancora assunto il ruolo che ha per il resto della nostra offerta. Certo, Explora è un prodotto nuovo, soprattutto per il mercato europeo, dove praticamente non esisteva sino a poco più di un anno fa. E' comprensibile quindi che le risposte migliori le abbiamo ricevute soprattutto dai paesi dell'area anglo-sassone già abituati a questo tipo di offerta. Ma sono sicuro che con l'aiuto delle agenzie, insieme ai nostri investimenti in Nord Italia, presto otterremo le soddisfazioni sperate anche nel mercato tricolore. Senza considerare che in quest'area della Penisola non sono poche le persone abituate a fare due vacanze all'anno". Tante le novità per il 2025 In tale contesto Msc si prepara a un 2025 in ulteriore crescita: "Complessivamente puntiamo a superare quota 5 milioni di passeggeri - ha proseguito Onorato -. E questo grazie anche alla novità World America, che debutterà il 9 aprile da Miami. Città nella quale l'anno prossimo inaugureremo anche il nostro nuovo terminal passeggeri in grado di movimentare 36 mila passeggeri. Senza dimenticare l'apertura dell'hub a Barcellona, per un'offerta di crociere sempre più accessibile da ogni parte d'Europa. E poi c'è la novità Alaska, che partirà nel 2026 ma che ha già ottenuto ottimi riscontri proprio dall'Italia, per un prodotto per la prima volta non nordamericano a queste latitudini". Oltre 100 mila crocieristi italiani nel Mediterraneo in inverno Focus sugli investimenti anche per il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa: "Alla World Europa seguiranno negli anni successivi altre tre unità della classe World Europa da 2.600 cabine ciascuna. E poi ci sono le ulteriori quattro Explora in arrivo. Chi investe così tanto oggi nel settore dei viaggi? Senza contare le innovazioni di prodotto, come le crociere d'inverno: all'inizio nessuno ci credeva. Quest'anno contiamo di portare oltre 100 mila italiani nel Mediterraneo durante la stagione più fredda". [gallery ids="480504,480505,480506"] [post_title] => Msc apre a Milano per far crescere il market share del Nord di sette punti [post_date] => 2024-12-05T15:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733411422000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Bzar, che ha appena acquisito la gestione dell'hotel la Pace di Pisa: un 3 stelle da 63 camere. La proprietà è stata venduta pochi giorni fa dalla famiglia Romanelli a una società che ha appena rilevato anche altre attività a Cortina d'Ampezzo e a Forte dei Marmi, si legge sul Tirreno, e che ha deciso di affidare la gestione della struttura di Pisa alla compagnia capitolina. Bzar sta vivendo una fase di forte espansione, grazie anche al recente debutto in Sicilia con il 5 stelle da 23 camere hotel Metropole di Taormina, nonché con i 4 stelle Mari del Sud resort di Vulcano, Palazzo Cavalieri di Siracusa e Garden Vulcano di Lipari. A oggi la compagnia capitolina vanta un totale di oltre 1.200 camere situate anche in destinazioni come Roma, Milano e Venezia. In pipeline ci sono già ulteriori strutture nella Città eterna, il Palazzo delle Coppelle, sulla Laguna, Ca' della Fava, e nel capoluogo lombardo, Palazzo Buenos Aires. “A 30 anni, Alessia Melisi, Kaja Osinski e io abbiamo intrapreso un viaggio ambizioso, guidati dalla passione per l'ospitalità e dal desiderio di creare qualcosa di unico - spiega Filippo Ribacchi, presidente e socio Bzar -. Oggi, dopo dieci anni, siamo orgogliosi di vedere come il nostro impegno e la nostra visione si siano trasformati in una realtà di successo che continua a crescere e innovare". [gallery ids="480455,480456,480457"] [post_title] => Prosegue l'espansione del gruppo Bzar che acquisisce la gestione dell'hotel la Pace di Pisa [post_date] => 2024-12-05T09:32:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733391146000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "siro ac milan" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2329,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale.\r

\r

Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari.\r

\r

Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. \"Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno\".\r

\r

Operativi app e sito web rinnovati\r

\r

Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata.\r

\r

Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata.\r

\r

“Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio\".","post_title":"Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie","post_date":"2024-12-09T10:33:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733740407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette.\r

\r

Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio).\r

\r

La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato.","post_title":"Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira","post_date":"2024-12-09T09:30:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733736645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una sorta di albergo diffuso che si presenterà come un borgo composto da diverse strutture a due piani. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una\r

piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare.\r

\r

Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare.\r

\r

“Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”.\r

\r

","post_title":"La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso","post_date":"2024-12-06T14:37:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733495844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isola Azzurra debutta in Sardegna con il nuovo Zeta Club San Teodoro Le Rose, quinto indirizzo del brand dedicato alla villaggistica dell'operatore siciliano. \"Con 115 camere totalmente ristrutturate e con la concessione balneare sulla spiaggia della Cinta, Le Rose è l'unica struttura in formula club perfettamente posizionata nel centro di San Teodoro: una delle mete più ambite dell'isola\", spiega il direttore programmazione e sviluppo del to, Fabio Piraino, confermando quanto anticipato qualche settimana fa dal titolare e ceo, Andrea Lorenzoni.\r

\r

[caption id=\"attachment_480549\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Piraino[/caption]\r

\r

La destinazione si completa con il Cala della Torre Resort, club adatto a tutti i target di clientela situato in località La Caletta, piccolo paese turistico posto a ridosso di una baia sulla quale la struttura gode di una concessione balneare. A supporto, un piano voli acquistabili sul sito di Isola Azzurra con un sistema di prenotazione online iper-semplificato che, in pochissimi passaggi, combina voli di linea, voli dinamici e navi da tutti gli aeroporti e porti collegati a Olbia.\r

\r

\"Oltre al semplice soggiorno - continua Piraino -, le due strutture verranno proposte nella programmazione Land&Sea con un pacchetto sette notti comprensivo di voli, trasferimenti e tre escursioni fra terra e mare. Il tutto prenotabile in b2b\". Lo Zeta Club San Teodoro Le Rose è oggetto di una campagna prestagionale di lancio, con speciali sconti applicabili per tutte le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 gennaio.","post_title":"Isola Azzurra sbarca in Sardegna con lo Zeta Club San Teodoro le Rose","post_date":"2024-12-06T11:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733483213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’appuntamento di Milano si è conclusa la tre giorni “Incontra Le Isole di Tahiti – Feel The Mana” durante la quale 60 agenti di viaggio e 38 tour operator italiani hanno condiviso informazioni e aggiornamenti sul prodotto, analizzando le strategie per il mercato italiano in oltre 420 meeting individuali. La Polinesia è un arcipelago che custodisce storie ancestrali e tradizioni mistiche e, come sottolinea Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme: se il 2023 è stato un anno record nei numeri, il 2024 sta andando ancora meglio. 180 isole e atolli diffusi in un’area vasta quanto l’Europa offrono meravigliose spiagge e una natura potente e primordiale, dove vivere un’esperienza di viaggio insieme con i partner di Tahiti Tourism. Air Tahiti Nui è la compagnia aerea dello stato polinesiano, che porta nel mondo i suoi valori, come quello della sostenibilità.\r

\r

«Siamo lo specchio della destinazione. - ha affermato infatti Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui, in occasione dell’evento - Pochi anni fa abbiamo rinnovato la flotta scegliendo gli aeromobili più performanti dal punto di vista dell’impatto ambientale (sia per il rumore che per la produzione di co2) e abbiamo anche implementato un sistema di compensazione per i passeggeri tramite il nostro partner Carbon Clik che ha tanti progetti che hanno a che fare con la sostenibilità, tra i quali la riforestazione dell’Amazzonia. Il turismo dev’essere sostenibile e rigenerativo» sottolinea Scotto di Vettimo, condividendo il percorso degli hotel delle Isole di Tahiti: testimoni dell’incanto della Polinesia e impegnati nella sostenibilità con programmi dettagliati e certificati, oltre ad azioni a favore dell’ambiente volte a migliorare lo stile di vita dei locali. \r

\r

Erano presenti i rappresentanti di Tahiti Travel Services, Tahiti Nui Travel, Oceania Cruises, Pearl Resorts of Tahiti, Intercontinental French Polynesia, The Brando, Air Tahiti, Aranui, Pacific Experience, South Pacific Management, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort & Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, Hilton French Polynesia, Conrad Bora\r

Bora Nui, Safari Mario Moorea, St Regis Bora Bora e Westin Bora Bora. Nel corso dell’evento “Incontra le Isole di Tahiti” si è compreso come la bellezza della Polinesia possa essere scoperta anche grazie a linguaggi comunicativi come quello video - che è accessibile a un’audience eterogenea - e quello legato al turismo rigenerativo, che si propone di lasciare una destinazione meglio di come la si sia trovata.\r

\r

«È un passaggio necessario per diventare viaggiatori. - sottolinea Silvia Gatto, marketing & sustainability manager di Travel World Escape, l’unico to italiano specializzato in turismo sostenibile e rigenerativo - Un altro ingrediente necessario per trasformarsi in viaggiatori è la curiosità: bisogna uscire dall’albergo e avere voglia sia di esplorare che di immergersi nella cultura e nella vita del luogo, vivendo un viaggio di incontro con le comunità locali. Travel World Escape permette di vivere queste esperienze». Questi percorsi di scooperta possono essere vissuti seguendo le orme di Luigi Chiurchi e Pietro Ienca, fotografi Leica e videomaker professionisti. Chiurchi sottolinea come le Isole di Thaiti possano essere scoperte con un approccio completamente nuovo. «Io e Pietro lavoriamo insieme da anni; abbiamo visitato la Polinesia raggiungendo aree dell’arcipelago poco visitate come le Isole Marchesi, che dallo scorso sono nella lista dei Patrimoni Mondiali Unesco per il loro valore culturale e naturalistico, dove il turismo ha ancora un impatto molto lieve. - racconta infatti - Proponiamo dei viaggi fatti “a piedi”, dei percorsi che consentono di entrare in contatto con le comunità e il ritmo di vita naturale delle destinazioni. Crediamo in un turismo responsabile, consapevole della responsabilità di vivere una condivisione continua con le comunità che si visitano: rispettandole, comprendendole e traendone gioia».\r

\r

[gallery ids=\"480230,480229,480228\"]","post_title":"Incontrare le Isole di Tahiti vivendo l’energia del Mana e scegliendo il turismo rigenerativo","post_date":"2024-12-06T10:15:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733480115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro tappe, a Roma, Milano, Bologna e Napoli, per il roadshow invernale di Italo che una volta ancora incontra le agenzie di viaggio per illustrare la winter 2024-25.\r

\r

“Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato e consolidato le sinergie con le agenzie di viaggio - commenta il direttore commerciale, Fabrizio Bona -. La nostra offerta è sempre più capillare, siamo un gruppo intermodale in grado di coprire tutto il territorio nazionale ed abbiamo fatto anche il nostro debutto all’estero. La combinazione treno più bus ci ha permesso di esplorare questi nuovi mercati, sicuramente sarà un primo passo e presto estenderemo la nostra presenza anche in altre nazioni europee”.\r

\r

Il network conta 118 servizi al giorno, 54 città collegate e 62 stazioni ferroviarie servite, a cui si aggiungono i servizi treno + bus grazie ai 100 Itabus in flotta. Trenta servizi intermodali (con la comodità di un unico biglietto) che servono h24 tutta Italia (viaggi anche notturni per ottimizzare i tempi di percorrenza) ed ora vanno anche all’estero, servendo località quali Lubiana e Zagabria. Mete estere collegate alle principali città italiane, raggiungibili la combinazione treno Italo fino a Mestre e da lì bus dedicato.\r

\r

Sei servizi al giorno (3 di andata e 3 di ritorno) da località quali Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino. Un primo passo, propedeutico per espandere il network europeo della compagnia, che oggi fa dell’intermodalità un pilastro nella sua strategia di crescita. Ci sono, infatti, anche le connessioni con i treni regionali acquistabili direttamente con un’unica transazione dai canali Italo: il biglietto combined diventa più fruibile, completo e accattivante.\r

\r

Attenzione crescente per il mondo corporate attraverso accordi con grandi aziende e Pmi (per le quali è stato studiato un sistema di triangolazioni apposito, col supporto delle agenzie di viaggio). Anche in quest’ottica, dedicata ai business traveller, la società ha lanciato il restyling delle Lounge Italo Club, gli esclusivi spazi in stazione dove si può attendere il proprio treno in totale comfort e relax, con wi-fi, quotidiani e ristorazione fresca sempre disponibile. Dopo Roma e Milano, nei prossimi giorni verrà inaugurata la nuova sala di Bologna e nella prima metà del 2025 nuovo look per la lounge di Firenze Santa Maria Novella.\r

\r

Aumentano anche i benefici per i possessori della Carta Corporate Italo Più: sconti dedicati, accessi nelle Lounge Italo Club, possibilità di accumulare maggiori punti fedeltà e utilizzo illimitato del Fast Track per non fare code quando si accede in stazione. Contestualmente, grazie al nuovo programma fedeltà, più vantaggi anche per gli iscritti Italo Più.\r

\r

Il traffico internazionale\r

\r

Sul fronte leisure spicca ancora una volta l’andamento positivo del segmento internazionale: tra i mercati maggiormente performanti, confermano la propria leadership Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Olanda. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida, quella del Giubileo: previsti, infatti, 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze ossia un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro.\r

\r

“Oggi la nostra forza consiste nel saper rispondere e soddisfare le esigenze del comparto business così come di quello leisure. Siamo flessibili e questo ci ha consentito di crescere continuamente su più fronti. Per il 2025 il Giubileo rappresenta una grande opportunità che sappiamo già come cogliere, intercettando la forte domanda che arriva dall’estero” sottolinea Marco De Angelis, direttore vendite Italo.","post_title":"Italo sempre più intermodale. Le ambizioni di sviluppo internazionale","post_date":"2024-12-06T09:49:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733478584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ha debuttato un nuovo Bike Corner, il primo spazio innovativo dedicato agli appassionati di ciclismo e bikepacking.\r

Il corner - accessibile 24/7 e completamente gratuito - consente ai passeggeri di montare la propria bicicletta in modo comodo e sicuro subito dopo il loro arrivo a Malpensa. Dotato di strumenti professionali e tutte le attrezzature necessarie, il Bike Corner rappresenta una risposta concreta alle necessità di chi viaggia con la propria bici smontata.\r

Il nuovo servizio si inserisce nella strategia di Sea Aeroporti di Milano, per promuovere soluzioni green, favorendo stili di vita attivi ed ecologici. Grazie alla sua posizione strategica, il Bike Corner consente di partire direttamente dall’aeroporto alla scoperta delle numerose piste ciclabili e dei paesaggi unici che circondano l’area di Malpensa, con il supporto, quale partner tecnico, di #VareseDoYouBike, progetto di sviluppo cicloturistico promosso da Camera di Commercio Varese.\r

Sono 45 gli itinerari fin d’ora mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati da guide cicloturistiche e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica.\r

Grazie a #VareseDoYouBike, Camera di Commercio Varese agisce in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”. ","post_title":"Malpensa e la mobilità green: al Terminal 2 è operativo il nuovo Bike Corner","post_date":"2024-12-06T09:30:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733477407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Favorire la crescita della domanda del Nord, che oggi pesa per circa la metà del fatturato Italia, in modo da farle raggiungere lo stesso peso che l'area ha sul pil nazionale. A spanne, si tratta di circa sette punti percentuali di share in più. E' questo l'obiettivo alla base dell'apertura dei nuovi uffici milanesi di Msc Crociere, inaugurati oggi ufficialmente dopo un soft opening durato cinque mesi. A raccontare strategie e target dell'operatore italo-svizzero l'amministratore delegato della compagnia, Gianni Onorato: \"La sede meneghina è un chiaro segnale di maggiore attenzione al mercato locale e ai partner agenziali del Nord. Qui sarà trasferita la direzione marketing e comunicazione, nonché una parte consistente del nostro sales\".\r

\r

Genova sarà per Milano quello che Civitavecchia è già per Roma\r

\r

L'operazione permetterà tra le altre cose di incrementare le azioni di micro-marketing sul territorio: da iniziative come quella già realizzata a inizio anno con la Rinascente, che sarà ripetuta, al supporto a realtà sportive anche minori dell'hinterland milanese. \"Non solo: per spingere ulteriormente il Nord Italia abbiamo tutte le intenzioni di sfruttare le sinergie attivabili con l'acquisizione di Italo. Quando termineranno i lavori per il terzo valico, la nostra idea è che Genova diventi per le crociere da Milano un po' quello che Civitavecchia è già per Roma\".\r

\r

Il Nord decisivo per il successo del prodotto Explora\r

\r

C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: con il lancio del brand Explora Journeys al fianco del prodotto Yacht Club è cresciuta infatti la presenza dell'offerta Msc nel segmento più alto del settore. E ancora una volta il mercato del Nord, con la sua maggiore capacità di spesa media, è chiave per la completa affermazione del prodotto lusso in Italia: \"In questo segmento la nostra Penisola non ha ancora assunto il ruolo che ha per il resto della nostra offerta. Certo, Explora è un prodotto nuovo, soprattutto per il mercato europeo, dove praticamente non esisteva sino a poco più di un anno fa. E' comprensibile quindi che le risposte migliori le abbiamo ricevute soprattutto dai paesi dell'area anglo-sassone già abituati a questo tipo di offerta. Ma sono sicuro che con l'aiuto delle agenzie, insieme ai nostri investimenti in Nord Italia, presto otterremo le soddisfazioni sperate anche nel mercato tricolore. Senza considerare che in quest'area della Penisola non sono poche le persone abituate a fare due vacanze all'anno\".\r

\r

Tante le novità per il 2025\r

\r

In tale contesto Msc si prepara a un 2025 in ulteriore crescita: \"Complessivamente puntiamo a superare quota 5 milioni di passeggeri - ha proseguito Onorato -. E questo grazie anche alla novità World America, che debutterà il 9 aprile da Miami. Città nella quale l'anno prossimo inaugureremo anche il nostro nuovo terminal passeggeri in grado di movimentare 36 mila passeggeri. Senza dimenticare l'apertura dell'hub a Barcellona, per un'offerta di crociere sempre più accessibile da ogni parte d'Europa. E poi c'è la novità Alaska, che partirà nel 2026 ma che ha già ottenuto ottimi riscontri proprio dall'Italia, per un prodotto per la prima volta non nordamericano a queste latitudini\".\r

\r

Oltre 100 mila crocieristi italiani nel Mediterraneo in inverno\r

\r

Focus sugli investimenti anche per il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa: \"Alla World Europa seguiranno negli anni successivi altre tre unità della classe World Europa da 2.600 cabine ciascuna. E poi ci sono le ulteriori quattro Explora in arrivo. Chi investe così tanto oggi nel settore dei viaggi? Senza contare le innovazioni di prodotto, come le crociere d'inverno: all'inizio nessuno ci credeva. Quest'anno contiamo di portare oltre 100 mila italiani nel Mediterraneo durante la stagione più fredda\".\r

\r

[gallery ids=\"480504,480505,480506\"]","post_title":"Msc apre a Milano per far crescere il market share del Nord di sette punti","post_date":"2024-12-05T15:10:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733411422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Bzar, che ha appena acquisito la gestione dell'hotel la Pace di Pisa: un 3 stelle da 63 camere. La proprietà è stata venduta pochi giorni fa dalla famiglia Romanelli a una società che ha appena rilevato anche altre attività a Cortina d'Ampezzo e a Forte dei Marmi, si legge sul Tirreno, e che ha deciso di affidare la gestione della struttura di Pisa alla compagnia capitolina.\r

\r

Bzar sta vivendo una fase di forte espansione, grazie anche al recente debutto in Sicilia con il 5 stelle da 23 camere hotel Metropole di Taormina, nonché con i 4 stelle Mari del Sud resort di Vulcano, Palazzo Cavalieri di Siracusa e Garden Vulcano di Lipari.\r

\r

A oggi la compagnia capitolina vanta un totale di oltre 1.200 camere situate anche in destinazioni come Roma, Milano e Venezia. In pipeline ci sono già ulteriori strutture nella Città eterna, il Palazzo delle Coppelle, sulla Laguna, Ca' della Fava, e nel capoluogo lombardo, Palazzo Buenos Aires.\r

\r

“A 30 anni, Alessia Melisi, Kaja Osinski e io abbiamo intrapreso un viaggio ambizioso, guidati dalla passione per l'ospitalità e dal desiderio di creare qualcosa di unico - spiega Filippo Ribacchi, presidente e socio Bzar -. Oggi, dopo dieci anni, siamo orgogliosi di vedere come il nostro impegno e la nostra visione si siano trasformati in una realtà di successo che continua a crescere e innovare\".\r

\r

[gallery ids=\"480455,480456,480457\"]","post_title":"Prosegue l'espansione del gruppo Bzar che acquisisce la gestione dell'hotel la Pace di Pisa","post_date":"2024-12-05T09:32:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733391146000]}]}}