Si conferma la partnership tra Bluserena ed Rtl 102.5: le radio del gruppo in diretta dall’Is Serenas Sarà ancora una volta l’Is Serenas Badesi Resort a ospitare i protagonisti delle radio del gruppo Rtl 102.5, grazie alla conferma della partnership pluriennale con Bluserena Hotels & Resorts. Il resort sardo ospiterà quindi gli speaker di Rtl 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta e Rtl 102.5 News, che trasmetteranno dall’Is Sarenas ogni giorno in diretta dal 24 luglio al 19 agosto. Accanto a musica, intrattenimento e informazione, i conduttori radiofonici animeranno le giornate degli ospiti con momenti di incontro, eventi live, dj set pomeridiani e serali. A tutto ciò si aggiungeranno l’immancabile photo booth dove scattare foto delle proprie vacanze e simpatici gadget come ricordo di un’estate memorabile. “Siamo lieti del proseguimento di questa partnership che suggella ancora una volta la nostra collaborazione pluriennale con una delle radio più amate in Italia – sottolinea Maria Antonella D’Urbano, direttore sales & marketing di Blueserena -. La presenza e l’energia degli speaker della radio non potranno che essere un valore aggiunto, in grado di arricchire ancora di più le vacanze dei nostri ospiti”. Condividi

Il resort sardo ospiterà quindi gli speaker di Rtl 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta e Rtl 102.5 News, che trasmetteranno dall'Is Sarenas ogni giorno in diretta dal 24 luglio al 19 agosto.\r

\r

Accanto a musica, intrattenimento e informazione, i conduttori radiofonici animeranno le giornate degli ospiti con momenti di incontro, eventi live, dj set pomeridiani e serali. A tutto ciò si aggiungeranno l’immancabile photo booth dove scattare foto delle proprie vacanze e simpatici gadget come ricordo di un’estate memorabile.\r

\r

“Siamo lieti del proseguimento di questa partnership che suggella ancora una volta la nostra collaborazione pluriennale con una delle radio più amate in Italia - sottolinea Maria Antonella D’Urbano, direttore sales & marketing di Blueserena -. La presenza e l'energia degli speaker della radio non potranno che essere un valore aggiunto, in grado di arricchire ancora di più le vacanze dei nostri ospiti”.","post_title":"Si conferma la partnership tra Bluserena ed Rtl 102.5: le radio del gruppo in diretta dall'Is Serenas","post_date":"2023-07-03T12:23:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688387025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un anno di gestione internazionale l'adults only Monte Turri e il Borgo Cala Moresca tornano sotto il controllo diretto di Arbatax Park Resort: il complesso turistico dell'Ogliastra situato su una penisola di 60 ettari, che include al proprio interno per sette diverse tipologie di sistemazioni per famiglie, coppie, gruppi di amici e, appunto, soli adulti. Con il Monte Turri, in particolare, il resort aumenta la disponibilità di camere di livello superiore: le sue 17 stanze si aggiungono infatti alle altrettante Suites del Mare, le sistemazioni più lussuose ed esclusive di Arbatax Park.\r

\r

“Sono in aumento le richieste di soluzioni di soggiorno di alto livello, sia da parte della clientela italiana, sia dall’estero, in particolare dal mercato tedesco e da quello americano - spiega il sales & marketing manager del complesso, Paolo Curridori -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato un accordo con Reimagine, che sta promuovendo il nostro resort sul mercato statunitense e spingendo per partnership con operatori turistici europei. Il tutto con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nei periodi di spalla. Siamo però consapevoli che solo in futuro raccoglieremo appieno i frutti di questo tipo di lavoro. Sono peraltro in aumento le prenotazioni dirette dalla Francia, dove la struttura è molto conosciuta e apprezzata anche per il nostro impegno nella sostenibilità. Al contempo crescono le vendite intermediate in Germania. A livello italiano, registriamo un andamento analogo al mercato in generale, e dopo i primi mesi dell’anno, molto positivi grazie anche alle policy assicurative e al prepagato con cancellazione gratuita, vediamo un rallentamento che risente evidentemente del caro traghetti e, soprattutto, dei voli”.\r

\r

Situato in un’area riservata nell’estremità più alta di Capo Bellavista, nel dettaglio Monte Turri, oltre alle 17 camere, dispone di un ristorante con vista sul mare e sul parco, nonché di una piscina con solarium; inoltre, un ascensore panoramico in cristallo conduce a una caletta privata, con piattaforma attrezzata con lettini e ombrelloni. E' ideale per chi cerca relax e silenzio, indicato per coppie e soli adulti. Creato sul modello di un vecchio paesino della Sardegna, il Borgo Cala Moresca da 225 camere si affaccia su un incantevole tratto di mare con le tipiche rocce rosse dell’Ogliastra. Ristrutturato recuperando antichi materiali, dal ferro battuto agli architravi in ginepro, il complesso offre due piscine, terrazze, ristorante e pizzeria, e insiste su un’insenatura che dista al massimo 300 metri dalle camere.","post_title":"L'Arbatax Park Resort riapre per l'estate con tutte le strutture a commercializzazione diretta","post_date":"2023-06-30T13:19:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688131142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_268359\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo Starhotels Collezione Savoia Excelsior Palace di Trieste[/caption]\r

\r

Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019).\r

\r

Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni.\r

\r

Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%).","post_title":"Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta","post_date":"2023-06-30T11:16:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688123774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà nel 2024 dopo un'accurata ristrutturazione conservativa l'umbro Borgo dei Conti Resort, uno dei tre indirizzi del gruppo The Hospitality Experience (The). Il riferimento che lo studio di architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura. L'investimento e il progetto realizzato da The Hospitality Experience qui in Umbria è infatti volutamente volto alla ricreazione dell'anima di questo luogo, in linea con il desiderio della famiglia Babini di celebrare le arti locali, come già avviene nelle proprietà della sua collezione attraverso la fondazione The Place of Wonders.\r

\r

Alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, il gruppo The ha quindi scelto Antonello Buono: \"Essere parte attiva nella direzione di questa proprietà e collaborare con il team di designer, tecnici e maestranze, che si sta occupando della ristrutturazione, è un onore oltre che un immenso piacere - sottolinea il general manager -. Ogni dettaglio è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi. Altrettanto un privilegio è stato per me entrare a far parte di una famiglia affiatata e collaudata come quella di The Hospitality Experience”.\r

\r

“La nascita del brand The Hospitality Experience e la ristrutturazione di Borgo dei Conti rientrano nel nostro obiettivo di espansione degli investimenti nel settore alberghiero, in termini qualitativi e in particolare nel settore dell'alto di gamma - aggiunge il proprietario del marchio The, Carlo Babini -. Tutte le tre strutture di proprietà e gestione diretta hanno un dna forte, legato al territorio in cui si trovano, dalle città d'arte all'entroterra del nostro paese, dove trascorrere un soggiorno disconnesso dalla quotidianità, legato alla natura e al benessere. Stiamo lavorando per donare all'Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del gruppo stesso”. Gli indirizzi The Hospitality Experience sono il Londra Palace Vanezia e il The Place di Firenze.\r

\r

","post_title":"Restyling per l'umbro Borgo dei Conti del gruppo The. Riaprirà nel 2024 con gm Antonello Buono","post_date":"2023-06-27T10:21:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687861296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Th, che ha chiuso l'accordo per la gestione di una struttura molto nota al mercato italiano come l'ex Settemari Blue Lagoon. A rivelarlo in anteprima è stato il direttore commerciale e marketing del gruppo, Stefano Maria Simei, in occasione della presentazione valdostana del nuovo Th La Thuile – Planibel Hotel & Resort, andato recentemente incontro a un importante operazione di restyling.\r

\r

\"Grazie al tour operator della compagnia, Baobab, quest'anno in appena tre mesi abbiamo totalizzato 20 milioni di euro sull'Egitto\" ha raccontato lo stesso Simei. Un risultato che ha evidentemente convinto l'operatore padovano a spingere ancora di più sulla destinazione nordafricana: \"Il Th Marsa Alam Blue Lagoon è una struttura in gestione diretta - ha sottolineato il direttore commerciale e marketing -. Lo abbiamo aperto già lo scorso 1° maggio ma in soft opening, perché stiamo adesso definendo la catena di posti voli con strategia omnicanale e un occhio rivolto anche ai mercati internazionali\".","post_title":"E' l'ex Settemari Blue Lagoon di Marsa Alam l'ultima novità in casa Th","post_date":"2023-06-27T09:44:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687859088000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per “Summer Nights firmate Land of Fashion Villages”, un nutrito calendario di eventi che fanno dei cinque Villaggi -Franciacorta Village, Mantova Village, Palmanova Village, Puglia Village e Valdichiana Village - destinazioni top dell'estate 2023.\r

\r

Ciascuna location si vestirà per l’occasione e accoglierà gli ospiti in lounge ispirate ai colori ed atmosfere estive, eleganti e dall’animo avvolgente, rispecchiando così la bellezza dei territori in cui si trovano i Villaggi.\r

\r

Nel mese di luglio nelle date del 14, 21 e 28 tutti i negozi dei cinque Villaggi resteranno aperti fino alle 23:00. In queste occasioni anche i punti ristoro resteranno aperti fino alle ore 24:00 e il tutto sarà accompagnato da musica live e dj set dalle mille sfumature che vivranno nelle piazze principali dei Villaggi: a Palmanova Village sarà la partnership con Radio105 ad accendere il Villaggio con Dj Marco Comollo, Dj Pippo Palmieri, Dj Jonny Mele e Special guest GLI AUTOGOL, il tutto accompagnato da cocktails speciali creati per le serate dal bartender Mr. Simon, celebre proprietario del Bar Segreto di Udine, Club esclusivo accessibile solo su invito; Puglia Village invece lancerà una programmazione frutto di una collaborazione con «Bari in Jazz», portando in Villaggio ospiti locali e internazionali come Erica Mou, cantautrice pugliese, DJ Rashida, di origini americane, nota per la sua fusione di hip-hop , funk, musica soul, dancehall, house, pop e rock, Coco Maria e Bonnie Valentine; la musica di Franciacorta Village sarà firmata RTL 102.5 ed accompagnerà la degustazione di signature e classic drinks del Dialogue Lounge Bar: cocktail bar esperienziale di Brescia che per queste serate si trasferirà dal centro Città proprio nel cuore del Villaggio; Valdichiana Village presenterà Radio Subasio Music Club, il format esclusivo che racchiude i più grandi artisti italiani ed internazionali; Mantova Village in partnership con Radio Bruno e Accademia delle Arti allestirà postazioni per Dj Set e musica live con sassofonisti, pianisti e percussionisti d’eccezione proponendo un repertorio commerciale con nuovi arrangiamenti per gli amanti del jazz e blues.\r

\r

La Summer Nights vedrà anche la partecipazione di cantanti nazionali tra cui Alex Britti con una doppia data, il 28 luglio a Valdichiana Village e il 3 agosto in Puglia Village; Irene Grandi a Valdichiana Village il 4 agosto; Mara Sattei il 2 settembre a Palmanova Village ed Elio il 3 settembre a Mantova Village.\r

\r

","post_title":"Appuntamento a luglio per le Summer Nights firmate Land of Fashion Villages","post_date":"2023-06-26T12:42:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687783378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° luglio Air France-Klm aumenterà il supplemento applicato alle prenotazioni dei biglietti via gds, che passerà dagli attuali 18,70 dollari per prenotazione di sola andata a 23,10 dollari.\r

\r

Un aumento necessario - ha spiegato la compagnia - per compensare il crescente differenziale tra i costi di distribuzione gds e i costi di distribuzione diretta. Il supplemento copre solo in parte i costi dei GDS, ha dichiarato il gruppo aereo.\r

\r

La fee non si applica alle vendite effettuate dagli agenti di viaggio che utilizzano i collegamenti Ndc per Air France o Klm. I due vettori hanno iniziato a utilizzare i contenuti Ndc su Travelport Plus all'inizio di quest'anno.\r

\r

Il gruppo è impegnato nello sviluppo di contenuti Ndc dedicati, tra cui prezzi dinamici per i prodotti ancillary, pacchetti tariffari e nuovi punti di tariffazione continua.\r

\r

","post_title":"Air France-Klm aumenta il supplemento previsto per le prenotazioni via gds","post_date":"2023-06-23T10:00:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687514447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MyTico è il nuovo self booking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours. Lo strumento consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori della tmc di casa Bluvacanze, per una pronta gestione. Si integra con i vari Erp aziendali e offre tutte le funzionalità di gestione della trasferta, con l’applicazione di processi autorizzativi al viaggio e al costo, fino alla rendicontazione e alimentazione delle note spese. Tra i plus, la prenotazione multipax e la combinazione di contenuti aggregati multi-gds, low cost, rail, car e hospitality.\r

\r

Già reseller di quattro delle tecnologie più conosciute nel settore dei viaggi d’affari, Cisalpina ha dunque optato per un prodotto tailor made adatto alle esigenze di mercato, che rispecchi fedelmente una efficiente gestione delle trasferte aziendali, consentendo alle aziende-clienti di effettuare un’attività di governance secondo criteri tassativi, come il rispetto e il governo automatico delle travel policy; il presidio dei processi operativi di trasferta; l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori; una puntuale profilazione del passeggero e rendicontazione contabile; la possibilità di uniformare la gestione di varie aziende o di diversi paesi grazie alle funzionalità online e assisted,\r

\r

\"Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in app digitale, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto\", sottolinea Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' MyTico il nuovo selfbooking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours","post_date":"2023-06-22T14:57:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687445876000]}]}}