Segnali di ripresa per la domanda mice del Molino Stucky di Venezia

Comincia finalmente ad arrivare qualche segnale confortante dal settore degli eventi, tra i più colpiti in questa lunga stagione di emergenza sanitaria. Per ora si tratta ancora di indizi, non si può dire di un trend vero e proprio, ma evidenze in tal senso si stanno sempre più moltiplicando lungo la Penisola. Come all’Hilton Molino Stucky, che ha registrato in questi ultimi mesi una nuova vitalità nel segmento eventi, con l’arrivo di molte richieste e conferme per il breve e medio termine.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito delle manifestazioni organizzate in questa fase di ripartenza – sottolinea il commercial director dell’hotel, Dario Stefani -. Aver ricevuto feedback fortemente positivi sia dagli organizzatori, sia dai partecipanti è un premio a tutto il lavoro di preparazione che abbiamo svolto nei mesi scorsi per essere pronti a ripartire ottemperando a tutte le norme, esigenze e necessità attuali.”

Qualcosa, però, è cambiato rispetto al passato. Se storicamente le richieste per i grandi eventi arrivavano dall’estero, adesso è molto attivo il mercato italiano, con una pianificazione che arriva fino a tutto il 2022. I limiti nei viaggi internazionali e la prudenza negli spostamenti territoriali, infatti, hanno fatto sì che le aziende italiane riscoprissero le attrattive domestiche. Nuove tendenze si registrano però anche nei contenuti: gli incontri sono sempre di più un’occasione per permettere ai partecipanti di trovare svago e aggregazione, con attività interessanti e al tempo stesso divertenti. Maggiore attenzione e più creatività sono dunque richiesti nelle occasioni conviviali che non mancano mai a margine dei grandi eventi aziendali.

E’ così che in questa fase di ripartenza, il Molino Stucky mette a disposizione una promozione speciale, valida fino al 22 marzo, ideata per venire incontro agli organizzatori con alcune importanti agevolazioni: dalla flessibilità dei termini e delle condizioni contrattuali alla gratuità delle breakout rooms e dei transfer, fino agli sconti speciali sulle tariffe delle camere e alla possibilità di upgrade in una delle rinnovate camere Molino Deluxe.